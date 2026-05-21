Premium|Marathi language crisis : मातृभाषा... एक जीवनावश्यक गोष्ट!

चिन्मयी सुमीतएसएससी बोर्डाचा दहावीचा निकाल लागला आणि मराठीच्या अस्तित्वाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली. मराठीत एकूण ९४ हजार विद्यार्थी नापास झाले होते. त्यात प्रथम भाषा घेतलेल्या ८० हजार विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. म्हणजे ते मराठीच असणार... अशी परिस्थिती असेल तर मराठी भाषेचं संवर्धन कसं होणार? कोणत्याही संस्कृतीचं सर्वात महत्त्वाचं माध्यम म्हणजे भाषा. त्या भाषेतून दिलं जाणारं शिक्षण म्हणजे तिच्या अस्तित्वाचा कणा असतो... तो जरा बळकट करण्याची गरज आहे.आपण आपल्या मातृभाषेला फार हलक्यात घेत आहोत, असं मला वाटतं. ‘ती आपल्याला येतेच आहे... आपण ती बोलतोच’ असं मानून तिचं तंत्रशुद्ध शिक्षण घेण्याकडे आपला कल कमी होत चालला आहे. पालकांनीही आधीच ठरवून टाकलेलं असतं, की मराठी ही स्कोअरिंगची अर्थात अधिक गुण मिळवून देणारी भाषा नाही. त्यामुळे मुलांसमोर मराठी, संस्कृत आणि हिंदी असे पर्याय आले, की अनेकदा पालकच त्यांना संस्कृत किंवा हिंदी निवडण्याचा सल्ला देतात. मुलंही हा निर्णय बहुतांश वेळा स्वतःहून घेत नाहीत. खरं तर हिंदी ‘आपली भाषा नाही’ अशा भावनेतून शिकवली जात असल्यामुळे तिच्या ऱ्हस्व-दीर्घाकडे फार काटेकोरपणे लक्ष दिलं जातं; पण असं मराठीबाबत होत नाही. संस्कृतकडे तर परकीय भाषेसारखंच पाहिलं जातं आणि त्यामुळे तिचं मोठ्या प्रमाणावर पाठांतर केलं जातं. त्या घोकंपट्टीतून भरपूर गुणही मिळतात... पण संस्कृतमध्ये शंभरापैकी शंभर गुण मिळवणारा विद्यार्थीही त्या भाषेत चार वाक्यांचं सहज संभाषण करू शकेल का, याबाबत मी साशंक आहे. मराठीच्या बाबतीत मात्र अगदी उलट चित्र दिसतं. म्हणजे, ‘अतिपरिचयात अवज्ञा’ असं आपण जे म्हणतो तशी मराठी भाषा फार गृहीत धरली जाते. दुसरीकडे हिंदीला भरपूर गुण दिले जातात. संस्कृतला तेवढे दिले जात नाही; पण हिंदीबाबत हात मोकळा सोडला जातो. .Premium|Druv Bhatt Interview: ध्रुव भट्ट; बोलीभाषेतील जिव्हाळा आणि निसर्गप्रेमाचे लेखक यांची विशेष मुलाखत.ग्रेड पद्धती सुरू झाल्यापासून परीक्षा व्यवस्थेतही बदल झाला. मराठीमध्ये गुणांऐवजी ग्रेड दिल्या जात असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या नेमक्या गुणवत्तेचं मोजमाप अनेकदा स्पष्ट होत नाही. त्याच्यामुळे एक अडथळा निर्माण झाला आहे, की इतर भाषांमध्ये वरच्या ग्रेड तुलनेने सहज दिल्या जातात. मराठीच्या बाबतीत मात्र तसं होत नाही. मराठी वेगळ्या पद्धतीने तपासली जाते. ‘मुलांना नापास करायचं नाही’ असं म्हटल्यानंतर गणित-विज्ञान विषयांकडे विशेष लक्ष दिलं जातं; पण भाषेच्या बाबतीत तितकं गांभीर्य दिसत नाही. खात्रीने सांगता येणार नाही; पण शिक्षकांचाही त्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन असा असावा, की गणित-विज्ञान शिकताना मुलांना पुरेशी धडपड करावी लागतेच, त्यामुळे भाषेचा अतिरिक्त ताण त्यांच्यावर नको. त्याTमुळे मराठीचं गुणांकन अनेकदा मुक्तहस्ते केलं जातं. मग एकदा का गुण मिळायला लागले, की मराठीचं लक्षपूर्वक अध्ययन करणं फार महत्त्वाचं आहे, अशी भावना मुलांमध्ये रुजतच नाही. पुढे जाऊन भाषेची काठिण्यपातळी वाढत गेली तरी तिच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत नाही. तो तोच राहतो जो आधी होता.‘मराठी आपण सहज निभावून नेऊ’ अशा एका कुठल्यातरी फाजील आत्मविश्वासात शिक्षकही राहतात आणि विद्यार्थीही. त्यामुळे भाषा ज्या पद्धतीने शिकली पाहिजे तशी ती शिकली जात नाही. कुठलीही भाषा शिकण्यात सगळ्यात महत्त्वाचं असतं ते त्या भाषेत संभाषण होणं. त्या भाषेमध्ये लिहिलं-वाचलं जाणं. त्या भाषेत विचार करणं आणि तर्क मांडणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं; पण या सगळ्या गोष्टी आपल्या दैनंदिन आयुष्यात कमी कमी होत चालल्या आहेत. इतक्या की, आज महाराष्ट्राच्या राजधानीतल्या एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये जरी बसलो तरीसुद्धा आसपासच्या तरुणांची बोलण्याची भाषा बहुतांश वेळा इंग्रजी किंवा हिंदी असते... मराठी तुम्हाला क्वचित आढळते. दोन मराठी भाषक तरुण एकमेकांना भेटतात तेव्हाही ते अनेकदा इंग्रजी किंवा हिंदीतच संभाषण करतात. मला वाटतं, की जोपर्यंत तुम्ही त्या भाषेचा उपसा वाढवत नाही आणि ती वापरणं वाढवत नाही तोपर्यंत तिला नवनवीन झरे फुटणं किंवा तिचं जिवंतपण टिकून राहणं फार कठीण आहे..माझ्या लहानपणी पुस्तक प्रदर्शनांची, वाचन संस्कृतीची आणि बालसाहित्यासंबंधीच्या उपक्रमांची एक समृद्ध परंपरा होती. वाचनालयं विविध उपक्रम राबवायचे. वाचक एकत्र यायचे आणि बालसाहित्याला विशेष महत्त्व दिलं जायचं. बालसाहित्यिक थेट मुलांना भेटायला यायचे. बालनाट्यं म्हणजे खऱ्या अर्थाने लहान मुलांसाठी निर्माण केलेली स्वतंत्र वाङ्मयीन व्यवस्था होती. आज जशी टीव्हीतील मुलांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या पात्रांभोवती कथा गुंफून बालनाट्यं तयार केली जातात, तसं तेव्हा नव्हतं. त्या काळातली बालनाट्यं खरंच नाटकं असायची... छोटी छोटी; पण आशयाने समृद्ध. मुलं ती आवडीने पाहायची आणि त्यातून त्यांच्यावर वेगळ्या प्रकारचे संस्कार घडायचे. त्याचबरोबर दर्जेदार लेखनही निर्माण होत राहायचं. आज मात्र तशा पद्धतीचं सकस लेखन सध्या अवतीभवती नाही. पुन्हा ते तसंच होतं, की मागणी तसा पुरवठा. मागणी नसल्यामुळे पुरवठा कमी झाला की पुरवठा कमी असल्यामुळे मागणी घटली, हा खरं तर संशोधनाचा विषय आहे; पण आजकाल तशा पद्धतीचं बालसाहित्य निर्माण होत नाही. ते निर्माण झालं तरी ते वाचायला घेणारं कोणी नाही.आजही पालक मुलांसाठी ‘पेप्पा पिग’सारखी पुस्तकं मोठ्या प्रमाणावर घेतात. त्या कथांमधली संस्कृती, संस्कार, सभ्यता आणि पर्यावरण अनेकदा आपल्या वास्तवाशी जुळणारं नसतं. त्यामुळे मुलं हळूहळू पर्यावरणापासूनही दूर जात आहेत. ढोबळ उदाहरण द्यायचं झालं, तर ‘रेन रेन गो अवे’ हे गाणं म्हणजे आपली संस्कृतीच नव्हे. पावसाचं स्वागत करणारी आपली संस्कृती आहे. तरीही मुलांच्या तोंडी जी गाणी आहेत ती अनेकदा आपल्या संस्कृतीशी संबंधितच नसतात. मी इथे मराठी आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीबद्दल बोलते आहे. कुठल्याही पद्धतीने हिंदू संस्कृतीबद्दल नाही...आज अनेक पालक मुलांना श्लोक पाठ करायला लावतात, शुभंकरोती म्हणायला शिकवतात, देवासमोर दिवा लावणं किंवा मुंज करणं यालाच संस्कृती जपणं मानतात; पण त्याच वेळी मुलं आपली भाषिक संस्कृती, आपलं पर्यावरण आणि स्थानिक वास्तवापासून दूर जात आहेत. त्याचं एकमेव कारण म्हणजे त्यांची भाषेशी असलेली नाळ तुटत चालली आहे. कारण भाषा हेच एक असं माध्यम आहे, ज्यातून आपल्याला आपली संस्कृती, भूगोल, इतिहास आणि सामाजिक वास्तव समजतं. जिथे भाषेला तुम्ही महत्त्व देत नाही तिथे तुम्ही संस्कृतीपासून दूर जाता, असं माझं स्पष्ट मत आहे. म्हणूनच बालसाहित्याची समृद्ध निर्मिती होणं, मुलांमध्ये वाचनाची गोडी निर्माण करणं, पालकांनी मुलांसाठी अवांतर वाचनाला प्रोत्साहन देणं, त्यांना दर्जेदार पुस्तकं उपलब्ध करून देणं आणि साहित्याशी जोडणारे विविध उपक्रम राबवणं अत्यंत आवश्यक आहे..Education News : तिसऱ्या भाषेचे ओझे कशासाठी?; साहित्यिक, शिक्षणतज्ज्ञ, भाषा अभ्यासकांचा सवाल.वाचनसंस्कृती वाढवण्यासाठी आपल्याला तंत्रज्ञानापासून दूर जाण्याची गरज नाही. किंडलसारखी साधनं किंवा मोबाईल ॲप्ससारख्या माध्यमांत मराठीने प्रवेश करणं अत्यंत आवश्यक आहे. अशा माध्यमांत मराठी साहित्य अधिक प्रमाणात उपलब्ध होणं गरजेचं आहे. आज काही व्यक्ती वा संस्था ऑडिओबुक्स तयार करत आहेतच; पण अर्थात ऐकण्याद्वारे बरंच जास्त तुम्ही वाचनाद्वारे मिळवू शकता. वाचनामुळे तुमच्या कल्पकतेला आणि तर्कशक्तीला अधिक चालना मिळते. त्यामुळे पुस्तक वाचनाला दुसरा पर्याय असू शकत नाही; पण तरीसुद्धा मला वाटतं, की तंत्रज्ञान दूर करून चालणार नाही... तर तंत्रज्ञानाचा वापर करून मराठी भाषा अधिक व्यापकपणे कशी रुजवता येईल, फुलवता येईल आणि नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवता येईल, याचा विचार होऊ शकतो आणि तो करायला पाहिजे.आज महाराष्ट्रात मराठी भाषा आणि सांस्कृतिक सचिवालय अशा दोन्ही खात्यांची जबाबदारी एकाच सचिवाकडे देण्यात आली आहे, ही निश्चितच सकारात्मक बाब आहे; पण मला वाटतं, की त्यात आणखी सुसूत्रता आणण्याची गरज आहे. एक सुसंवाद साधून शिक्षण विभाग, संस्कृती आणि भाषा अशा तिन्ही गोष्टी जर एकत्र आल्या तरच काही करता येईल. तिन्ही विभागांनी एकत्रपणे समन्वयाने काही योजना आणि नवीन उपक्रम आणले तर मराठी भाषा, मराठी संस्कृती आणि शिक्षण प्रणालीसाठी ते अत्यंत योग्य ठरेल. आज भाषा सहज शिकावी म्हणून तिची काठीण्यपातळी आपण जी कमी कमी करत आणतो ती टप्प्याटप्प्याने वाढवत नेणं अधिक आवश्यक आहे. प्रत्येक टप्प्यावर भाषेचं शिक्षण कशा पद्धतीने दिलं जातं याचा अभ्यास होणं गरजेचं आहे. कारण आपल्याकडे सर्वेक्षण आणि दस्तऐवजीकरण अशा दोन गोष्टी आहेत ज्याच्याकडे आपण फार कमी लक्ष देतो. आपण एखादी योजना राबवत असू किंवा वेगळ्या पद्धतीने शिकवत असू तर ती सुयोग्य आहे का? मुलं त्याच्यातून शिकून कुठल्या टप्प्यापर्यंत येतात किंवा कुठे अडकतात याचा विचारविनिमय होणं अतिशय आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि ती आपण करायला पाहिजे..बऱ्याचदा पालक मुलांना एकदा शिक्षण संस्थेकडे सोपवलं, की आपली जबाबदारी संपली, असं समजतात. मुलांचं व्यक्तिमत्त्व विकसित व्हावं म्हणून ज्या गोष्टी करायच्या आहेत त्या आम्ही करू, असं सांगतात. मग ते त्यांना संगीत, चित्रकला, नृत्य, वाद्य किंवा इतर विविध वर्गांना पाठवतात. मुलांचं व्यक्तिमत्त्व बहरावं यासाठी पालकांचा प्रयत्न असतो. पालकांनी मुलांची भाषा कशी समृद्ध होईल, याकडे जास्त लक्ष देणं आवश्यक आहे. कारण तुमची भाषा समृद्ध असेल तर तुमच्या विचारांमध्ये एक वेगळीच प्रगल्भता येते; मात्र या गोष्टीकडे आपण फार कमी लक्ष देतो. म्हणूनच पालक, शिक्षक आणि शिक्षण व्यवस्था यांनी एकत्र येऊन भाषा शिक्षणाची प्रक्रिया अधिक विद्यार्थिकेंद्री कशी होईल, याकडे लक्ष पुरवणं अतिशय आवश्यक आहे. मराठी प्रायोगिक नाटकांमधून आणि चित्रपटांमधून असे प्रयत्न होताना दिसतात. 'इंग्लिश मीडियम' नाटकातून माध्यम निवडताना कोणत्या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा, यावर भाष्य करण्यात आलं आहे. 'क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' चित्रपटालाही प्रेक्षकांचा भरघोस प्रतिसाद मिळाला. तो पाहताना अनेकांना अपराधगंडाने छळलं किंवा स्मरणरंजनाने त्यांचे डोळे पाणावले. अनेक जण भावनिक झाले. चित्रपट अतिशय यशस्वी ठरला. मी त्या चित्रपटाचा भाग असल्यामुळे मलाही त्याचा अत्यंत आनंद होतो; मात्र त्याच्या पलीकडे आपण जेव्हा आपल्या पाल्याला शाळेत घालण्याचा निर्णय घेत असतो तेव्हा त्यावर अशा कलाकृतींचा काही परिणाम होतो का किंवा त्या वेळच्या तुमच्या ज्या भावना उचंबळून आलेल्या असतात त्याचा काही प्रभाव पडतो का, याबद्दल मी थोडीशी साशंक आहे. तरीही अशा प्रकारचे प्रयोग सातत्याने होत राहणं आवश्यक आहे. शिक्षण, सांस्कृतिक आणि भाषा विभाग एकत्र आले तर अशा विषयांवर माहितीपट, लघुनाटिका, पथनाट्यं किंवा जनजागृतीपर कार्यक्रम तयार करता येऊ शकतात. सरकारी वाचनालयांमधून बालसाहित्यावरील कथाकथन, साहित्यिक तुमच्या भेटीला इत्यादी उपक्रम राबवून भाषेबद्दलची जागरूकता निर्माण करता येईल.सरतेशेवटी, कोणतीही संस्कृती भाषेशिवाय टिकू शकत नाही. कारण संस्कृतीचं सर्वात महत्त्वाचं माध्यम म्हणजे भाषा. त्या भाषेतून दिलं जाणारं शिक्षण म्हणजे तिच्या अस्तित्वाचा कणा असतो. भाषेतलं संभाषण, तिचा प्रचार-प्रसार, दैनंदिन वापर इत्यादी गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. जोपर्यंत आपण भाषेकडे एक जीवनावश्यक बाब म्हणून पाहत नाही तोपर्यंत त्या विषयाला आणि त्याबाबतच्या धोरणांना आपण गांभीर्याने घेणार नाही. 