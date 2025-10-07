Premium| Politics in Indian cricket: आशिया कप म्हणजे खेळाचा अपमान की राजकारणाचं नवं रणांगण?

संजय कऱ्हाडेsakal.avtaran@gmail.comखरं बोलणाऱ्याचं आयुष्य सोपं असतं. त्याला कधी कुठले बुरखे, मुखवटे किंवा सोंगं ओढून आणावी लागत नाहीत. सुखी असतो असा माणूस. केव्हाही अन् कुणासमोरही स्वच्छ, निर्मळ तोंडभरून हसू शकतो; पण खोटं बोलणाऱ्याचं तसं नसतं. आपण केव्हा, कुठे, कधी, कुणाशी, काय खोटं बोललो आहोत हे त्यांना सतत लक्षात ठेवावं लागतं. त्यात भर म्हणा, संदर्भसुद्धा ध्यानात ठेवावा लागतो. सतत चिंता सतावते!देशाचं राजकीय नेतृत्व वेळोवेळी, विशेषतः आशियाई कप स्पर्धेला सुरुवात झाल्यानंतर ठणाणा बोंब मारून हेच सांगतंय. बरं, राजपक्ष आणि विरोधी पक्षाने राजकारणाचे खेळ करावे त्यात फारसं काही नवीन नाही; पण खेळात राजकारण? तसं पाहता हेसुद्धा आपल्या अंगवळणीच पडलंय. मात्र त्यात भाबड्या खेळाडूंचा वापर करून घेण्याबद्दल मला आक्षेप आहे. मी खेळाडूंना भाबडं म्हणतो, कारण बहुसंख्य खेळाडू सरळ मनाचे असतात. समोर आलेली परिस्थिती स्वीकारून त्यावर मात करून किंवा त्यावर उपाय काढून पुढे जाण्यावर त्यांचा अधिक भर असतो. महत्त्वाचं, फक्त तोंडाची वाफ दवडून खेळाडूंना मैदान फत्ते करता येत नाही. त्यासाठी अनेकविध दडपणांचं ओझं प्रत्यक्ष सहन करून ‘हा सूर्य आणि हा जयद्रथ’ चालीनुसार मैदानावर कामगिरी करावी लागते! तिथे जुमलेबाजी चालत नाही. .Premium|India 2036 Olympics: भारत ऑलिंपिक संयोजनासाठी सज्ज; क्रीडा महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल.आशियाई चषक क्रिकेट स्पर्धा भारत जिंकण्यापेक्षाही अनेक कारणांनी चर्चेत राहिली. त्या कारणांना पार्श्वभूमी होती पाकिस्तानसोबतच्या सामन्यांची. पहलगामचा अतिरेकी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरमुळे पाकिस्तानसोबतचे सामने भारताने खेळूच नयेत, असाही मतप्रवाह होता; भारतीय संघ खेळून जिंकलाही; पण लक्षात राहिले ते खेळापलीकडचे राजकारण....मुळात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अजून सुरू आहे म्हणणाऱ्यांनी आशियाई स्पर्धेत सहभागी होण्याची परवानगी का द्यावी? आणि पाकचा सहभाग असणाऱ्या स्पर्धेत खेळण्याचा आग्रह का धरावा? आशियाई स्पर्धेत पाकिस्तानचा संघ असणार हे ठाऊक नव्हतं का? पाकिस्तानी राजकारणी, नेते, मंत्री आणि पाक क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी आशियाई क्रिकेट कौन्सिलचे अध्यक्ष आहेत आणि विजयी चषक त्यांच्या हातून दिला जाणार हे स्पष्ट होतं. ही काही छापा-पाणी खेळण्यासाठी लपवून ठेवलेली माहिती नव्हती! पण परवानगी दिल्यानंतर टीकेची भरमार झाली. मग परवानगी मागे घेता येईना आणि स्पर्धेतून होणारी तीनशे-चारशे कोटींची कमाईसुद्धा सोडवेना. मग ऑलिंपिक भरवण्याची तयारी करताना स्पर्धेतून माघार घेणं अवघड होतं, योग्य दिसलं नसतं वगैरे बाता... .दोनच दिवसांपूर्वी दस्तुरखुद्द गौतम गंभीरनेही स्पर्धेतल्या सहभागावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला. तो म्हणतो, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कौन्सिलच्या स्पर्धांवर भारतीय क्रिकेट बोर्डाचं नियंत्रण नसतं. प्रत्यक्ष युद्धाची रणभूमी निखाऱ्यासारखी लालेलाल पेटलेली असताना आयसीसी भारताला स्पर्धेत खेळण्याची जबरदस्ती करू शकते? हे काही पटत नाही. असो. पण होणाऱ्या टीकेला उत्तर तर देणं भागच होतं. सध्या क्रिकेटमध्ये भारताचा बोलबाला आहे, घ्या क्रिकेटपटूंचे खांदे अन् चालवा बंदुका.राजकारण्यांच्या दबावाखाली कप्तान सूर्याला फसवलं गेलं. विजय समर्पित करण्याची सूचना झाली. देशप्रेम म्हणा, दबाव म्हणा, भीड म्हणा किंवा भाबडा जीव म्हणा; लबाड राजकारण्यांचा शब्द त्याने मानला. ‘समर्पण’ केलं. कौतुक झालं. आता तोंडाची वाफ फुका दवडणाऱ्यांचा हुरूप वाढला. आणखी एक फर्मान सुटलं, स्पर्धेचं मानधन ‘समर्पित’ कर. भाबड्या सूर्याने करून टाकलं! भाबड्या खेळाडूंना लबाड राजकारण्यांनी गंडवलं असं का म्हणतो त्याचा आधार पाहा. आणि राजकारणी कसे थुकबाज लबाडी करतात, त्याचाही पडताळा करा.यंदाची आयपीएल स्पर्धा सुरू झाली २२ मार्च रोजी. पहलगाममध्ये अतिरेक्यांनी २६ निष्पाप पर्यटकांवर हल्ला केला तो २२ एप्रिल रोजी. त्यामुळे घडलेलं ऑपरेशन सिंदूर सुरू झालं ७ मे रोजी आणि ‘संपलं’ १० मे रोजी. शेवटची महत्त्वाची तारीख -त्र्याहत्तर दिवस चाललेली आयपीएल स्पर्धा संपली ३ जून रोजी. मात्र सूर्यकुमारला असाधारण ‘समर्पणाची’ आठवण आली २८ सप्टेंबर रोजी! म्हणजे आज पहलगाम हल्ल्याच्या १५९ दिवसांनंतर आणि ऑपरेशन सिंदूर संपल्याच्या १४१ दिवसांनंतर! .संपूर्ण आयपीएल स्पर्धा खेळून होईपर्यंत पहलगामचा अतिरेकी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर दोन्ही आटोपलं; पण सूर्याला सैन्याची, निरपराध पर्यटकांची आठवण आयपीएल स्पर्धा संपल्यावर आली नाही. आत्ता इतक्या महिन्यांनंतर आली! आयपीएल खेळण्यासाठी पंधरा कोटींचा मोबदला मिळतो म्हणून? त्यांची आठवण आशियाई स्पर्धा खेळून अठ्ठावीस लाखांसारखा कमी मोबदला मिळतो म्हणून की कुणीतरी सांगितलं म्हणून ही आठवण आली? म्हणूनच खेळाडू भाबडे आणि राजकारणी लबाड असतात असं माझं स्पष्ट मत आहे!सूर्याची बोली अन् करणी त्याची स्वतःची नाही, कुण्या दुसऱ्याची, राजकारण्याची असावी यात तसभूरच शंका! आशियाई स्पर्धेत विजयश्री मिळाल्यावर पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटमध्ये ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख करण्यातूनही खेळाडूंच्या खांद्यावरून राजकारणाची बंदूक चालवली गेली असं दिसतंय.भारतावर दीड-दोनशे वर्षे राज्य करणाऱ्या इंग्रजांकडून १९८३चा विश्वचषक स्वीकारणारा कप्तान कपिल देवने तर एका वाक्यात आपली प्रतिक्रिया दिले आहे - ‘‘राजकारण्यांना राजकारण खेळू द्या, खेळाडूंनी खेळावर आपलं लक्ष केंद्रित करायला हवं.’’ .‘‘या वर्षीच्या आशियाई चषक स्पर्धेची राजकारणाने सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पार वाट लावली. मला तर एक क्रिकेटपटू म्हणवून घेण्याची लाज वाटतेय,’’ असं १९८३च्या वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचा प्रसिद्ध यष्टीरक्षक सय्यद किरमाणी नुकतंच म्हणाला आहे!असो. हल्ली राजकारण किती क्षुद्र किंवा बेदरकार झालंय पाहा. कुणी इतक्या खोलात जाणार नाही, सखोल अभ्यास करणार नाही, उलट प्रश्न विचारणार नाही आणि क्रिकेटपटूंच्या नावाखाली आपली लबाडी आपसूक ढगांमागे लपून जाईल, हा यांचा आत्मविश्वास आहे. माझ्यापुढे तर असाही प्रश्न ठाकतो की कनवाळू गंपूच्या समर्पणाचा त्याच्या साथीदारांवर काहीच परिणाम कसा आणि का झाला नसावा? भारतीय बोर्डाने तर संपूर्ण संघाला एकवीस कोटी रुपये बक्षीस म्हणून दिलेले आहेत! सूर्याशिवाय त्याच्या संघातल्या एकाही पुण्यात्म्याला सैन्यासाठी किंवा पर्यटकांच्या कुटुंबीयांसाठी कपर्दिकाही समर्पित करावी असं वाटू नये, हे मला पडलेलं अन् न सुटणारं कोडं ठरतंय!समर्पणामुळे, पहलगामच्या उल्लेखामुळे आयसीसीने सूर्याला दंड ठोठावला. त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीत आलेला हा पहिला प्रसंग. आयसीसीने किती दंड ठोठावला हा मुद्दा नाही. पण मर्यादेबाहेर नियमोल्लंघन झाल्यास कारवाई होते. सामने खेळण्यावर बंदीसुद्धा येऊ शकते. वाट्याला बदनामी येते. सूर्याच्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई राजकारणी करतीलही; पण कारवाई, बंदीमुळे होणारी नाचक्की ज्यांच्यामुळे झाली ते आपला वाटा उचलणार का? .लवकरात लवकर पाकविरुद्ध सामने न खेळण्याचा निर्णय घेतला गेला पाहिजे. अनेक दशकांपूर्वी वर्णभेदाचा पुरस्कार करणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेवर जगाने बंदी घालूनच वठणीवर आणलं होतं! मात्र ऑलिंपिक भरवण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्यांनी जगासमोर काय उदाहरण ठेवलंय? ज्या खेळाचं अस्तित्व हाताच्या बोटांवर मोजता येऊ शकणाऱ्या देशांत आहे, त्यांच्यासमोर आपण ठेवलेली उदाहरणं पाहून किती देश आपण भरवलेल्या ऑलिंपिकमध्ये सहभागी होतील? हे म्हणजे हात दाखवायला जायचं अन् अवलक्षण पदरी घेऊन यायचं! हात न मिळवणं, अबोला धरणं तर अगदी बालिश वाटलं. मानधन समर्पित करणं, चषक न स्वीकारणं इत्यादी इत्यादी गोष्टींना म्हणूनच फक्त अन् फक्त राजकारणाचा दर्प येतोय. कारण स्पर्धेपूर्वी मोहसीन नक्वी आणि कप्तान सलमान अलीशी हात मिळवल्याच्या बातम्या ऐकू येताहेत. सूर्या हे नाकारू शकेल का? काही दिवसांपूर्वी परोपकारी भारतीय बोर्डाच्या वतीने त्यांच्याच कंत्राटात अडकलेल्या आकाश चोप्राने सांगितलं होतं, ‘‘स्पर्धेच्या कमाईतून आपलं बोर्ड स्वतःसाठी एक कपर्दिकाही ठेवत नाही. सगळे पैसे आशिया क्रिकेट कौन्सिलला देतं अन् त्याचा उपयोग निरनिराळ्या देशांत क्रिकेटचा प्रसार करण्यासाठी होतो.’’फारच छान. मग अशा निःस्वार्थ आणि क्रिकेट बोर्ड नामक परोपकारी गंपूचं असं वागणं संयुक्तिक ठरतं का? खेळाचा सर्वदूर प्रसार करण्यासाठी भारताचं वागणं योग्य ठरलं का? अहो दाजीबा, ह्ये वागणं बरं न्हवं... .एक तर खेळा, खेळलात तर नीट खेळा. शिष्टाचार पाळा. मैदानात खेळ खेळा. युद्ध सीमारेषेवर करा. उलटं नका करू! आणखी एक. वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ऑफ लिजेंड स्पर्धेत हिंदुस्थानी संघाने पाकिस्तानविरुद्धचा उपांत्य फेरीचा सामना खेळण्यास हल्लीच नकार दिला होता. युवराज, हरभजन, शिखर, रैना आदी मंडळीचं त्यासाठी कौतुकसुद्धा झालं होतं. मग आता माजी क्रिकेटपटूंचं देशप्रेम परिपूर्ण आहे आणि आजी क्रिकेटपटूंचं नाही किंवा माजी क्रिकेटपटू मूर्ख आहेत अन् आजी नाहीत यापैकी नेमकं काय सिद्ध करण्याचा आपला प्रयत्न आहे? हात न मिळवण्याचा फार्स आपण सुरू केला, पहलगामचा उल्लेख आपण केला. एवढं कोलीत त्या निलाजऱ्या पाक खेळाडूंसाठी पुरेसं होतं. मग त्यांनी माकडचाळे केले. मोहसीन नक्वी तर चषक घेऊन पळाला! ‘जे घडलं ते योग्य नव्हतं’ असा ‘बिचारा’ चेहरा त्याने बनवलाय. पण त्याचबरोबर ‘‘चषक घेण्यासाठी भारतीय कप्तानाला दुबईत यावं लागेल’’ असा विचित्र पवित्रा घेतलाय! आता काय करणार? तोंडी वाद घालणार की हातीपायी मारामारी करणार, की पुन्हा युद्ध पुकारणार? काय साधलं, असा सारा गोंधळ घालून? त्यापेक्षा सुरुवातीलाच स्पर्धेतून बाहेर राहिलो असतो तर किमान आपल्या खेळाडूंना तरी या सगळ्यापासून दूर ठेवता आलं असतं. दूर राहूनही लाल आँखें दाखवता आले असते!पाकिस्तानचा एकेकाळचा कप्तान आणि पंतप्रधान इम्रान खान म्हणालाय, ‘‘आसिफ मुनीर ज्या पद्धतीने पाकिस्तान चालवतो त्याच पद्धतीने मोहसीन नक्वी क्रिकेट चालवतो.’’ लक्षात घ्या, ही सारी धुणी सूर्याला दोष देण्यासाठी धुतली जात नाहीयेत. राजकारण्यांनी राजकारणासाठी त्याचा कसा गैरवापर केला, हे दाखवण्यासाठी विविध प्रसंग ताडले जात आहेत.आणखी काही प्रश्न! महिलांच्या वर्ल्ड कपचे भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामने त्रयस्थ देशात होणार आहेत. तेव्हा कप्तानांचा शेकहॅण्ड होणार का? अंतिम सामन्यापर्यंत दोन्ही संघ पोचले तर डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर पाकिस्तान येणार का की अंतिम सामना तिसऱ्या देशात खेळवणार? पाकिस्तान जिंकू नये, पण जिंकला तर भारतीय नामवंताकडून चषक घेणार का? आमचे नामवंत चषक देणार का की हेच सर्व प्रश्न उभे करणारी वक्तव्य आणि बोलाचाली महिला संघसुद्धा करणार? .आता पुढच्या फेब्रुवारीत सुरू होणाऱ्या टी-ट्वेंटी विश्व चषकासाठी स्पर्धेची नियमावली आणि खेळाच्या अटी नव्या पद्धतीने आखण्यात येतील की काय कुणास ठाऊक! म्हणजे रीतभात, शिष्टाचार पाळण्याची आवश्यकता असेल की नाही? स्पर्धेत अंतिमतः मिळालेला विजय आई-बाप-बहिणींना समर्पित करता येणार की नाही. भारत विरुद्ध पाक सामने सध्या त्रयस्थ देशात खेळवले जातात, त्याच चालीवर टॉससाठी जाणं, शेकहॅण्ड करणं, फटक्यांना दाद देणं, फलंदाजांना बाद केल्यावर टाळ्या-शिट्ट्या वाजवणं, चषक देणं-घेणं, अशा अनेक अडचणीच्या क्षणांसाठी त्रयस्थ देशांचे प्रतिनिधी वापरता येऊ शकतील का, इत्यादी इत्यादी... संघातही त्रयस्थ देशांच्याच खेळाडूंना खेळवा आणि... स्पर्धेचा चषक आणि कमाईसुद्धा त्रयस्थांनाच द्यावी, अशीही माझी नम्र सूचना आहे!(लेखक ज्येष्ठ क्रिकेट समीक्षक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.