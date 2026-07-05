Premium|Political Defections : पक्षांतर, सत्तेची स्पर्धा आणि वक्तव्यांचा राजकीय खेळ

सध्या राजकारण्यांचा तोडा सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या बागेत जेव्हा भाज्या, फुलांसारखी पिके तयार होतात तेव्हा शेतकरी तोडा करायला घेतात. त्याला ‘तोड्याचा हंगाम’ असे म्हणतात. एकदा का तोडा झाला, की दलाल ती पिके बाजारात नेऊन विकायला मोकळा असतो. सध्या राजकारण्यांचे हंगामी पीक तोड्यावर आलेले आहे. मालाला भावही चांगला आहे. विशेष म्हणजे, यंदा बाजार गरम आहे. मालाची कोणतीही प्रतवारी न करता, येईल त्या प्रत्येक नगास उत्तम किंमत मिळते आहे. तुमच्या मालाला डाग असला काय, त्याच्यावर अळी पडलेली असली काय किंवा तो पार सडून नासलेला का असेना, नगास नग कुठलाही माल एकाच दरात विकत घेतला जातोय. त्यामुळे हे तयार पीक बाजारात झुमकताना दिसतेय. जीभ हा मानवी शरीरातील सर्वात बहुपयोगी स्नायूमय अवयवांपैकी एक आहे. जीभ पचनसंस्था, संवादकला आणि संवेदनाक्षमता या तिन्हींसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जीभ मुख्यतः आठ स्नायूंनी बनलेली असते आणि तिच्यावर श्लेष्मल त्वचा असते. जिभेच्या वरच्या पृष्ठभागावर असलेल्या पॅपिली नावाच्या सूक्ष्म उंचवट्यांमध्ये स्वादकळ्या असतात. शिवाय जिभेचा मागील भाग घशाशी जोडलेला असतो, त्यामुळे पुढील भाग मुक्तपणे हालचाल करू शकतो... पण जिभेची ही हालचाल नेमकी कशासाठी करायची, याचे काही अलिखित नियम आहेत. माझ्यासारख्या खादाड माणसासाठी चव ओळखणे, हे जिभेचे मुख्य कार्य असू शकते. ज्या लोकांना संभाषण किंवा संवादकलेची आवड आहे त्यांच्यासाठीसुद्धा जीभ अत्यंत महत्त्वाचा अवयव असू शकतो. कारण, स्पष्ट उच्चार आणि शब्दनिर्मितीसाठी जीभ अत्यावश्यक आहे. याव्यतिरिक्त अन्न दातांकडे ढकलणे, ते लाळेसोबत मिसळणे, अन्नाचा गोळा तयार करून घशाकडे ढकलणे, अशी इतर महत्त्वाची कामेदेखील हा अवयव करतो; मात्र तुमचे तुमच्या जिभेच्या स्नायूंवर नीट नियंत्रण नसेल, तर अन्न घशात अडकणार नाही कदाचित; पण शब्द नको त्या ठिकाणी जाऊन अडकू शकतात. त्यातल्या त्यात जर तुम्ही सार्वजनिक जीवनात वावरणारे असाल तर जिभेच्या वाकड्या वळणामुळे तुमचा अगदी तेजोभंगसुद्धा होऊ शकतो. त्यामुळे हा लवचिक अवयव प्रत्येकाने जपूनच वापरायला हवा. .Premium| Nepal's Unrest: जगभर होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मुद्दे कसे जोडले गेले?.तसे पाहिले तर तो अवयव काही स्वतःहून काही पुढाकार घेणार नाही; पण ज्या माणसांच्या जिभेप्रमाणेच त्यांची बुद्धीसुद्धा लवचिक असते त्यांनी याची विशेष खबरदारी घेतली पाहिजे. विशेषतः राजकारणातल्या व्यक्तींनी येथे विशेष काळजी घेणे अत्यावश्यकच आहे. एक तर सध्या राजकारण्यांचा तोडा सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या बागेत जेव्हा भाज्या, फुलांसारखी पिके तयार होतात तेव्हा शेतकरी तोडा करायला घेतात. त्याला ‘तोड्याचा हंगाम’ असे म्हणतात. एकदा का तोडा झाला, की दलाल ती पिके बाजारात नेऊन विकायला मोकळा असतो. सध्या राजकारण्यांचे हंगामी पीक तोड्यावर आलेले आहे. मालाला भावही चांगला आहे. विशेष म्हणजे, यंदा बाजार गरम आहे. मालाची कुठलीही प्रतवारी न करता, येईल त्या प्रत्येक नगास उत्तम किंमत मिळते आहे. तुमच्या मालाला डाग असला काय, त्याच्यावर अळी पडलेली असली काय किंवा तो पार सडून नासलेला का असेना, नगास नग कुठलाही माल एकाच दरात विकत घेतला जातोय. त्यामुळे हे तयार पीक बाजारात झुमकताना दिसतेय. त्यात काही पिके ही घरंदाजसुद्धा आहेत. म्हणजे ते ज्या पक्षात आहेत त्याला एक वारसा आहे, वैचारिक बैठक वगैरे आहे आणि त्यामुळे येणारे स्थैर्यदेखील आहे.तुम्हाला माहिती आहेच, की कमळाची मागणी गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढतेच आहे आणि पुढील काही वर्षे ती वाढतच जाणार, यात काही शंका असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे बाहेरच्या बाजार समितीत दलालांनी कितीही आरडाओरड केली तरी इथल्या लोकांनी काही तसे अस्वस्थ होण्याचे कारण नसते. आपल्याला आयत्या मालावर फकाणा मारण्याची सोय असतानादेखील काही लोक चवीसाठी जिभेची हालचाल करायची सोडून भलत्याच करामती करण्यात धन्यता मानतात. ‘उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला’ ही म्हण बहुधा अशाच चक्रव्यूहात अडकलेल्या अभिमन्यूंसाठी कुणीतरी तयार केलेली असावी. आपलं नावच अभिमन्यू आहे म्हटल्यावर आपण अडकू शकतो, एवढी साधी गोष्टदेखील या लोकांना का कळत नाही, कुणास ठाऊक. बरं, त्यातही आपण जाऊन जाऊन कुणाच्या वाटेला जावे, याचे तरी भान आपल्याला असायला हवे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एकमेव चाणक्य असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांचा एवढा सहवास लाभलेल्या माणसाने त्यांच्याकडून काही तरी शिकायला हवे की नाही? ...तर नाही. आपले फक्त नाव पवार, बाकी आपण गवार के गवार आहोत, हे त्यांनी आपल्या जिभेच्या श्लेष्मल त्वचेच्या हालचालीतून अगदी संदर्भासहित स्पष्ट करून टाकले. आपण आपल्याच हाताने आपल्या नशिबावर वरवंटा फिरवत आहोत, याची बहुतेक त्यांना जाणीवही होत नसावी. चक्रव्यूहात अडकताना त्यांच्या जाणिवा बधीर झाल्या असाव्यात. त्यामुळे त्यांनी स्वतःसोबतच आपल्या पक्षाचाही विनाकारण चुना केला. राजकारणातल्या माणसाला खुर्चीचा मोह असतो, हे सर्वश्रुत आहेच. मुळात राजकारणी व्यक्तीचा राजकारणातील वावरच खुर्चीभोवती असतो. त्यांची संगीत-खुर्ची सदानकदा भरतच असते. त्यातही काही वेळा खुर्चीसाठी वरिष्ठांची केवळ मर्जी पुरशी असते. मग अशा वेळी कुणी तरी भलताच खेळाडू केवळ जागा भरत असतो. ती जागा त्याच्याकडे आली म्हणजे त्याने ती स्वकमाईने मिळवली, असा त्याचा मुळीच अर्थ नाही. एकंदर परिस्थिती पाहता राखीव खेळाडू असलेल्या माणसाने वाढप्याची कामे करायची असतात, हे विसरायचे नसते. अशा वेळी राखीव खेळाडूला अचानक खेळायची हुक्की आली तर तो ज्या पद्धतीचा सनकीपणा करतो तोच त्या दिवशी अभिमन्यू पवारांकडून घडला..Premium|Vidarbha Heatwave Capital Temperature Records : 'विदर्भातला उन्हाळा नको गं बाई!' १० वर्षांत प्रथमच एप्रिल महिन्यात पारा चाळिशीपार! .तसे पाहिले तर भारताच्या राजकारणात जात-पात काढल्याशिवाय एक मतसुद्धा मागे-पुढे सरकत नाही. महाराष्ट्रासारखे स्वतःला पुरोगामी समजणारे राज्य कधी काळी या जाती-पातीच्या राजकारणाला भीक घालत नाही, अशी एक भाबडी समजूत होती. काँग्रेसच्या काळात जाती-पातीच्या राजकारणाला फार कुणी बळी पडत नव्हते, असा दावा काही मंडळी आजही करतात; मात्र ते सपशेल चुकीचे आहे. खऱ्या अर्थाने जर कुणी जातीधर्मांचे राजकारण करायला सुरुवात केली असेल तर ती काँग्रेसनेच, हे उघडपणे मान्य केले पाहिजे. त्यासोबतच हेसुद्धा खरे आहे, की हाच धागा पुढे सत्तेत आलेल्यांनीदेखील चालू ठेवला आणि आताचे सत्ताधारीसुद्धा त्यात मागे नाहीत. जातीय गणित मांडून जर मतांचा ताळेबंद बसत नसेल तर प्रसंगी त्याला इतर मार्गांनी वळणे घालून, भ्रमीत करून ही मंडळी आपला डाव साधत असतात. त्यात भाजपने तर थेटच आपला धार्मिक अजेंडा पुढे रेटला. मुळात त्यांनी त्या अजेंड्यावरच सत्ता मिळवली आणि त्यात काही चुकीचे आहे, हे निदान या देशातील बहुतांश लोकांना वाटत नाही. त्यामुळे आपण त्यावर आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही; मात्र ही सर्व सर्कस कायम पडद्याआड सुरू असते. कुणाला दिसणार-जाणवणार नाही, अशा पद्धतीने कुणी कितीही युक्त्या केल्या तरी लोकांनासुद्धा या सर्कशीची आणि त्यातला कलावंतांच्या जादूगरीची पूर्ण कल्पना असते. या सर्कशीतले कालावंत आणि लोककलावंत दोघेही डोळेझाकपण करतात. कारण, उघडपणे यावर बतावण्या करण्यासाखी ही गोष्ट नाही. त्यातही निदान मनाच्या लाजेखातर तरी आपण महाराष्ट्रात राहतो, याची जाण ठेवून तोंडदेखली सामाजिक सद्भावना जपण्याचे काम आपले लोक करतात. अभिमन्यू पवार यांनी मात्र आपल्या वागण्यातून महाराष्ट्राचे छत बांधण्याचा जाहीर कार्यक्रमच उरकून टाकला. मेधा कुलकर्णी सांगतात त्याप्रमाणे मराठा समाजाचा कार्यक्रम असल्यामुळे ब्राह्मण व्यक्तीने पहिल्या रांगेत बसू नये, असे म्हणून पवारांनी त्यांना हटकले. त्यामुळे दुखावलेल्या कुलकर्णींनी कार्यक्रमातून निघून जाणे पसंत केले; मात्र बाहेर येताच त्यांनी स्वतःच्याच पक्षातील आपल्या कनिष्ठ सहकाऱ्याची माध्यमांसमोर जाहीरपणे हजामत केली. जर पवार तसे वागले असतील तर त्यांचा समाचार त्यांनी घ्यायलाच हवा होता; पण हे दोघेही केवळ तेवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यानंतर त्यांनी वाहिन्यांच्या स्टॅंड-अप शोचे व्यासपीठसुद्धा पुरते गाजवले..मुळात एखादा कार्यक्रम सरकारी संस्थेचा असेल आणि त्याला मुख्यमंत्र्यांसारखी राज्याच्या प्रमुखपदी असलेली व्यक्ती उपस्थित असेल, तर तो कार्यक्रम कुठल्या एका विशिष्ट जातीच्या लोकांच्या हिताचा असला तरी त्याचे स्वरूप सामाजिकच मानले जाते. त्यातही त्या कार्यक्रमात सहभागी असणारी मंडळी राजकारणी किंवा अधिकारिक पदावरील असतील तर अशा संवैधानिक पदांवर असलेली व्यक्ती ही कुठल्या एका जातीची नसते, याची साधी अक्कल अनेक वर्षे फडणवीसांसारख्या चाणाक्ष नेत्याच्या सान्निध्यात काम करणाऱ्या व्यक्तीला असायलाच हवी होती; मात्र आपल्या प्रगाढ विद्वत्तेची आणि जातीच्या अभिमानाची झूल पांघरलेल्या पवारांनी भर कार्यक्रमात कुलकर्णी यांची जात काढली. मध्यंतरी त्याच पुण्यातल्या एका ब्राह्मण कुटुंबाने एका मराठा समाजातील महिलेला याच कारणावरून बाहेर काढले होते. पवार यांनाही आपण त्याच पुण्यात आहोत, याचा कदाचित विसर पडला असावा. समाजासमोर जी मूठ झाकलेली आहे ती त्यांनी जाहीरपणे व्यासपीठावर उघडली आणि ‘कुलकर्णी व्हर्सेस पवार’ असा नवा अंक समोर आला. कुलकर्णी या संघाच्या तालमीत तयार झालेल्या नेत्या आहेत. मध्यंतरी त्यांच्यावर बराच अन्याय झाला; पण त्यांनी पक्षशिस्त पाळली. त्यांनी आपला संयम ढळू दिला नाही. अखेर त्यांच्या पक्षाने त्यांचा मान राखला आणि त्यांना राज्यसभेची जागा दिली. म्हणजे त्या तशा संयमी आहेत. त्यामुळे त्यांनीदेखील हा विषय हाताळताना थोडा संयम बाळगायला हवा होता. पवारांची चूक त्यांना दाखवून द्यायचीच होती, तर त्यांना थेट मुख्यमंत्र्यांसमोर उभे करून त्यांची कानउघाडणी करायला हवी होती; मात्र आवेगाच्या भरात त्यांनी हा विषय जाहीर करून टाकला. काहींना हा विषय तेवढासा गंभीर वाटत नसावा; मात्र या विषयाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील राजकारण्यांच्या जातीपातीच्या राजकारणाला पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणून उभे केले आहे. हे म्हणजे महाराष्ट्राच्या पुरोगामीपणाची तुळस उचलण्यासारखे आहे. पवार आणि कुलकर्णी यांनी महाराष्ट्राच्या शिरपेचात हे नवे केंबळ उगवण्याची केलेली ही पुरती सोय आहे, असे म्हणायला काहीच हरकत नाही. यातून आपण राज्याला खुंटीला अडकवून मोकळे झालोत, याची त्यांना अजूनही जाणीव झालेली दिसत नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे तसे जागसूद आहेत. निदान त्यांनी तरी आपल्या या अभिमन्यूला चक्रव्यूहाचे चार नियम सांगितले असावेत, एवढी अपेक्षा आपण करू शकतो.मेधा कुलकर्णी सांगतात त्याप्रमाणे मराठा समाजाचा कार्यक्रम असल्यामुळे ब्राह्मण व्यक्तीने पवार यांनी त्यांना हटकले. त्यामुळे दुखावलेल्या कुलकर्णींनी कार्यक्रमातून निघून जाणे पसंत केले; मात्र बाहेर येताच त्यांनी स्वतःच्याच पक्षातील आपल्या कनिष्ठ सहकाऱ्याची माध्यमांसमोर जाहीरपणे हजामत केली.....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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