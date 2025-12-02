Premium|AI Upskilling Platform : एआयच्या युगात ‘बीप’ची क्रांती; राखी-सौरभचे अपस्किलिंग स्टार्ट-अप दहा लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत

प्रसाद घारे - prasad.ghare@gmail.com ‘‘Change is the only constant in life. Ones ability to adapt to those chnages will determine your success in life.’’ हे बेंजामिन फ्रँकलिन यांचे जगप्रसिद्ध वाक्य आजच्या माहिती तंत्रज्ञान आणि ‘एआय’ युगासाठी अतिशय समर्पक आहे. या युगातील नव्या बदलांना सामोरे जाण्याची क्षमता आत्मसात करता आली नाही, तर आपल्यावर ‘आउटडेटेड’ असा शिक्का बसेल, ते टाळण्यासाठी प्रत्येकाला आपल्या कौशल्यांचे ‘अपस्किलिंग’ (upskilling) करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. आजच्या तरुणाईने शिकत असतानाच ‘अपस्किलिंग’ची कास धरली, तर त्यांची पावले समृद्धीच्या मार्गावर पडू लागतील. ‘अपस्किलिंग’ची काळाची गरज ओळखून दोन तरुणांनी अभिनव व्यवसायाची पायाभरणी केली आहे. त्याची ही यशोगाथा...जच्या ‘एआय’च्या युगात नव्या बदलांना सामोरे जाण्याची क्षमता विकसित करण्यासाठी आपली सुप्त कौशल्ये ओळखून ती अधिक अद्ययावत करण्याची म्हणजेच ‘अपस्किलिंग’ करण्याची गरज आहे. ही गरज लक्षात घेऊन पुण्यातील राखी पाल आणि सौरभ मंगळूरकर या दोन तरुण अभियंत्यांनी ‘बीप’ (Beep) या नावाने स्टार्ट-अप सुरू केला आहे. या माध्यमातून त्यांनी विविध ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्युल तयार करून कौशल्यविकास प्रशिक्षणाचे ‘अपस्किलिंग’ केले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. त्यांनी तयार केलेले ‘बीप हायर’ (Beep Hire) हे मॉड्युल कंपनी आणि नोकरीसाठी पात्र उमेदवार शोधणाऱ्यांसाठी आहे, तर ‘युनी बीप’ (Uni Beep) हे महाविद्यालयीन विद्यार्थांसाठी आणि ‘बीप ॲप’ (Beep App) हे सर्व प्रकारच्या विद्यार्थांसाठी उपयुक्त आहे. आज या ॲपच्या माध्यमातून देशभरातील दहा लाख विद्यार्थी ‘बीप’ (Beep) या कंपनीशी जोडले गेले आहेत..Premium| Maharashtra economy : राज्याच्या विकासासाठी औद्योगिक विकेंद्रीकरणाची गरज .विद्यार्थी, कर्मचाऱ्यांसाठी उपयुक्तकेवळ पुणे, महाराष्ट्रच नाही, तर देशभरातील विद्यार्थ्यांना; तसेच नोकरी करणाऱ्यांना आपल्या कौशल्यांना वाव देण्याची संधी मिळावी या उद्देशाने या दोघांनी बीप हायर डॉट एआय प्रा. लि. या नावाने स्टार्ट-अप कंपनी सुरू केली. त्यांच्या स्टार्ट-अपला सुरुवातीपासूनच उत्तम प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे त्यांना शार्कटँकमध्ये सहभागी होण्याची आणि तीस लाख रुपयांची गुंतवणूक मिळविण्याचीही संधी मिळाली. त्यानंतर काही एंजल गुंतवणूकदारांनीदेखील त्यांच्या कंपनीत मोठी गुंतवणूक केली. आज देशभरातील ७५०पेक्षा अधिक महाविद्यालयांतील जवळपास दहा लाख विद्यार्थी जोडले गेले आहेत. देशातील ‘आयआयटी’, ‘आयआयएम’मधील विद्यार्थ्यांना कौशल्यविकासासाठी मिळणाऱ्या संधीप्रमाणे शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही संधी, अनुभव मिळावा, हा त्यांचा प्रमुख उद्देश आहे. यासाठी त्यांनी ऑनलाइन मॉड्युल तयार करून प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली. या प्रशिक्षणातून विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी आवश्यक असणारे कौशल्य शिकता येत असल्याने त्यांना चांगल्या कंपनीत नोकरी मिळणे शक्य होते, त्याचबरोबर कंपन्यांना योग्य उमेदवार मिळत असल्याने त्यांचाही फायदा होतो. सध्या ‘बीप’मध्ये सुमारे ७० तरुण, तरुणींची फौज काम करत असून, देशाबाहेरील विद्यार्थांसाठीदेखील (दुबई, सिंगापूर) काही विशेष मॉड्युल तयार करण्यात आली असल्याचे राखी आणि सौरभ यांनी सांगितले..दोघेही पुणेकरराखी पाल आणि सौरभ मंगळूरकर हे दोघेही पुणेकर. दोघांचे बालपण रहाटणी, पिंपळे निलख या नव्याने विकसित झालेल्या पुण्यात गेले. राखीने ‘कमिन्स कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग’मधून, तर सौरभने कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमधून पदवी घेतली. सौरभने त्यापूर्वी ‘एमआयटी’मधून डिप्लोमा केला होता. दोघांनाही लहानपणापासूनच नोकरीऐवजी व्यवसाय करण्याची आवड होती. दोघांच्या घरची पार्श्वभूमी व्यावसायिक असल्यामुळे त्यांना घरातूनही पूर्ण पाठिंबा मिळाला. राखीला ‘आयआयटी’मध्ये जायचे होते. मात्र, तिची संधी थोडक्यात हुकली. कॉलेजमध्ये असताना ती कॉलेजमध्ये होणाऱ्या बहुतेक सर्व उपक्रमांत भाग घेत असे. रोबोकॉन स्पर्धेतही ती सहभागी झाली होती. यातूनच नेतृत्वगुण, संभाषणकला विकसित झाली, तिचा आत्मविश्वासही वाढला. याचदरम्यान, तिने कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांच्या कला, कौशल्यगुणांना वाव मिळावा यासाठी एक ऑनलाइन ॲप विकसित केले. कोणतीही गोष्ट मोफत दिली, की त्याला किंमत राहात नाही म्हणून तिने अतिशय नाममात्र दरात विद्यार्थांना हे ॲप उपलब्ध करून दिले. याला विद्यार्थांकडून खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि तिला पैसेसुद्धा चांगले मिळाले. यामुळे तिचा आत्मविश्वास आणखीनच दुणावला आणि नोकरी न करता स्वतःचा स्टार्ट-अप सुरू करण्याचे तिने ठरवले.सौरभदेखील शाळेपासूनच टेनिस, फुटबॉल, ट्रेकिंग, स्कुबा डायव्हिंग अशा खेळात आघाडीवर असायचा. शाळा, कॉलेजमध्ये असल्यापासून त्याने लहान, मोठे व्यवसाय करायला सुरुवात केली होती. कॉलेजमधील अनेक उपक्रमांत तो सहभागी व्हायचा. ‘टेड टॉक’मध्ये तो सहभागी झाला होता. त्यानेही विद्यार्थांसाठी ‘बुक माय शो’सारखे एक ॲप विकसित केले होते. याद्वारे विद्यार्थांना विविध महाविद्यालयात होणाऱ्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांची माहिती मिळू लागली. यासाठी नाममात्र शुल्क आकारण्यात आले. या ॲपलादेखील खूप छान प्रतिसाद मिळाला. याबद्दल त्याला गुगल स्टार्ट-अप; तसेच ‘नॅस्कॉम’चे पारितोषिकदेखील मिळाले. यातून सौरभचा आत्मविश्वास वाढला. त्याला नोकरीत रस नव्हताच. आपण स्वतंत्र स्टार्ट-अप सुरू करावा, असा विचार त्याच्या मनात रुंजी घालू लागला. या समविचारी तरुणांची योगायोगाने २०१९ च्या सुमारास एका इव्हेंटमध्ये भेट झाली. दोघांची आवड, कामाची पद्धत आणि व्यावसायिक दृष्टिकोन सारखाच असल्याने दोघांनी एकत्र येऊन काही तरी मोठे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याचा निर्णय घेतला. दोघांच्या घरातील वातावरण व्यावसायिक असल्याने त्यांचा या निर्णयाला पाठिंबा मिळाला आणि दोघांनी एकत्र येऊन हे स्टार्ट-अप सुरू केले..Premium| AI investment bubble: जगभर एआयमध्ये अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक सुरू आहे, हा तंत्रज्ञानाचा सुवर्णकाळ आहे की बाजाराचा फुगवटा?.‘बीप’चा श्रीगणेशा आणि वाटचालदोघांकडे थोडा अनुभव होता. नवनव्या कल्पना होत्या आणि उत्साह होता. दोघांनी २०२० मध्ये सुरुवातीस थोडे भांडवल टाकले आणि ‘बीप’चा श्रीगणेशा झाला. स्टार्ट-अप सुरू करतानाच त्यांच्याकडे विद्यार्थ्यांचा मोठा डेटाबेस होता. विद्यार्थांना नक्की काय हवे होते, याची कल्पना होती. या संदर्भात त्यांनी या क्षेत्रातील काही अनुभवी प्राध्यापक, शिक्षक आणि व्यावसायिकांशी चर्चा केली. कॉलेजमधील विद्यार्थांना कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप करणे हे बंधनकारक असते. कंपन्यांनादेखील अशा इंटर्नशिप करणाऱ्यांची आवश्यकता असते. याचा विचार करून राखी आणि सौरभने दोघांची गरज पूर्ण करेल, असा एक अभिनव प्लॅटफॉर्म तयार केला. याला विद्यार्थांकडून आणि कंपन्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. यानंतर ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक सर्वसमावेशक ॲप विकसित करण्यासाठी त्यांना निधीची आवश्यक होती. काही एंजल फंडांनी मोठी गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखवली आणि बघता बघता विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि कंपन्यांसाठी उपयुक्त असणारे ‘एआय’ तंत्रज्ञानावर आधारित ॲप तयार करण्यात त्यांना यश आले. यातील ‘बीप हायर’ हे कंपनी आणि नोकरीसाठी पात्र उमेदवार शोधणाऱ्यांसाठी, तर ‘युनी बीप’ महाविद्यालयीन विद्यार्थांसाठी आणि ‘बीप ॲप’ हे सर्व विद्यार्थांसाठी उपयुक्त आहे. ही सर्व ॲप नाममात्र शुल्क भरून वापरता येतात. यामुळे विद्यार्थांच्या कलागुण आणि कौशल्य विकासास चालना मिळते. कंपन्यांना नुसता पदवीचा कागद हातात असणारा कर्मचारीवर्ग न मिळता त्यांच्या गरजा, आवश्यक कौशल्य आत्मसात केलेला कुशल कर्मचारीवर्ग मिळतो. त्यामुळे गेल्या पाच ते सहा वर्षांत हा स्टार्ट-अप अतिशय लोकप्रिय झाला आहे. ‘बीप’ने आजपर्यंत ३० हजार विद्यार्थांना इंटर्नशिप आणि नोकऱ्या मिळवून देण्यात यश मिळविले आहे. ही नक्कीच अभिमानास्पद गोष्ट म्हणावी लागेल.बायोडेटा कसा लिहावा, संभाषणकला, सॉफ्टस्कील, मुलाखतीची तयारी, विविध प्रकारचे प्रशिक्षण आणि कालानुरूप बदल राहणारी कौशल्ये कशी आत्मसात करायची याचे ऑनलाइन प्रशिक्षण ‘बीप’च्या वेगवेगळ्या मॉड्युलमधून मिळत असते. भविष्यात परदेशातील महाविद्यालये आणि विद्यार्थांसाठी; तसेच विविध भारतीय भाषांमध्ये ॲप विकसित करण्याचा राखी, सौरभ आणि त्यांच्या टीमचा मानस आहे.हिऱ्याला जवळपास ५८ प्रकारचे पैलू पाडले जातात. पैलू पाडल्यावर त्याची किंमत वाढत जाते. पैलू पाडणे ही एक प्रकारची कला आहे आणि हे काम अतिशय कौशल्याने केले जाते. याच पद्धतीने प्रत्येक विद्यार्थांमध्ये दडलेल्या कलागुणांना आणि कौशल्यांना फुलविण्याचे, विकसित करण्याचे काम राखी आणि सौरभ करीत आहेत. त्यासाठी त्यांनी 'एआय' या आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरली आहे. यातून 'बीप' हा स्टार्ट-अप उभा राहिला असून, यामुळे सत्तर जणांना रोजगारदेखील मिळाला आहे.नोकऱ्यांच्या बाजारातील मागणी, गरजांचा विचार करून योग्य कौशल्य आत्मसात केलेल्या कर्मचारीवर्गाचा पुरवठा करणाऱ्या या स्टार्ट-अपचा भविष्यकाळ नक्कीच उज्ज्वल आहे. अतिशय लहान वयात राखी आणि सौरभने नोकरी न करता स्वतःचा उद्योग, व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले आणि ते प्रत्यक्षात आणलेदेखील. अशा नवकल्पनांचे रुपांतर स्टार्ट-अपमध्ये करणाऱ्या उत्साही, हरहुन्नरी तरुणाईमुळेच भारताचे नाव जगाच्या नकाशावर झळकत आहे..'अच्छे दिन' दूर नाहीत...भारतातील 'ऑनलाइन अपस्किलिंग ॲप'ची बाजारपेठ वेगाने वाढत आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ही बाजारपेठ अंदाजे १३ हजार २०० कोटी डॉलरची होती. ती आर्थिक वर्ष २०२८ पर्यंत ४१ हजार ५०० कोटी डॉलरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. ही बाजारपेठ वार्षिक २५.७ टक्के दराने विकसित होत आहे. इंटरनेटचा वाढता वापर, 'स्किल इंडिया'सारखे सरकारी उपक्रम आणि एआय, डेटा सायन्स आणि डिजिटल मार्केटिंग यांसारख्या क्षेत्रातील रोजगाराभिमुख कौशल्यांची वाढती मागणी यामुळे हा विस्तार झाला आहे. भारतीय ऑनलाइन शिक्षण बाजारपेठेचे मूल्य २०२३ मध्ये अंदाजे ४६३ अब्ज रुपये (म्हणजे ५.७ अब्ज डॉलर) होते आणि त्यातदेखील लक्षणीय वाढ होण्याचा अंदाज आहे. ही बाजारपेठ २०२८ पर्यंत सुमारे ८.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत (म्हणजे १०० अब्ज डॉलर) पोहोचण्याचा अंदाज आहे. ही वाढ प्रामुख्याने इंटरनेट ॲक्सेसमध्ये होणारी वाढ, तरुण आणि तंत्रज्ञानप्रेमींची वाढणारी लोकसंख्या, 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०'सारखी अनुकूल सरकारी धोरणे आणि व्यावसायिक कौशल्य आणि प्रमाणपत्रांची वाढती मागणी यामुळे होत आहे, असे काही पाहणी अहवालातून निदर्शनास आले आहे. या अहवालांचा विचार करता 'बीप'सारख्या स्टार्ट-अपला नक्कीच 'अच्छे दिन' येतील, यात शंका नाही.(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत. ९३७३००५४४८). 