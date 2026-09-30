Premium| Petition Against Gyanesh Kumar : ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीविरोधातील सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत नेमके काय म्हटले आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. या याचिकेत देशभर सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेला म्हणजेच SIR ला कायदेशीर आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या प्रक्रियेबरोबरच निवडणूक आयोगाच्या निर्णय घेण्याच्या पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.या प्रकरणात केवळ SIR बेकायदेशीर आहे की नाही, एवढाच मुद्दा नाही. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेचे निर्णय नेमके कोणत्या पद्धतीने घेतले गेले पाहिजेत, मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भूमिका काय आहे आणि आयोगाच्या इतर सदस्यांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग किती महत्त्वाचा आहे, हे प्रश्नही यानिमित्ताने समोर आले आहेत.या राष्ट्रीय पातळीवरील प्रकरणासोबतच महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेवरही बॉम्बे उच्च न्यायालयात स्वतंत्र प्रकरण सुरू आहे. त्यामुळे देशातील आणि महाराष्ट्रातील प्रकरणांमध्ये नेमका काय फरक आहे? SIR प्रक्रियेवर नेमके कोणते घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत? आयोगाच्या सामूहिक निर्णयप्रक्रियेचा आणि महाराष्ट्रातील मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदारांचा या प्रकरणाशी काय संबंध आहे? हे सगळं जाणून घेऊया सकाळ+च्या या लेखातून.१. CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयात आता काय होणार? सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. या याचिकेत देशभर सुरू असलेली मतदार याद्यांची विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रिया म्हणजेच SIR बेकायदेशीर घोषित करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते राकेश कुमार सिंह यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर त्यांनी ही मागणी केली..२. निवडणूक आयोगाच्या सामूहिक निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न का उपस्थित झाला?निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत SIR संदर्भातील निर्णय आणि आदेशांवर किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवले आहेत. काही निर्णय आपल्याला माहिती न देता किंवा आपली शिफारस न घेता घेण्यात आल्याचे या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी म्हटले आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने याबाबत वेगळी भूमिका मांडली आहे. संधू आणि जोशी यांनी पाठवलेली पत्रे प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याशी संबंधित होती. या पत्रांचा धोरणात्मक बाबी किंवा माहिती-तंत्रज्ञान विभागाशी संबंधित विषयांशी संबंध नव्हता, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे..३. CEC अध्यक्ष आहेत म्हणजे त्यांना संपूर्ण आयोगाचे निर्णय एकट्याने घेण्याचा आधिकार आहे का? याचिकेत नेमका आक्षेप काय?याचिकेतील मुख्य मुद्दा निवडणूक आयोगाच्या सामूहिक निर्णयप्रक्रियेशी संबंधित आहे. याचिकेत राज्यघटनेच्या कलम ३२४(१)चा आधार घेत असे म्हटले आहे की, निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रणाचे अधिकार एखाद्या व्यक्तीगत मुख्य निवडणूक आयुक्ताकडे नसून निवडणूक आयोगाकडे आहेत. याचिकेत कलम ३२४(२)चाही उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त असतात. तर कलम ३२४(३)नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त हे आयोगाचे अध्यक्ष असतात. याच आधारावर विकास सिंह यांचा आक्षेप आहे की, ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक आयोगाला असलेला सामूहिक निर्णय घेण्याचा अधिकार स्वतःकडे असल्याप्रमाणे वापरला आहे..४. याचिकेत नेमक्या कोणत्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत?याचिकेत न्यायालयाने ज्ञानेश कुमार यांनी आयोगाच्या सामूहिक अधिकारांचा वापर कोणत्या कायदेशीर अधिकाराच्या आधारे केला, हे स्पष्ट करण्यासाठी क्वो वॉरंटो आदेश जारी करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, निवडणूक आयोगाकडून संबंधित प्रकरणांच्या मूळ नोंदी मागवाव्यात आणि राज्यघटनेच्या कलम ३२४ तसेच २०२३ च्या कायद्याच्या कलम १८नुसार आयोगाच्या सामूहिक निर्णयप्रक्रियेचे पालन झाले आहे की नाही, हे तपासावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत आणखी एक महत्त्वाची मागणी करण्यात आली आहे. आयोगाने एखादा निर्णय एकमताने घेतला असेल किंवा मतभेद असल्यास बहुमताने घेतला असेल, तरच त्या निर्णयाला निवडणूक आयोगाची कृती मानले जावे. त्याशिवाय कोणतीही कृती आयोगाची कृती म्हणून सादर करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे..Premium|Caste Census in India : जातगणनेला सरकारची मंजुरी, पण नोंदणीच्या पद्धतीवर प्रश्न; आकडेवारीचे राजकीय गणित काय?.५. SIR रद्द करण्यापासून मतदार यादीतील बदलांपर्यंत; याचिकाकर्त्याची मागणी काय? याचिकाकर्त्याने देशभर सुरू असलेली विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रिया म्हणजेच SIR सुरुवातीपासूनच अवैध आणि कायदेशीर अधिकाराशिवाय झाल्याचे घोषित करण्याची मागणी केली आहे. SIR अंतर्गत करण्यात आलेल्या सर्व कृती, निर्णय, निर्देश आणि उपाययोजनांबाबतही हीच मागणी करण्यात आली आहे.याचिकाकर्त्याच्या मते, SIR आवश्यक घटनात्मक किंवा कायदेशीर अधिकाराशिवाय सुरू करण्यात आली आणि त्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नाही. त्यामुळे SIR अंतर्गत मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे, नावे काढणे, नावे वगळणे, पुन्हा समाविष्ट करणे किंवा मतदार यादीतील नोंदींमध्ये बदल करणे यांना कायदेशीर परिणाम नसावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.मात्र, याचा अर्थ असा नाही की मतदार यादीतील सर्व बदलच अवैध ठरतील. भारतीय राज्यघटना, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० आणि मतदार नोंदणी नियम, १९६० यानुसार कायदेशीर पद्धतीने केलेले मतदार यादीतील बदल यामुळे रोखले जाऊ नयेत किंवा अवैध ठरवले जाऊ नयेत, असे याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे..Raj Thackeray: यामागचा कर्ताकरविता नक्की कोण होता? निवडणूक आयोगावर राज ठाकरे बरसले; ज्ञानेश कुमारांवर टीका, म्हणाले....६. सर्वोच्च न्यायालयानंतर महाराष्ट्रात काय? बॉम्बे हायकोर्टातील SIR प्रकरण काय सांगते?महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेला (SIR) आव्हान देणारे प्रकरण बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर सुरू आहे. ही याचिका प्रथमेश गोवणकर आणि इतरांनी दाखल केली आहे. या प्रकरणाचा मुख्य संबंध महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांशी आहे. वगळण्यात आलेल्या मतदारांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करावीत, अशी याचिकेतील प्रमुख मागणी आहे. यासोबतच, CEC ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेले १४ प्रशासकीय आदेश रद्द करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा भर महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेचा स्थानिक पातळीवरील परिणाम आणि मतदारांचे हक्क यावर आहे. म्हणजेच, SIR प्रक्रियेमुळे महाराष्ट्रातील मतदार यादीत झालेल्या बदलांबाबत न्यायालयाकडून हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या या प्रकरणाची सुनावणी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर सुरू आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात तातडीची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले असून पुढील सुनावणी २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ठेवली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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