Premium|Prahar Sanghatana Protest : शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी ‘प्रहार’चा रणसंग्राम; अचलपूरपासून राज्यभरात घुमलेला संघर्ष

बच्चू कडू - Bacchuprahar41@gmail.com‘प्रहार’ संघटनेचं नाव घराघरात पोहोचलं होतं. त्याहून महत्त्वाचं ‘प्रहार’चे कार्यकर्ते आक्रमक, जिद्दी आणि नियोजक म्हणून महाराष्ट्रभर ओळखले जाऊ लागले. त्या काळात सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकरी पूर्णपणे कर्जात बुडत होता. कार्यालयांमध्ये त्याच्या दु:खाच्या फाइलवर धूळ बसलेली आणि हाच अन्याय आम्हाला सहन होत नव्हता.हार’ संघटनेची स्थापना ही आमच्या आयुष्यातील साधी घटना नव्हती. ती होती एक ठिणगी, एक धग, एक जाज्वल्य निर्धार... पहिली शाखा आम्ही गांधी पुलावर स्थापन केली. त्या दिवशी सूर्य जणू नव्या संघर्षाचा साक्षीदार असावा, अशी एक वेगळीच ऊर्जा वातावरणात जाणवत होती. मोठं पोस्टर नव्हतं, ढोल-ताशे नव्हते... पण अकराशे पिशव्या रक्त संकलन करून गो. रा. खैरनार व ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची रक्ततुला करून केलेलं रक्तदान हा एक ऐतिहासिक क्षण ठरला. रक्तदानासारख्या पवित्र कार्याने शाखेची सुरुवात, हेच ‘प्रहार’च्या सेवेचं मूल्य. शाखा उद्घाटनाच्या दिवशी लावलेलं पिंपळाचं आणि लिंबाचं झाड आजही डौलात उभं राहून त्या दिवसाचा इतिहास सांगत आहे. ‘प्रहार’ हे नाव उच्चारलं, की अंगात एक अनाकलनीय शक्ती निर्माण होते. या नावात आक्रमकता आहे; पण तिला दिशा देणारी होती सेवा आणि न्यायाची तळमळ..Premium|1999 Independent Election Campaign : संघर्षातून घडलेलं नेतृत्व.हे नाव फक्त संघटनेचं नव्हतं, तर ते प्रत्येक सहकाऱ्याच्या लढ्याची, जिद्दीची आणि लोकांसाठी अर्पण केलेल्या जीवनाची दिशा ठरली.अचलपूर जिल्हानिर्मिती... ५० दिवसांचा जनआक्रोश‘प्रहार’ची उभारणी होताच लोकांनी आमच्यावर अचलपूर जिल्हानिर्मितीच्या लढ्याच्या माध्यमातून पहिलाच मोठा विश्वास दाखवला. सलग ५० दिवस साखळी उपोषण. प्रत्येक गावाने स्वयंस्फूर्तीने आपली तारीख ठरवलेली. कोणत्या दिवशी कोण उपोषणाला बसणार, सभामंडपाची व्यवस्था कोण बघणार, पाणी, निवास, सुरक्षा सगळं जणू सैनिकी शिस्तीत... या ५० दिवसांत आम्ही लोकांच्या डोळ्यांतून विश्वास फुलताना पाहिला. वृत्तपत्रांनी या आंदोलनाची मुखपृष्ठावर ठळक दखल घेतली.‘प्रहारची लढाई जोरात आहे... हा लढा थांबणार नाही!’ अशी चर्चा संपूर्ण महाराष्ट्रात होती. या लढ्याने ‘प्रहार’चं नाव घराघरात पोहोचलं आणि त्याहून महत्त्वाचं, ‘प्रहार’ कार्यकर्ते आक्रमक, जिद्दी आणि नियोजक म्हणून महाराष्ट्रभर ओळखले जाऊ लागले.शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना आवाजत्या काळात ग्रामीण भागातील परिस्थिती अत्यंत बिकट होती. शेतं पावसावर अवलंबून. खतं, बियाणं, औषधं महाग. सिंचनाची सोय नाही. उत्पादन कमी आणि त्यातही शेतमालाला योग्य भाव नाही. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकरी पूर्णपणे कर्जात बुडत होता. सोयाबीन आणि ज्वारी खरेदी केंद्रांसाठी मागणी होत होती; पण शासनाला गतीच नव्हती. शेतकरी दररोज अडचणीत सापडत होता; पण कार्यालयांमध्ये त्याच्या दु:खाच्या फाइलवर धूळ बसलेली आणि हाच अन्याय आम्हाला सहन होत नव्हता..अचलपूर नाक्यावर चक्का जामकधी कधी जनतेच्या वेदनेला आवाज मिळाला, की आंदोलन निर्विकार नाही, ते भगवी ज्वाला बनतं. अचलपूर नाक्याचा चक्का जाम हा त्याचाच पुरावा. पोलिसांना चकवा देत आम्ही अचानक रस्त्यावर उतरलो. काही क्षणात संपूर्ण परिसर ठप्प झाला. अमरावती-परतवाडा, अचलपूर-चांदूरबाजार आणि अचलपूर-हरम या सर्व मार्गांवर मैलोन्-मैल गाड्यांच्या रांगा लागल्या. शेतकरी, शेतमजूर आक्रोशात होते. पोलिसांशी तणाव वाढला. धक्काबुक्की झाली; पण कुणालाही मागे हटायचं नव्हतं. सुरुवातीला तहसीलदार आणि उपविभागीय महसूल अधिकारी आंदोलनस्थळी येण्यास तयार नव्हते. फक्त पोलिस आणि शेतकरी यांच्यामध्ये संघर्ष सुरू होता. काही वेळाने परिस्थिती गंभीर झाली. शेवटी पोलिस निरीक्षक पांडुरंग माहोरे आणि बिडवाईक यांनी हस्तक्षेप केला आणि काही वेळात जिल्हाधिकारी अन् विभागीय आयुक्तांकडून फॅक्स आला ‘अचलपूर व चांदूरबाजार तालुक्यात तत्काळ शासकीय सोयाबीन व ज्वारी खरेदी केंद्रं सुरू करावीत.’ हा विजय होता संघर्षाचा.आमच्या २८ सहकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले; पण कार्यकर्ते म्हणाले, ‘अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी लढताना गुन्हा दाखल होणे आमच्यासाठी पदकासारखा आहे.’अचलपूर-परतवाडा ही जुळी शहरं; पण बससेवा मात्र फक्त परतवाड्यातून. अचलपुरात एसटी डेपोची जागा आवश्यक बांधकाम असूनसुद्धा बससेवा सुरू होती नव्हती. जागा आणि बांधकाम तसंच पडून होतं, जणू गुरांचा गोठा असावा.रोज सात ते आठ किमीचा त्राससुरुवातीला आम्ही निवेदन दिलं; परंतु प्रशासन शांत होतं, शासकीय स्तरावर काहीच हालचाल दिसत नसल्यामुळे मग आम्ही ठरवलं, ‘अचलपूरच्या एसटी डेपोमध्ये कुटार भरू, जनावरं बांधू!’ गनिमी काव्याने आंदोलन सुरू झालं. आम्ही निवेदनात सांगितल्याप्रमाणे अचलपूरच्या डेपोमध्ये कुटार भरलं आणि जनावरं बांधली. त्यात काही सहकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले; पण लवकरच दिवसाला चार बस अचलपूर डेपोवरून सुरू झाल्या. जनतेला दिलासा मिळाला. हे आंदोलन आजही लोक स्मरणात ठेवतात. आज त्या अचलपूर डेपोमध्ये भलेमोठे बांधकाम सुरू आहे..गाव तिथे शाखा, घर तिथे रक्तदाता‘प्रहार’साठी सेवा म्हणजे श्वास. म्हणून शाखा स्थापन करताना बोर्ड नाही, गाड्या नाहीत. बहुवर्षीय झाडं लावून वृक्षारोपण करा आणि शाखा जाहीर करा. कडुलिंब, पिंपळ, वड, उंबर, आंबा ही झाडं आम्हाला संघर्षाचीच आठवण करून देतात. रक्तदान, संजय गांधी निराधार योजना, नेत्रतपासणी, शस्त्रक्रिया प्रत्येक गावात सेवा कार्यक्रम नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविणं, याचा संपूर्ण डाटा प्रत्येक शाखेजवळ असणं आवश्यक बाब होती. या धावपळीत आमच्यासोबत जीव ओतून काम करणारी सहकारी मित्र प्रफुल खापरे, सतीश इंगोले, ऋषिकांत श्रीवास, गजानन बंड, सुनील राऊत, बंडू मामा बोबडे, राजाभाऊ भिंगारे, चिट्टू बंड, नंदू विधळे, राजेश वाटाणे होते. पिंपरी पूर्ण, विश्रोळी, रेडवा, चिचकुंभ, करजगाव या गावांत आम्ही मुक्काम करायचो. स्वर्गीय ज्ञानेश्वरराव दलाल आणि अनिल राठोड यांनी दिलेलं योगदान अमूल्य होतं. त्या काळात वाहनं नव्हती; पण सुनील राऊत आणि बंडू मामा बोबडे यांच्या दोन टेम्पो ट्रॅक्स गाड्या, चालक प्रमोद धर्माळे आणि नंदू काळे हे मात्र नेहमी विनामूल्य प्रहारच्या सेवेत असायचे. हीच आमची ‘संघटनाची पाठी’ होती.२००२ चा जून, आमच्या मनाला विदीर्ण करणारा प्रसंग... धोत्रा (ता. तिवसा) येथून आलेली बातमी, विठ्ठलराव शंकरराव ठाकरे यांनी आत्महत्या केली. ही बातमी कळताच आमच्या पायाखालची जमीन सरकल्यासारखं वाटलं. विठ्ठलराव ठाकरे हे गावाचा आत्मा होते. संकटात सापडलेल्या माणसासाठी एक भक्कम आधार होते. ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच होते. स्वभावाने अतिशय मनमिळाऊ होते. इतरांच्या दुःखात कायम धावून जाणारा माणूस म्हणून गावात त्यांचा वेगळा आदर होता; पण आतून ते तुटत चालले होते. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे मागील दोन-तीन वर्षांपासून सतत नापिकीला सामोरे जात होते. शेती तोट्यात जात होती. एवढं करूनही उत्पादित केलेल्या शेतमालाला शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे भाव नाही. घरात तीन मुलींची जबाबदारी. कशीबशी कर्जं काढून दोन मुलींची लग्नं उरकली. त्यातच नापिकीमुळे कर्ज वाढलं. तिसऱ्या मुलीचं लग्न ठरलं. जवळ पैसा नाही. बँका कर्ज देत नव्हत्या. उधारी मर्यादा कधीचीच संपली होती. एकेक जबाबदारी दिवसेंदिवस वाढत होती आणि या सर्व दडपणाखाली एक बाप दिवसेंदिवस चिरडला जात होता.काळीज पिळवटून टाकणारी शोककथा‘त्या’ रात्री ते बेचैन होते. विचारांचा गोंधळ, काळजी, जबाबदाऱ्यांचं ओझं... या सर्व नकारात्मक गोष्टींनी विठ्ठलरावांना त्या रात्री घेरलं असावं. पहाटे उठून त्यांनी जनावरांना चारा-पाणी घातलं. मुली झोपलेल्या. त्या उठू नयेत म्हणून हळूच घराबाहेर पडले. शाळेच्या आणि माणिकराव उतखेडे यांच्या शेताच्या धुऱ्यावर असलेल्या त्या झाडाखाली ते उभे राहिले. कदाचित त्यांनी शेवटची प्रार्थना केली असेल. विठ्ठलरावांचं घर उंच गडीवर होतं. जिथे ते उभे होते ते ठिकाण घरातून दिसत होतं; पण पहाटेचा काळोख अजूनही पसरलेला होता. त्यांनी शेवटी जीवन संपवण्याचा आत्मघाती निर्णय घेतला... आणि एक बाप, एक शेतकरी, एक जिगरबाज दोस्त शासनाच्या चुकीच्या शेती धोरणांमुळे, कर्ज आणि जबाबदारीच्या ओझ्याखाली कोसळून गेला. गावात ओरड, रडारड... लोक म्हणत होते, ‘ही आत्महत्या नाही, हा मृत्यू नाही... हा शासकीय धोरणाने केलेला शेतकऱ्याचा खून आहे!’.Premium|Bonded Labour System Maharashtra : जेव्हा कर्तव्यभावना जागृत होते .विठ्ठलरावांचा ‘दसवा’ शासनालयाच्या पायऱ्यांवरदहा दिवसांनी विठ्ठलरावांचा ‘दसवा’ विधी करायचा होता; पण आम्ही सर्व सहकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मिळून ठरवलं, ‘विठ्ठलरावांचा हा विधी शासनाच्या दारातच करायचा!’ १८ जून २००२ रोजी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विठ्ठलरावांचा ‘दसवा’ केला. सर्व कार्यकर्त्यांनी मुंडन करून निषेध केला. २००२ या काळात शेतकरी आत्महत्यांचा असा निषेध नोंदवून शासनाच्या चुकीच्या शेतीविषयक धोरणांवर प्रहार करणारी ही एकमेव संघटना होती. त्या दिवशीचं दृश्य आजही मन हादरवतं... जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पायऱ्यांवर विठ्ठलरावांचा फोटो, त्यांच्या कुटुंबीयांचे हंबरडे, कार्यकर्त्यांच्या डोळ्यातील ज्वाला, शासनाच्या चुकीच्या शेतीविषयक धोरणांविषयी असलेला राग... जणू परिसरच आक्रोशात बुडालेला.शेतकरी नेते प्रकाश पोहरे, नितीन मोहोड, जगदीश नाना बोंडे, नरेंद्र काकडे, संजय देशमुख, प्रवीण ठाकरे, दिगंबरराव निंभोरकर, पुरुषोत्तमराव निंभोरकर, दिवाकररावजी काळे, अशोकराव ठाकरे, बाबारावजी ठाकरे, योगेश लोखंडे, नीलेश राऊत, गजू कडू, महादेवराव ठाकरे, दत्ता धसकट, प्रदीप फुले, योगेश भुसारी, रवी पाटील आणि शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते... तेथेच आम्ही सहकारी आणि कार्यकर्त्यांसमोर जाहीर केलं, ‘शेतकरी मरत असताना शासन गप्प बसलं, आता आम्ही गप्प बसणार नाही!’ आणि त्याच दिवशी ठरवलं गेलं, की समाजातील लग्न प्रसंगातील अनावश्यक खर्च कमी करायचा. हुंडा-पद्धतीविरोधात मोहीम राबवायची. सामूहिक विवाह आयोजनाला प्रोत्साहन द्यायचं. कुटुंब नियोजनावर प्रबोधन करायचं. आमच्यासह अनेक सहकारी व कार्यकर्ते स्वतः सामूहिक विवाहात विवाहबद्ध झाले. हीच विठ्ठलरावांना खरी आदरांजली. ‘दसवा’ आंदोलनानंतर सरकारने शेतकरी आत्महत्येवर आयोग लावला आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याला ५० हजारांची मदत सुरू झाली... ही आम्ही केलेल्या आंदोलनाची व त्यानंतर केलेल्या यशस्वी पाठपुराव्याची फलश्रुती आहे..संघर्षातून घडलेली संघटना‘प्रहार’ आज मोठा पक्ष झाला असला तरी पण हा प्रवास नावामुळे मोठा झालेला नाही. तो मोठा झाला जीवलग सहकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या संघर्षामुळे, लोकांच्या विश्वासामुळे, सहकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या विश्वासू सेवेमुळे आणि असंख्य कार्यकर्त्यांच्या त्यागामुळे... आजही प्रहारचा सेवेसाठी, संघर्षासाठी आणि न्यायासाठी प्रवास सुरूच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.