Premium|Project Mercury: ओपन एआयचा 'प्रोजेक्ट मर्क्युरी' बँकिंग क्षेत्रात नवा अध्याय रचणार, कनिष्ठ बँकर्सच्या नोकऱ्यांवर येवू शकते गदा!

वॉल स्ट्रीट म्हणजे अमेरिकेतील मोठी आर्थिक बाजारपेठ आणि जगभरातील बँकिंगचं केंद्र. आता या वॉल स्ट्रीटवर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ने एक मोठा 'हल्ला' करण्याची तयारी केली आहे. या गुप्त मोहिमेचं नाव आहे 'प्रोजेक्ट मर्क्युरी' आणि यामागे आहे ChatGPT बनवणारी कंपनी OpenAI! या मोहिमेचा ठळक परिणाम होणार आहे तो म्हणजे कनिष्ठ बँकर्स आणि त्यांच्या नोकऱ्यांवर. तो कसा? हा प्रोजेक्ट नेमका आहे काय? आणि यामुळे भविष्यात काय बदल घडतील? जाणून घेऊयात 'सकाळ प्लस'च्या या लेखातून... 'प्रोजेक्ट मर्क्युरी' आहे तरी काय?OpenAI, म्हणजे तीच कंपनी जी लोकप्रिय ChatGPT बनवते, तिने आता थेट इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग आणि कन्सल्टिंगच्या जगात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या 'प्रोजेक्ट मर्क्युरी'साठी त्यांनी Morgan Stanley, JP Morgan Chase आणि Goldman Sachs अशा मोठ्या बँकांमधून शंभरहून अधिक माजी बँकर्स आणि सल्लागारांना कामावर ठेवलं आहे. या माजी बँकर्सना आता त्यांच्या जुन्या कामापेक्षा खूप जास्त, तासाला सुमारे १५० डॉलर्स म्हणजे जवळपास १२,५०० रुपये मिळत आहेत. पण ते आता जुनं काम करत नाहीयेत; तर ते AI सिस्टीमला प्रशिक्षण देत आहेत..त्यांचं काम आहे की, AI ला ते सर्व किचकट आणि खूप वेळखाऊ कामं शिकवणं, जी सध्या कनिष्ठ विश्लेषक म्हणजे Junior Analysts करतात. ही कामं करताना कनिष्ठ बँकर्सचे शेकडो तास जातात.यांच्याकडून AI काय शिकणार आहे?कनिष्ठ बँकर्सचं सर्वात महत्त्वाचं आणि वेळखाऊ काम म्हणजे 'फायनान्शियल मॉडेलिंग' करणं. AI आता हेच काम शिकत आहे, तेही अगदी अचूकपणे..यात काय काय येतं?आयपीओ मॉडेल्स बनवणं: एखाद्या कंपनीला बाजारात आणण्यासाठी (IPO) लागणारे आर्थिक आकडेमोड आणि मॉडेल तयार करणं.कंपनीचं विश्लेषण: कंपनीची पुनर्रचना किंवा मोठ्या खरेदी-विक्रीचं विश्लेषण करणं.LBO प्रोजेक्शन्स: लीव्हरेज्ड बायआउट्सम्हणजे कर्जाच्या मदतीने कंपनी विकत घेणं आणि मग भविष्यातले आर्थिक अंदाज तयार करणं.एक्सेल मॉडेलिंग: मोठ्या एक्सेल शीट्स बनवणं, आर्थिक विवरणपत्रांचं विश्लेषण करणं.पिच डेक तयार करणं: क्लायंट्सना आकर्षित करण्यासाठी आणि गुंतवणुकीचे प्रस्ताव देण्यासाठी आकर्षक प्रेझेंटेशन स्लाइड्स बनवणं.थोडक्यात सांगायचं झाल्यास, कनिष्ठ बँकर्स जे काम किचकट मानून वर्षानुवर्षे करत आले आहेत, तेच आता AI काही मिनिटांत आपोआप आणि मानवी चुकांशिवाय करणार आहे..माजी बँकर्सची गरज का आहे?OpenAI ने एवढ्या मोठ्या बँकांमधून तज्ज्ञ बँकर्सना कामावर का ठेवलं आहे? कारण सामान्य AI साधनात वॉल स्ट्रीटला हवी असलेली अचूकता आणि गुणवत्ता नसते.हे माजी बँकर AI ला 'वॉल स्ट्रीटची भाषा' शिकवत आहेत. म्हणजेच, वॉल स्ट्रीटवर काम करण्याची पद्धत, नियम आणि विशिष्ट अचूक पद्धती AI मध्ये उतरवत आहेत.ते AI मॉडेल्ससाठी विशिष्ट भाषा सुद्धा लिहित आहेत आणि AI ने दिलेल्या आर्थिक निष्कर्षांची अचूकता तपासत आहेत.त्यांचं कौशल्य आणि नियमांची माहिती वापरून AI ला प्रशिक्षण दिलं जात आहे, जेणेकरून ते कुठल्याही त्रुटीशिवाय काम करेल.OpenAI त्यांना तासाला १५० डॉलर्स देत आहे, कारण वॉल स्ट्रीटवर अपेक्षित असलेलं उत्कृष्ट काम AI कडून करून घेण्यासाठी उद्योगातील तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन खूप महत्त्वाचं आहे.बँकिंग क्षेत्रावर होणारा परिणाम आणि नोकऱ्यांचं भविष्यहा 'प्रोजेक्ट मर्क्युरी' नुसता एक प्रयोग नाही, तर बँकिंगच्या कामकाजाची पद्धत पूर्णपणे बदलणारं एक मोठं पाऊल आहे. Morgan Stanley सारख्या मोठ्या बँकांनी आधीच या नवीन AI साधनांची चाचणी सुरू केली आहे..Premium| Digital Banking India: डिजिटल क्रांती, सरकारी योजना आणि फिनटेक कंपन्यांची प्रगती यामुळे बँकिंग क्षेत्राचे स्वरूपच बदलले आहे.नोकऱ्या धोक्यात आहेत का?AI हे काम इतक्या कमी मानवी हस्तक्षेपात करणार असेल, तर कनिष्ठ विश्लेषकांची गरज कमी होईल आणि त्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील, अशी भीती अनेकांना वाटत आहे.तज्ज्ञांचं मत काय आहे?तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, नोकऱ्या संपणार नाहीत, पण त्यांचं स्वरूप नक्कीच बदलेल.उत्पादकतेत वाढ: AI मुळे कनिष्ठ विश्लेषकांचा वेळ वारंवार कराव्या लागणाऱ्या आणि कंटाळवाण्या कामातून वाचेल.hi-fi काम: बँकर मॉडेलिंगच्या किचकट कामातून मोकळे होऊन क्लायंट संबंध, कठीण समस्या सोडवणं आणि नवीन गुंतवणुकीच्या कल्पना यांसारख्या जास्त महत्त्वाच्या आणि विचारांवर आधारित कामांवर लक्ष केंद्रित करू शकतील. थोडक्यात, AI काम करेल, आणि माणूस विचार करेल!.Premium|cooperative banks: सहकारी बँकां भविष्य घडवतील!.भविष्य काय आहे?'प्रोजेक्ट मर्क्युरी' हे सिद्ध करतो की, AI आता केवळ गप्पा मारणारा चॅटबॉट राहिलेला नाही; तो आता थेट व्हाईट-कॉलर क्षेत्रातील व्यावसायिक कामं स्वयंचलित करत आहे.OpenAI चं उद्दिष्ट आहे की, बँकिंगच्या सर्वोत्तम पद्धती आणि नियमांनुसार चालणारं AI टूल तयार करणं आणि ते इतर कंपन्यांनाही उपलब्ध करून देणं.हा प्रकल्प यशस्वी झाला, तर बँकिंगप्रमाणेच इतर अनेक व्यावसायिक सेवांवर AI चा खूप मोठा परिणाम होईल. बँकिंग क्षेत्र यामुळे जास्त कार्यक्षम होईल, पण त्याचबरोबर भविष्यातील बँकर्सना AI सोबत काम करण्याची तयारी ठेवावी लागेल. ज्यांना AI टूलचा वापर करता येईल, तेच भविष्यात यशस्वी होतील..