Premium | Online Gaming ITR filing: कायद्याने ऑनलाइन गेम्सवर बंदी पण त्यातील उत्पन्नावर कर आहेच! कसं ते वाचा!

Complete Guide to Online Gaming ITR Filing in Indiaनुकतंच लोकसभेत Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025 मंजूर करण्यात आला. पण त्याआधी अनेकजण गेमिंग करत होते. त्यातून जसा अनेकांचा तोटा झाला तसाच काहींचा फायदाही झाला होता. मग तुम्हाला या गेमिंगमधून मिळालेल्या पैशांची सरकारदरबारी नोंद कशी करायची, त्यासाठी आयटीआर कसं भरायचं?? हे जाणून घेण्यासाठी वाचा, सकाळ प्लसच हा विशेष लेख.लोकसभेत Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025 मंजूर झाला. त्यानुसार आता online money games वर बंदी घालण्यात आलीय. .आर्थिक वर्ष २०२५साठी online gaming मधून मिळालेले उत्पन्न कलम 115BBJ आणि 194BA अंतर्गत ३०% दराने करपात्र आहे. म्हणजेच तुम्ही जर ऑनलाइन गेममध्ये जिंकलात तर त्यावर सरळ ३०% कर भरावा लागेल. (plus applicable surcharge + cess).पण gaming मध्ये तुमचं नुकसान (loss) झालं तर मात्र ते तुमच्या उत्पन्नाच्या विरुद्ध अॅडजेस्ट करता येणार नाही. म्हणजेच जिंकल्यास ३०% कर द्यावाच लागेल. तोटा जरी झाला तरी त्यात कर सवलत मिळायची नाही..आर्थिक वर्ष 25 साठी ITR फाइलिंग नियम भारतामध्ये online money-based games वर बंदी घालण्याच्या सरकारी निर्णयानंतर आर्थिक वर्ष २०२५मध्ये अशा गेम्समधून झालेल्या उत्पन्नाच्या किंवा नुकसानाविषयी माहिती देणं आयटीआर फाइलिंग करताना आवश्यक आहे. .ITR कसा भराल ? Online gaming मधून झालेले सर्व उत्पन्न 'इतर स्त्रोतांमधील उत्पन्नाच्या (Income from Other Sources)'विभागात दाखवावे.यासाठी आयकर कायदा, 1961 मधील कलम 115BBJ आणि 194BA लागू होतात..कलम 115BBJ नुसार, मागील आर्थिक वर्षातील निव्वळ जिंकलेल्या रकमेवर ३०% दराने कर आकारला जातो.तर कलम 194BAनुसार, करदात्याच्या गेमिंग खात्यात जमा झालेल्या निव्वळ नफ्यावर TDS कापला जातो..कर सल्लागार सांगतात की, आर्थिक वर्ष २०२४-२५मध्ये तुम्ही ऑनलाइन गेमिंगमधून पैसे जिंकले असतील तर ते उत्पन्न 'Income from Other Sources' मध्ये दाखवणे आवश्यक आहे. कायद्याप्रमाणे, सर्व online gaming winnings वर 30% दराने कर बसतो (कलम 115BBJ)आणि त्याच दराने TDS कापला जातो (कलम 194BA)कापलेला TDSनंतर Form 26AS (किंवा Form 16A)मध्ये पाहता येईल. आणि तो ITR च्या Schedule TDS विभागात नमूद करणे आवश्यक आहे. .इतर स्त्रोतांमधील उत्पन्न' म्हणजे काय? इतर स्त्रोतांमधील उत्पन्न म्हणजे चार मुख्य विभागांत जे उत्पन्न विभागता येत नाही, असे उत्पन्न. त्यात साधारण खालील पर्यायांमधील उत्पन्न करपात्र मानले जाते. लॉटरीतून मिळणारी रक्कमभेटवस्तू (gifts)अतिरिक्त भरपाईवर व्याज.Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025 नुसार online money gamesची ऑपरेशन, सुविधा देणे व जाहिरात करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. गेमिंगचं लोकांना लागणारं व्यसन, मनी लाँडरिंग आणि आर्थिक फसवणूक यापासून लोकांची सुटका करण्यासाठी हे विधेयक मांडले गेले.