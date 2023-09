नांव Fire - पण पुढचं आयुष्य 'थंडा थंडा, कूल कूल'

- आनंद पोफळे

आजच्या तंत्रज्ञान आणि स्पर्धेच्या युगात सर्व काही गतिमान होत आहे. कित्येक क्षेत्रांमध्ये ऑटोमेशनमुळे नोकऱ्यांच्या स्वरूपात बदल होताना दिसतोय, या बदलांचा सामना करताना येणारा ताण, भविष्यातील करीअरसंबंधी वाटणारी भीती, स्वतःचे आणि कुटुंबाचे अर्थकारण, आरोग्य सांभाळत या सगळ्याला सामोरे जाणाऱ्या आपल्यासारख्या अभिमन्यूला या चक्रव्युहातून बाहेर पडायचा एक मार्ग म्हणजे ‘फायर’ (‘F.I.R.E’- Financially Independent, Retire Early).

अर्थात, आपण म्हणाल हे बोलणे सोपे आहे; पण करणार कसे? या लेखातून आपण ‘फायर’ म्हणजे ‘आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि लवकर निवृत्त’, Financial Freedom या जीवनशैलीविषयी सखोल माहिती घेऊ. Know about FIRE Lifestyle to get Financial Freedom at early age

‘फायर’ जीवनशैलीची संकल्पना

आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होऊन आणि लवकर निवृत्त होणे हा या फायर (F.I.R.E)जीवनशैलीचा मूळ उद्देश. पारंपरिक निवृत्तीच्या तुलनेत हा थोडा वेगळा मार्ग आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जगभरातील अनेक तरुण जे साधारण ४०-४५ व्या वर्षांपर्यंत काम करून नंतरच्या आयुष्यात वेगळे काही करण्याचा विचार करतात, त्यांच्यासाठी ही एक संजीवनी आहे.

पूर्वीच्या काळातील किवा सरकारी खात्यामध्ये असलेली नोकरीतील हमी आता बहुतांश क्षेत्रात नाही; तसेच कामाच्या ठिकाणी दरवर्षी नवनवीन गोष्टी शिकत राहणे आवश्यक ठरते, बऱ्याचदा आपण करत असलेले काम आवडत नसतानादेखील आपण करत राहतो.

अशा परिस्थितीमध्ये आर्थिक नियोजन Financial Planning योग्य नसल्यास कामाचा ताण अधिकच जाणवू शकतो. आणि मग त्यातून बाहेर पडणे ही अवघड ठरते. हे दुष्टचक्र भेदून बाहेर पडण्यासाठी आपण नक्कीच ‘फायर’ जीवनशैलीचा विचार करू शकतो.

अर्थात, त्यासाठी आपल्या अनेक सवयी बदलाव्या लागतील, अनेक प्रलोभनांपासून दूर राहावे लागेल. थोडक्यात ‘शॉर्ट टर्म पेन; लॉंग टर्म गेन’साठी आपली तयारी असेल, तर आपण यासाठी तयार आहात असे समजण्यास हरकत नाही.

कारण पारंपरिक रिटायरमेंटच्या तुलनेत १५ ते २० वर्ष आधी आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवत निवृत्त होणे, ही काही सोपी बाब नाही. मात्र, याचे दूरगामी फायदे लक्षात येत असून जगभरात ही आता एक चळवळ होत आहे.

‘फायर’ जीवनशैली म्हणजे काय?

फायर चळवळीचा इतिहास

१९९२ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘Your Money or Your Life’ या पुस्तकातून लेखक जो डोमिंग्यूझ, मोनिक टिलफोर्ड आणि विकी रॉबिन यांनी वाचकांना रोजच्या कामाचे रहाटगाडगे सोडून त्यांचे आवडते जीवन निवडण्यासाठी प्रोत्साहित केले.

यापासून प्रेरणा घेत २००७ च्या सुमारास पर्सनल फायनान्स Personal Finance वेबसाईट ‘Early Retirement Extreme’ द्वारे ‘फायर’ जीवनशैलीचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला गेला. जेकब फिस्कर याने ‘Early Retirement Extreme’ वर लिहिलेल्या एका ब्लॉगमध्ये, तर ‘फायर’ जीवनशैलीसाठी वार्षिक ८००० डॉलरमध्ये सगळे खर्च भागवून आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवता आल्याचा अनुभव शेअर केला.

एक वेळ अशक्य वाटणारी ही गोष्ट वाचून त्याच्या वाचकांनादेखील आपण अत्यंत कमी खर्चात जीवन जगू शकतो, हा विश्वास मिळाला. त्यानंतर २००९ मध्ये सॅम डोजेन याने आर्थिक स्वातंत्र्य लवकर मिळवण्याच्या उद्देश्याने लोकांना प्रेरित करण्यासाठी ‘Financial Samurai’ या वेबसाईटद्वारे अनेक ब्लॉग लिहिले.

सॅम वयाच्या ३४ व्या वर्षी निवृत्त झाला. त्याने सांगितलेली ‘फायर’ची सूत्रे १० कोटींहून अधिक वाचकांना भावली आणि मंदीच्या काळात अनेकांनी त्याचा योग्य वापर केला.

२०१२ मध्ये ‘Mr. Money Mustache’ या वेबसाईटद्वारे पिटर अ‍ॅडेनी यांनी त्यांना मिळणारा भला मोठा पगार चंगळवादी जीवनशैलीवर न उडवता काटकसर करत आणि साधं आयुष्य जगत, योग्य आर्थिक नियोजन करून तिशीतच निवृत्त होता आल्याचा अनुभव शेअर केला.

यानंतर ही ‘फायर’ची चळवळ अनेक देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पसरली असून, जगभरातील अनेक लोकांनी आता याचा अवलंब करायला सुरुवात केली आहे.

‘फायर’ जीवनशैली म्हणजे काय?

‘फायर’ जीवनशैली माझ्यासाठी आहे का?

या प्रश्‍नाचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी दोन उदाहरणे बघू या. राजेश (प्रॉडक्शन मॅनेजर, वय ३४) बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये काम करतो. दरवर्षी कामाच्या स्वरूपात बदल होत असल्याने त्याला स्वतःला तंत्रज्ञान, मॅनेजमेंट आदी विषयांमध्ये सतत अपडेट करत राहावे लागते.

दरवर्षी वाढत जाणारी प्रॉफिट मार्जिनची टार्गेट्स, ऑपरेशन कॉस्ट कमी करावी यासाठी लागणारे सततचे प्रयत्न, या सगळ्यात टीमलादेखील बरोबर घेऊन कंपनीची उद्दिष्टे गाठताना, दरवर्षी आपल्या क्षमता सिद्ध करण्यासाठी राजेशला खूप प्रयत्न करावे लागतात, कामाच्या वेळादेखील यामुळे जास्त होतात आणि त्यासोबत कौटुंबिक जबाबदाऱ्यादेखील वाढतच जातात.

याचा ताण राजेशवर येत असतो. त्यातून राजेशची कामगिरी दरवर्षी कंपनीच्या अपेक्षे प्रमाणे नसल्यास त्याचा परिणाम पगारवाढीवर होत असतो. कित्येकदा तो आत्मपरीक्षण करतो, तेव्हा अशा प्रकारचे तणावपूर्ण काम आपण वयाच्या ४० वर्षानंतर करू शकणार नाही, अशीच भावना त्याच्या मनात येते.

तर विशाल (वरिष्ठ लिपिक- वय ३८) सरकारी नोकरीमध्ये असल्याने त्याला ५८ व्या वर्षापर्यंत नोकरीची हमी आहे. मागील वर्षांच्या कामाच्या अनुभवातून त्याला एकंदर कामाचा चांगला अंदाज आहे.

त्याच्या फारश्या बदल्या होत नाहीत आणि प्रमोशन घेणे किंवा न घेणे त्याच्या हातात आहे. त्याच्या कामाच्या स्वरूपात प्रत्येक वर्षी आमुलाग्र असे बदल होत नाहीत. त्याचे काम इतरांवर अवलंबूनदेखील नाही.

साधारणपणे विशालसारखे कामाचे प्रोफाईल असणाऱ्यांना पारंपरिक रिटायरमेंट प्लॅनिंग चालू शकेल. परंतु, माहिती तंत्रज्ञान, मॅन्युफॅक्चरिंग, बँका इत्यादी क्षेत्रांमध्ये अनेक जणांचा कामाचा अनुभव राजेशसारखाच आहे. अशांसाठी ‘फायर’ जीवनशैली आवश्यक आहे.



ही जीवनशैली कोणी निवडावी?

वरील उदाहरणाशिवायदेखील आपल्याला ‘फायर’ जीवनशैलीची आवश्यकता आहे, की नाही हे ठरवण्यासाठी खालील पाच प्रश्नांची उत्तरे आपण देऊन बघा.

१. दरवर्षी कामाचे स्वरूप (जॉब प्रोफाईल) बदलत राहते का? (हो/नाही)

२. कामामध्ये जास्त ताण आहे ? (हो/नाही)

३. आपण करत असलेले काम वयाच्या ५८ व्या वर्षापर्यंत करणे अवघड आहे का? (हो/नाही)

४. आपण आता करत असलेले काम आणि आपले आवडीचे काम वेगळे आहे का? (हो/नाही)

५. आपल्या बकेट लिस्टमधील गोष्टी आपण लवकर पूर्ण करू इच्छिता? (हो/नाही)



वरीलपैकी पाचही प्रश्नांची किंवा किमान ४ प्रश्नांची उत्तरे ‘हो’ असतील, तर आपण ही जीवनशैली निवडणे रास्त ठरेल.

‘फायर’ जीवनशैली माझ्यासाठी आहे का?

‘फायर’ची पूर्वतयारी

‘If you keep doing the same things, you will keep getting the same results’ या उक्तीप्रमाणे ‘फायर’च्या पूर्वतयारीमध्ये सर्वप्रथम आपल्याला ‘माईंडसेट’ बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्या कुटुंबाचे आपण ‘सीईओ’ आहोत अशाप्रकारची भावना आपण जोपासू शकतो.

ज्याप्रमाणे कोणत्याही कंपनीचा ‘सीईओ’ आर्थिक घडी सांभाळतो, त्याचप्रमाणे आपल्या कुटुंबाची आर्थिक घडी सावरण्यासाठी आता आपण कंबर कसायला हवी. अनेक गोष्टींमध्ये आपल्याला भावनिक निर्णय घेण्याची सवय असल्यास, ती बदलून तर्कशुद्ध निर्णय घेण्याची सवय लावून घेणे आवश्यक आहे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मला ‘फायर’च्या दिशेने वाटचाल करताना अनेक गोष्टींना मुरड घालत माझे उद्दिष्ट साध्य करायचे आहे, हा मनोनिग्रह कायम ठेवायला हवा. या गोष्टींची एकदा सवय करून घेतली, तर ‘फायर’चा हा मंत्र तुमच्या रोजच्या धकाधकीच्या जीवनात तुम्हाला तुमचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रेरणा देत राहील.

‘फायर’ गुंतवणूक सुत्रे

गुंतवणूक सुत्रे



१. काटकसर करून बचत वाढवणे

आता आपण आपल्या कुटुंबाचा ‘सीईओ’ आहोत, तेव्हा आपण खर्चाचा ताळेबंद मांडणे आवश्यक आहे. खर्चाची विभागणी ‘अपरिहार्य किंवा आवश्यक’ खर्च आणि ‘ऐच्छिक किंवा वैकल्पिक’ खर्च या दोन प्रकारांत करा.

खर्चाचे बजेट मांडा आणि ‘ऐच्छिक किंवा वैकल्पिक’ खर्च जितके कमी करता येतील तेवढे कमी करायचा प्रयत्न करा. कदाचित आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना हे रुचणार नाही; पण त्यांना विश्वासात घेऊन आपण ही योजना अंमलात आणणे आवश्यक आहे.

खर्चातील कपातीमुळे आपली बचत वाढेल. या पहिल्या सूत्रानुसार पगाराच्या साधारण ५० टक्क्यांपासून ते ७० टक्क्यांपर्यंतदेखील बचत होणे गरजेचे आहे.

२. उत्पन्नाचे स्रोत वाढवणे

ज्याप्रमाणे ‘सीईओ’ आपल्या कंपनीचे उत्पन्न वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो त्याचप्रमाणे या सूत्रात, आपल्या उत्पन्नाचे स्रोत कसे वाढवता येतील याचा जाणीवपूर्वक विचार करावा लागतो. उत्पन्नाच्या स्रोतांसाठी आपल्या बचतीची योग्य गुंतवणूक कशी करता येईल आणि त्यातून अधिक उत्पन्न कसे मिळेल याचा विचार करणे गरजेचे आहे.

उदा. चांगल्या कंपनीचे शेअर घेऊन त्याच्या डिव्हिडंडमधून मिळणारे उत्पन्न. याचबरोबर प्रत्येक खरेदी करतांना आपण ‘अ‍ॅसेट’ खरेदी करत आहे की ‘लायबिलीटी’ हे बारकाईने बघण्याची सवय आता लावून घ्यायला हवी. सोने, शेअर, घर, एखादा व्यवसाय यामधील गुंतवणूक ही ‘अ‍ॅसेट’ची उदाहरणे आहेत.

ज्यातून उत्पन्न मिळेल; पण गाडी, महागडा मोबाईल ‘लायबिलीटी’मध्ये मोडतात. आपल्या नोकरीच्या ठिकाणी लागणारी कौशल्ये आत्मसात करून चांगल्या पदावर काम करण्याचा प्रयत्न करणे किंवा अधिक पगार मिळणारी दुसरी नोकरी शोधणे हादेखील एक पर्याय आहे.

यासाठीदेखील आपल्या स्वतःच्या ‘स्किल डेव्हलपमेंट’कडे गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे. याखेरीज आपल्याकडे एखादे स्किल असेल, जसे काही जण फूड ब्लॉगर असतील, यूट्यूबर असतील किंवा संगीत, एखादे वाद्य वाजवणे यासारखी कला असल्यास ते शिकवणे यातून आपल्याला जोड उत्पन्न मिळू शकेल.

३. कर्जाचा बोजा लवकरात लवकर कमी करणे

लवकरात लवकर कर्जमुक्त होण्याचे उद्दिष्ट ठेवणे गरजेचे आहे. ज्या गोष्टी अनिवार्य नाहीत अशासाठी कर्ज शक्यतो घेऊ नये. कर्जाचे परतफेड करतांना जे कर्ज अधिक व्याजदराने घेतले आहे ते आधी फेडावे. कर्जामध्ये व्याजरूपाने जाणार पैसा किती जात आहे, ते लक्षात घेणे देखील गरजेचे आहे, केवळ करबचत होईल म्हणून काही कर्ज ठेवणे फारसे रास्त नाही.

४. ईमर्जन्सी मॅनेजमेंट

हा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. यात दुर्दैवाने आपल्या कामाच्या ठिकाणी ब्रेक घ्यावा लागला किंवा कुठल्याही प्रकारची ईमर्जन्सी आली, तर यासाठी आपल्या बचतीचा काही हिस्सा (६ ते १२ महिन्यांच्या पगाराची तरतूद) बाजूला ठेवणे आवश्यक आहे.

५. विमासंरक्षण

आपण कुटुंबातील कर्ता पुरुष असल्याने आपल्या स्वतःसाठी आयुर्विमा, मेडिक्लेम; तसेच अपघाती विमा संरक्षण अत्यावश्यक आहे. तसेच कुटुंबातील सदस्यांसाठीही मेडिक्लेम संरक्षण घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक विमा घेतानादेखील सखोल अभ्यास करून योग्य विमा संरक्षण निवडणे आवश्यक आहे.

याभागात आपण केवळ ही सूत्रे बघितली. पुढच्या भागात ‘फायर’ जीवनशैलीनुसार आपण कधी रिटायर होऊ शकता, किती बचत करणे आवश्यक आहे आणि ती कशी करता येईल हे विस्ताराने बघू, जेणेकरून आपणदेखील ही जीवनशैली आत्मविश्वासाने स्वीकारू शकता.