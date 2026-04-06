Premium|Raghav Chadha AAP Dispute : राघव चड्ढा-केजरीवाल दुरावा; महत्त्वाकांक्षा, संशय आणि ‘सेलिब्रिटी’ राजकारणातून आमआदमी पक्षातली फूट उघडी

सुनील चावके, ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुखदिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यापासून अरविंद केजरीवाल यांच्याविषयीच्या आकर्षणाला ओहोटी लागली असताना राघव चढ्ढा यांच्या राजकीय ‘टीआरपी’ला झळाळी लाभली. केजरीवालांनी गमावलेल्या काही महत्त्वाच्या चेहऱ्यांपैकी हा एक. जनलोकपाल आंदोलनाचे विसर्जन होऊन अण्णा हजारे यांच्याशी काडीमोड घेतल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी स्थापन केलेल्या ‘आम आदमी पार्टी’ने १४ वर्षांच्या काळात केंद्रातील सरकारांच्या विरोधात आवाज उठवून अनेक आश्वासक चेहरे देशाच्या राजकारणात प्रस्थापित केले आणि दोन राज्यांमध्ये प्रचंड बहुमताची सरकारे स्थापन करून अल्पावधीत राष्ट्रीय पक्ष होण्याची करामत साधली. पण ज्यांच्यावर सर्वाधिक विश्वास टाकला तेच सर्वांत आधी केजरीवाल यांच्यापासून दुरावले. राज्यसभेच्या उपनेतेपदावरून हटविण्यात आलेले राघव चढ्ढा हे त्याचे ताजे उदाहरण. केजरीवाल यांची संशयी वृत्ती, केंद्रातील सत्तेचा वापर करुन सर्वच प्रतिस्पर्धी पक्षांतील दुसऱ्या फळीतील नेत्यांवर दबाव टाकण्याची भाजपची रणनीती आणि अल्पावधीत यशाच्या शिखरावर पोहोचल्यामुळे अशा नेत्यांची वाढलेली राजकीय महत्त्वाकांक्षा त्यास कारणीभूत ठरली. .राज्यसभेतील सर्वात तरुण सदस्य राघव चढ्ढांना तत्कालिन सभापती जगदीप धनखड असो वा सी.पी.राधाकृष्णन वा उपसभापती हरीवंश यांनी नेहमीच झुकते माप दिले. धनखड यांच्या डोळ्यांत चढ्ढांविषयी नेहमीच कौतुक दाटायचे. राज्यसभेवर प्रथमच निवडून आलेल्या चढ्ढांना केंद्रीय मंंत्र्यांना मिळतो तसा ‘पंडारा रोड’वरील ‘टाइप-सेव्हन’चा ‘एबी-५ बंगला‘ अनवधाना’ने बहाल करताना आणि नंतर रद्द करण्यासाठी स्वतःच कोर्टकचेऱ्या करुन तो कायम राखताना सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्याविषयी वाटणारे ‘कौतुक’ लपून राहिलेले नाही. राज्यसभेचे सदस्य बनल्यानंतर दोन वर्षातच केजरीवाल यांच्या गळ्यातले ताईत बनलेले चढ्ढा त्यांच्यापासून दुरावू लागले होते. ‘दिल्ली जल बोर्डा’चे उपाध्यक्ष असताना झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरुन ईडीने टाकलेले छापे आणि दिल्ली मद्य गैरव्यवहारात केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह यांच्यासह अनेकांना तुरुंगवास घडत असताना ईडीच्या पुरवणी दस्तावेजांमध्ये नाव झळकल्यामुळे तरुण राघव चढ्ढांवर दबाव येणे स्वाभाविक होते. शिवाय, केजरीवाल यांनी अल्पावधीत दिलेल्या अनेक संधींच्या शिड्या भराभर चढून समाजमाध्यमांद्वारे यशाचा गुणाकार साधणाऱ्या राघव चढ्ढांना ‘आम आदमी पार्टी’कडून नजीकच्या भविष्यात आणखी काही मिळू शकणार नव्हते. शिवाय अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा यांच्या धाकट्या भगिनी परिणिती चोप्रांशी विवाह करून ‘सेलिब्रिटी स्टेटस’ पदरी पाडून घेणाऱ्या राघव चढ्ढांची राजकीय जीवनशैली आम आदमीसाठी रस्त्यावर उतरुन संघर्ष करण्याची राहिली नव्हती.एकीकडे अदृश्य दडपण आणि दुसरीकडे भविष्यात मोठी झेप घेण्यासाठी खुणावणारी संधी यावर तोडगा काढताना राघव चड्ढांनी केजरीवालांच्या तुरुंगवासाच्या काळात त्यांच्यापासून आणि पक्षापासून सोयीस्करपणे दूर राहण्याचा मार्ग स्वीकारला. ‘आम आदमी पार्टी’ला हव्या असलेल्या मुद्यांपासून दूर राहिले किंवा केजरीवाल यांचे ऐकले नाही की पक्षापासून कसे दूर होता येते, हे राज्यसभासदस्य स्वाती मालीवाल यांनी दाखवून दिलेच होते. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यापासून केजरीवाल यांच्याविषयीच्या आकर्षणाला ओहोटी लागली असताना चढ्ढा यांच्या राजकीय ‘टीआरपी’ला बॉलीवूडचा तडका लाभलेल्या समाजमाध्यमांमुळे सोन्या-चांदीच्या भावाची झळाळी लाभली..Premium|Nagar Parishad Election Results : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकशाहीची पुनर्स्थापना, महायुतीला मोठे यश.संयमाचा कडेलोट राज्यसभेत सर्वसामान्यांच्या वैयक्तिक जीवनाशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करणाऱ्या चढ्ढांच्या कामगिरीचा इतका प्रसार झाला की एक्स, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर त्यांचे कोट्यवधी चाहते आता त्यांना थेट भविष्यातील पंतप्रधान बघू इच्छितात. त्यातून सदैव संशयाने घेरलेल्या आणि ‘सब मिले हुए है जी’ भावनेने ग्रासलेल्या केजरीवाल यांच्या संयमाचा कडेलोट झाला. हजारो रुपये खर्चून विमानप्रवास करणाऱ्यांना विमानतळांवर किफायतशीर भावात चहा-समोसा मिळावा म्हणून संसदेत मिळणाऱ्या मर्यादित वेळेचा अपव्यय करुन इम्पॅक्ट साधणाऱ्या राघव चढ्ढांची ‘लोकप्रियता’ केजरीवाल यांना खुपू लागली. राज्यसभेतील आम आदमी पार्टीच्या दहा सदस्यांपैकी आता पक्षाने स्वतःहून माईक बंद केलेल्या सदस्यांमध्ये स्वाती मालीवाल यांच्यापाठोपाठ राघव चढ्ढा यांची भर पडली आहे. परिणामी, केजरीवाल यांनी देशाच्या राजकारणात जेवढे आश्वासक चेहरे आणले, त्यापेक्षा जास्त संख्या त्यांच्यापासून दूर गेलेल्या चेहऱ्यांची झाली आहे. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीच्या पराभवात स्वाती मालीवाल यांनी हातभार लावला. आता पंजाबमध्ये पुढच्या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीला सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी घायल राघव चढ्ढा घातक बनण्याची प्रतीक्षा करीत आहेत. भाजपचे दिवंगत नेते अरुण जेटली आणि राघव चढ्ढा यांच्यात बरेच साम्य आहे. दिल्लीतील हिंदू पंजाबी कुटुंबात जन्मलेल्या जेटलींप्रमाणेच राघव चढ्ढांचाही जन्म दिल्लीतल्याच पंजाबी खत्री कुटुंबातला. सौम्य, रुबाबदार व्यक्तिमत्व, उच्चमध्यमवर्गीय जीवनशैली, वागण्याबोलण्यातला सफाईदारपणा, प्रभावीपणे, स्पष्टपणे आणि ओघवत्या भाषेत विचार मांडण्याच्या कौशल्यामुळे दोघांचेही व्यक्तिमत्व दिल्ली आणि पंजाबातील समृद्ध उच्च आणि उच्च मध्यमवर्गीयांना आकर्षित करणारे. जेटली पेशाने सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ, तर राघव चढ्ढा यशस्वी चार्टर्ड अकौंटंट. राष्ट्रीय राजकारणात दोघांचाही उदय वयाच्या तिशी-पस्तिशीत राष्ट्रीय आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर झालेला. जेटलींच्या राजकीय कारकिर्दीने भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या आशीर्वादाने आणीबाणीनंतर भरारी घेतली, तर राघव चढ्ढांच्या कारकीर्दीला अण्णा हजारेंच्या जनलोकपाल आंदोलनाने पंख दिले. लोकपाल विधेयकाचा मसुदा २०१२ मध्ये तयार करण्यात चढ्ढा यांची महत्त्वाची भूमिका होती. तेव्हापासून ते आम आदमी पार्टीचे पोस्टर बॉय आणि केजरीवाल यांचे कान, नाक, डोळे, उजवे हात आणि ‘ब्ल्यू आईड बॉय’ बनले. .पंजाबशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे नाळ जोडलेली असल्यामुळे जेटली आणि चढ्ढा यांना त्यांच्या पक्षांनी दिल्लीबरोबरच पंजाबचे प्रभारी होण्याची मोकळीक दिली. जेटलींच्या आई अमृतसरच्या होत्या. भाजप आणि अकाली दलाचे नेतृत्व करणाऱ्या बादल कुटुंबियांशी असलेल्या घनिष्ठ संबंधांमुळे पंजाबच्या राजकारणावर दीर्घकाळ प्रभाव असूनही जेटली यांना अमृतसरमधून २०१४ साली लढविलेली लोकसभेची एकमेव निवडणूक जिंकता आली नाही. त्यांची राजकीय कारकीर्द राज्यसभेपुरतीच मर्यादित राहिली. केजरीवाल यांच्या आशीर्वादाने पंजाबचे ‘सुपर सीएम’ बनलेले राघव चढ्ढा यांनी पंजाबमधून लोकसभेची निवडणूक लढून दाखवावी, असे आव्हान त्यांना आम आदमी पार्टीतील नेते देत आहेत. जेटली आणि चढ्ढा यांची सुखवस्तू पार्श्वभूमी भाजप किंवा आम आदमी पार्टीच्या रस्त्यावर उतरून अंगमेहनतीचे राजकारण करण्याच्या उपजत प्रवृत्तीशी जुळणारी नव्हती. जेटली आणि चढ्ढा यांच्यात फरक इतकाच की जम्मू आणि काश्मीरचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गिरीधारीलाल डोग्रा यांचे जावई असूनही जेटली आयुष्यभर भाजपच्या विचारांशी एकनिष्ठ राहिले, तर भाजपच्या दूरच्या नात्यात असलेली अभिनेत्री मेहुणी प्रियांका चोप्रा यांच्या प्रभावक्षेत्रात येताच राघव चढ्ढा यांनी आम आदमी पार्टीचे नेतृत्व आणि विचारांपासून तरुण वयातच फारकत घेतली. भविष्यात राघव चढ्ढा भाजपमध्ये दाखल झाल्यास अरुण जेटली यांच्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याची त्यांना संधी मिळेल. आम आदमी पार्टी आणि राघव चढ्ढा यांच्यातील दुराव्याने देशाच्या राजकारणातील बदलता ट्रेंड अधोरेखित केला आहे. राजकारणात झटपट संधी मिळून यश डोक्यात गेल्यास टप्प्या-टप्प्याने नव्हे तर अल्पावधीत मोठी झेप घेण्याची महत्त्वाकांक्षा कशी वाढते, याचे राघव चढ्ढा सूचक उदाहरण आहेत. राजकारणात मुरलेले नसाल तर आपल्याच पंखाखाली वाढलेल्या दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतील नेत्यांचा उत्कर्ष नीट हाताळण्याऐवजी पक्षाचा सर्वोच्च नेता कसा संयम गमावून बसतो, हे केजरीवाल यांनी दाखवून दिले आहे. 