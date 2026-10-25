Premium|R K Laxman Birth Anniversary : विनोदाचे ‘शास्त्र’कार!

आलोककावळा हा आर. के. लक्ष्मण यांचा सर्वात आवडीचा पक्षी. त्यांच्या घरातल्या भिंतीवर कावळ्यांची पेंटिंग्स लावली होती. एकदा त्यांच्या घरात बरेच पाहुणे आले होते. एका लहान मुलाने जड वस्तू घेऊन त्या कावळ्याच्या फ्रेमवर फेकली! त्या मुलाला तो कावळा खरा वाटला! हा प्रसंग म्हणजे माझ्या चित्राला मिळालेली सर्वात मोठी दाद, असं लक्ष्मण म्हणायचे. माणूस चांगला असल्याशिवाय त्याचा विनोद चांगला होऊ शकत नाही.. ती संवेदना असावी लागते.. संवेदना नसली तर तो विनोद उथळ वाटतो, अश्लील वाटतो, बालिश वाटतो. दुःख नीट समजल्याशिवाय विनोद नीट करता येत नाही, हे शास्त्र आहे.. कारण खऱ्या विनोदाचा उगम हा दुःखातूनच होतो. हे शास्त्र डोक्यात ठेवून जेव्हा मी आर. के. लक्ष्मण यांच्या कामाकडे बघतो, तेव्हा मला ते फार श्रेष्ठ वाटतात. आज (ता. २४) त्यांचा जन्मदिवस, त्यानिमित्त..वर्ष असावे १९८०. अमेरिकन कार्टूनिस्ट रॅनन ल्यूरी भारतात आले होते. भारतातील प्रमुख व्यंगचित्रकारांची भेट घेण्याचे त्यांनी ठरवले. आर. के. लक्ष्मणांच्या कारकिर्दीचा तो सुवर्णकाळ होता. ल्यूरीनी आरकेंना विचारले, ‘‘मिस्टर लक्ष्मण, भारतातील एक नंबरचा कार्टूनिस्ट कोण?’’ आरके म्हणाले, ‘‘मी!’ ...ल्यूरी हसले. म्हणाले, ‘‘ओके. दोन नंबरचा कोण?’’ आरके म्हणाले, ‘‘मी!’’.. ‘‘तीन?’’... ‘‘मी’’...‘‘चार?’’ ‘‘मी!’’...दहा नंबरपर्यंत आरके स्वतःचच नाव घेत राहिले... अतिशय गंभीर चेहऱ्याने..!.मुंबईतील प्रतिष्ठित जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टचा बक्षीस समारंभ होता.. आरकेंना प्रमुख पाहुणा म्हणून बोलावले होते.. बक्षीस वाटप संपल्यावर आरके भाषणासाठी उभे राहिले. म्हणाले, ‘‘शालेय शिक्षण संपल्यावर मी जेजेमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश अर्ज भरला होता... माझ्या कामाचा दर्जा चांगला नाही, असे सांगून तो नाकारण्यात आला. हे खूप बरे झाले... कारण मी जे. जे. स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले असते, तर चांगला आर्टिस्ट झालोच नसतो!’’पंतप्रधान राजीव गांधींना त्या काळात कोणी काही समस्या सांगितली की ते, ‘‘आय विल लूक इंटू द मॅटर’’ असं म्हणायचे.. तसं म्हणायची त्यांना सवयच होती... त्यादरम्यान त्यांची आणि आरकेंची एकदा भेट झाली. जाहीर कार्यक्रम होता. आरकेंना राजीव म्हणाले, ‘‘मला तुमचं काम फार आवडतं; पण तुम्ही मला फार जाड दाखवता..’’ लक्ष्मण चटकन म्हणाले, ‘‘आय विल लूक इंटू द मॅटर!’’ एकच हशा पिकला.एकदा असाच पाटण्याला त्यांचा एक कार्यक्रम होता.. आरकेंची स्वाक्षरी घ्यायला गर्दी जमली... आरके म्हणाले, ‘‘सॉरी, आज माझा बुधवार आहे. बुधवारी मी स्वाक्षरी देत नाही... सगळी गर्दी निघून गेली... लक्ष्मण शेजारी उभे असलेल्या सहकाऱ्याला डोळा मारत म्हणाले, ‘‘बघितलं? आपल्या देशात धर्माच्या नावाखाली काहीही खपून जातं!’’मी जेव्हा त्यांना पहिल्यांदा प्रत्यक्ष बघितलं, तेव्हा माझं वय बारा होतं. माझं काम त्यांना दाखवण्यासाठी घेऊन गेलो होतो. फार कमी वेळा असं होतं की आपण एखादी व्यक्ती बघितल्याक्षणी ती आपल्याला बुद्धिमान वाटते. लक्ष्मण तसे होते! त्यांचं वागणं जरा व्हिमजिकल होतं. एखादी गोष्ट ते अशी काहीतरी बोलायचे की समोरची व्यक्ती भांबावून जायची. अनेकांना ते वागणं तिरसटही वाटायचं; पण का कोणास ठाऊक ते त्यांना शोभायचं.मला अनेकदा प्रश्न पडतो, त्यांचा ‘कॉमन मॅन’ इतका सौम्य, शांत, काहीही न बोलता सगळं सहन करणारा, प्रतिक्रिया न देणारा... आणि ते असे, फटकळ! काय रसायन असेल बरं..?त्यांची चित्रं बघून मी सगळं शिकलो.. व्यंगचित्रकला, विनोद निर्मिती, चेहऱ्यावर विशिष्ट रेषा काढल्यावर बदलणारे हावभाव, त्यातूनच चित्रात येणारी मजा... कुठले शब्द कसे वापरल्यावर विनोद तयार होतो, हे सर्व मी त्यांच्याकडूनच शिकलो... पण सगळ्यात मोठी गोष्ट कुठली शिकलो, असं जर मला कोणी विचारलं, तर ती फार वेगळी आहे. कलाकार म्हटलं की स्फूर्तीची वाट बघत बसणारे, असा साधारण समज आहे. मी लहान असताना मला आरके म्हणाले.. व्यंगचित्रकार होऊ नकोस.. दुसरं काहीतरी हो.. हे फार अवघड आहे.. रोज काहीतरी निर्मिती करायची, विनोद करायचा.. आठवड्याला दहा-बारा व्यंगचित्रं, दहा-बारा विनोदी कल्पना... विचार करताना अशक्य वाटतं....Premium|Dr Milind Shinde Personal Experience : वडिलांच्या निधनाच्या दुःखातही काहींना दिसला मनोरंजनाचा विषय; मिलिंद शिंदेंचा अनुभव.पण त्यावर उत्तर एकच - शिस्त! रोज सकाळी ते बरोब्बर ८.३० वाजता ऑफिसमध्ये पोहोचायचे. तासन्तास विचार करण्याची बैठक.. ठरावीक वेळेत ठरावीक गोष्ट, ठरावीकच आहार (दुपारी कर्ड राईस)... ते रुटीन होतं. आज असं जाणवतं, ते रुटीन फॉलो केलं नाही, तर तुम्ही व्यंगचित्रकार होऊच शकत नाही. स्फूर्ती एक दिवस येईल, दोन दिवस, तीन दिवस... त्यापुढे नाही येत.. मग फक्त रुटीन आणि शिस्त असली तरच होतं...तीच सकाळची वेळ, सकाळच्या शांततेत केलेला विचार, त्यातून तयार झालेले काम, हे रुटीन मी आरकेंचं पाहून फॉलो करायला लागलो... ते नाही केले, तर काम होणार नाही, हे आज मला कळतं...त्यांची निरीक्षणशक्ती जबरदस्त होती. सतत निरीक्षण चाललेलं असायचं. कोण कसं बसलंय, उभं राहिलंय, चालत चाललंय, बोलतंय, भांडतंय... गप्पा मारतानाही उजूबाजूला काय चाललंय हे ते बघत असायचे.. बघितलेलं सगळं मग त्यांच्या चित्रात दिसायचं.माणसाच्या चेहऱ्यात त्यांच्यातल्या व्यंगचित्रकराला वाघ, घुबड, खुर्ची, ट्रक, इमारत वगैरे नाना गोष्टी दिसायच्या! दिसलेलं ते काढूनसुद्धा दाखवायचे! ‘‘यू हॅव टू बी लिटिल मॅड टू सी ऑल धिस’’, असं ते म्हणायचे.कावळा हा त्यांचा सर्वात आवडीचा पक्षी. बाकीचे सगळे पक्षी बावळट आहेत, फक्त कावळा हुशार आहे, असं ते म्हणायचे. कावळ्यांचे हजारो ड्रॉइंग्स त्यांनी केले.. त्यातली बहुतांश मोठ्या किमतीला विकली गेली. त्यांच्या घरातल्या भिंतीवर ही कावळ्यांची पेंटिंग्स लावली होती. एकदा असंच त्यांच्या घरात बरेच पाहुणे आले होते. एका लहान मुलाने जड वस्तू घेऊन त्या कावळ्याच्या फ्रेमवर फेकली! त्या मुलाला तो कावळा खरा वाटला! हा प्रसंग म्हणजे माझ्या चित्राला मिळालेली सर्वात मोठी दाद, असं लक्ष्मण म्हणायचे.देश परदेशातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातले अनेक मोठमोठे व्यक्ती त्यांच्या घरी पार्टीसाठी यायचे; पण कितीही मोठी व्यक्ती असो, साडेनऊ वाजता जेवण झालंच पाहिजे हा लक्ष्मण यांचा आग्रह असायचा. पाहुण्यांचे जेवण झाल्याशिवाय घरातील नोकरांना जेवता येत नाही. तसे होऊ नये, याची ते काळजी घ्यायचे..माझं असं ठाम मत आहे, की माणूस चांगला असल्याशिवाय त्याचा विनोद चांगला होऊ शकत नाही.. ती संवेदना असावी लागते.. संवेदना नसली तर तो विनोद उथळ वाटतो, अश्लील वाटतो, बालिश वाटतो.आजही जेव्हा मी ‘यू सेड इट’मधली आरकेंची चित्रं बघतो, तेव्हा ती तितकीच रेलिव्हंट वाटतात! पन्नास-साठ वर्षांनंतरही!दुःख नीट समजल्याशिवाय विनोद नीट करता येत नाही, हे शास्त्र आहे.. कारण खऱ्या विनोदाचा उगम हा दुःखातूनच होतो. हे शास्त्र डोक्यात ठेवून जेव्हा मी आरकेंच्या कामाकडे बघतो, तेव्हा मला ते फार श्रेष्ठ वाटतात.लहान असताना त्यांच्या प्रत्येक वाढदिवसाला मी नाशिकहून पुण्याला एक ग्रीटिंग कार्ड आणि एक गुलाबाचे फूल घेऊन येत असे.. त्यांच्या घराखालील कॉईन बॉक्स फोनवरून, ‘‘सर मी खाली आलोय, एकच मिनिट वरती येऊ का?’’ असं विचारत असे... खाली उभाय म्हटल्यावर त्यांना नाही म्हणता यायचं नाही.. ते वर ये म्हणायचे..हळू हळू त्यांच्याशी जवळीक वाढली.. त्यांच्या घरी जाणं वाढलं.. गप्पा वाढल्या... पण दुर्दैव असं की त्याचदरम्यान अर्धांगवायूच्या परिणामामुळे त्यांची वाणी गेली.. त्यामुळे माझ्याशी संवाद ते हातवाऱ्याने करायचे.. चित्रावर हातवारे करून प्रतिक्रिया द्यायचे.. माझ्यासोबत गाडीत काहीही न बोलता अर्धा-पाऊण तासाची चक्कर मारायचे...ते आठवलं तरी आज मन भरून येतं... आज त्यांच्या वाढदिवसाला त्यांच्या औंध येथील घराखाली, हातात गुलाबाचे फूल घेऊन, ‘‘सर मी आलोय, एक मिनिट भेटायला येऊ का?’’ असे विचारावेसे वाटते...breathing.cartoons@gmail.comलेखक प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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