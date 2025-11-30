Premium|State Budget : राज्यांचे अर्थकारण कोलमडले; महसुली उत्पन्नात १० टक्क्यांची तफावत

अर्थसंकल्पातील उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ योग्य राखणे गरजेचे आहे. ही तूट वाढत गेली, तर राज्य सरकारचे अर्थकारण कोलमडून जाते आणि भविष्यासाठी भांडवली खर्चासाठी फारसा वाव उरत नाही. त्यामुळेच, अर्थसंकल्पातील महसुली तूट कमी असावी, यासाठी वित्त आयोगाकडूनही राज्यांना वेळोवेळी सूचना केल्या आहेत. मात्र, थेट निधी हस्तांतरासारख्या योजनांचा भार वाढत असून, त्यातून अर्थसंकल्पातील नियोजन कोलमडून पडत आहे, असे ‘पीआरएस इंडिया’च्या अभ्यासात दिसून आले आहे. .Premium|Naxalism End : नक्षलवाद अस्ताच्या दिशेने....महसुली उत्पन्नात १० टक्क्यांची तफावतसर्व राज्यांच्या अर्थसंकल्पांचा अभ्यास केला असता, २०१५-१६ ते २०२३-२४ या कालावधीमध्ये सर्वच राज्यांचे महसुली उत्पन्न अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत सुमारे १० टक्के कमीच राहिले आहे. यामध्ये सर्वाधिक २७ टक्के महसुली तूट मणिपूरची असून, त्यानंतर तेलंगण (२१ टक्के), आंध्र प्रदेश (२० टक्के) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. अर्थसंकल्पातील महसुली उद्दिष्ट आणि उत्पन्न गाठण्यामध्ये केवळ कर्नाटक या राज्यालाच यश आले आहे..उद्दिष्टांपेक्षा नऊ टक्के कमी खर्चअर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केलेल्या निधीच्या तुलनेत २०१५-१६ ते २०२३-२४ या काळामध्ये सर्व राज्यांनी सरासरी ९ टक्के कमी खर्च केल्याचे दिसत आहे. महसूल उत्पन्नातील तूट हेच यामागील प्रमुख कारण आहे. यामध्ये मणिपूर (२७ टक्के), गोवा (२१ टक्के), त्रिपुरा (२० टक्के), दिल्ली (१७ टक्के) या राज्यांकडून अर्थसंकल्पापेक्षा कमी खर्च झाल्याचे दिसत आहे. दुसऱ्या बाजूला कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पुदुच्चेरी, तमिळनाडू या राज्यांमध्ये हा फरक सर्वांत कमी असल्याचे दिसत आहे..१० राज्यांमध्ये महसुली तूट२०२५-२६ या आर्थिक वर्षामध्ये १० राज्यांच्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली तूट नोंदविण्यात आली आहे. महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेमध्ये महसुली खर्च जास्त असेल, तर महसुली तूट नोंदविण्यात येते. वेतन, निवृत्तीवेतन, कर्जांवरील व्याज, प्रशासकीय खर्च यांसारखे बंधनकारक खर्चच महसुली उत्पन्नापेक्षा जास्त असतील, तर ही परिस्थिती निर्माण होते. यातून राज्यातील विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होत नाही. तसेच, राज्याच्या खर्चासाठीही कर्ज काढण्याची वेळ येऊ शकते. महसुली तूट शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट १२व्या वित्त आयोगाने दिले होते. यासाठी १३व्या वित्त आयोगाने २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाची कालमर्यादा निश्चित केली होती. केंद्र सरकारकडून जास्त निधी मिळत असल्यामुळे ईशान्य भारत आणि हिमालयीन राज्यांमध्ये महसुली तूट कमी दिसून येते. तर, थेट निधी हस्तांतराच्या योजनांमुळे सर्वच राज्यांच्या अर्थसंकल्पांवर मोठा बोझा आला आहे. राज्यांनी महसुली खर्चाचा ताळमेळ योग्य राखला नाही किंवा महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी जास्त प्रयत्न केले नाही, तर या राज्यांची परिस्थिती बिकट होऊ शकते, याकडेही लक्ष वेधण्यात येते..राज्यांचा क्षेत्रनिहाय खर्चराज्यांच्या अर्थसंकल्पांमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी करण्यात आलेली तरतूद स्पष्ट दिसते. त्यातून त्या राज्यांचा प्राधान्यक्रमही दिसून येतो. यामध्ये त्या क्षेत्रातील महसुली आणि भांडवली अशा दोन्ही प्रकारच्या खर्चांचा समावेश असतो. तसेच, यामध्ये केंद्राकडून विविध योजना आणि अंशदानाच्या स्वरूपामध्ये निधी येत असतो. .आरोग्य राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाने अर्थसंकल्पातील आठ टक्के निधी आरोग्यावर खर्च करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. केवळ तीन राज्येच हे उद्दिष्ट गाठत असल्याचे दिसून आले आहे. राज्ये सरासरी ६.२ टक्के निधी आरोग्य व कुटुंब कल्याणाच्या योजनांवर खर्च करतात. शिक्षण शिक्षणामध्ये अन्य राज्यांच्या तुलनेत बिहार सर्वाधिक प्रमाणात खर्च करणारे राज्य आहे. राज्ये अर्थसंकल्पाच्या सरासरी १४.५ टक्के निधी शिक्षणावर खर्च करतात. कृषीअन्य राज्यांच्या तुलनेत छत्तीसगड शेती आणि त्याच्याशी संबंधित योजनांवर सर्वाधिक खर्च करते. राज्ये अर्थसंकल्पाच्या सरासरी ५.७ टक्के निधी शेतीवर खर्च करत असते. ग्रामीण विकास झारखंड ग्रामीण विकासावर सर्वाधिक खर्च करत असून, ग्रामीण गृहनिर्माणाच्या योजनेवरील खर्चामुळे हे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येते. राज्यांकडून ग्रामीण विकासासाठी अर्थसंकल्पातील सरासरी ४.९ टक्के निधी खर्च करण्यात येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.