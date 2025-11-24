Premium|काय आहे PhysicsWallah? त्याची एवढी चर्चा का.? शाहरूख खानलाही मागे टाकणारे अब्जाधीश अलख पांडे कोण आहेत..?

मुंबई - मागील दोन दिवसांपासून ‘फिजिक्सवाला’ हे नाव भारतीय शेअर बाजारात चांगलेच गाजताना दिसत आहे. त्याचा आयपीओ नुकताच बाजारात आला असून पहिल्याच दिवशी लिस्टेड किंमतीच्या ४४ टक्के वाढ होऊन बंद झाला. तीन दिवसांनी आता तो पुन्हा काहीसा खाली आला आहे. पण फिजिक्सवाला काय आहे, याची सध्या इतकी चर्चा का होते आहे, ही मुळात कोणती कंपनी आहे, शिक्षण क्षेत्रात वेगळी उंची गाठणारी कंपनी म्हणून तिचं नाव का येत आहे? या कंपनीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे देशातील सर्वात तरुण अब्जाधीश बनले आहेत, तर त्यांचे व्यावसायिक भागीदार देखील अब्जाधीशांच्या एका यादीत आहेत. 'सकाळ+' च्या माध्यमातून जाणून घेऊया की, PhysicsWallah या एज्युटेक कंपनीच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात नेमका काय प्रयोग होतो आहे? हा प्रयोग करणारी ही अब्जाधीश मंडळी नेमकी कोण आहेत आणि JEE, NEET, GATE तसेच शालेय शिक्षणात नेमके कोणते आणि कसे शिक्षण दिले जाते आहे..Premium|Study Room: क्षण आठवणींचा आणि नोंदणीचाही!.काय आहे फिजिक्सवाला.?PhysicsWallah ही सध्या जरी आता पब्लिक लिस्टेड एज्युटेक कंपनी झाली असली तरीही याची सुरूवात २०१६ मध्ये एका यू ट्यूब चॅनेलपासून झाली होती. नंतर,२०२० मध्ये तिचं एज्युटेक कंपनीत रूपांतर करण्यात आलं. PhysicsWallah ऑनलाइन शिक्षणाचा प्लॅटफॉर्म आहे. कंपनीचे मुख्य कार्यालय उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे आहे. हे मुख्यतः स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यासाची तयारी करून घेतात. यामध्ये JEE, NEET, GATE आदी स्पर्धा परीक्षांचा समावेश आहे. त्यांचा PW Live प्लॅटफॉर्म आहे ज्यावर लाईव्ह क्लासेस, शंका निरसन, NCERT सल्यूशन्स, पेपर्स अशा सर्व गोष्टी आहेत. इयत्ता ६ वी ते १२ वीच्या वर्गांकरिता देखील ते कोर्सेस देतात. ऑफलाइन आणि ऑनलाइन आणि हायब्रिड मोडच्या माध्यामातून त्यांचे कोचिंग चालत असून जून २०२५ पर्यंत त्यांचे ३०० हून अधिक ऑफलाइन सेंटर देखील आहेत. १३ लाखाहून अधिक सबक्रायबर असलेला यूट्यूब चॅनेलफिजिक्सवालाच्या मुख्य यू ट्यूब चॅनेलला १३ लाखाहून अधिक सबक्रायबर आहेत. ते आता महाराष्ट्राच्या स्पर्धा परीक्षेत उतरले असून ते MPSC Wallah या कोर्सच्या माध्यमातून MPSC विद्यार्थ्यांना कोचिंग देतात. महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठासोबत करार केला असून त्यांतर्गत ते ऑनलाइन डिग्री कोर्सेस जसे की, MBA, MCA, BA-English, BCA आदी कोर्सेस देखील देणार आहेत..Premium| Zero enrollment schools: शाळांमध्ये विद्यार्थीच नाहीत, भारतातील शाळांच्या व्यवस्थापना समोर मोठं आव्हान!.कोण आहेत अलख पांडे जे शाहरूख खानपेक्षाही श्रीमंत आहेत..?फिजिक्सवालाचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अलख पांडे हे आता केवळ ३३ वर्षांचे असून ते देशातील सर्वात तरुण अब्जाधीश बनले आहेत. तर त्यांचे पार्टनर प्रतीक बूब जे सध्या कंपनीच्या बोर्डावर संचालक आहेत ते देखील अब्जाधीश असून तेही चाळीशीच्या आतले आहेत.अलख पांडे यांनी बॉलिवूडचा किंग शाहरूख खान यालाही मागे टाकले आहे. ‘हुनर इंडिया रिच लिस्ट २०२५’ शाहरुख खानने पहिल्यांदाच अब्जाधीशांच्या क्लबमध्ये स्थान मिळवले असून त्याची एकूण संपत्ती ही १२ हजार ४९० कोटी इतकी आहे. तर अलख पांडे यांनी शाहरूख खानलाही या यादीत मागे टाकले आहे. १४ हजार ५१० कोटी इतकी त्यांची संपत्ती नोंदविण्यात आली आहे. पांडे यांच्या संपत्तीत गेल्या काही काळात २२३ टक्क्यांनी वाढ झाली असून सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या संपत्तीधारकांपैकी ते एक बनले आहेत. .फिजिक्सवालाची २९ अब्जाची उलाढालआयपीओच्या माध्यमातून त्यांनी ३ हजार २०० कोटींचा निधी उभारला असल्याचे वृत्त फोर्ब्सकडून देण्यात आले आहे. फोर्ब्सच्या वृत्तानुसार २०२३ मध्ये कंपनीचा महसूल ७.४ अब्ज होता जो २०२५ मध्ये २९ अब्जापर्यंत वाढला आहे. पण याच काळात कंपनीचा तोटा हा १ अब्जापासून ते २.४ अब्जावर गेला आहे. विश्लेषकांच्या मते, फिजिक्सवालाचे मॉडेल वेगळे असल्याने या तोट्याने फारसा फरक पडत नाही. शिक्षणात नवे प्रयोगफिजिक्सवालाच्या माध्यमातून शिक्षणक्षेत्रात अनेक नवे प्रयोग होत आहेत. त्यांनी एआयचा वापर करून प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे तंत्र विकसित केले आहेत. ते विद्यार्थ्यांना पर्सनली आणि २४ तास सातही दिवस विद्यार्थ्यांना त्यांना पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देते. विद्यार्थी टेक्ट, इमेज किंवा व्हिडिओ स्वरूपात प्रश्न विचारू शकतात. पेपर तपासण्यासाठी आणि मोठी उत्तरे तपासण्यासाठी देखील ते एआयचा वापर करतात. विद्यार्थ्यांना रिव्हिजन आणि शिक्षकांना मार्गदर्शनासाठीही ते एआयचा वापर करतात.याही आधी शिक्षण क्षेत्रात अनेक कंपन्यांची नावं, त्यांचे शेअर्स हे मोठ्या प्रमाणात चर्चेचा विषय झाले होते. मात्र काळाच्या पटलावर हे प्रयोग फसल्याचेही समोर आले. त्यामुळे भविष्यात याचे काय होणार अशी चिंता एकीकडे असली तरीही सध्या तरी फिजिक्सावालाने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे, हे मात्र नक्की.!---------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.