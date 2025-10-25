Premium|Study Room: क्षण आठवणींचा आणि नोंदणीचाही!

श्रीकांत जाधव “दिनचर्येत केवळ क्षणांची नोंद; वर्षांमध्ये म्हणजेच अनुभवामध्ये मात्र संपूर्ण आयुष्याची शिकवण..!,” असा राल्फ वाल्डो एमर्सन यांचा विचार म्हणजे जणू काळाच्या अनुभवानं माणसाला मिळणारी शहाणपणाची गुरुकिल्ली आहे. एखादी घटना जेव्हा घडते, तेव्हा आपण लगेच ती समजून घेतो, तिचा अर्थ लावतो; पण त्या मागील खरे मुद्दे, खोल परिणाम, सामाजिक किंवा वैयक्तिक बदल हे सर्व सहजपणे कधीच दिसत नाही. दिवस आपल्या समोर केवळ घटनांची मालिका मांडतात, पण त्यांच्या अर्थपूर्ण छटा, हे केवळ काळाच्या ओघात, वर्षांचा मागोवा घेतल्यानंतर समोर येते. उलट, वर्षानुवर्षांच्या अनुभवातून माणूस अधिक समजूतदार, विचारी, प्रसंगी संयमी आणि दूरदृष्टीचा बनतो..वेळेची दृष्टी आणि शहाणपणवेळ म्हणजे फक्त घड्याळातील काट्यांची फेरफार नाही; ती माणसाच्या जीवनाची, समाजाच्या प्रगतीची खरी मूळ शक्ती आहे. एखाद्या गोष्टीचा प्रभाव किंवा परिणाम तात्काळ समजतोच असे नाही. उदाहरणार्थ, एका दिवसाचा यश किंवा अपयश जीवनाचे अंतिम सत्य ठरणार नाही. चांगले दिवस मनाला आनंद आणि वाईट दिवस त्रास देतात, पण या दोन्ही प्रकारच्या अनुभवांचा योग्य अर्थ लावण्यासाठी काळाचा परीघ आणि निरीक्षण महत्त्वाचे असते. वर्षानुवर्षे संघर्ष, मेहनत, सातत्य आणि आत्मपरीक्षण यांमधूनच माणूस, संस्था किंवा समाज खर्या अर्थाने आकार घेतो..Premium|study Room : उपजिल्हाधिकारी म्हणून मुलाखत देताना....सततचा अभ्यास, शिस्त, कष्ट आणि प्रामाणिकपणाचं फार मोठं मोल आहे. यश दीर्घ प्रयत्नांनी मिळतं, तात्काळ यशाच्या मागे धावणं अनेकदा अपयशाचं कारण ठरतं. एक दिवस काहीच ठरवत नाही; पण दररोज थोडी थोडी प्रगती वर्षांच्या शेवटी मोठ्या यशात बदलते. वेळेचं महत्त्व जाणणं, दीर्घकाळाची वाट बघणं आणि अनुभवातून शिकणं ही प्रत्येक यशस्वी व्यक्तीची आणि समाजाची ओळख आहे..समाज व प्रशासन – बदलांची वेळसमाजात आणि प्रशासनातही या तत्त्वाची उदाहरणे जागोजागी दिसतात. न्यूजमधल्या हेडलाइन्स, सरकारी घोषणा किंवा सामाजिक मोहीमा या बहुतेक वेळा तात्पुरत्याच आकर्षक असतात. त्यांचा खरा प्रभाव दीर्घकाळानं तपासावा लागतो. इमारतींचं उद्घाटन, योजनांची घोषणा किंवा नवीन नियम लागू करणे या घटना दिवसांत घडतात, पण त्यांचा परिणाम वर्षानुवर्षे समाजाच्या वागणुकीत, संस्कृतीत आणि चालू व्यवहारात उतरतो का हे पहावं लागतं..Premium|study Room : सागरी क्षारतेतील फरक आणि त्याचे हवामानावर परिणाम.मुलींच्या शिक्षणाचा, महिलांच्या सहभागाचा किंवा स्वच्छतेच्या उपक्रमाचा खरा प्रभाव समाजाच्या रोजच्या आचारधर्मात किती खोलवर रुजला, हे काळच स्पष्ट करतो. एखाद्या गावात शौचालये बांधली गेली, म्हणून त्याची संस्कृती बदलली असे हटकून मानता येणार नाही. ती जागा आणि त्याचं प्रशिक्षण संयमित वापर अशी सवय लागायला अनेक वर्षे जातात. तेव्हाच खरं परिवर्तन घडतं..धोरणांचे दीर्घकालीन मूल्यधोरणांची चर्चा करताना, त्यांच्या तात्काळ आणि दीर्घकालीन परिणामांची तुलना करावी लागते. अर्थसंकल्पाचा दिवस संसदेत गाजतो, पण प्रत्यक्ष परिणाम वर्षभर किंवा अधिक काळ लोटल्यावर जनतेला जाणवतो. माहितीचा अधिकार, आधार, UPI सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा स्वतःचा आढावा घेतला, तर दिसते की, या सर्वांचा खरा फायदा सततच्या केलेल्या पाठपुराव्यामुळे, सुधारणा आणि अनुभवाच्या आधारे वाढत गेला..त्यादृष्टीने, वेळचे वैशिष्ट्य फार महत्त्वाचे आहे. स्टार्टअप्स किंवा तंत्रज्ञान क्षेत्रातही याचा अनुभव येतो. एखाद्या अपयशापासून शिकून, मोठे यश मिळवायला अनेक वर्षे जातात. अगदी न्यायालयीन सुधारणा किंवा नवीन कायदा केला, तरी त्याची परिणामकारकता आणि जनतेचा विश्वास दीर्घकाळातच घडतो..अर्थव्यवस्था आणि दीर्घदृष्टीअर्थव्यवस्थेमध्ये दररोजच्या उठाठेवी, बाजारभाव यांची भरपूर चर्चा होते. पण अर्थव्यवस्थेचा खरा विकास, गुंतवणुकीचे वाढते परस्पर संबंध किंवा शेतीच्या पद्धतीचा बदल हे सर्व दीर्घकाळाचा विचार करूनच नीट कळते.घरगुती पातळीवर छोटे SIP रोज फार थोडे वाटू शकतात, पण महिन्याच्या, वर्षाच्या शेवटी किंवा दीर्घकाळ गेल्यावर ही मोठी पुंजी ठरू शकते. राज्याने लोकांना तात्पुरत्या फायद्यांपेक्षा दीर्घकालीन बचतीसाठी आणि शाश्वत विकासासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. आपल्या निर्णयांची परीक्षा काळाच्या कसोटीवरच पाहायला हवी, कारण वेळच अंतिम परीक्षक ठरतो..Premium|study Room: शांततेचं नोबेल मिळवणाऱ्या मारिया कोरिना माचाडो कोण आहेत?.ज्ञान, तंत्रज्ञान, शाश्वतताज्ञान व तंत्रज्ञान हळूहळू घडत जातात. एकही शोध किंवा संशोधन एका दिवसात सिद्ध होत नाही. रॉकेटचे यशस्वी प्रक्षेपण अनेक अपयशांवर मात करून, हजारो प्रयोग करूनच घडते. तसेच संस्था टिकवल्या जातात, त्या शिकण्याची क्षमता, टिकवून, रेकॉर्ड ठेवून, चुकांमधून सुधारणा करूनच होते.पर्यावरणातील बदलाचे परिणामही त्यांच्या दीर्घकालीन निरीक्षणानेच दिसतात. हवामानबदलाची जागरूकता वाढवायची असेल, तर लगेचचे बदल न पाहता, पाणी, माती, वन यांचे दीर्घकाळ निरीक्षण करायला हवे. शाश्वत शेती, पीक विविधता, सूक्ष्म सिंचन यांच्या मूल्याची जाणीव वर्ष उत्तीर्ण झाल्यावरच होते..नेतृत्व व नैतिकतानेतृत्वाचा आणि नैतिकतेचा कस देखील वेळेच्या कसोटीवरच लागतो. एका दिवसात मिळणाऱ्या टाळ्यांना आणि लोकप्रियतेला मोठे महत्त्व नाही. खरे नेतृत्व हे दीर्घकाळ चांगले आचरण, दृढ मूल्ये आणि सातत्याने अंमलात आणलेल्या चांगल्या निर्णयांमधून ओळखले जाते. लोक अनेकदा एक-दोन छोट्या चुका माफ करतात, पण सातत्याने केलेला स्वार्थ, दुर्बलता किंवा चुकीचे वर्तन विसरत नाही..काळाचा खरा अर्थनिबंधाचा शेवट करताना म्हणायचं तर, खरं बदल आपल्याला फक्त तेव्हाच समजतो, जेव्हा आपण एखाद्या कामाचा उद्देश आणि त्याचा परिणाम यातील फरक नीट ओळखतो. आपण दररोज जे घडतं ते पाहतो, मुळात तो एक प्रवाह आहे, जसं की रोजच्या बातम्या, उत्पादन वाढणे किंवा बाजारातील बदल. मात्र खरा विचार तर वर्षांवर आधारित असतो, कारण वर्षं आपल्याला साठा दाखवतात जसं भूजल किती आहे, समाजातील विश्वास किती स्थिर आहे, लोकांचं आरोग्य कसं आहे आणि ज्ञान किती वाढलं आहे. जर साठा टिकला, तर त्या प्रवाहालाही आधार मिळतो आणि तो टिकून राहतो.क्षण म्हणजे एखादी छोटी वेळ, जी आपल्याला काहीतरी लगेच करण्यासाठी प्रेरणा देते. काळ म्हणजे मोठा दीर्घ काळ, जो आपल्याला योग्य दिशा दाखवतो. हे दोन्ही एकमेकांच्या विरोधात नाहीत, तर एकमेकांना पूरक आहेत. जर आपण आपल्या अनुभवांचा योग्य विचार करून, सतत काहीतरी शिकत राहिलो, तरच खरं शहाणपण आपल्याला मिळू शकतं. या शहाणपणामुळे समाजाची प्रगती होईल आणि लोकशाही, संस्कृती ही अधिक मजबूत होईल. जो व्यक्ती किंवा समाज काळावर विश्वास ठेवतो आणि त्याच्यापासून शिकत राहतो, तोच खरंच पुढे जातो. हा विचार या निबंधाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.