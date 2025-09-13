Premium|Invetment: NFT मधील गुंतवणूक जोखमीची पण छोट्या गुंतवणूकीतून सुरूवात शक्य?

पुणे: NFT (Non-Fungible Tokens) हा मागील काही वर्षांपासून गुंतवणुकीतील काहीसा वादग्रस्त पर्याय ठरला आहे. पण तरीही अनेकांना यामध्ये गुंतवणूक करून पाहण्याची इच्छा आहे. ही गुंतवणूक श्रीमंतांची आहे असे बोलले जाते, मात्र 'ब्लू-चिप' म्हणून ओळखले जाणारे काही NFTs कोट्यवधी रुपयांना विकले गेले, ज्यामुळे या तंत्रज्ञानाने जगभरातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधले. त्यामुळेच हा बाजार चालतो कसा हे जाणून घेण्याची इच्छा अनेकांना असते. तरीही हे सगळंच प्रकरण प्रचंड जोखीम असणारं आणि अस्थिर आहे. अशा परिस्थितीत, सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी NFT मध्ये छोटेखानी गुंतवणूक करणे शक्य आहे का, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे..छोटेखानी गुंतवणूक करणे शक्यNFT मार्केटमध्ये गुंतवणूकीला सुरूवात करण्यासाठी मोठी रक्कमच हवी आहे असे नाही. अनेक NFT मार्केटप्लेसवर असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत जिथे कमी किमतीत NFTs खरेदी करता येऊ शकतात.कमी किमतीचे NFTs (Low-Priced NFTs) : अनेक नवीन कलाकार त्यांचे काम कमी किमतीत विकून सुरुवात करतात. तुम्ही या कलाकारांच्या कामात काही पैशांची गुंतवणूक करू शकता. अशा NFTs ची किंमत सुमारे साधारण ४०० रूपयांपासून ते ४००० पर्यंत असू शकते.फ्रॅक्शनल ओनरशिप (Fractional Ownership) : काही प्लॅटफॉर्म्स तुम्हाला महागड्या NFTs चा एक छोटा भाग खरेदी करण्याची संधी देतात. हे एखाद्या मोठ्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यासारखे आहे. ज्यावेळी NFT खरेदीची किंमत जास्त असते त्यावेळी तो संपूर्ण खरेदी करण्याऐवजी त्याचा भाग तुम्ही खरेदी करू शकता.पॉलीगॉनसारखे ब्लॉकचेन (Polygon-like Blockchains) : इथेरियमवर (Ethereum) व्यवहार शुल्क (gas fee) खूप जास्त असते. पण पॉलीगॉनसारख्या ब्लॉकचेनवर हे शुल्क खूप कमी असते, ज्यामुळे लहान गुंतवणुकीचे व्यवहार परवडणारे होतात..जोखीम समजून घ्यालहान गुंतवणुकीची शक्यता असली तरी, त्यातले धोके दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.१. अत्यंत अस्थिरता: NFT ची किंमत एका रात्रीत शून्य होऊ शकते. ज्या NFT मध्ये आज तुम्ही गुंतवणूक केली आहे, त्याचे उद्या कोणतेही मूल्य नसू शकते.२. माहितीचा अभाव: अनेक छोट्या आणि कमी प्रसिद्ध NFT प्रोजेक्ट्सबद्दल पुरेशी माहिती उपलब्ध नसते. त्यामुळे, ते फसवे असू शकतात किंवा त्यांचा उद्देश केवळ गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करणे असू शकतो.३. पैशात रूपांतरीत होण्याची क्षमता (Lack of Liquidity): कमी लोकप्रिय NFTs सहज विकले जात नाहीत. तुमच्याकडे एखादा NFT असला तरी त्याला खरेदीदार मिळतीलच याची खात्री नसते..गुंतवणूक करताना घ्यायची काळजीजर तुम्ही NFT मध्ये छोटेखानी गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर खालील गोष्टी लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे:अभ्यास : तुम्ही ज्या NFT मध्ये गुंतवणूक करत आहात, त्याच्या मालकाबद्दल किंवा त्या निर्माण करणाऱ्याविषयी, समुहाबद्दल (Community) आणि भविष्यातील योजनांबद्दल सखोल माहिती घेत त्याचा अभ्यास करा.नुकसान सहन करण्याची तयारी : NFT मध्ये फक्त तेवढेच पैसे गुंतवा, जे गेले तरी तुम्हाला त्याचा फारसा फरक पडणार नाही.पोर्टफोलिओमध्ये वैविध्य (Portfolio Diversification): तुमच्या एकूण गुंतवणुकीचा एक छोटासा भागच NFT साठी ठेवा. तुमचे सर्व पैसे एकाच ठिकाणी गुंतवू नका. .Premium| India-US Trade Tensions: अमेरिकेच्या नव्या धोरणांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था आणि 'मेक इन इंडिया'ला धोका?.NFT म्हणजे काय?सोप्या भाषेत, NFT म्हणजे ब्लॉकचेन (Blockchain) तंत्रज्ञानावर आधारित एक डिजिटल मालमत्ता. ही मालमत्ता कोणत्याही डिजिटल किंवा फिजिकल वस्तूची डिजिटल मालकी हक्क.'नॉन-फंजिबल' या शब्दाचा अर्थ आहे की, ही वस्तू युनिक आहे आणि तिची अदलाबदल करता येत नाही. उदाहरणार्थ, तुम्ही तुमच्याकडील २० रुपयांची नोट दुसऱ्या २० रूपयांच्या नोटेशी बदलू शकता (कारण त्या दोन्ही 'फंजिबल' आहेत), पण तुम्ही प्रसिद्ध कलाकार लिओनार्डो दा विंची यांचे 'मोना लिसा' हे चित्र दुसऱ्या कोणत्याही चित्राशी बदलू शकत नाही. भारतात NFT मध्ये गुंतवणूक करणारे सेलिब्रिटी कोण?१) अमिताभ बच्चन :गुंतवणुकीचे स्वरूप : अमिताभ बच्चन हे भारतातील सर्वात यशस्वी NFT गुंतवणूकदारांपैकी एक मानले जातात. त्यांनी त्यांचे वडील, कवी हरिवंशराय बच्चन यांच्या 'मधुशाला' या कवितेचे त्यांच्या आवाजातील वाचन NFT म्हणून विकले.इतर वस्तू: त्यांच्या NFT संग्रहात 'शोले' सारख्या त्यांच्या प्रसिद्ध चित्रपटांच्या ऑटोग्राफ केलेल्या पोस्टर्सचा आणि इतर स्मृतीचिन्हांचा (memorabilia) समावेश होता. या NFT संग्रहाची ७.१८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीला विक्री झाली होती. .Premium|Crypto Currency : क्रिप्टो करन्सीतील गुंतवणुकीबाबत सावधान!.२) सलमान खान :गुंतवणुकीचे स्वरूप : सलमान खानने 'BollyCoin' नावाच्या NFT मार्केटप्लेससोबत भागीदारी करून स्वतःचा NFT संग्रह सुरू केला.इतर वस्तू : या संग्रहात त्यांच्या 'दबंग' चित्रपटाशी संबंधित वस्तू, जसे की चित्रपटातील दृश्यांच्या क्लिप्स, पोस्टर्स आणि संवाद यांचा समावेश होता.३) रजनीकांत :गुंतवणुकीचे स्वरूप : सुपरस्टार रजनीकांत यांनीही NFT च्या जगात प्रवेश केला.इतर वस्तू : त्यांनी त्यांच्या 'शिवाजी द बॉस' (२००७) या गाजलेल्या चित्रपटावर आधारित NFT संग्रह लाँच केला. यामध्ये चित्रपटातील काही महत्त्वाच्या दृश्यांचा समावेश होता.----------बातमीचा उद्देश योग्य आणि सुरक्षित आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी मदत करणे आहे. NFT मध्ये गुंतवणूक करताना आर्थिक काळजी घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.