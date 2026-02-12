प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Pune Mumbai Highway Traffic : वाहतुकीची स्थिती अन् अर्थव्यवस्थेची गती

Pune Mumbai highway gas tanker accident : पुणे-मुंबई महामार्ग ३६ तास बंद, प्रोपोलिन टँकर कोलमडल्याने लाखो प्रवासी अडकले; वाहतूक नियोजन, अपघात प्रतिबंध व टोल व्यवस्थापन असमर्थ ठरले, रस्ते सुधारणा आणि डिजिटल वाहतूक नियंत्रण आवश्यक ठरले.
Pune Mumbai Highway Traffic

Pune Mumbai Highway Traffic

सकाळ वृत्तसेवा
डॉ.अनिल धनेश्वर - आर्थिक, सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक

पुणे- मुंबई द्रुतगती मार्ग तसेच जुना पुणे- मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग मंगळवार तीन फेब्रुवारी २०२६ रोजी संध्याकाळी पाच वाजल्यापासून गुरुवार पाच फेब्रुवारी पहाटे पाच वाजेपर्यंत सुमारे ३६ तास बंद होता. प्रोपोलिन गॅसची वाहतूक करणारा टँकर आडोशी टनेल येथे कोलमडला होता. हा गॅस अतिशय ज्वालाग्राही व प्राणघातक असल्याने हा महामार्ग बंद करावा लागला. हा रस्ता बंद असण्याचा आत्तापर्यंतचा हा विक्रमी कालावधी आहे. या घटनेतून बोध घ्यायलाच हवा.

accident
Traffic
pune mumbai express
Government

