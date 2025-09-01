Premium| Modi Government: पंतप्रधान मोदींच्या 'स्थैर्या'ची सप्टेंबर महिन्यात कसोटी लागणार का?

सुनील चावकेसंशयाचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांमुळे मोदी सरकार कचाट्यात सापडले आहे. या प्रश्नांचा उलगडा येत्या तीस दिवसांमध्ये होणार आहे. त्यामुळेच यंदाचा सप्टेंबर महिना चर्चेचा विषय ठरला आणि ठरतो आहे.अ वघ्या देशाच्या ज्यावर नजरा खिळल्या आहेत तो सप्टेंबर महिना अखेर उगवला. २०२५ मधील बहुप्रतिक्षित महिना! सप्टेंबर २०२५ मध्ये देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारे काही तरी नाट्यमय घडेल, अशी भविष्यवाणी मागच्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यापासूनच वर्तविली जात होती. अखेर ती घडी आली आहे..भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना अमित शहा यांनी २६ ऑगस्ट २०१४ रोजी अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी आणि राजनाथ सिंह यांचा समावेश असलेल्या भाजपच्या ‘मार्गदर्शक मंडळा’ची घोषणा केली. वयाची पंच्याहत्तरी पार करणारे नेते सक्रिय राजकारणातून निवृत्त होऊन पुढच्या पिढीला मार्गदर्शन करतील, असा त्यामागचा अलिखित उद्देश आहे. त्यामुळे संघ-भाजपमध्ये ‘शंभरी भरणे’च्या ऐवजी ‘पंचाहत्तरी भरणे’ हे ‘न्यू नॉर्मल’ झाले. त्यातच २०२५ मधील ११ सप्टेंबर आणि १७ सप्टेंबर या दोन तारखांमुळे संघ, भाजप आणि विरोधी पक्षांमधील सर्वांचीच उत्सुकता ताणली गेली. .जगातील सर्वात मोठ्या स्वयंसेवी संस्थेचे अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ११ सप्टेंबरला वयाची पंचाहत्तरी पूर्ण करतील, तर पाठोपाठ सहा दिवसांनंतर जगातील सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाचे सर्वोच्च नेते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही वयाची पंच्याहत्तरी पार करणार आहेत. गेल्या काही आठवड्यांपूर्वी त्यात नऊ आणि २६ अशा आणखी दोन महत्त्वाच्या तारखांची भर पडली. नऊ सप्टेंबर ही उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीची तारीख. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २६ सप्टेंबर रोजी न्यूयॉर्कमध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेला संबोधित करण्यासाठी अमेरिकेत असतील..संशयाचे वातावरणवयाची ७५ वर्षे पूर्ण करणारे सरसंघचालक भागवत आणि पंतप्रधान मोदी यांची भविष्यातील वाटचाल, राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या निवडीवरुन भाजप आणि संघादरम्यान कथितपणे निर्माण झालेला तणाव, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापारयुद्धामुळे भारताच्या अर्थकारणात आणि राजकारणात निर्माण झालेले वादळ, त्यामुळे अमेरिकेशी संबंध बिघडून मोदी सरकारपुढे निर्माण झालेली राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आव्हाने, चीन, रशिया आणि जपानसह अमेरिकेला शह देऊ पाहणाऱ्या देशांच्या आघाडीत सामील होण्याचा भारताचा प्रयत्न, मे महिन्यात ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान भारताविरुद्ध पाकिस्तानची उघडउघड साथ देणाऱ्या चीनसोबत हातमिळवणी करण्याची भारतावर आलेली वेळ, केंद्रातील ‘अल्पमता’तील मोदी सरकारच्या स्थैर्याविषयीची सुरू झालेली उलटसुलट चर्चा, बिहारमध्ये नोव्हेंबर महिन्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राबविण्यात आलेली मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची वादग्रस्त मोहीम आणि त्याविरुद्ध राहुल गांधी-तेजस्वी यादव यांनी सुरु केलेले जनआंदोलन, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला खटला, मतचोरीच्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाची भूमिका, राहुल गांधी यांनी देशाला अस्थिर करण्याची वाट पत्करल्याचा केंद्राचा आरोप, रशियाकडून खरेदी केलेल्या खनिज तेलावर प्रक्रिया करुन आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रचंड नफा कमावल्याबद्दल अमेरिकेचा रोष, बड्या उद्योगपतीशी मोदी सरकारच्या कथितपणे दुरावलेल्या संबंधांच्या परिणामांची चर्चा, अशा संशयाचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या प्रश्नांमुळे मोदी सरकार कचाट्यात सापडले आहे. या प्रश्नांचा उलगडा येत्या तीस दिवसांमध्ये होणार आहे..या प्रश्नांचा गुंता सोडविण्याची सुरुवात सरसंघचालक भागवत यांच्या दिल्लीतील तीन दिवसांच्या माध्यम संबोधनातून झाली. सरसंघचालकांनी मोरोपंत पिंगळे यांचा दाखला देत म्हटले होते की ७५ व्या वाढदिवशी शाल देऊन सत्कार करणे याचा अर्थ आहे की आता निवृत्तीची वेळ आली आहे. भारतीय नेत्यांनी वयाच्या ७५ व्या निवृत्त व्हावे का? पाच वर्षांसाठी निवड झालेल्या व्यक्तीसाठीही पंचाहत्तर वर्षांची परंपरा लागू होते का? असा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवृत्तीच्यासंदर्भात सरसंघचालकांना विचारण्यात आला. 'आपण निवृत्त होऊ किंवा कोणी इतर निवृत्त होतील, असे आपण कधीच म्हटले नाही. .संघ म्हणेल तेव्हा काम करण्यासाठी आणि म्हणेल तेव्हा निवृत्त व्हायला आम्ही तयार असतो. वयाच्या ऐंशीव्या वर्षीही संघाने सांगितले तर आपल्याला काम करावे लागेल,' असे सांगून त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या भविष्यातील वाटचालीवरुन जनमानसात निर्माण झालेला संशय संपुष्टात आणला. त्याचबरोबर आपणही निवृत्त होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे संघ आणि भाजपच्या नेतृत्वासंबंधीचे प्रश्न सप्टेंबर महिना उगवण्यापूर्वीच कालबाह्य झाले. ही पंतप्रधान मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसाची एकप्रकारे सर्वात महत्त्वाची भेटच ठरली आहे..सलग सोळा वर्षे २८६ दिवस पंतप्रधानपदी राहिलेल्या जवाहरलाल नेहरुंचा विक्रम पंतप्रधान मोदी यांना इतिहासजमा करायचा आहे. त्यासाठी सलग ११ वर्षे ३ महिने ६ दिवसांपासून पंतप्रधानपद भूषवित असलेल्या मोदींना आणखी ५ वर्षे ३ महिने ७ दिवस पंतप्रधानपदी राहावे लागेल. म्हणजे भाजप २०२९ सालची लोकसभा निवडणूक लढून त्यांच्यासाठी चौथ्यांदा कौल मागेल. मोदींच्याच नेतृत्वाखाली पुढची पाच-सहा वर्षे केंद्रात सत्ता असावी, अशी सध्या तरी संघ आणि भाजपची मानसिकता दिसत आहे. पण नेहरुंचा विक्रम मोडून मोदींचे समाधान होणार नाही. भारताला यजमानपदाचा मान मिळाल्यास २०३६ सालची ऑलिम्पिक स्पर्धाही आपल्याच नेतृत्वाखाली व्हावी, अशी मोदींची इच्छा असेल. तसे घडेल का, हे आज सांगता येत नसले तरी मोदींच्या निवृत्तीच्या अटकळींना तूर्तास सरसंघचालकांच्या विधानाने पूर्णविराम मिळाला आहे. मोदींच्या विरोधकांची त्यामुळे निराशा झाली. राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या निवडीनंतर भाजप- संघादरम्यानच्या तणावाची चर्चा संपुष्टात येईल..आयातशुल्काची तीव्रता वाढवून भारताच्या अर्थकारणाला लक्ष्य करणारे डोनाल्ड ट्रम्प आणि मतचोरीमध्ये भाजपसोबत निवडणूक आयोग सामील झाल्याचा आरोप करीत आंदोलन छेडणारे राहुल गांधी समांतरपणे मोदींचे सरकार अस्थिर करीत असल्याचा आरोप संघ आणि भाजपच्या गोटातून होत आहे. ''निवडणूक आयोग, न्यायपालिका, ईडी, सीबीआय यासारख्या स्वायत्त संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लावून राहुल गांधी देशवासीयांमध्ये असंतोष निर्माण करीत आहेत. भारताला अस्थिर करण्यासाठी जॉर्ज सोरोसने १ ट्रिलियन डॉलरची व्यवस्था केली आहे'', असा दावा करीत मोदी सरकारचे मंत्री किरण रिजीजू यांनी राहुल गांधी धोकादायक मार्गाने वाटचाल करीत असल्याचे म्हटले आहे. .डोनाल्ड ट्रम्प, राहुल गांधी आणि जॉर्ज सोरोस यांच्यामुळे मोदी सरकारच्या स्थैर्यापुढे आव्हान निर्माण झाल्याचे चित्र विरोधी 'इंडिया आघाडी'ची कोंडी करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपकडूनच रंगविले जात आहे. सप्टेंबर महिन्यात ट्रम्प यांना शह देण्यासाठी चीनच्या तियानजीनमध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी नव्याने सौदार्ह निर्माण करु पाहणाऱ्या पंतप्रधान मोदींना याच महिन्याअखेर ट्रम्प यांच्याशी बिघडलेले संबंध सुधारण्याची संधी आहे. गेल्या वर्षभरापासून गाजावाजा होत असलेला सप्टेंबर महिना सरतेशेवटी पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सरकारसाठी दिलासा देणारा ठरणार आहे. पण सरसंघचालकांनी पंचाहत्तरीवरुन केलेले भाष्य तात्पुरते असेल की टिकाऊ, याविषयीचे औत्सुक्य कायम आहे.. 