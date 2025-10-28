प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Project Mercury: ओपन एआयचा 'प्रोजेक्ट मर्क्युरी' बँकिंग क्षेत्रात नवा अध्याय रचणार, कनिष्ठ बँकर्सच्या नोकऱ्यांवर येवू शकते गदा!

OpenAI Wall Street: ओपन एआयने ‘प्रोजेक्ट मर्क्युरी’अंतर्गत शंभरहून अधिक माजी बँकर्सना कामावर घेतलं असून, वॉल स्ट्रीटवरील कनिष्ठ विश्लेषकांचं काम आता एआय शिकत आहे. यामुळे बँकिंग जगतात मोठा तांत्रिक आणि व्यावसायिक बदल घडणार आहे
OpenAI

OpenAI

esakal

Shraddha Shrikrishna Paranjpe
Updated on

वॉल स्ट्रीट म्हणजे अमेरिकेतील मोठी आर्थिक बाजारपेठ आणि जगभरातील बँकिंगचं केंद्र. आता या वॉल स्ट्रीटवर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ने एक मोठा 'हल्ला' करण्याची तयारी केली आहे. या गुप्त मोहिमेचं नाव आहे 'प्रोजेक्ट मर्क्युरी' आणि यामागे आहे ChatGPT बनवणारी कंपनी OpenAI!

या मोहिमेचा ठळक परिणाम होणार आहे तो म्हणजे कनिष्ठ बँकर्स आणि त्यांच्या नोकऱ्यांवर. तो कसा? हा प्रोजेक्ट नेमका आहे काय? आणि यामुळे भविष्यात काय बदल घडतील? जाणून घेऊयात 'सकाळ प्लस'च्या या लेखातून...

'प्रोजेक्ट मर्क्युरी' आहे तरी काय?

OpenAI, म्हणजे तीच कंपनी जी लोकप्रिय ChatGPT बनवते, तिने आता थेट इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग आणि कन्सल्टिंगच्या जगात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या 'प्रोजेक्ट मर्क्युरी'साठी त्यांनी Morgan Stanley, JP Morgan Chase आणि Goldman Sachs अशा मोठ्या बँकांमधून शंभरहून अधिक माजी बँकर्स आणि सल्लागारांना कामावर ठेवलं आहे. या माजी बँकर्सना आता त्यांच्या जुन्या कामापेक्षा खूप जास्त, तासाला सुमारे १५० डॉलर्स म्हणजे जवळपास १२,५०० रुपये मिळत आहेत. पण ते आता जुनं काम करत नाहीयेत; तर ते AI सिस्टीमला प्रशिक्षण देत आहेत.

Loading content, please wait...
job
Banking Sector
unemployment
artificial intelligence

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com