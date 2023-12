Share Market आयपीओंचा पाऊस, जाणून घ्या शेअर मिळवण्याची प्रक्रिया

या सर्व बाबींचा शांतपणे विचार केला तर एकूण आपला निर्णय चुकण्याची शक्यता बरीच कमी होऊन आपल्याला फक्त प्राथमिक बाजारावर अवलंबून न राहता दुय्यम बाजारात मिळत असलेल्या संधींचा लाभ देखीलकरून घेता येऊ शकेल.

तेजी असतानाच ‘आयपीओ’ का?

तेजी असताना बाजाराची मानसिकता खूप सकारात्मक असते, वातावरण आशादायी असते. एखादा इश्यू मंदीत जर क्ष किमतीने आणला तर तेजीत तो २ क्ष,३ क्ष... असा कसाही विकला जाऊ शकतो. पहिल्या येणाऱ्या २-४ आयपीओंची नोंदणी जर जोरदार झाली, तर तेजीलाही अधिकच चालना मिळते. प्रवर्तक एकेका दिवसात अब्जाधीश होतात, या सगळ्याचा परिणाम होऊन प्रवर्तकांना पण मोह आवरत नाही आणि साहजिकच नवनवे आयपीओ येत जातात.

मागील काही वर्षांत गुंतवणूकदार अनेक कंपन्यांच्या प्राथमिक समभाग विक्रीतून मालामाल झाले, कारण ८-१० दिवसांत त्यांच्या गुंतवणुकीवर ३०-४० टक्के परतावा मिळत आहे. पण सावधान... हीच ती वेळ आहे, जिथे सर्वसामान्य गुंतवणूकदार बेसावध व्हायला सुरुवात होते, येणाऱ्या सर्व आयपीओंना काही न बघता अर्ज करण्यास सुरुवात होते, त्याला वाटायला लागते की शेअरमध्ये पैसे कमावणे हा डाव्या हातचा खेळ आहे. हात घालू तिथे सोने होत आहे, एकमेकांना आपण शेअर बाजारात किती अधिक नफा कमावला याच्या चर्चा कोपऱ्या-कोपऱ्यावर रंगायला लागतात, तेव्हाच वॉरेन बफे म्हणतात, त्यानुसार BE GREEDY WHEN EVERYONE IS FEARFUL AND BE FEARFULWHEN EVERYONE IS GREEDY हे वाक्य मनावर कोरले गेले पाहिजे.

साधारणपणे बघितले तर असे दिसते, की जेव्हा बाजारात तेजी असते, तेव्हाच कंपन्या आयपीओंची घाई करताना दिसतात. कारण तेजीच्या लाटेत पितळेही सोन्याच्या भावात विकले जाऊ शकते. २००८ चा रिलायन्स पॉवरचा इश्यू हा त्याचाच निदर्शक! तेजी अगदी वरच्या स्तरावर असताना आलेला हा आयपीओ त्याची नोंदणी होईपर्यंत बाजार कोसळला आणि रिलायन्स पॉवरचा शेअरही! कारण का तर कंपनीची आर्थिक प्रगती इश्यू किंमतीला साजेशी नव्हती. त्यामुळेहे नेहमी मनात ठेवले पाहिजे, की दिवाळीनंतर शिमगा येतोच, म्हणून संयम बाळगणे उत्तम!

