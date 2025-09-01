प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Modi Government: पंतप्रधान मोदींच्या 'स्थैर्या'ची सप्टेंबर महिन्यात कसोटी लागणार का?

Key Issues for Modi and the BJP: पंतप्रधान मोदी आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या वयाची ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे निवृत्तीच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला, पण सरकारसमोरील आव्हाने कायम
संशयाचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांमुळे मोदी सरकार कचाट्यात सापडले आहे. या प्रश्नांचा उलगडा येत्या तीस दिवसांमध्ये होणार आहे. त्यामुळेच यंदाचा सप्टेंबर महिना चर्चेचा विषय ठरला आणि ठरतो आहे.

अ वघ्या देशाच्या ज्यावर नजरा खिळल्या आहेत तो सप्टेंबर महिना अखेर उगवला. २०२५ मधील बहुप्रतिक्षित महिना! सप्टेंबर २०२५ मध्ये देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारे काही तरी नाट्यमय घडेल, अशी भविष्यवाणी मागच्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यापासूनच वर्तविली जात होती. अखेर ती घडी आली आहे.

