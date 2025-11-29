Premium|Parenting Behaviour Change : तू कधीच माझं ऐकत नाहीस, असं ६ वर्षांचा मुलगा रागावून का म्हणतो?

The Forgotten Years: What Parents Must Know About Ages 6–10Wobble-Tooth Puberty: The Hidden Stage Before Adolescenceलहानपणी अगदी गुणी वाटणारी मुलं मोठी होताना अगदी वेगळीच वागायला लागतात. आईचं सगळं काही ऐकणारा 'ममाज बॉय' अचानक आपली मतं अगदी जोरदारपणे मांडू लागतो. सतत बाबा बाबा करणाऱ्या एखाद्या लेकीला बाबाचं काहीही पटेनासं होतं. मी टीनएजमधल्या मुलांबद्दल बोलत नाहीये तर वरील सगळ्या गोष्टी करणारा वयोगट आहे, साधारण ६ ते १० वगैरे... मुलं जशी लवकर वयात येऊ लागलीत तसंच टीनएज आणि त्यातील बंडखोरीसुद्धा लवकर आलीय की काय मुलांमध्ये असा प्रश्न पडला असेल ना, तर त्यामागचं कारण मात्र वेगळं आहे. मुलांच्या वाढीतला हा नवा टप्पा कोणता आणि त्यातून पालकांनी नेमकं काय करायचं? हे समजून घेण्यासाठी वाचा, सकाळ प्लसचा हा लेख. .साधारण सहा वर्षांचा असलेल्या जयला त्याच्या आईचं अजिबात ऐकायचं नसतं. म्हणजे साधं काही तिने सांगितलं तरीही नाहीच. त्याची आई म्हणते, अहो जय लहानपणी अगदी गुणी बाळ होता. मलाच कधीकधी वाटायचं याने हट्ट करायला हवा पण त्याने कधी केला नाही. आता मात्र प्रत्येक गोष्टीत वेगळंच काही हवं असतं. दुसरीकडे नायराच्या आईलाही असंच वाटतं. ती म्हणते, ही प्रत्येक गोष्टीत आर्ग्युमेंट करते. शिवाय रागावलं की इतका राग येतो तिला. अगदी अपमानच होतो. मला कधीकधी वाटतं ही ९वर्षांची आहे की टीनेजर आहे? कारण नाकावरच्या रागाला औषधच नाही बघा..Premium|Parenting: पालक म्हणून मी फिट आहे का? .अर्थात असं वाटणारे हे दोन पालक अगदी प्रातिनिधीक म्हणू. पण खूपशी मुलं अशी वागतात, त्यांच्यात खूप बदल होत असतात. मुलांच्या वाढीच्या वयातला हा कुठला टप्पा आहे, याचा शोध घेताना 'वॉब्ली-टुथ प्युबर्टी'या संकल्पनेची ओळख झाली. .'वॉब्ली-टुथ प्युबर्टी'म्हणजे काय?'वॉब्ली-टुथ प्युबर्टी' हा शब्द जर्मन भाषेतील Wackelzahnpubertätचं भाषांतर म्हणता येईल.वॉब्ली म्हणजे अस्थिर टूथ म्हणजे दात आणि प्युबर्टी म्हणजे वयात येणं. वयात येण्याच्या आधीची मुलांची ही स्थिती. सहा वर्षांच्या आसपासच्या मुलांमध्ये भावनिक आणि वर्तणुकीशी संबंधित बदलांचा एक महत्त्वाचा टप्पा. हा टप्पा पौगंडावस्थेसारखाच असतो. साधारण ६ ते १० या टप्प्यात मुलं थोडीशी बंडखोर वागायला लागतात. कधीकधी तर त्यांच्या आधीच्या स्वभावाच्या पूर्णपणे विरुद्धसुद्धा. कारण त्यांचे विचार तयार होत असतात आणि ते कुठेतरी स्वत:चा शोध घेत असतात. .Premium: Parental stress: पालकत्त्वाचा ताण जीवावर बेततो आहे का? तो कसा हाताळायचा?.मुलं कोणत्या बाबतीत बंडखोरी करतात?मुलं करत असलेली बंडखोरी अगदी लहान सहान गोष्टींत असते.पालकांनी सांगितलेलं ऐकायचं नाही. मोबाइल बघायचा वेळ संपला असं सांगितलं तरी पालकांच्या नकळत मोबाइल पाहत बसणं. खाण्यापिण्याच्या आवडी बदलणं. घरचं जेवण नकोच बाहेरच्याप्रमाणे चमचमीतच हवं, असं सांगणं... अमुक त्या मित्राकडे एखादी गोष्ट आहे मग मलाही देच म्हणून पालकांचा पिच्छा पुरवणं.पालकांनी सांगितलेल्या नियमांना विरोध करत राहणं..कपड्यांच्या बाबतीत अडून राहणं.अशा लहानसहान बाबतींत मुलं बंडखोरी करत राहतात..गेली २५ वर्षं प्राथमिक शाळेत शिक्षिका म्हणून काम करणाऱ्या स्मिता संभूस म्हणतात, आम्ही इयत्ता पहिली ते चौथीचे वर्ग सांभाळतो. सध्या माझ्याकडे चौथीचा वर्ग आहे. या वर्गातल्या काही मुलांमध्ये असा हट्टीपणा आणि कुमारवयातल्या मुलांसारखं वागणं, बंडखोरी दिसते. सगळी नाही पण २५ टक्के मुलं असतात अशी. एखादी गोष्ट सांगितली तर पटकन ऐकत नाहीत. म्हणजे त्यांना आमचा अवमान करायचा नसतो पण त्यांना पटेपर्यंत मुलं ती गोष्ट करत नाहीत ऐकत नाहीत. आपण अमुक ती गोष्ट अशीच केली पाहिजे, हे त्यांच्या डोक्यात येत असतं. डोक्यात पक्कं होत असतं. कधी रागवून तर कधी आंजारून, गोंजारून मुलांशी डील करावं लागतं. कधीकधी एखाद्या मुलाने चूक केली आणि आपण त्याला म्हटलं की, ये इकडे मी ओरडणारे तुला तर मुलं पटकन येत नाहीत. त्यांना अपमान वाटतो तो. कधीकधी तर आपलं चुकीचं वागणंसुद्धा मुलं बरोबर असल्यागत पटवून देत असतात. अशावेळी थोडं वेगळ्या पद्धतीने तो विषय हाताळावा लागतो. .premium I Parenting Teenagers Money: ''माझ्या मुलाला पैशाची किंमतच नाही!'', असं आईबाबा का म्हणतात?.या मुलांशी कसं वागता, त्यांना कसं हँडल करता असं विचारल्यावर संभूस बाई म्हणाल्या, याचं एकच एक सूत्र नाही. म्हणजे धोपट मार्ग चालत नाही. मुलांचा स्वभाव, संगत त्यांचा कल पाहून आपली प्रतिक्रिया द्यावी लागते. कधी मोठी चूक केल्यावरही शांतपणे पाठीवर हात ठेवून समजावावं लागतं तर कधीकधी ओरडून थोडीशी भीती वाटू द्यावी लागते..मुलांच्या या स्वभावाचं कारण पालकही असल्याचं संभूस बाई सांगतात. त्या म्हणतात कधीकधी पालक मुलांची फारच काळजी घेतात. अति स्वातंत्र्य देतात. मुलांचं मत जरुर विचारात घ्यावं पण कायम मुलांच्या मतानेच चालावं असं नाही. त्यातून मी कुणीतरी खास आहे आणि मी एकटाच खास आहे, ही भावना त्यांच्यात बळावते..प्रत्येक मूलाप्रमाणे आपली प्रतिक्रिया आणि हाताळणी बदलावी लागते. कारण नुसतंच मारलं तरी मुलं दाद देणार नाहीत आणि नुसतंच पाठीशी घातलं तरी ती सुधारणार नाहीत. स्मिता संभूस, प्राथमिक शाळेतील अनुभवी शिक्षिका.हे का होतं?या वयात मेंदुत झपाट्याने बदल होत असतात. मुलं आपली ओळख शोधण्याचा प्रयत्न करतात. मी कोण, माझं इतरांपेक्षा वेगळेपण काय आहे, मी कोणत्या नियमांनी वागायचं अशा अनेक गोष्टींचा ते शोध घेऊ लागतात. या वयात मुलांची तर्कशक्ती आणि एखाद्या गोष्टीची कारणं, परिणाम याविषयीची त्यांची समज विकसित होत असते.फ्रान्समध्ये याला l'âge de raison म्हणजे तर्कबुद्धीचं वय असं म्हटलं जातं. दुसरं म्हणजे याच वयोगटात मुलं गटाने राहणं, समूह करणं हेसुद्धा शिकत असतात.या वयोगटाला forgotten Years असंही म्हटलं जातं. कारण अगदी लहान वयातल्या मुलांचा, त्यांच्या मानसिकतेचा अभ्यास बराच झालाय त्याचप्रमाणे किशोरवयीन मुलांच्या मानसिकतेचा अभ्यासही झालाय. पण हे जे मधलं वय असतं तेच अडनिडं असतं. त्याचा फारसा अभ्यासच झालेला नाही. अभ्यासकांकडून हे वय दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेलं आहे. त्यामुळेच या वयोगटाला शास्त्रज्ञ forgotten Years असंही म्हणतात..हॅप्पी पेरेंटिंग : मुलांची ‘इकिगाई’.पालकांसाठी आव्हानपालकांसाठी मुलांची ही अवस्था म्हणजे एखादं आव्हान असतं. हल्ली अनेक मुलींची पाळीही लवकर येते त्यातून येणारे मूड बदल, हार्मोन्स, चिडचिड, अचानक उद्रेक हे सगळं होत असतं. कधीकधी मुलं पालकांना दोष लावून मोकळी होतात. 'तू नेहमी असंच करतेस.'किंवा 'तू नेहमी माझ्यासोबत असं वागतोस...'अशा टिप्पण्या पालकांवर केल्या जातात. .वय लहान पण भावना महानअभ्यासतून असं दिसतं की, अगदी चार वर्ष वयापासून मुलांची Theory Of Mind विकसित होऊ लागते. म्हणजे इतरांच्याही भावना, दृष्टीकोन वेगळे असतात हे मुलांना समजू लागतं. त्याचवेळी त्यांच्या अंतर्मनात conscience म्हणजे अपराधीपणाची किंवा नैतिक विचारांची क्षमता विकसित होते.यातूनच कधीकधी मुलं गोष्टी रचून सांगायला लागतात. म्हणजे त्यांना खोटं बोलायचं नसतं पण त्यांना त्यांचा किस्सा अधिक रंगवायचा असतो. रंगतदार किश्यातून लक्ष वेधून घ्यायचं असतं. .ते मोठे होतायत... कधीकधी पालकांनी एखाद्या गोष्टीला नकार दिल्यावर मुलं चिडतात. आई बाबा, तुम्ही नेहमी असंच करता, असं काहीतरी रागाने म्हणतात. त्यावेळी पालकांनीही थोडं समजुतीनं घ्यायला हवं. मूल पालक म्हणून तुम्हाला बोल लावत नसून ते आपलं मत व्यक्त करत आहे, हे समजून घ्यायला हवं..मानसिक समुपदेशक आणि मुलांसोबत काम करणारे तज्ज्ञ सांगतात, या वयात मुलं त्रासून गेलेली असतात. पालकांना वाटतं आता ती, कुकुली बाळं राहिली नाहीत. त्यांच्याकडे फार लक्ष द्यावं लागणार नाही. मुलं मोठी दिसायलाही लागतात पण कोणतीही गोष्ट निवडण्याइतपत मोठी झालेली नसतात. जसं की दुधाचे दात आले तरी पक्के दात यायला वेळ लागतो, तसंच असतं हे. मुलांना पालकांच्या आधाराची, लक्ष देण्याची गरज असते..अजून योग्य काय, अयोग्य काय, चूक, बरोबर समजत नसल्याने बाहेरचं जग अतिशय आकर्षक वाटतं. मोबाइल, व्हिडिओ गेम्स, सिनेमे, सोशल मीडियाचा मोह होतो. पण पालकांनी तेव्हाच सावध राहण्याची आवश्यकता आहे.Roblox सारखे खेळ, मोबाईलची सवय हे सगळं मुलांसाठी हानीकारक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 