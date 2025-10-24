Premium| Women employment: महिलांच्या बेरोजगारीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे; सरकारी आकडेवारी देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येच्या भविष्याबद्दल चिंता निर्माण करणारी!

भारत आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे, परंतु या प्रगतीच्या प्रवासात एक गंभीर आणि वेदनादायी वास्तव म्हणजे भारतातील महिलांच्या बेरोजगारीमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे.भारत सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, महिलांच्या बेरोजगारीचा दर केवळ एका महिन्यात ५.२% वरून ५.५% वर पोहोचला आहे. ही आकडेवारी केवळ काही टक्क्यांची वाढ नाही, तर ती देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी घटना आहे. विशेष म्हणजे, शहरी भागात ही परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. ऑगस्टमधील ८.९% वरून सप्टेंबरमध्ये शहरी महिलांची बेरोजगारी ९.३% पर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजे शिक्षण, कौशल्य आणि संधी यांचं प्रमाण जास्त असलेल्या शहरांतही महिलांना काम मिळणं कठीण झालं आहे. बेरोजगारी वाढत असताना श्रमबल सहभाग दर (LFPR) म्हणजे काम शोधणाऱ्या किंवा काम करणाऱ्या लोकांचा टक्का मात्र ५५.३% वर पोहोचला आहे. म्हणजेच लोक अधिक प्रमाणात कामाच्या शोधात आहेत, पण रोजगार निर्माण होण्याचं प्रमाण त्या वेगानं वाढत नाहीये.अर्थव्यवस्थेचा आकार दिवसेंदिवस वाढत असताना महिलांच्या हाताला काम का मिळत नाहीये? ग्रामीण आणि शहरी भागात रोजगाराबाबतीत इतका फरक का दिसतोय? LFPR वाढणं म्हणजे प्रगतीचा संकेत की बेरोजगारीचं संकट? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे महिलांना खऱ्या अर्थानं रोजगार देण्यासाठी भारताने पुढे कोणती पावले उचलायला हवीत? हे सगळं जाणून घेऊया सकाळ+ च्या या लेखातून..भारतात महिलांच्या बेरोजगारीत वेगाने वाढ होत आहे!भारत सरकारच्या MoSPI मंत्रालयाने (सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार दिवसेंदिवस भारतातील बेरोजगारी वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांतील महिलांच्या बेरोजगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. एकीकडे एकूण बेरोजगारी दर ऑगस्ट महिन्याच्या तुलनेत फक्त ०.१% ने वाढला असताना त्याच वेळी महिलांच्या बेरोजगारीचा दर मात्र ५.२% वरून ५.५% वर पोहोचला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात महिलांच्या बेरोजगारीच्या प्रमाणात झपाट्याने वाढ होत आहे. ८.९% वरून हे बेरोजगारीचे प्रमाण ९.३% पर्यंत पोहोचले आहे.शहरी आणि ग्रामीण भागातील बेरोजगारीची तुलना करता ग्रामीण भागात बेरोजगारी वेगाने वाढत आहे. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर ४.३% वरून ४.६% पर्यंत वाढला आहे, तर शहरी भागात तो ६.७% वरून ६.८% पर्यंत वाढला आहे.ही PLFS सर्वेक्षणाची आकडेवारी आहे. PLFS (Periodic Labour Force Survey) हे भारत सरकारचे वार्षिक सर्वेक्षण आहे, ज्याद्वारे देशातील रोजगार, बेरोजगारी आणि श्रमबल सहभाग याबद्दल माहिती संकलित केली जाते. या सर्वेक्षणात १५ वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील व्यक्तींचा समावेश केला जातो. सप्टेंबर २०२५ च्या अहवालासाठी, एकूण ५,७५,७५४ व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला होता, ज्यात २,१५,०५१ शहरी आणि ३,६०,७०३ ग्रामीण भागातील व्यक्तींचा समावेश होता..महिलांच्या बेरोजगारीमागील कारणे काय?महिलांच्या बेरोजगारी वाढीमागचे मुख्य कारण म्हणजे शिक्षण आणि कौशल्यातील असमानता. महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत उच्च शिक्षण आणि कौशल्ये मिळण्याची संधी कमी प्रमाणात उपलब्ध असते. त्याचबरोबर, सुरक्षित प्रवासाची सुविधा नसणे किंवा कार्यस्थळी लिंगभेद केला जाणे या गोष्टी महिलांना नोकरी मिळवण्यासाठी आणि नोकरी टिकवण्यासाठी अडथळा ठरतात. तंत्रज्ञानाच्या वाढीमुळे काही पारंपरिक नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत, ज्यात महिलांचा मोठा सहभाग होता. जसे की हस्तकलेवर आधारित कामे, शेतातील कामे, कार्यालयीन सहाय्यक कामे, घरगुती खाद्यपदार्थ निर्मिती अशी कामे तंत्रज्ञानामुळे सोपी आणि जलद झाली आहेत. त्यामुळे महिलांना नवीन रोजगाराच्या संधी शोधाव्या लागत आहेत.महिलांच्या बेरोजगारीमुळे देशाच्या एकूण उत्पादनक्षमतेवर परिणाम होतो आणि कुटुंबाची आर्थिक स्थितीही ढासळते, तर महिलांचा रोजगार वाढल्यास GDP सुधारतो आणि कुटुंबाचे उत्पन्न वाढते. महिलांच्या कौशल्य प्रशिक्षणासाठी Skill India, महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांसाठीची ऑनलाईन बाजारपेठ म्हणजेच Mahila ई-हाट, तसेच महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी Self Help Groups (SHGs) या योजना सरकार राबवत आहे. परंतु या योजना पुरेशा नसल्याने सरकारने महिलांच्या विकासासाठी अधिक सक्षम निर्णय घेणे आवश्यक आहे, कारण महिलांच्या रोजगारात वाढ करणे ही आर्थिक, सामाजिक आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे..ग्रामीण आणि शहरी रोजगारातील विषमता काय सांगतेग्रामीण आणि शहरी रोजगारातील विषमता ही भारतातील एक गंभीर आर्थिक समस्या आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये प्रकाशित मासिक श्रमबल सर्वेक्षणानुसार, ग्रामीण भागातील बेरोजगारी दर ४.६% वर पोहोचला आहे, तर शहरी भागातील दर ६.८% आहे. यामागची मुख्य कारणे वेगवेगळी आहेत. ग्रामीण भागात कृषी हंगामाच्या समाप्तीनंतर रोजगाराच्या संधी कमी होतात, ज्यामुळे बेरोजगारी वाढते. तर शहरी भागात सेवा, बांधकाम आणि उत्पादन क्षेत्रातील अस्थिरता या गोष्टी बेरोजगारीसाठी कारणीभूत ठरतात. विशेषतः आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये भरती कमी झाल्यामुळे शहरी बेरोजगारीवर परिणाम झाला आहे.महिलांच्या बेरोजगारीत शहरी-ग्रामीण फरक अधिक चिंतेचा विषय झाला आहे. सप्टेंबरमध्ये शहरी महिलांचा बेरोजगारी दर ९.३% होता, तर ग्रामीण महिलांचा दर ५.५% होता. ग्रामीण लोक शहरी भागात रोजगार शोधण्यासाठी स्थलांतर करतात, पण तिथे त्यांच्या कौशल्याशी सुसंगत नोकऱ्या कमी असल्याने बेरोजगारी वाढत आहे. शहरी भागात बेरोजगारीचं प्रमाण वाढणं एकूण देशाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने घातक आहे, कारण ग्रामीण भागातील लोक केवळ रोजगारासाठी शहरात आलेले असतात, आणि तिथेही जर निराशा असेल, तर वाढत जाणाऱ्या स्थलांतराबरोबर ही समस्या अधिक भीषण बनू शकते. त्यामुळे यावर वेळीच उपाययोजना व्हायला हव्यात. आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनांमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) आणि प्रधानमंत्री रोजगार सर्जन योजना (PMEGP) यासारख्या योजना पुरेशा नाहीत हे स्पष्ट होते. .काम शोधणाऱ्यांच्या संख्येत मागील महिन्यात झाली आहे कमालीची वाढ!सप्टेंबर २०२५ मध्ये भारतातील श्रमबल सहभाग दर म्हणजे काम शोधणाऱ्या किंवा काम करणाऱ्या लोकांचा टक्का, ५५.३% वर पोहोचला आहे, जो जून २०२५ च्या ५४.२% च्या तुलनेत १.१% ने वाढलेला आहे. ग्रामीण भागात हा दर ५७.४% आहे, तर शहरी भागात ५०.९% आहे. महिलांचा सहभागही महत्त्वपूर्ण वाढला असून LFPR (Labour Force Participation Rate) ३४.१% वर पोहोचला आहे, जो मे २०२५ नंतरचा उच्चांक ठरला आहे.हा टक्का वाढण्यामध्ये ग्रामीण भागातील महिलांचा सहभाग जास्त आहे. जून २०२५ मध्ये ग्रामीण महिलांचा LFPR ३५.२% होता, तर सप्टेंबरमध्ये तो ३७.९% झाला आहे. या आकडेवारीमुळे स्पष्ट होते की अधिक लोक रोजगारासाठी सक्रिय झाले आहेत आणि रोजगाराच्या संधींची मागणी वाढली आहे.LFPR वाढ ही सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाची आहे, कारण तरुण आणि महिलांचा कामात वाढता सहभाग त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा आणण्याबरोबरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना देतो. मात्र एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की जास्त लोक कामाच्या शोधात असल्यामुळे रोजगार निर्मितीवर मोठा भार निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे योग्य धोरणांची आवश्यकता भासते. जर आपण निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा सामना सक्षमतेने करू शकलो, तर हा वाढता LFPR देशाच्या प्रगतीसाठी सकारात्मक ठरू शकतो..महिलांचा रोजगाराचा टक्का कसा वाढवता येईल?महिलांना रोजगार देणे हे केवळ सामाजिक न्यायाचे नव्हे, तर आर्थिक प्रगतीचेही प्रमुख साधन आहे. भारतात महिलांचा श्रमबल सहभाग दर (LFPR) २०२५ मध्ये केवळ ३४.१% आहे, म्हणजेच प्रत्येक तीन महिलांपैकी दोन महिला कामाच्या क्षेत्राबाहेर आहेत. हे प्रमाण सुधारण्यासाठी केवळ सरकारी योजना नव्हे, तर संपूर्ण सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थेतील बदल आवश्यक आहेत..सरकारी पातळीवरील आवश्यकता: सध्याच्या रोजगार व्यवस्थेत महिलांना काम मिळण्यापासून ते काम टिकवून ठेवण्यापर्यंत संघर्ष करावा लागत आहे. कार्यस्थळी छळ, सुरक्षित प्रवासाची कमतरता आणि रात्रीच्या शिफ्टमधील अडचणींमुळे अनेक महिला कामकाजापासून दूर राहतात. सरकारने ‘सेफ सिटी प्रकल्प’ आणि ‘निर्भया फंड’ यांसारख्या योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करणे आवश्यक आहे.बऱ्याच महिलांना काम करताना मुलांच्या संगोपनाची अडचण भासते. प्रत्येक औद्योगिक आणि सरकारी संस्थेत डे-केअर सेंटर सक्तीने उभारणे गरजेचे आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’ किंवा ‘फ्लेक्सी-ऑवर’ सारख्या संकल्पना खाजगी व सरकारी क्षेत्रात वाढवल्यास महिलांचा कामातील सहभाग वाढू शकतो.कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने महिलांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम वाढवण्याची गरज आहे. डिजिटल कौशल्ये, ई-कॉमर्स, अॅग्रिटेक आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी ‘स्किल इंडिया मिशन’ला महिला केंद्रित दिशा देणे आवश्यक आहे..परराष्ट्रांकडून शिकण्यासारखे: स्वीडन, नॉर्वे आणि डेन्मार्कमध्ये महिला कामगारांसाठी पेड मॅटर्निटी लीव्ह, लवचिक कामकाज आणि सार्वजनिक बालसंगोपन सुविधा उपलब्ध आहेत. भारतातही पालक सुट्टीचे महत्त्व पटवणे आणि सार्वजनिक बालसंगोपन केंद्रे उभारणे आवश्यक आहे.बांगलादेशात महिलांनी वस्त्रोद्योगाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळवला. अशा प्रकारे भारतातही ग्रामीण महिलांना ‘टेक्सटाईल, हँडलूम आणि हँडिक्राफ्ट’ क्षेत्रात सामावून घेण्यासाठी क्लस्टर आधारित सूक्ष्म उद्योग सुरू केले, तर रोजगार वाढेल.जपानने महिलांच्या आर्थिक सहभागाला वाढवण्यासाठी कामकाजाचे लवचिक तास, कर सवलती आणि कॉर्पोरेट बोर्डांवर महिला प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण वाढवले आहे. भारतातही अशा प्रकारचे प्रयत्न केल्यास महिलांचा सहभाग निश्चित वाढू शकतो..या पूर्वीचे यशस्वी प्रयत्न: सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) या चळवळी अंतर्गत महाराष्ट्र, केरळ आणि बिहारमध्ये महिला बचतगटांनी आर्थिक सक्षमीकरणाचे उत्कृष्ट उदाहरण ठेवले होते. या गटांना डिजिटल बाजारपेठेशी जोडल्यास महिलांना घरबसल्या उत्पन्न मिळवणे शक्य होईल.प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आणि स्टँड-अप इंडिया या योजनांद्वारे महिलांना लघुउद्योगांसाठी कर्ज मिळते. अशा प्रकारच्या योजनांचे प्रमाण आणि प्रचार वाढवणे गरजेचे आहे.केरळचे ‘कुडुंबश्री’ मॉडेल या उपक्रमाने महिला स्वावलंबन आणि स्थानिक उत्पादन वाढवण्यासाठी महिलांना मदत केली आहे. प्रत्येक राज्यात अशा कल्याणकारी आर्थिक उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे..Premium| US Visa Restrictions: ट्रम्प प्रशासनाने वाढवलेल्या व्हिसा शुल्कामुळे अमेरिकेचेच नुकसान?.धोरणात्मक दिशा: सरकारने पुढील काळात ‘महिला रोजगार राष्ट्रीय धोरण’ तयार करायला हवे. यात बालसंगोपन, सुरक्षित प्रवास, डिजिटल प्रशिक्षण आणि स्वयंरोजगाराला चालना देणाऱ्या बाबींचा समावेश असावा. तसेच, महिलांच्या कामाच्या सरकार, उद्योग आणि समाज या तिन्ही घटकांनी मिळून एक सर्वसमावेशक आणि सुरक्षित व्यवस्था निर्माण केल्यास महिलांचा कामातील टक्का वाढणे अवघड नाही.. 