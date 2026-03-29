Premium|Look East Policy : चे ते सोने तारण अन् नरसिंहरावांची 'मास्टर' खेळी! भारताने दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावरून महासत्तेकडे झेप कशी घेतली?

श्रीराम कुंटेसमाजात वर्तमानाबद्दल न्यूनगंड आणि भविष्याबद्दल अनिश्चितता वाढायला लागली की इतिहासाला नेहमीच अवाजवी महत्त्व येतं. सोव्हिएत युनियनचे तुकडे झाल्यावर चीनचे नेते दंग यांना अमेरिका आता आपल्याविरुद्ध कारवाया करणार, अशी भीती वाटू लागली. याला उत्तर म्हणून ताकद वाढवण्याबरोबरच त्यांनी चिनी इतिहासाची पुनर्रचना केली. पाश्चात्य देश चीनचे शत्रू आहेत असा आक्रमक राष्ट्रवाद मांडायला सुरुवात केली. याचाच परिणाम म्हणून १९९१ नंतरचा मोठा काळ पूर्व आशियातलं राजकारण दक्षिण चीन समुद्र, आणि तैवान यांभोवती फिरत राहिलं. २६ डिसेंबर १९९१... या दिवशी सोविएत युनियन आणि शीतयुद्ध दोन्ही इतिहास जमा झाले. आजवरच्या इतिहासात कोणत्याही देशाला न मिळालेला जगातली एकमेव महासत्ता बनायचा मान अमेरिकेला मिळाला. या ऐतिहासिक काळात भारत मात्र चाचपडत होता. १९८५ मध्ये राजीव गांधींनी अर्थव्यवस्थेला गती आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज काढून देशांतर्गत गुंतवणुकीला सुरुवात केली. १९८९ ते १९९१ दरम्यानच्या अस्थिर राजकीय काळात आर्थिक शिस्तीकडे दुर्लक्ष झालं. त्यामुळे देशावरचा कर्जाचा डोंगर वाढत गेला. १९९०-९१ दरम्यान झालेल्या पहिल्या आखाती युद्धामुळे तेलाच्या किमती आकाशाला भिडल्या. परिस्थिती इतकी गंभीर होती की भारताकडे फक्त दोन आठवडे आयात करता येईल इतकंच परकीय चलन शिल्लक होतं. अशातच १९९१ ला राजीव गांधींची हत्या झाली. लोकशाहीत एखाद्या नेत्याला पर्याय नाही असं कधीच होत नसतं. परिस्थिती नेत्यांना घडवते आणि अनपेक्षितपणे पर्याय उभा राहतो. यावेळीही राजकीय संन्यास घेण्याच्या तयारीत असलेले पी. व्ही. नरसिंहराव कोणाच्याही ध्यानीमनी नसताना पंतप्रधान झाले. .त्याआधीच ‘आयएमएफ’कडून तातडीचं कर्ज मिळवण्यासाठी भारताला आपलं काही सोनं बँक ऑफ इंग्लंड मध्ये तारण ठेवावं लागलं. लष्करी ताकदीशिवाय शांततेला अर्थ नसतो हा धडा १९६२ ला शिकलेल्या भारताला ३० वर्षांनी आर्थिक ताकदीशिवाय महत्त्वाचं काही नसतं हा दुसरा धडा मिळाला. राव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी धडाक्याने निर्णय घेऊन दोनच वर्षांमध्ये आर्थिक परिस्थिती सुधारली. राव यांनी आर्थिक राजनीतीचं महत्व सर्वात आधी ओळखून १९९२ ला जपानमध्ये लूक ईस्ट धोरण जाहीर केलं. दावोसला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान होते. बदललेल्या जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीत राव यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची नव्याने बांधणी केली. त्यांच्यानंतर आलेल्या जवळपास प्रत्येक सरकारने त्यांनी दाखवलेल्या वाटेवरूनच वाटचाल केली. १९९४ ला त्यांनी अमेरिकेला भेट दिली. अणुऊर्जा कार्यक्रम थांबवण्यासाठी भारतावर दबाव वाढत होता. त्याच वेळी पाकिस्तान काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांना पाठिंबा देत होता. त्यामुळे राव यांनी एकीकडे अमेरिकेशी चर्चा सुरू ठेवली आणि दुसरीकडे अणुचाचणी घ्यायची तयारी सुरू केली. त्याच वर्षी त्यांनी रशियाला भेट देऊन भारत-रशिया संबंध पूर्वपदावर आणले. चीन-भारत संबंध हे नेहमीच चीन-अमेरिका-रशिया या त्रिकोणाच्या परस्परसंबंधांवर अवलंबून असतात, हे आपण याआधी पाहिलं. सोव्हिएत युनियन कोसळल्यावर चीनची अमेरिकेशी संबंध ठेवण्यातली अपरिहार्यता कमी झाली होती. पूर्व युरोपमध्ये कम्युनिस्ट राजवटी कोसळल्या होत्या. तिआननमेनचं विद्यार्थी आंदोलन झालं होतं. आता अमेरिका आपली राजवट उलथवणार, अशी खात्री असलेल्या चीनने भू-राजकीय संतुलनासाठी भारताशी संबंध सुधारायला सुरुवात केली. हे संबंध इतके सुधारले की १९९९ ला पाकिस्तानने कारगिल घडवल्यावर चीनने त्याचा निषेध केला. राव यांच्या काळात भारत हा एकमेव देश होता की, ज्याने बिजिंगमध्ये दूतावास असताना चीनला नाराज न करता तैवानबरोबर सुद्धा अनधिकृत संबंध ठेवले होते..Premium|Madman Theory Trump : मुत्सद्देगिरी की दादागिरी? 'गनबोट डिप्लोमसी'च्या नव्या खेळाची सुरुवात.भारत आणि इराणचे पारंपरिक संबंध असले तरी इराणने भू-राजकीय अपरिहार्यतेतून भारताला फारशी मदत कधी केली नाही. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यानसुद्धा नाही. पण १९९४ मात्र याला अपवाद ठरलं. झालं असं की ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज या संघटनेचा पाकिस्तान सदस्य होता. त्यावर्षी त्याने पाश्चात्त्य देशांच्या फूस लावण्यावरून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क सुरक्षा परिषदेत भारताच्या काश्मीरमधल्या भूमिकेची निंदा करणारा ठराव आणायचं ठरवलं. हा ठराव आला असता तर काश्मीर प्रश्नाचं आंतरराष्ट्रीयीकरण झालं असतं. त्या काळात इराण-पाकिस्तान संबंध तणावाचे होते. अफगाणिस्तानात येऊ घातलेली तालिबानी राजवट इराण आणि भारत दोघांनाही नको होती. ही भू-राजकीय परिस्थिती राव यांनी अचूकपणे ओळखली. त्यामुळे भारताने इराणशी वाटाघाटी करून त्याला यशस्वीपणे आपल्या बाजूला वळवलं आणि हा ठराव बारगळला. पश्चिम आशियात एकाच वेळी इस्राएल, इराण आणि इतर महत्त्वाच्या देशांना भारताबरोबर ठेवायची जादुई कामगिरी राव यांनी केली. आज खरं वाटणार नाही पण १९९२ ला त्यांनी इस्रायलला भेट दिली तेव्हा चक्क पॅलेस्टाईन मुक्ती संघटनेचे यासर अराफत यांनी या भेटीला पाठिंबा दिला होता. राव यांच्या धोरणामुळे भारतीय उपखंडात बदल होऊ लागले. भारत चीन संबंध सुधारल्यावर नेपाळनेही भारताबरोबरचे संबंध सुधारले. राव यांनी वास्तववादी भूमिका घेऊन म्यानमारच्या लष्करी राजवटीबरोबर संबंध सुधारले. अफगाणिस्तानमध्ये सोविएत युनियनच्या पाडावानंतर जिहादच्या ताकदीबद्दल पाकिस्तानच्या अवाजवी कल्पना तयार झाल्या होत्या. अशा परिस्थितीत अमेरिका, चीन आणि इराणसारख्या पाकिस्तानच्या पाठीराख्यांना आपल्याकडे वळवण्याची अवघड कामगिरी त्यांनी केली. राजीव गांधी यांनी सुरू केलेल्या वाटाघाटी राव यांनी पुढे नेऊन चीनशी १९९३ ला सीमेवर शांततेचा करार केला. हे दोघे एकाच पक्षाचे होते, त्यामुळे यात आश्चर्य नाही. पण वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या पंतप्रधानांनी पक्षापलीकडे जाऊन देशहितासाठी दाखवलेलं धोरणसातत्य हे भारतीय लोकशाहीचं वैशिष्ट्य आहे. राजीव गांधींनी अण्वस्त्र कार्यक्रम सुरू केला, राव यांनी तो पुढे नेला आणि वाजपेयींनी १९९८ ला अणुचाचण्या घेतल्या. श्रीलंकेबरोबर मुक्त व्यापारी कराराची बोलणी राव यांनी सुरू केली. गुजराल यांनी ती पुढे नेली आणि वाजपेयींनी २००० मध्ये ती पूर्णत्वास नेली. राव यांनी पाकिस्तानबरोबर सुरू केलेली चर्चा पुढे नेण्यासाठी वाजपेयी लाहोरला गेले. राव आणि वाजपेयींनी अमेरिकेशी संबंध सुधारायला सुरुवात केली आणि मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकेशी अणुकरार केला. इंदिरा गांधींनी स्वीकारलेला परराष्ट्र धोरणातील वास्तववादी दृष्टिकोन राव, वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग यांनी कायम ठेवला. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे यांपैकी कोणताही नेता जगाची आता भारतकेंद्री रचना झालीये वगैरे कल्पनांना बळी पडला नाही. त्यांनी भारताला वाटतं म्हणून जागतिक महासत्ता आता भारताबरोबर सत्ता वाटून घेतील, असा भाबडा आशावादही बाळगला नाही. सत्ता वाटून हवी असेल तर भारताची आर्थिक, लष्करी आणि सामरिक ताकद वाढली पाहिजे, हीच तिघांची भूमिका होती. असा आक्रमक राष्ट्रवाद मांडायला सुरुवात केली. याचाच परिणाम म्हणून १९९१ नंतरचा मोठा काळ पूर्व आशियातलं राजकारण दक्षिण चीन समुद्र, आणि तैवान यांभोवती फिरत राहिलं. दक्षिण चीन समुद्रातून जगातल्या एकूण माल वाहतुकीपैकी एकतृतीयांश मालाची वाहतूक होते. या समुद्रात तेल आणि नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे आहेत . शिवाय प्रादेशिक महासत्ता होण्यासाठी या भागातून अमेरिकेला दूर ठेवणं चीनसाठी गरजेचं आहे. म्हणूनच चीनने टप्प्याटप्प्याने दक्षिण चीन समुद्रावर दावा करायला सुरुवात केली. आपली सागरी हद्द वाढवण्यासाठी अनेक ठिकाणी कृत्रिम बेटं उभारली किंवा दुसऱ्या देशांच्या बेटांवर जबरदस्तीने कब्जा मिळवला. यांमुळे आज चीनविरुद्ध या भागातले देश एकत्र येऊ लागले आहेत. या घडामोडींकडे आपण अलिप्तपणे पाहू शकत नाही, कारण आपला पूर्व आशियाई व्यापार आणि सामरिक सहकार्य वाढतंय. १९९६ ला चीनने तैवानच्या जबरदस्तीने एकीकरणाचा प्रयत्न केला. पण अमेरिकेच्या तुलनेत किरकोळ असणाऱ्या नौदलामुळे चीनने माघार घेतली. त्यानंतर धडा घेऊन चीनने आपल्या नौदलाच्या आधुनिकीकरणाला सुरुवात केली. चीनला देशांतर्गत राष्ट्रवादाला गोंजारण्यासाठी आणि प्रादेशिक महासत्ता ही प्रतिमा बनवण्यासाठी तैवानचं एकीकरण करायचंय. अमेरिकेला आशियात आजही आपला शब्द अंतिम आहे, हे दाखवण्यासाठी तसंच आशियाई मित्र टिकवून ठेवण्यासाठी तैवान स्वतंत्र ठेवायचा आहे. सध्या अमेरिकेने ओढवून घेतलेल्या इराण युद्धामुळे अमेरिकेचा शक्तिपात होऊन आशियातलं लक्ष विचलित होतंय. अमेरिकेचं नैतिक वजन कमी झालंय. ही वेळ साधून येत्या काळात चीनने तैवानवर कब्जा मिळवायचा प्रयत्न केला, तर आश्चर्य वाटायला नको. .सोव्हिएत युनियन कोसळल्याचे पडसाद जगभरात उमटले. आग्नेय आशियात रशियाचा पाठिंबा संपल्याने व्हिएतनामला कंबोडियातून माघार घेऊन १९९१चा शांतता करार करावा लागला. याच कारणाने पश्चिम आशियातही पॅलेस्टाइन मुक्ती संघटना आणि बहुतेक अरब राष्ट्रांना इस्रायलशी जुळवून घेऊन १९९३ चा ऑस्लो करार करावा लागला. २००३ च्या दुसऱ्या आखाती युद्धानंतर इराक उध्वस्त झाला. याचा फायदा घेऊन इराणने आपला प्रभाव इराक, सीरिया, लेबनॉन, बहरीन आणि येमेनमधल्या शिया पंथीयांमध्ये वाढवला. अमेरिकेला पाचर मारण्याच्या या सत्कार्यासाठी इराणला रशिया, तुर्कीये आणि सिरियाच्या सरकारांनी मदत केली. आज याच देशांमध्ये असलेल्या इराणच्या प्रभावामुळे त्याच्याशी चाललेलं युद्ध अमेरिकेला जड जातंय. इतिहास पुन्हा आपल्याला भेटत राहतो... तो असा. नव्या भारताच्या आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरणाचे खऱ्या अर्थाने शिल्पकार असणाऱ्या राव यांचं आभाळाएवढं कर्तृत्व बघता त्यांच्या हयातीत आणि नंतरही त्यांचं योग्य मूल्यमापन करण्यात आपण कमी पडलो हे निर्विवाद सत्य आहे. देशाच्या नशिबाने त्यांच्यानंतर तेवढेच कर्तृत्ववान वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग आपल्याला लाभले. या दोघांनी आर्थिक उदारीकरणानंतर जागतिकीकरणाचे फायदे घेण्याचा प्रयत्न केला. अर्थातच, हे करताना त्यांच्यासाठी मार्ग सोपा नव्हता. कारगिल, अमेरिकेतील ९/११ प्रकरण आणि २००८ ची आर्थिक मंदी यांसारखी आव्हानं त्यांची वाट पाहत होती. पाकिस्तान पुन्हा एकदा नशीबवान ठरून भारताची डोकेदुखी वाढवणार होता. 