Premium| Panchatantra and Finance: तुम्हाला ठाऊक आहे का? पंचतंत्राच्या गोष्टी गुंतवणुकीचे हे धडे देतात...

पंचतंत्राच्या गोष्टी! लहानपणी आपल्यापैकी प्रत्येकानेच या ऐकल्या, वाचल्या असतील. हजारो वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या आणि आपल्याला आई-बाबा, आजी-आजोबांकडून ऐकायला मिळालेल्या या गोष्टी! त्यांचं आणि आजच्या शेअर मार्केट, बजेटिंग आणि इन्व्हेस्टमेंटचं काय कनेक्शन असेल?ऐकायला थोडं विचित्रच वाटेल, पण ही जुनी गोष्टींची गुपितं आजही आपल्या पैशांच्या व्यवहारात १००% लागू होतात. तसं बघायला गेलं तर, आता मोबाईलमध्ये बजेट ॲप्स आहेत, गुंतवणुकीसाठी भन्नाट ऑप्शन्स आहेत, पण खरं सांगायचं तर, पैसे जपून वापरणं, बचत करणं, धीर धरणं आणि योग्य जोखीम घेणं ही तत्वं आजही तीच आहेत. पूर्वी ही शिकवण कथांच्या माध्यमातून दिली जायची.चला, तर मग पंचतंत्राच्या या 'गोल्डन' कथांमधून आजच्या 'डिजिटल' जगातले 'आर्थिक ज्ञान' उलगडूया आजच्या 'सकाळ प्लस'च्या या विशेष लेखातून... .१. कोणावर विश्वास ठेवायचा? - माकड आणि मगरएका नदीकिनारी एक माकड राहायचं आणि त्याच नदीत एक मगर राहायची. ते माकड कायम एका झाडावरचं गोड फळं खात असे. माकडाने एकदा फळं मगरीला दिली. रोजची ही भेट मग मैत्रीत बदलली. मगर रोज माकडाला भेटायला यायची आणि गोड गप्पा मारायची. पण एके दिवशी, मगरीच्या मनात वाईट विचार आला. त्याने माकडाला आपल्या घरी जेवणासाठी बोलावलं. पण त्याचा खरा उद्देश वेगळा होता. मगरीच्या नवऱ्याने माकडाचे काळीज खायची इच्छा व्यक्त केली होती.भोळ्या माकडाला मगरीवर पूर्ण विश्वास होता. ते मगरीच्या पाठीवर बसून निघालं. नदीच्या एकदम मध्यभागी आल्यावर मगरीने माकडाला आपला खरा बेत सांगितला. आणि तेव्हा मात्र माकडाला मोठा धक्का बसला, पण त्याने पटापट विचार केला की यातून कसं बरं सुटता येईल... आणि युक्ती लढवली..माकड मगरीला म्हणालं, "अगं! हे तू आधी सांगायचंस ना! कारण माझं काळीज तर मी झाडावर ठेवून आलोय! झाडाशिवाय काळीज माझ्या शरीरात कसं टिकेल? आपण परत जाऊन ते घेऊन येऊ." आणि मग मूर्ख मगरीने माकडाच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवला आणि त्याला घेऊन झाडाकडे परत आली.किनारा गाठताच माकडाने एका क्षणात झाडावर उडी मारली आणि मगरीला कसं फसवलं हे उघड झालं!.धडा: .'ब्लँक चेक' देऊ नका!.पैशांच्या बाबतीत कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवू नका. तुमची गुंतवणूक म्हणजे तुमचे कष्ट करून मिळवलेले पैसे आहेत!डिटेक्टिव्ह बना: तुमचा वित्तीय सल्लागार, विमा एजंट किंवा ऑनलाईन गुंतवणुकीचे प्लॅटफॉर्म... कोणाकडेही पैसे देण्यापूर्वी त्यांचा इतिहास तपासा. ते SEBI सारख्या सरकारी संस्थेकडे नोंदणीकृत आहेत का, हे पाहा..'जलद आणि जास्त नफा' म्हणजे धोक्याची घंटा: जर कोणतीही योजना तुम्हाला 'Too Good To Be True' वाटत असेल, म्हणजे एवढा नफा तर होऊच शकत नाही, असं वाटलं, तर तिथेच थांबा! अशा योजना फसवणुक ठरू शकतात. स्वतः शिका: आर्थिक गोष्टींची माहिती घ्या. जर योग्य ज्ञान असेल, तर कोणी तुम्हाला चुकीचा सल्ला देऊ शकणार नाही. नाहीतर, मगरीसारखे लोक तुमचं काळीज घेऊन जातील! .२. आधी विचार मग कृती - कासव आणि हंसपंचतंत्रातील या प्रसिद्ध कथेत, एका तलावात एक कासव आणि त्याचे दोन हंस मित्र राहात होते. एकदा तलावातील पाणी आटायला लागलं. हंसांनी दुसऱ्या मोठ्या तलावावर जायचं ठरवलं. कासवाला एकटं सोडणं त्या हंसांना पटलं नाही. म्हणून त्यांनी एक युक्ती केली.त्यांनी एक काठी आणली. दोन्ही हंसांनी काठीचं एक-एक टोक तोंडात धरलं आणि कासवाला सांगितलं की, "कासवा, तू तुझं तोंड बंद ठेऊन आणि या काठीच्या मधल्या भागाला घट्ट पकड. आम्ही तुला हवेतून घेऊन जातो. .पण लक्षात ठेव, तू एक अक्षरही बोलू नकोस बरंका! जर तू बोललास, तर खाली पडशील." कासवानंही हंसांना वचन दिलं.हंस कासवाला घेऊन आकाशातून उडू लागले. खाली असलेल्या लोकांना हे दृश्य पाहून आश्चर्य वाटले आणि त्यांनी कासवाला चिडवायला सुरुवात केली. कासव मुळातच फार बोलकं होतं. लोकांचं बोलणं ऐकून त्याला स्वतःला आवरलं नाही. "तुम्ही मला असं का चिडवताय?" असं विचारण्यासाठी त्यानं तोंड उघडलं आणि त्याच क्षणी त्याच्या तोंडाची पकड सुटली... आणि ते खाली पडलं..धडा: .भावनिक निर्णय टाळा आणि संयम ठेवा!.आवेगात, रागात किंवा घाबरून घेतलेले निर्णय नेहमी नुकसान करतात. शेअर मार्केटमध्ये तर हा नियम ब्रह्मवाक्य आहे!घाबरून विक्री नको: जेव्हा बाजार कोसळतं, तेव्हा सगळे घाबरून आपले शेअर्स विकायला लागतात. याला 'पॅनिक सेलिंग' म्हणतात. यामुळे अनेकदा आपण स्वस्त दरात चांगल्या गोष्टी विकून टाकतो आणि नुकसान करून घेतो. अशा वेळी शांत राहा..अविचाराने खरेदी नको: सेल लागला म्हणून विचार न करता खरेदी करू नका. गरज आहे की फक्त इच्छा? याचा विचार करा.संयम ठेवा: बाजारात चढ-उतार येणारच. पण जो माणूस दीर्घकाळ टिकून राहतो, त्यालाच फायदा मिळतो. मोठे निर्णय घेताना हवंतर एक दिवस थांबा! भावनिक होऊन नको ती गडबड करून ठेऊ नका, नाहीतर कासवासारखी गत होईल..३. 'सगळे मिळून काम करूया!'- पक्षी आणि जाळं एका जंगलात धान्याचे दाणे पाहून एक पक्ष्यांचा थवा खाली उतरला. त्यांना शिकाऱ्याने पसरलेलं जाळं दिसलं नाही. क्षणार्धात सगळे पक्षी जाळ्यात अडकले आणि घाबरून आरडाओरडा करायला लागले.प्रत्येक पक्षी स्वतःच्या बळावर जाळ्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत होता, पण त्यात त्यांची शक्ती व्यर्थ जात होती..तेव्हा, थव्यातल्या एका हुशार पक्षानं सगळ्यांना शांत केलं आणि एक युक्ती सांगितली: "आपण सगळ्यांनी स्वतःहून, आणि एकटं-एकटं उडण्याचा प्रयत्न न करता एकत्र काम करूया. आपण सगळे एकाच वेळी एकत्र उडू आणि या जाळ्याला सोबत घेऊन आकाशात उंच जाऊ."सगळ्या पक्ष्यांनी त्याचं ऐकलं. त्यांनी एकत्र पंख फडफडवले आणि त्यांनी जाळ्यासकट आकाशात भरारी घेतली. शेवटी, एका सुरक्षित ठिकाणी त्यांनी हे जाळं खाली ठेवलं आणि ते जाळ्यातून बाहेर पडण्यात यशस्वी झाले..धडा : .'एकाच बास्केटमध्ये' सगळी अंडी नकोत!.यालाच अर्थकारणात गुंतवणुकीतील विविधता म्हणजेच Diversification म्हणतात.जोखीम कमी करा: तुम्ही सगळे पैसे फक्त एकाच स्टॉक किंवा एकाच प्रकारच्या मालमत्तेत गुंतवले, तर तो स्टॉक बुडाला तर तुमचं सगळं नुकसान होईल..संतुलन साधा: काही पैसे शेअर बाजारात, काही सोन्यात, काही म्युच्युअल फंडात, तर काही बँकेत... अशाप्रकारे वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवणूक करा.एकत्र काम: पक्ष्यांनी जसं एकत्र काम करून स्वतःला वाचवलं, तसंच तुमच्या पोर्टफोलिओतल्या एका गुंतवणुकीने खराब काम केलं, तरी दुसरी गुंतवणूक त्याला सावरू शकते. हे तुमच्या आर्थिक आरोग्यासाठी एक Safety Net आहे..४. भविष्यासाठी तयारी: कावळा आणि सापएका झाडावर एक कावळा आणि कावळीण राहात होते. त्याच झाडाखाली एका बिळात एक साप राहात होता. या सापाने अनेक वेळा कावळ्याच्या घरट्यातली अंडी खाऊन टाकली होती. कावळ्याने आता बदला घेण्याचा आणि या संकटातून कायमची सुटका मिळवण्याचा विचार केला.त्याने एक योजना आखली. त्याला माहीत होतं की साप दिवसा अन्न शोधायला बाहेर जातो. एक दिवस, कावळ्याने एका श्रीमंत घरातून एक सोन्याची माळ हळूच उचलली. ती माळ सापाच्या बिळाजवळ, अगदी बिळाच्या तोंडाशी टाकली..त्या लोकांनी जेव्हा त्यांची माळ शोधायला सुरुवात केली, तेव्हा ते झाडाजवळ पोहोचले. त्यांना बिळाजवळ सोन्याची माळ दिसली. माळ काढण्यासाठी त्यांनी बिळाजवळ खोदकाम केलं आणि आतमध्ये साप दिसला. त्यांनी सापाला मारून टाकलं. अशा प्रकारे, दूरदृष्टी आणि पूर्वतयारीने कावळ्याने स्वतःला त्या धोक्यापासून कायमचं मुक्त केलं..धडा: .आणीबाणीसाठी नेहमी सज्ज रहा! आणि 'Emergency Fund' तयार ठेवा!.कावळ्याने जसा भविष्यातल्या धोक्यासाठी 'प्लॅन बी' तयार ठेवला, तसंच आपल्यालाही करायचं आहे.आणीबाणी निधी: अचानक आलेलं मेडिकल बिल, नोकरी जाणं, अपघात... या संकटांसाठी तुमच्याकडे 'आणीबाणी निधी' असायलाच हवा. तुमच्या ६ ते ९ महिन्यांच्या खर्चाचा पैसा या फंडात सुरक्षित ठेवा.विमा कवच: आरोग्य विमा काढणंही तितकंच महत्वाचं आहे. म्हणजे हॉस्पिटलचा मोठा खर्च तुमच्या बचतीला धक्का लावणार नाही.ही तयारी तुमच्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीला येणाऱ्या संकटांपासून सुरक्षित ठेवते..५. केवळ देखाव्यावर जाऊ नका - वाघाचं कातडं पांघरलेला गाढवएका धोब्याने आपल्या गाढवाला शेतात चरता यावं यासाठी एक युक्ती केली. गाढवाला कोणी त्रास देऊ नये म्हणून त्याने गाढवावर वाघाचं कातडं पांघरलं. वाघाच्या कातड्यामुळे गाढव दूरून वाघासारखं दिसत होतं. त्यामुळे लोक आणि इतर प्राणी त्याला घाबरून त्याच्याजवळ येत नव्हते आणि ते गाढव सुद्धा शांतपणे गवत खात राहायचे.धोबी रोज सकाळी गाढवाला त्या शेतात सोडून द्यायचा आणि संध्याकाळी घेऊन यायचा. गाढवाने शांत राहण्याचं वचन सुद्धा पाळलं होतं. .पण एका रात्री, शेतात असताना, दुसऱ्या गाढवाचा आवाज ऐकून या गाढवाला स्वतःला आवर घालता आला नाही आणि ते मोठ्याने ओरडले.त्याच्या ओरडण्याने लोकांना कळून चुकले की ते तर वाघ नसून गाढव आहे! गाढवाने त्यांना मूर्ख बनवलं, म्हणून त्यांनी त्याला शिक्षा केली. वाघाचा देखावा असूनही, त्याच्या मूळ स्वभावाने मात्र त्याला उघड केलंच..धडा: .'गुंतवणुकीच्या ग्लॅमर'ला भुलू नका!.जसं दिसतं तसं नसतं! अनेक गुंतवणुकीच्या योजना नुसता एक आकर्षक देखावा असतात.'जादुई' योजनांपासून सावध: अनेक योजना 'जास्त आणि निश्चित परतावा' देण्याचं खोटं आश्वासन देतात. त्या वरून वाघाच्या कातड्यासारख्या आकर्षक वाटतात, पण आतून त्या फसवणुकीच्या योजना असू शकतात.सत्य तपासा: एखाद्या एजंटच्या गोड बोलण्यावर किंवा चकचकीत जाहिरातींवर विश्वास ठेवू नका. कंपनीची पार्श्वभूमी तपासा. SEBI किंवा RBI सारख्या संस्थांनी काही इशारे दिले आहेत का, ते पाहा.'मी' विचार करेन!: दुसऱ्या कोणावर अवलंबून न राहता स्वतः तपास करा. 'वाघ' कसा ओरडतो आणि 'गाढव' कसा ओरडतो, यातला फरक तुम्हाला कळायला हवा. तुमचा स्वतःचा निर्णय हा कोणत्याही दिखाव्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचा आहे!.'जुनं ते सोनं'विचारपूर्वक कृती करा.वाईटासाठी नेहमी तयार रहा.गुंतवणुकीत वेगळेपण ठेवा.तुमच्या संपत्तीचं संरक्षण करा.पंचतंत्राच्या कथा हजारो वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या असल्या तरी, त्यातल्या सावधगिरी, संयम आणि दूरदृष्टीचे धडे आजही आपल्याला मिडिल क्लास ते मिलेनिअर बनण्याच्या प्रवासात उपयोगी पडतात. पैशांशी संबंधित सर्वात उत्तम सल्ला हा नेहमीच 'नवीन' पुस्तकांतून येईल असं नाही, तो कधीकधी हजारो वर्षांपासून सांगितलेल्या या सोप्या गोष्टींमधूनही मिळतो! 