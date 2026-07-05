Premium|Religious Trust Transparency : धर्म, राजकारण आणि विश्वासघात; राममंदिर प्रकरणाची दुसरी बाजू

प्रियदर्शन - saptrang@esakal.comराममंदिरातील दान चोरी प्रकरणातला सध्याचा वाद केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा किंवा व्यवस्थापनातील त्रुटींचा विषय नाही. तो सामान्य नागरिकांच्या धार्मिक श्रद्धेशी झालेल्या विश्वासघाताचा प्रश्न आहे. श्रद्धेचे राजकारणात रूपांतर झाले की पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नैतिकता यांना दुय्यम स्थान मिळते. परिणामी, आस्थेचा वापर सत्तेसाठी आणि सत्तेचा वापर आस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केला जातो. जोपर्यंत धर्माचा वापर राजकीय उद्दिष्टांसाठी केला जात राहील, तोपर्यंत अशा प्रकारचे वाद, गैरव्यवहार आणि श्रद्धेचा गैरफायदा घेण्याच्या घटना थांबतील, अशी अपेक्षा करणे अवास्तव ठरेल.रामजन्मभूमी मंदिरातील चोरीमुळे कोट्यवधी हिंदूंच्या भावना दुखावल्या गेल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, या दाव्यावर स्वतः रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट आणि त्याचे पदाधिकारी कितपत विश्वास ठेवतात, हा प्रश्न आहे. धर्म आणि राजकारण यांची सरमिसळ झाली की त्याचा सर्वाधिक फटका धर्मालाच बसतो. धार्मिकतेचा आधार घेणारे अनेक जण प्रत्यक्षात सामान्य भाविकांच्या श्रद्धेचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करतात, हे वास्तव पुन्हा एकदा यानिमित्ताने आले आहे. जर मंदिरातील दानातील चोरीमुळे मंदिराशी संबंधित व्यक्ती खरोखरच व्यथित झाल्या असत्या, तर या प्रकरणाच्या चौकशीत पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा दिसला असता. प्रत्यक्षात मात्र हे प्रकरण सुरुवातीपासून दडपण्याचाच प्रयत्न झाल्याचे दिसते. सुरुवातीला त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यानंतर काही राजकीय पक्षांनी हा मुद्दा उपस्थित केला असता, त्यांनाच गप्प बसवण्याचा प्रयत्न झाला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही जवळपास इशाऱ्याच्या स्वरात बेजबाबदार विधाने करू नयेत, पुरावे असतील तर ते सादर करावेत, असे सांगत विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा केली. मात्र, एकामागून एक पुरावे समोर येऊ लागल्यानंतर आठ जणांना अटक करण्यात आली. काही मालमत्तांची छायाचित्रेही प्रसिद्ध करून दोषींना सोडले जाणार नाही, असा दावा करण्यात आला. मात्र, या कारवाईतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची पोलिस कोठडीच मागितली गेली नाही. अशा प्रकारच्या आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये आरोपींकडून सखोल चौकशी करण्यासाठी पोलिस कोठडी मागणे ही नेहमीची प्रक्रिया असते. त्याऐवजी त्यांना थेट न्या यालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. म्हणजेच, सध्या तरी पोलिस त्यांची कसून चौकशी करण्याच्या भूमिकेत दिसत नाहीत..चोरी दोन वर्षे लपलीया घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ट्रस्टचे महत्त्वाचे दोन पदाधिकारी चंपत राय आणि अनिल मिश्र या दोघांनी राजीनामे दिल्याची माहिती समोर आली. मात्र, हे राजीनामे अद्याप स्वीकारलेले नाहीत. त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी ११ जुलै रोजी ट्रस्टची बैठक बोलावण्यात आली आहे. दरम्यान, अनेकांकडून चंपत राय यांच्या प्रामाणिकपणाचा दाखला देत ही केवळ निष्काळजीपणाची बाब असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु, चौकशीची खरी दिशा वेगळी असायला हवी होती. दोन वर्षे सुरू असलेली ही कथित चोरी ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास कशी आली नाही? एका चालकाला मंदिराच्या व्यवस्थापनात इतका प्रभाव कसा मिळाला? तो स्वतः निर्णय घेत होता, की केवळ कोणाचा तरी प्यादा होता? या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे शोधणे अधिक आवश्यक होते. दुर्दैवाने, या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून संपूर्ण लक्ष इतरत्र वळवले जात असल्याचे चित्र दिसत आहे.मतभेद दिल्ली लखनौतसध्या या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू दानातली चोरी नसून, २०२७ मधील उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीवर त्याचा काय परिणाम होईल, याकडे अधिक लक्ष दिले जात असल्याचे दिसते. या प्रकरणाचा कोणाला राजकीय फायदा होणार आणि कोणाचे नुकसान होणार, याचाच अधिक ऊहापोह सुरू आहे. भाजपच्या गोटात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रतिमेला या प्रकरणाचा फारसा फटका बसणार नसल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. दुसरीकडे, दिल्ली आणि लखनौ यांच्यात या मुद्द्यावर अंतर्गत मतभेद असल्याच्या चर्चाही सुरू आहेत. नागपूरहून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न होत असल्याच्याही बातम्या समोर येत आहेत. या लेखाचा उद्देश अशा राजकीय घडामोडींचा आढावा घेणे नाही. या निमित्ताने एवढेच अधोरेखित करायचे आहे, की राम मंदिर आंदोलनाच्या संपूर्ण इतिहासात नैतिकतेचा किंवा पावित्र्याचा आग्रह सातत्याने दिसून आलेला नाही. त्यामुळे मंदिराशी संबंधित व्यक्तींवर गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्यावर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही..Premium|Mayavati Advaita Ashram : हिमालयाच्या कुशीत वसलेला मायावती अद्वैत आश्रमाचा दिव्य अनुभव.दावे आणि नवीन कथानकराम मंदिर आंदोलनाच्या सुरुवातीपासूनच अनेक दावे आणि कथानके उभी करण्यात आली. एका पुजाऱ्याला स्वप्नात भगवान रामांचे दर्शन झाले आणि दुसऱ्या दिवशी मंदिर परिसरात रामलल्लाच्या मूर्ती प्रकट झाल्याची कथा सांगितली गेली. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेत रामलल्लाला स्वतंत्र पक्षकाराचा दर्जा देण्यात आला. पुढे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संघटनांनी आस्था ही न्यायालयीन निर्णयाचा विषय असू शकत नाही, अशी भूमिका घेतली. देशभरातून कारसेवक अयोध्येत जमा झाले. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राबाबत वाद निर्माण झाले आणि अखेरीस सुमारे चारशे वर्षे जुनी बाबरी मशीद पाडण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने याला गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य म्हटले आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमात प्रभू रामांच्या आदर्शांचा किंवा मर्यादेचा विचार दुय्यम ठरत गेला. धार्मिकतेच्या आवरणाखाली सांप्रदायिक राजकारणाला बळ मिळत गेले आणि समाजाचा मोठा वर्ग हिंदू-मुस्लीम राजकारणाच्या चौकटीबाहेर विचार करेनासा झाला.आजही त्याच राजकीय सूत्राचा आधार घेत दान चोरीच्या आरोपांमुळे निर्माण झालेला प्रश्न दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. बाबरी मशिदीसाठी जमा झालेल्या निधीची चौकशी का होत नाही, असा प्रतिप्रश्न उपस्थित केला जात आहे. काही जण, हिंदूंचे पैसे हिंदूंनीच चोरले असतील तर इतरांना त्यात काय आक्षेप, अशी भूमिकाही मांडत आहेत. प्रत्यक्षात हा मूळ प्रश्न टाळण्याचा प्रयत्न आहे. विचारले जाणारे खरे प्रश्न वेगळे आहेत. धार्मिक श्रद्धेवर विश्वास ठेवणाऱ्या सामान्य नागरिकांना केवळ त्यांच्या धार्मिक ओळखीच्या आधारावर फसवण्याचा प्रयत्न होत आहे का? त्यांच्या श्रद्धेचा वापर आर्थिक आणि राजकीय फायद्यासाठी केला जात आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे अधिक महत्त्वाचे आहे.मात्र, या चर्चेचा व्यापक संदर्भ समजून घेणे आवश्यक आहे. देशातील विविध धार्मिक स्थळांवर भाविकांनी अर्पण केलेल्या देणग्यांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची प्रकरणे नवी नाहीत. श्रद्धेने दिलेल्या दानाची चोरी किंवा त्यात आर्थिक अपहार झाल्याच्या घटना वारंवार समोर आल्या आहेत.अनियमिततेचेही आरोपएनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, केरळमधील पद्मनाभस्वामी मंदिरातील हिऱ्यांनी जडवलेला एक दागिना अनेक महिन्यांपासून बेपत्ता आहे. याच वर्षी मे महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात मंदिरातील सोन्याचा दिवा चांदीच्या दिव्याने बदलल्याचा आरोपही करण्यात आला. सबरीमला मंदिरातील सुमारे साडेचार किलो सोने गायब झाल्याची माहितीही समोर आली होती. तिरुपती देवस्थानातील शंभर कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू आहे. केदारनाथ मंदिराच्या गाभाऱ्यातील सोन्याचा मुलामा प्रत्यक्षात पितळेचा असल्याचा वादही अलीकडेच चर्चेत आला होता. म्हणजेच, मंदिरांतील देणग्या, भक्तांकडून मिळालेल्या मौल्यवान वस्तू, सोन्या-चांदीचा हिशेब आणि आर्थिक व्यवहार यांतील अनियमिततेच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. राम मंदिराच्या संदर्भातही केवळ दानातली चोरीच नव्हे, तर मंदिर बांधकामातील कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि परिसरातील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीतील अनियमिततेचे आरोपही करण्यात आले आहेत..श्रद्धेशी झालेला विश्वासघातजागतिक साहित्य वारंवार एका वास्तवाकडे लक्ष वेधते. ईश्वर आणि भक्त यांच्यामधील मध्यस्थ म्हणून उभे राहणारे धर्मगुरू, पुरोहित, पाद्री किंवा मौलवी अनेकदा श्रद्धेचे प्रतिनिधी नसून सत्तेचे आणि स्वार्थाचे प्रतिनिधी बनतात. जेव्हा हे धार्मिक मध्यस्थ राजकारणाशी हातमिळवणी करतात आणि धर्माचा वापर निवडणूक रणनीतीसाठी करू लागतात, तेव्हा परिस्थिती अधिक धोकादायक बनते. राम मंदिराभोवतीचा सध्याचा वादही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा किंवा व्यवस्थापनातील त्रुटींचा विषय नाही. तो सामान्य नागरिकांच्या धार्मिक श्रद्धेशी झालेल्या विश्वासघाताचा प्रश्न आहे. श्रद्धेचे राजकारणात रूपांतर झाले, की पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नैतिकता यांना दुय्यम स्थान मिळते. परिणामी, आस्थेचा वापर सत्तेसाठी आणि सत्तेचा वापर आस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केला जातो. जोपर्यंत धर्माचा वापर राजकीय उद्दिष्टांसाठी केला जात राहील, तोपर्यंत अशा प्रकारचे वाद, गैरव्यवहार आणि श्रद्धेचा गैरफायदा घेण्याच्या घटना थांबतील, अशी अपेक्षा करणे अवास्तव ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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