Penny Stocks : जादा नफ्याच्या मृगजळामागं धावणं नकोच!

Penny Stocks: बरेच पेनी शेअर आपण जमवलेले असतात आणि मग ‘नजर हटी, दुर्घटना घटी’ होऊन तो शेअर विकता येणे दुरापास्त होते. पेनी शेअरचा पाठलाग करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना हा अनुभव हमखास येतोच. तळ्यात, मळ्यात करता करता तो शेअर कधी गळ्यात पडतो, ते कळत नाही. एकूणच, पेनी शेअर टाळलेलेच बरे! त्यांची पारख करण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे का, याचा प्रथम अंदाज घ्यावा, नंतरच पाऊल टाकावे, हे उत्तम!

शेअर बाजार दीड वर्षे थंड राहून या आर्थिक वर्षात चारच महिन्यात छान उसळला. विशेष म्हणजे ‘निफ्टी’ व ‘सेन्सेक्स’ झपकन १३-१४ टक्के वाढून जुलै महिन्यात थांबले व पुन्हा खाली आले. बघा, ‘निफ्टी’ आठ मार्च रोजी १९,३८१ होता, तर आज १९,४३५ आहे.

कारण निर्देशांक सारखे तळ्यात-मळ्यात करत आहेत. तेजी करावी तर बाजार खाली येतो, हातातले शेअर विकावे तर नेमके तेच शेअर वर जातात. अपेक्षा आणि अपेक्षाभंगाच्या आवर्तनात बाजार आणि त्यापाठोपाठ गुंतवणूकदार अडकला आहे.

या दरम्यान छोटे गुंतवणूकदार Investors मात्र अत्यंत आनंदात आहेत, कारण त्यांच्या आवडीचे स्मॉल, मिड आणि मायक्रो कॅप शेअर रोज नवे उच्चांक नोंदवत आहेत.

‘नजर हटी, दुर्घटना घटी’

चारचौघांत फुशारकी मारताना मी घेतलेला शेअर कसा दुप्पट-तिप्पट झाला आणि मला किती नफा होतो आहे, याच्या सुरस व रम्य कथा एकत्र ‘बसल्यावर’ रंगतात. हा शेअर करतो काय, तो वाढतोय तो का? आणि आपण केव्हा विकणार आहोत? याची कुठलीही फिकीर न करता, एखाद्या बातमीच्या आधारावर निष्कर्ष काढून किंवा कुणीतरी ‘टीप’ दिली म्हणून तो घेतला जातो.

खरे तर घ्यायला जावे तर त्या शेअरला ‘बायर सर्किट’ असते. मग आपली निवड कशी अचूक आहे यावर अधिकच विश्वास बसतो. रोज उठून घेणाऱ्यांच्या रांगेत उभे राहायचे हा नवा उद्योग सुरु होतो. कधीतरी तो शेअर मिळतो आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा वरचे सर्किट लागते. समाधानाने निश्चिंत व्हावे तर अचानक त्याला खालचे सर्किट लागते.

काही दिवस घेणाऱ्याला ऊर्ध्व लागल्यावर पुन्हा वरची दिशा सुरु होते. पुढे केव्हातरी आपली नजर दूर होते, कारण असे बरेच पेनी शेअर आपण जमवलेले असतात आणि मग ‘नजर हटी, दुर्घटना घटी’ होऊन तो शेअर विकता येणे दुरापास्त होते. पेनी शेअरचा पाठलाग करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना हा अनुभव हमखास येतोच. तळ्यात, मळ्यात करता करता तो शेअर कधी गळ्यात पडतो, ते कळत नाही.

सिंड्रेलाच्या पार्टीसारखे...

प्रत्येकाला असे वाटत असते, की या शेअरचा वकूब जरी खराब असला तरी तो दुप्पट-तिप्पट झाला की खाली यायच्या आत मी विकून मोकळा होईन. कधी ते जमते, मग तो अधिक वर जातो आणि वाईट वाटत राहते. बहुतांश वेळा ते जमत नाही. तरीही वाईट वाटतच असते.

हे सिंड्रेलाच्या पार्टीसारखे आहे. रात्रीच्या त्या पार्टीला आलेला, पार्टी चालू आहे तोपर्यंत प्रत्येकजण धुंदीत आहे. मजा करतोय, नाचतोय, गातोय, संगीत चालू आहे. हे संगीत रात्री बारा वाजता बंद होणार आहे, हे देखील बहुतेकांना माहित असते व बारा वाजायच्या आत बाहेर पडायचे प्रत्येकाने ठरवलेले असते.

पण पंचाईत ही असते, की हॉलमध्ये घड्याळच नसते. एकदम बाराचे टोल ऐकू येतात आणि दरवाजातून बाहेर जाण्याची एकच झुंबड उडते. त्या चेंगराचेंगरीत काही पाहुणे बाहेर जाऊ शकतात, पण उरलेले सर्व अडकतातच! शेअर बाजारातील पेनी स्टॉक असेच आहेत. यातला एखादा खरोखर अनेकपट होतोही; पण ती निवड करण्याचे चातुर्य कोणाकडे आहे?

काही कडू-गोड आठवणी

काही उदाहरणे देतो. २००० च्या केतन पारेखप्रणित तेजीत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचे शेअर आकाशाला भिडले होते. पेंटाफोर सॉफ्टवेअर, डीएसक्यू सॉफ्टवेअर आणि इतर अनेक याच जातकुळीचे शेअर १८०० रुपयांवरून ३ रुपये, तर २६०० वरून १.५ रुपयांवर आले होते.

तरीही या किमतीला लोक खरेदी करतच होते. त्या काळात मी एक लेखही लिहिला होता ‘स्वस्त आहे; पण त्रस्त आहे,’ या शीर्षकाखाली. पण कुणी सुधारले किंवा नाही ते कळले नाही. ती जुनी गोष्ट झाली. विस्मरणात गेली असेल. गेल्या काही वर्षातील आठवण करून देतो.

या व अशा सर्व शेअरची एक समान ‘थीम’ आहे. प्रकाशझोतात येताना हा कसा वाढला, याच्या कहाण्या माध्यमातून येत राहतात. पाच जानेवारी २०२३ रोजी प्रकाशात आलेला हेमांग रिसोर्सेस हा शेअर, त्या आधीच्या वर्षभरात ३.२५ रुपयांवरून ६६ रुपये झाला.

वर्षभरात १९०० टक्के परतावा मिळवणारा पेनी स्टॉक म्हणून दवंडी पिटल्या गेली. त्यावर लेख आले. पाच जानेवारी २०२३ रोजी ६६ रुपये असलेला हा शेअर पुढील २० दिवसांत दुप्पट झाला. पुढे ११६ रुपयांवरून गेल्या शुक्रवारी ३८ रुपयांवर खाली आला.

तळ्यात-मळ्यात करत गळ्यात आलेला हा शेअर पदरी पडलं अन पवित्र झालं म्हणत आता पुढील आयुष्यात कधीतरी वाढेल म्हणून जपून ठेवायचा का, की आहे तिथे तोटा सहन करून विकायचा, हा प्रश्न आहे.

अशीच चक्राकार वर्तणूक असलेल्या अनेकांपैकी आणखी एक शेअर विकास डब्ल्यूएसपी! अनेक वर्ष धूळखात दीड-दोन रुपयांवर पडून असलेला हा शेअर २०१८-१९ च्या तेजीत २० रुपये झाला, लगेच अल्पावधीत दहा पट झालेल्या पेनी स्टॉकच्या यादीत सामील झाला.

या वर्णनाला भुलून घेण्याऱ्या गुंतवणूकदाराच्या गळ्यात तो आजही सिंदबादच्या माकडासारखा अडकला आहे. १ रुपया ४६ पैसे किंमत जरी दिसत असली तरी शेअर बाजारात यात व्यवहार होत नाहीत. याच प्रवर्तकांचा दुसरा उद्योग विकास प्रोपंट अँड ग्रॅनाईट ८० पैशांवरून ८.७ झाला आणि आज ५६ पैसे आहे.

कैसर कॉर्प, त्रिवेणी ग्लास, एफजीपी किती म्हणून उदाहरणे द्यावीत? हे पीक दरवेळच्या तेजीत येत राहणार, त्यात गुंतवणूकदार अडकणार आणि शेवटी शेअर बाजाराला कंटाळून मुदत ठेवींकडे वळणार...

विश्वास आणि संयमाची परीक्षा

दुसरे असे, की योग्य भावात खरेदी केला नाही, तर चांगल्या खानदानी शेअरचेही असेच होते. जानेवारी २०२२ मध्ये ४००० रुपयांच्या आसपास घेतलेला टीसीएस किंवा मार्चमध्ये १९०० रुपयांना मिळालेला इन्फोसिस अथवा चढ्या भावात घेतलेला विप्रो आज खालच्या भावात जवळ बाळगणे तितकेच क्लेशकारक आहे.

अशा वेळी त्या उद्योगाच्या व्यवस्थापनावरील व स्वत:च्या निवडीवरील अढळ विश्वास व प्रचंड मोठा संयम कामास येतो. इन्फोसिसच्या चढ-उतारांकडे दुर्लक्ष करत, दर २० ते २५ टक्के खालच्या भावात तो शेअर घेत राहिले तर दीर्घ मुदतीत मोठे पैसे तयार होऊ शकतात. चांगले शेअर मोठा दगा देत नाहीत. चोखंदळपणे खरेदी केल्यास समाधान नक्कीच मिळते.

एकूणच, पेनी शेअर टाळलेलेच बरे! त्यांची पारख करण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे का, याचा प्रथम अंदाज घ्यावा, नंतरच पाऊल टाकावे, हे उत्तम!

(लेखक अर्थबोध शेअर्स आणि इन्व्हेस्टमेंटस प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.) मोबाईलः ९८५०५६६३१०