दीपक घैसास

बहुतेक जण आरंभशूर असतात. संकल्प उत्साहाने करतात, त्याची अंमलबजावणीही सुरू करतात; पण अवघ्या काही दिवसांतच त्यांचा उत्साह ढेपाळतो. इतर बाबतीत हा आरंभशूरपणा एकवेळ चालून जाऊ शकतो, मात्र आर्थिकबाबतीत ते महागात पडू शकते.

इतरांच्या मानाने मी व्यायामशाळेत (Gymnasium) नेमाने जाणारा माणूस. गेल्या कित्‍येक वर्षांचे माझे निरीक्षण असे आहे, की कोणत्याही व्यायामशाळेत जानेवारीतील पहिल्‍या आठवड्यात सर्वांत जास्‍त गर्दी असते. नववर्षाच्या (New Year) अनेक संकल्‍पांमध्ये नियमित व्यायामशाळेत जायचे, हा संकल्‍प घेऊन येणारे हे सर्व आरंभशूर. यात सर्वच वयोगटातील लोक असतात. साधारण पहिल्‍या दहा दिवसांनंतर हे परत कधीच दर्शन देत नाहीत. नववर्षाचे संकल्‍प सोडताना जो उत्‍साह असतो, तो का टिकत नाही, हे मोठे कोडे आहे. अर्थात, हे माहित असूनही आपण संकल्‍प करणे सोडत नाही. जानेवारीच्या पहिल्‍या आठवड्यात मागे वळून बघताना, सर्व वर्ष डोळ्यासमोरून जाते, झालेल्‍या चुका लख्खपणे डोळ्यासमोर येतात; पण त्‍या मान्य करण्यापेक्षा त्‍यांचे समर्थन करण्याकडेच आपला कल असतो. झालेल्‍या चुकांचे खापर कोणावर फोडायचे याचाच विचार करत असतो. अगदी कोणी नाही सापडले, तर परिस्‍थितीला जबाबदार धरतो आणि तेही नाही जमले, तर विरोधी पक्षांप्रमाणे सरकारला जबाबदार धरतो. (Financial Planning in Current Year by taking lessons from twenty twenty two)

जीवनातील इतर बाबींमध्ये अशी हेळसांड कदाचित खपूनही जाते; पण आर्थिक बाबींमध्ये मात्र आपल्‍या झालेल्‍या चुका मान्य करून त्‍या सुधारता कशा येतील आणि नववर्षात कोणते नवे संकल्‍प सोडता येतील, याचा लेखाजोखा आपणहून, स्‍वतःलाच जबाबदार धरून करणे गरजेचे असते. अर्थकारणात नियंत्रणाच्या बाहेर परिस्‍थिती उद्‌भवते; पण त्‍याचा अंदाज आधी घेऊन, स्‍वतःच्या आर्थिक योजनांमध्ये जो बदल घडवून आणू शकतो, त्‍यालाच लक्ष्मी प्रसन्न होते. त्‍यामुळे आता ‘बावीशी’चा धडा आणि ‘तेवीशी’चे संकल्प हे अधिक गंभीरपणे करणे आवश्‍यक आहे.

पुनर्प्राप्‍तीचे वर्ष

सरलेले वर्ष हे रोगमुक्‍ती आणि पुनर्प्राप्‍तीचे वर्ष होते, असेच म्‍हणावे लागेल. ‘कोविड’मुळे (Covid) जगभर उडालेला हाहाःकार २०२० आणि २०२१ मध्येही अनुभवला. ही दोन्‍ही वर्षे आपण जेवढ्या लवकर विसरू तेवढे चांगले; पण या दोन वर्षांनी शिकवलेला धडा मात्र आपण विसरता कामा नये. अशी अभूतपूर्व परिस्‍थिती परत आलीच, तर आर्थिकदृष्ट्या थोडी फार तयारी करायचे नियोजन आपण दाखवणे जरूरी आहे. चीनसारखे थोडे देश वगळता २०२२ हे रोगमुक्‍तीचे वर्ष होते. अर्थकारणाची गाडी आता रूळावर येऊ लागली आहे.

‘कोविड’च्या आधीच्या काळातील आर्थिक उलाढालीचे स्‍तर बहुतेक देशांनी गाठले आहेत. भारतातही उद्योग परत पूर्वस्‍तरांवर येऊन उद्योगांनी चांगली प्रगती केली आहे. मात्र, जगभरात महागाई वेगाने वाढली आहे. हे वर्ष रशिया-युक्रेन युद्धामुळेही (Russia Ukraine War) लक्षात राहील. युरोपच्या पूर्ण अर्थकारणावर गंभीर परिणाम करणारे हे युद्ध एवढ्यात संपेल असे वाटत नाही. चीन ‘कोविड’ने अजूनही ग्रस्‍त असून, त्‍याचा परिणाम संपूर्ण जगाच्या पुरवठा साखळीवर होत आहे आणि अजून होत राहणार आहे. एवढी वाईट परिस्‍थिती असतानाही चीन, जपान, तैवानपासून भारताच्या सीमेवरही कुरापती काढतोच आहे. २०२३ मध्ये आता नवे युद्ध सुरू होऊ नये, अशीच अपेक्षा आहे.

बदलत्‍या परिस्‍थितीनुसार नियोजन

जगभरात उद्योगांची परिस्‍थिती म्‍हणावी तेवढी चांगली नाही. ‘कोविड’च्या काळात बहुतेक देशांनी त्‍या त्‍या देशांच्या अर्थकारणात जो पैसा टाकला, ती प्रक्रिया आता बंद होऊन, बहुतेक पाश्‍चिमात्‍य देश हे व्याजदरवाढीचे शस्‍त्र सढळपणे वापरताना दिसतात. युरोपमधील ऊर्जा संकटाने तेथील उद्योगांच्या चिंतेत अधिक भर टाकली आहे. अमेरिकेतही या सर्वांचा परिणाम होताना दिसत आहे. उपभोगांच्या वस्‍तुंच्या विक्रीवर याचा परिणाम होताना दिसतो आहे. भारताच्या निर्यात आकड्यांवरूनही याचा परिणाम दिसत आहे. जगात आजपर्यंत प्रचंड वाढ होणाऱ्या गुगल, मेटा, ट्विटर यासारख्या कंपन्याही नोकरकपातीवर भर देत आहेत.

दुर्देवाने या वर्षातही बऱ्याचशा मोठ्या कंपन्या हाच मार्ग चोखाळतील. कदाचित त्‍याचा फायदा भारतीय अर्थकारणाला होईल, कारण हे सर्व काम भारताकडे वळवण्यात येईल; परंतु पाश्‍चिमात्त्य देशात खास करून प्रगत देशांमध्ये २०२३ मध्ये मंदीचे वातावरण निर्माण होण्याची भीती कित्‍येक अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. भारतातील उद्योगांना त्‍याची थोडी फार झळ नक्‍की लागणार; पण आज भारताची स्‍वतःची बाजापेठ झपाट्याने सशक्‍त होत आहे. जगभरातील मोठ्या कंपन्यांची उत्‍पादन केंद्रे भारतात आहेत. मोबाईल फोन, मोटारी, घरगुती यंत्रे अशा सर्वच कंपन्यांना २०२३ हे चांगले वर्ष असेल.

अर्थात या सबंध वर्षात राजकीय, आरोग्य, परराष्ट्र, खासकरून शेजारी देशांचे संबंध याबाबतीत काही अतर्क्य गोष्टी घडल्‍या नाहीत, तर २०२२ पेक्षाही २०२३ हे वर्ष भारतीय अर्थकारणाला चांगले दिवस दाखवेल. हे सगळे माहित असणे व या जागतिक परिस्‍थितीवर सतत नजर ठेऊन असणे महत्त्वाचे आहे. वर्ष २०२३ साठी आपण स्‍वतःसाठी, कुटुंबासाठी जे आर्थिक नियोजन करणार आहोत, त्‍यावर या सगळ्या बदलत्‍या परिस्‍थितीचा कायम परिणाम होत राहणार आहे आणि त्‍यामुळेच वेळोवेळी मूळ नियोजनात योग्य वेळी बदल करणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.



जागतिक परिस्‍थितीचे आकलन आपण करत राहिलो, तर त्‍याचा प्रत्‍यक्ष-अप्रत्‍यक्ष फायदा आपल्‍याला होऊ शकतो. २०२२ कडून निदान आपण एवढे तरी नक्‍की शिकले पाहिजे. जेणेकरून आपल्‍या संपत्तीमध्ये वाढ होईल, आपले जीवनमान सुधारेल आणि वेळ आलीच, तर उद्‌भवलेल्‍या वाईट परिस्‍थितीशी सामना करायची आर्थिक ताकद आपल्‍यात कायम राहील. अर्थात आपल्‍यामध्ये एक आशावादी मन असते आणि एक निराशावादी असते. २०२० आणि २०२१ ही दोन वर्षे निराशावादी मनाने राज्‍य करण्याचा प्रयत्‍न केला, तर २०२२ ला आपले आशावादी मन स्‍थिरस्‍थावर झाले. मला वाटते, २०२३ मध्ये या आशावादी मनाला उभारी देण्याचा पहिला संकल्‍प करायला काही हरकत नाही. अर्थात हा संकल्‍प वर्षभर राबवणे मात्र आपल्‍याच हातात आहे.

बावीशीचे धडे

आज मागे वळून बघताना आणि जागतिक अर्थकारणाची परिस्‍थिती बघताना माझ्या मते, २०२२ ने काही विलक्षण अनुभव दिले आणि काही खास धडे शिकवले.



संधी शोधा :

पहिला धडा म्‍हणजे सर्वत्र होणारे सततचे बदल अंगीकारायला शिका. रोगाच्या साथी, युद्धे ही काही जगाला नवीन नाहीत; पण आज जग ज्‍या तऱ्हेने एकमेकांशी जोडले गेले आहे ते पाहता साथीचे रोग व युद्धाचे परिणाम जगभर लगेच पसरतात आणि हजारो मैल दूर सुरू झालेल्‍या युद्धाची वा रोगांची झळ दूरवर आपल्‍यालाही कमी फार तीव्रतेने बसत असते. अशावेळी परिस्‍थितीला दोष देत आपण हताशपणे रडत बसलात, तर कोणीही मदतीला येणार नाही. हे झालेले बदल स्‍वीकारून आपण स्‍वतःला सामावून घेणे गरजेचे असते.

यशस्‍वी लोक स्‍वतःला सामावून घेत नाहीत, तर अशा परिस्‍थितीत नव्या संधी शोधत असतात. आपल्‍या सगळ्यांनाच यशस्‍वी व्‍हायचे असते. त्‍यामुळे परिस्‍थिती कितीही बिकट असली, तरी त्‍यात संधी शोधायला शिका, हा मोठा धडा २०२२ ने दिला. शेअर बाजारात जेव्‍हा खळबळ होते, भाव गडगडू लागतात, तेव्‍हा बरेच गुंतवणूकदार हताश होतात; पण अनुभवी गुंतवणूकदार अशा कोसळत्‍या बाजारात योग्य शेअरच्या खरेदीचा सपाटा लावतात. कारण बाजारात ही परिस्‍थिती कायम नसणार व काही काळाने याच शेअरचे भाव वधारणार, याची खात्री त्‍यांना असते. हेच संधी शोधायचे धोरण आयुष्यात सर्वच बाबतीत अंगीकारणे जरूरीचे आहे.

हताश होणे अगदी सोपे असते; पण त्‍यामुळे कोणाचाच फायदा होत नाही वा आपल्‍याला दिलासाही मिळत नाही. मात्र, सकारात्‍मक विचार करून काही नव्या संधी शोधता आल्‍या तर त्‍याने दिलासा मिळतोच; पण आर्थिकदृष्ट्या फायदाही होतो. २०२१-२२ या वर्षात ज्‍या लोकांच्या नोकऱ्या गेल्‍या, त्‍यातले बरेचसे हताश होऊन नशीबाला दोष देत घरी बसून राहिले, बचत केलेल्‍या पैशावर गुजराण करू लागले. माझ्याकडे अशी काही उदाहरणे आहेत, की अगदी नोकरीचा पिंड असूनही बदललेली परिस्‍थिती स्वीकारून या कुटुंबांनी अगदी घरगुती पदार्थ बनविण्यापासून भाजी-फळे घरपोच विकण्यापर्यंतचे नवे व्यवसाय सुरू केले. आज ते आपापल्‍या व्यवसायात इतके रमले आहेत, की परत नोकरी करायचा विचारही त्‍यांच्या मनाला शिवत नाही. आर्थिकदृष्ट्याही त्‍यांची परिस्‍थिती नोकरीतील पगारापेक्षा सुधारली आणि स्‍वतःचा लहानसा का होईना, आत्‍मसन्माने उद्योग करण्याचा आनंदही मिळाला.

खर्च आणि बचत :

‘बावीशी’ने शिकवलेला आणखी एक मोठा धडा म्‍हणजे, आधी बचत करा आणि मग उरलेले पैसे खर्च करा. सर्वसामान्यपणे आजवर आपण खर्च करून झाल्‍यावर उरलेले पैसे बचत करतो, गुंतवणूक करतो. गेल्‍या दोन वर्षांतील असाधारण परिस्‍थिती पाहता हातात पैसे आले, की आधी बचत करायचे पैसे बाजूला ठेवा. या बचतीचे काही उद्दिष्ट ठेवा आणि त्‍यानुसार बचत करत राहा. आरोग्य विमा, आयुर्विमा, शेअर, बाँड, म्यिच्युअल फंड, मुदत ठेवी, सोने, रिअल इस्टेट अशी कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक असेल, आपल्‍या जोखीम घेण्याच्या ऐपतीप्रमाणे, आपण गुंतवणुकीचे व बचतीचे उद्दिष्ट ठेऊन त्‍याकरिता लागणारी रक्‍कम प्रथम बाजूला काढणे आता गरजेचे आहे.

‘बावीशी’ने आपल्‍याला आर्थिक सुरक्षिततेचा मोठा धडा शिकवला आहे. खास करून तरूणवर्गात मिळकतीचे स्रोत कायम वाढतच जाणार या विश्वासापोटी अतिरिक्त खर्चाची सवय लागलेली असते. जगभरात मोठमोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या नोकरकपात करत असताना त्यात आपलाही नंबर लागू शकतो, याचे भान बाळगणे गरजेचे आहे. त्यामुळे बचतीची सुरक्षा अत्यंत आवश्‍यक आहे. अमेरिकेत ज्यांच्या नोकऱ्या जातात, त्यांच्यावर घरकर्ज, वाहनकर्ज आदींचे इतके ओझे असते, की आता हप्ते कुठून द्यायचे असा गंभीर प्रश्‍न त्यांच्यापुढे उभा राहतो.

हप्ते फेडायचे, की घर, गाडी गमवायची, अशी द्विधा स्थिती होते. गंमतीचा भाग असा, की त्या नोकरी गेलेल्या अमेरिकी लोकांत जे मूळ भारतीय वंशाचे लोक असतात, त्यांच्यात बचतीचा एक भारतीय जनुकीय वारसा असतो. त्यामुळे याही परिस्थितीत त्यांचा सहज निभाव लागू शकतो; पण अमेरिकी लोकांचे नको ते अनुकरण करण्यात शहाणपण मानणाऱ्या तरुणाईने अवाजवी खर्चाची सवय लावून घेतली आहे. ‘बाविशी’ने दिलेला हा धडा सर्वच भारतीयांनी गंभीरपणे घेतला पाहिजे.

माझ्या एका मित्राने त्याच्या घरची कहाणी सांगितली. घरातील व्यक्तींकडून ४०-५० टक्के सवलत मिळते म्हणून नको त्या गोष्टींची खरेदी होते. तो रोज घरी आल्यावर आपण आज किती पैसे वाचवले हे त्याला अभिमानाने सांगितले जाते. शेवटी जेव्हा क्रेडिट कार्डचे बिल आले, तेव्हा त्यांनी सर्व कुटुंबीयांना बोलावून सांगितले, की यापुढे माझ्या पैशाची अशी बचत करणे थांबवा! कारण या सवलतीच्या नादात आणि ‘ऑनलाइन’ खरेदीच्या व्यसनामुळे आपण ५० ते ६० टक्के किमतीच्या गोष्टी आवश्‍यकता नसताना खरेदी करत आहोत. ‘बाविशी’ने दिलेला ‘आधी बचत; मग खर्च’ हा धडा आपल्याच सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

आरोग्यसंपदा

‘बाविशी’च्या धड्यांमध्ये आरोग्याचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. आरोग्य विमा हा खर्च नसून, आपल्या सुरक्षिततेची गरज आहे हे मनावर बिंबवणे गरजेचे आहे. आज भारतात ७५ टक्के लोक वैद्यकीय खर्च स्वतःच्या खिशातून करतात. आज भारतात आरोग्य विमा देणाऱ्या ३० कंपन्या आहेत. त्यातील पाच तर केवळ आरोग्य विमा देतात; पण भारतात केवळ एक टक्का जनता आरोग्य विमा घेते, तर केवळ तीन टक्के लोकांकडे आयुर्विमा असतो. ‘बाविशी’ने दिलेल्या धड्यात स्वतःची आर्थिक जोखीम कमी करण्यासाठी अशा विमा योजनांचे कवच आवश्‍यक आहे.

अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात आरोग्य विमा इतका महत्त्वपूर्ण आहे, की राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीत हा एक कळीचा मुद्दा असतो. भारतात युरोप, इंग्लंडप्रमाणे सरकारी आरोग्य योजना नाहीत; पण सप्टेंबर २०१८ पासून सुरू झालेली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आर्थिकदृष्ट्या तळागाळातील भारतीयांना लाभदायक ठरावी; पण इतरांनी मात्र स्वतःच्या कुटुंबीयांचा विमा जरूर काढावा; पण याबरोबरच आपल्या आरोग्याची काळजी आपण घेणे हे जास्त श्रेयस्कर असते. ‘कोविड’च्या काळात कमी झालेले प्रदूषण, घरचे सकस खाणे आदींमुळे अन्न व हवा यांचे आरोग्यावरचे परिणाम चांगलेच पटल्यामुळे या दोन्ही बाबतीत समाज जागृती करत असताना स्वतःपासून त्याची सुरुवात करणे गरजेचे आहे.

याचबरोबर भरमसाट मिळत राहणारी माहिती, खोट्या बातम्या, समाजमाध्यमांना हाताळण्याची पद्धत, त्यातील धोके, क्रिप्टो करन्सीसारखी गुंतवणुकीची साधने, एक ना दोन बरेच धडे ‘बाविशी’ने दिले. जानेवारी हा महिना म्हणूनच सिंहावलोकनाचा असतो. अगदी प्रामाणिकपणे आपल्या झालेल्या चुका, त्यापासून मिळालेले धडे अशा गोष्टींची उजळणी करत येणाऱ्या वर्षाचे संकल्प करणे जरुरीचे असते. अर्थात असे संकल्प गांभीर्याने पाळणेही तितकेच महत्त्वाचे असते.

या वर्षाचे संकल्प

आपण सर्वच सुशिक्षित व सुसंस्कृत आहात. त्यामुळे स्वतःचे संकल्प स्वतः करण्याची कुवत आपल्या प्रत्येकात असते. संकल्प हे प्रत्येक व्यक्तीने स्वतः बनवायचे असतात. कारण त्यामुळे आपल्याला ते आपले वाटतात व म्हणूनच ते पाळण्याची शक्यता जास्त असते. ‘बाविशी’चे धडे व ‘तेविशी’त उद्‌भवणाऱ्या परिस्थितीचा अंदाज हे लक्षात ठेवूनच आपण आपले संकल्प करावेत. काही क्रांतिकारक संकल्प करण्यापेक्षा आपल्याला झेपतील व निभावतील असे संकल्प करावेत. इतर बाबींबरोबरच आर्थिक संकल्पही महत्त्वाचे असतात. हे संकल्प करताना मुळात आपण ‘तेविशी’ची बचतीची उद्दिष्टे ठरवावीत, खर्चाची उद्दिष्टे ठेवावीत. हे संकल्प करताना आपल्या कुटुंबीयांनाही विश्‍वासात घ्यावे. कारण आर्थिक संकल्प साध्य करण्यासाठी सर्व कुटुंबाची साथ असणे महत्त्वाचे असते. हे संकल्प ठरवताना पुढील मुद्दे जरूर विचारात घेता येतील-



‘तेविशी’चा जमा-खर्च

कंपन्या, सरकार जसे आपले अंदाजपत्रक बनवते, तसे आपलेही वार्षिक अंदाजपत्रक असणे महत्त्वाचे आहे. यातील खर्चाची बाजू जास्त महत्त्वाची. बाविशीत डोकावताना त्या वर्षात केलेले अनावश्‍यक खर्च टाळणे हे महत्त्वाचे असते. शेजाऱ्यांशी विनाकारण केलेली स्पर्धा व त्यामुळे खर्च झालेला पैसा, जाहिरातींच्या प्रलोभनांना बळी पडून होणारी अनावश्‍यक खरेदी या गोष्टी टाळण्याचा संकल्प करणे महत्त्वाचे आहे. बऱ्याचदा बिले वेळेवर भरली जात नाहीत व त्यामुळे दंडात्मक रक्कम भरावी लागते. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वच बिले वेळेत भरली जातील. अर्थात रकमांच्या मर्यादा देऊन अशी व्यवस्था करावी. आपल्या क्रेडिट कार्डवर खरेदी केलेल्या वस्तूंचे हप्ते भरतो, तेव्हा २० टक्क्यांच्या वर व्याज भरत असतो. हे टाळणे सहजशक्य असते. किंबहुना शक्य होणार असेल, तर फक्त डेबिट कार्डचाच वापर करावा.

अंदाजपत्रक तयार करताना ‘तेविशी’त येणारे डागडुजीचे खर्च, गाडीचा खर्च, विमा, मुलांचे शिक्षणाचे खर्च, घरभाडे आदी अनिवार्य खर्च मांडून, मग बचतीचे उद्दिष्ट ठरवून उरलेले पैसेच ऐच्छिक वा वैकल्पिक खर्चासाठी वापरावेत. अर्थात यामध्ये थोडे पैसे निकडीच्या वेळेसाठीही बाजूला ठेवावेत. आपण क्लब, जिम आदींच्या वर्गण्या भरत असतो, त्याचाही पुनर्विचार करावा. याचबरोबर बऱ्याचदा आपल्याला आलेले लाभांश, व्याजदेयके बँकेत भरायची राहून गेलेली असतात वा ती आपल्याला मिळालेलीच नसतात. या सर्व आपल्या हक्काच्या पैशाचा आढावा घेऊन त्याचा पाठपुरावा करावा. त्याचबरोबर आपण वापरत नसलेल्या घरातील वस्तू चक्क विकून मिळकतीत थोडी भर टाकावी. त्यासाठी बरीच ॲप उपलब्ध आहेत, त्याचा उपयोग होईल.

गुंतवणुकीचा आढावा

वर्षाच्या सुरुवातीला आपल्या गुंतवणुकीचा आढावा घेणे आत्यंतिक गरजेचे असते. खास करून येणाऱ्या वर्षात व्याजदर वाढणार असतील, तर जुन्या कमी व्याजाचे कर्जरोखे, मुदत ठेवी मोडून नव्या घेता येईल का, याचे गणित मांडावे. वाढणाऱ्या व्याजामुळे आपले घराचे, गाडीचे हप्तेही वाढणार असल्यामुळे जास्त व्याजाच्या गुंतवणुका आपल्याकडे असणे गरजेचे असते. महागाईशी बरोबरी करू शकतील अशा गुंतवणूक योजनांकडे लक्ष देऊन त्यानुसार बदल करावेत.

जानेवारी-मार्च हा प्राप्तिकराचा ऋतू असतो. करसवलत मिळवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या गुंतवणुका, आगाऊ कराचा भरणा आणि पुढील वर्षाचे करनियोजन हेही करणे महत्त्वाचे असते. आपण ४५ वर्षांच्या पुढे असाल, तर निवृत्तीनंतरच्या गुंतवणुकीचे वेध लागणेही साहजिक आहे. ‘तेविशी’त हा प्लॅन तयार करणे इष्ट ठरेल. अर्थात, या सर्वच बाबतीत तज्ज्ञांचा सल्ला अनिवार्य असेल. या वर्षी नव्या गुंतवणुकींच्या योजना बाजारात येणार असतील किंवा आल्या असतील, तर त्यांचाही विचार करावा. अर्थात, ‘क्रिप्टो’ किंवा जास्त जोखमीच्या योजनांकडे आपापल्या कुवतीप्रमाणे बघावे. दोन-चार मित्रांनी गुंतवणूक केली म्हणून पूर्ण अभ्यासाशिवाय कोणत्याही योजनेत पैसे टाकणे टाळावे.



हे सर्व करत असतानाच थोडीफार का होईना समाजासाठी काही रक्कम जरूर बाजूला काढा. अशा देणग्यांमुळे स्वतःला मिळणारा आनंद वेगळाच असतो व आपल्या मुलांपुढे चांगला आदर्शही राहतो. ‘तेविशी’चे नवे वर्ष हे ‘बाविशी’पेक्षा चांगले जावो, हीच आशा आहे.

मिळकतीच्या नव्या साधनाचा शोध

नववर्षात मिळकतीचे काही नवे साधन आजमावून पाहता येईल का, याचाही विचार करावा. खास करून मिळणाऱ्या पगारात महागाई आणि कुटुंबाच्या वाढत्या गरजा, मुलांचे खर्च, लग्नकार्य आदी खर्चाच्या अनेक वाटा असतात, त्यांना सामोरे जाणे अशक्य होऊ बसते. अशा वेळी संध्याकाळच्या वेळी, रात्री घरबसल्या काही काम करता येईल का, कुटुंबीयांच्या मदतीने एखाद्या लहानशा उद्योगाचा श्रीगणेशा या वर्षात करता येईल का, याचा विचार जरूर करावा. अशा असंख्य संधी आज उपलब्ध होऊ शकतात, फक्त त्यादृष्टीने विचार करणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे एखादी जुनी जागा असेल, तर ती भाड्याने देता येईल; जेणेकरून मिळकतीलाही एकापेक्षा जास्त मार्ग मिळतील. नवी नोकरी, नवे घर याही आर्थिक योजनेचाच भाग असतात. फक्त एकाच वेळी किती जोखीम उचलायची ते आपापली कुवत, वय, आरोग्य आदी गोष्टी लक्षात ठेऊनच कराव्या लागतील.

(लेखक प्रसिद्ध उद्योजक आणि अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी विविध विषयांवर विपुल लेखन केले आहे.)