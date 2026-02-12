Premium|Pune Mumbai Highway Traffic : वाहतुकीची स्थिती अन् अर्थव्यवस्थेची गती

डॉ.अनिल धनेश्वर - आर्थिक, सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासकपुणे- मुंबई द्रुतगती मार्ग तसेच जुना पुणे- मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग मंगळवार तीन फेब्रुवारी २०२६ रोजी संध्याकाळी पाच वाजल्यापासून गुरुवार पाच फेब्रुवारी पहाटे पाच वाजेपर्यंत सुमारे ३६ तास बंद होता. प्रोपोलिन गॅसची वाहतूक करणारा टँकर आडोशी टनेल येथे कोलमडला होता. हा गॅस अतिशय ज्वालाग्राही व प्राणघातक असल्याने हा महामार्ग बंद करावा लागला. हा रस्ता बंद असण्याचा आत्तापर्यंतचा हा विक्रमी कालावधी आहे. या घटनेतून बोध घ्यायलाच हवा..हजारो ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालके व आजारी व्यक्ती इतका वेळ अन्न-पाण्यावाचून इतका वेळ एकाच जागी अडकून पडली, या केवळ कल्पनेने अंगावर शहरे येतात. त्यावेळी आपत्तीनिवारण व्यवस्थापन योजनादेखील पूर्णपणे कोलमडली होती. यंत्रणांत समन्वय नव्हता. तळेगाव येथील टोलनाका मात्र टोल गोळा करत होता. तीच परिस्थिती ‘एक्सप्रेस वे’ टोल नाक्यावर होती. प्रवाश्यांचे काहीही होवो, टोल मात्र अमानुषपणे वसूल केला जात होता. एकंदरीत सावळागोंधळ होता. वाहनांना एवढ्या गोंधळातदेखील टोलनाक्यावरून प्रवेश दिला जात होता. खरं म्हटलं तर दोन्ही महामार्ग बंद करणे आवश्यक होते. पुढे काय अघटित घडले आहे, याची प्रवाशांना माहिती देणे आवश्यक होते व पुणे अथवा मुंबईकडे प्रवास करण्यापासून परावृत्त करायला हवे होते; पण तसे झाले नाही. एवढेच काय तर २-३ विशेष रेल्वेगाड्या सोडल्या असत्या तर कदाचित या दुर्घटनेची तीव्रता कमी तरी करता आली असती. राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रत्येक १० किमी च्या अंतरावर टॉयलेट,पिण्याचे शुद्ध पाणी, खानपान, वाहन दुरुस्तीचे गॅरेज व प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध असावी यादृष्टीने नियोजन आवश्यक आहे..रस्ते वाहतुकीचे जगातील सर्वोत्कृष्ट कायदे व नियम भारतात आहेत; पण त्याची अंमलबजावणी मात्र कमकुवत आहे. हा अपघात का झाला असावा, याची कारणमीमांसा केली तर हे लक्षात येईल की, अनेक अवजड वाहने वाहतुकीचे नियम पाळत नाहीत. त्यांनी केवळ डाव्या लेनमधूनच जायला हवे; पण तसे अजिबात होत नाही. काही वेळा तर तिन्ही लेनमधून अवजड वाहने हळूहळू जात असतात; जेणे करून मागील सर्व छोट्या वाहनांची कोंडी सुरु होते. अनेक चालक वाहन चालविताना मोबाईलचा वापर करत असतात, तर अनेक वाहनचालक नशेत देखील असतात. त्याहीपेक्षा भयानक म्हणजे त्यांचे वेगावर नियंत्रण नसते. जणू ते अपघाताला निमंत्रण देत असतात. जोपर्यंत असे गुन्हे करणाऱ्यांना जबरी शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत हे असेच चालायचे. उलटे सुलटे येणे, चुकीच्या पद्धतीने ओव्हरटेक करणे, दुचाकीवर तीन-चारजण बसून ती दुचाकीदेखील वेगाने चालविणे, असे गुन्हे करणारे रोज लाखो वाहकचालक असतील. अवजड वाहनांची वाहतूक ठराविक वेळात करावी. जेथे जेथे शक्य असेल तेथे अवजड स्वतंत्र ‘वाहतूक कॉरिडॉर’ची सोय उपलब्ध करावी. ज्या वाहनचालकांना स्वतःच्या जीवाची किंमत कळते ते असे बेजजाबदार वर्तन कधीच करणार नाहीत; पण असे कधीच होत नाही. वाहतूक नियंत्रणासाठी डिजिटायझेशन तसेच यांत्रिकीकरणाचा वापर करावा. बरेच वेळा सकाळी ऑफिसमध्ये जाण्यासाठी एका दिशेला जाणारी वाहतूक जास्त असते, तर उलट्या दिशेने जाणारे रस्ते बरेच मोकळे असतात. अशा परिस्थितीत ठराविक वेळी सकाळी किंवा संध्याकाळी तीन तास उलट बाजूच्या एका लेनचा वापर करावा जेणेकरून वाहतूक कोंडी नियंत्रणात येईल..CM Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र पाच वर्षांत घेणार ‘अर्थभरारी’; जग मंदावले... पण राज्याची प्रगती सुसाट.खर म्हटलं रस्ते म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्या. त्याच जर अशा बंद पडत असतील तर केवळ आर्थिक विकास काय कामाचा? अश्या दुर्घटनेमुळे होणारी हानी अपरिमित असते. वाढते प्रदूषण, वाढता इंधनखर्च, अमूल्य वेळेची हानी, ताणतणाव, व्यावसायिक तसेच वैयक्तिक शारीरिक व आर्थिक हानी, एखाद्याची नोकरीची संधी जाणे, हे व असे अनेक तोटे होऊ शकतात. आपल्या देशात अनेक नवीन महामार्ग होत आहेत. ते आवश्यक आहेतच; पण ते वेळेवर पूर्ण होणे गरजेचे आहे; अन्यथा त्याच्यावर होणाऱ्या खर्चात वाढ होऊ शकते व वाहतुकीचीही गैरसोय. मुंबई-गोवा, पुणे-कोल्हापूर हे महामार्ग कधी पूर्ण होणार हे देवालादेखील माहीत नाही; पण टोलसंकलन मात्र व्यवस्थित चालू आहे. ‘टॉम टॉम वाहतूक निर्देशांक २०२५’ च्या अहवालानुसार, पुणे शहराने जगातील सर्वात मंदगतीने वाहतूक होणारे पाचवे शहर म्हणून लौकिक मिळवला आहे. फक्त १० किलोमीटर अंतर कापण्यासाठी सरासरी ३३ मिनिटे लागतात. अहवालात असे दिसून आले आहे की पुणेकरांना दिवसाचा मोठा भाग रस्त्यावर अडकून पडून राहावे लागत आहे.वाहतूक कोंडी, खराब वाहतूक व्यवस्थापन आणि वाहनांची वाढती संख्या यामुळे ते रस्त्यावरच राहतात. गर्दीच्या वेळी परिस्थिती आणखी बिकट असते. नगर रोड, हिंजवडी, बाणेर, वाकड, सेनापती बापट रस्ता, कर्वे रस्ता, टिळक रस्ता आणि स्वारगेटसारख्या प्रमुख मार्गांवर लांब जाम होतात. भारतातातील अन्य शहरेदेखील या स्पर्धेत उतरली आहेत, ही खेदाची गोष्ट आहे.आज बंगलोर, मुंबई, नवी दिल्ली, हैदराबाद, व पुणे शहरातील वाहतूक दिवसेंदिवस वाढत आहे; पण रस्ते तेवढे कार्यक्षम नाहीत. फुटपाथवर विक्रेत्यांचे आक्रमण, बेलगाम वाहतूक, पार्किंगची समस्या, रस्त्यावर अतोनात जागोजागी खड्डे, खासगी वाहनांची वाढती संख्या यामुळे वाहतुकीवर ताण येतो. मग वाहनचालक दिसेल, त्या मार्गाने वाहने दडपून चालवतात. दुचाकीवर तीन व्यक्ती बसवणे व मोबाईलचा वापर करणे हे सर्रास आढळते. सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्थाही प्रभावी नाही. रस्ते रुंदीकरणातील अडचणींमुळे अनेक मेट्रो किंवा बस सार्वजनिक वाहतुकीचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नाहीत. ते प्रकल्प होईपर्यंत रस्त्यावर आणखी गर्दी वाढलेली असते. रस्ते पुन्हा अपुरेच पडतात. वाहतूकनियंत्रक दिवेदेखील बरेच वेळा बंद असतात..रोज पाचशे अपघाती मृत्यूकेवळ अर्थव्यवस्था वेगवान असून चालणार नाही, तर सार्वजनिक वाहतूकदेखील तेवढीच सुरक्षित आणि गतिमान हवी. देशात रस्ते अपघातात दररोज सुमारे ५०० मृत्यू होत आहेत, याचाच अर्थ दरमहा १५ हजार तर दरवर्षी १.८० लाख मृत्यू होतात. जे टाळता येऊ शकतात. जर आपली रस्ते वाहतूक खऱ्या अर्थाने प्रभावी, सुरक्षित व गतिमान होऊ शकली तर आपल्या ‘जीडीपी’चा दर ०.५टक्क्यांनी वाढू शकेल. या सर्वांसाठी केवळ सरकारी यंत्रणा जबाबदार आहे,असे म्हणणेही गैर आहे. वाहतुकीसंबंधी प्रश्न सोडविण्यात समाजाचा सक्रिय सहभाग घेतला तर बरेच बदल घडतील. अनेक सेवाभावी संस्था किंवा समाजसेवा करण्यास उत्सुक व्यक्तींचा वाहतूक नियंत्रणात सहभाग हा फार प्रभावी ठरू शकेल. हा प्रयोग स्थानिक प्रशासनाने करून बघावा. आपल्याला सुरक्षित, गतिमान आणि ‘विकसित भारत २०४७’ हे स्वप्न सत्यात आणायचे असेल तर नागरी रस्ते वाहतूक सुधारणे आवश्यक आहे. गतिमान व सुरक्षित रस्तेवाहतूक यामुळे स्थानिक तसेच आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला व उद्योगधंद्यांनादेखील प्रोत्साहन मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.