Premium|Don 3 controversy: कुणाच्या व्हिसावर गदा तर कुणाला आर्थिक फटका...रणवीरवर बंदी घालणाऱ्या FWICE ने याआधी कोणावर कारवाई केली आहे ?

Ranveer Singh-Farhan Akhtar Row: What Is FWICE and Can It Really Boycott Actors?‘डॉन ३’मधून अचानक बाहेर पडल्याच्या आरोपांमुळे रणवीर सिंग आणि फरहान अख्तर यांच्यातील वाद आता थेट बॉलिवूडमधील सर्वात मोठ्या कामगार संघटनेपर्यंत पोहोचला आहे. FWICE ने रणवीरविरोधात असहकार्याचा फतवा जारी केल्यानंतर या संघटनेच्या अधिकारांपासून ते अशाच जुन्या वादांपर्यंत अनेक प्रश्न चर्चेत आले आहेत. पण अशा फतव्यांना कायदेशीर वैधता असते का? सविस्तर जाणून घ्या सकाळ प्लसच्या या लेखातून. .नेमका वाद काय झाला?फरहान अख्तरने रणवीर सिंगविरोधात औपचारिक तक्रार दाखल केली कारण 'डॉन ३'मधून रणवीरने अचानक माघार घेतली होती. या तक्रारीनंतर FWICE ने रणवीरविरुद्ध बहिष्कार टाकण्याचा निर्देश जारी केला. त्यामुळे बॉलिवूडमध्ये एकच खळबळ उडाली.पत्रकार परिषदेत FWICE चे मुख्य सल्लागार आणि इंडियन फिल्म अँड टेलिव्हिजन डायरेक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक पंडित म्हणाले, ११ एप्रिल रोजी फरहान अख्तरने रणवीर सिंगविरोधात FWICE कडे औपचारिक तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत आरोप होता की, शूटिंग युनिट रवाना होण्याच्या अवघ्या तीन आठवडे आधी रणवीरने 'डॉन ३'मधून माघार घेतली, ज्यामुळे सगळीच गडबड झाली. नियमित प्रक्रियेनुसार FWICE ने निर्माते रितेश सिधवानी आणि फरहान अख्तर यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी बोलावले. सिधवानी प्रत्यक्ष बैठकीला उपस्थित होते, तर फरहानने लंडनहून व्हर्च्युअली सहभाग घेतला. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी दोन्ही बाजू ऐकण्यासाठी FWICE ने सर्वतोपरी प्रयत्न केले आणि योग्य प्रक्रिया पाळली, हे पंडित यांनी स्पष्ट केले. .रणवीरवर बंदी का?पंडित यांनी सांगितले की, FWICE ने रणवीर सिंगला तीन औपचारिक नोटिसा पाठवल्या. मात्र त्यातील एकाही नोटिशीला रणवीने उत्तर दिले नाही. रणवीर किंवा त्याच्या टीमने FWICEशी कोणताही संपर्क साधला नाही. त्यामुळेच मग FWICE ने पत्रकार परिषद घेण्याचं ठरवलं. पत्रकार परिषद जाहीर झाल्यावर मात्र रणवीरच्याटीमकडून ई-मेलद्वारे संपर्क साधला गेला आणि त्यांनी सांगितलं की, या प्रकरणात FWICE ला हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.निर्माते तर चर्चेला उपस्थित राहिले पण अभिनेत्याने कोणत्याच प्रकारे काहीच उत्तर न दिल्याने FWICE ने अंतर्गत चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला. FWICE अध्यक्ष बी. एन. तिवारी म्हणाले, हा केवळ अभिनेता आणि निर्माते यांच्यातील वाद वा वैयक्तिक मतभेदाचा विषय नाही. तर चित्रपटसृष्टीतील हजारो कामगारांच्या उपजीविकेचा मुद्दा आहे. या निमित्ताने आम्हाला सांगायचं आहे की, कोणतीही व्यक्ती ही बॉलिवूडपेक्षा मोठी नाही. .FWICE ही केवळ मोठ्या कलाकारांची संघटना नाही. ती तंत्रज्ञ, कलाकार आणि निर्माते अशा चित्रपटसृष्टीतील विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व करते आणि कोणत्याही वादात पक्षपात करत नाही. तुम्ही कितीही प्रसिद्ध असलात तरी उद्योगाचे नियम आणि शिस्त पाळणं बंधनकारक आहे.बी. एन. तिवारी, FWICE अध्यक्ष .रणवीरचं काय म्हणणं आहे?रणवीरने स्वत: यासंबंधी काहीही वक्तव्य केलेलं नाही. परंतु, रणवीरच्या अधिकृत प्रवक्त्याने निवेदन जारी केलं आहे. त्यात म्हटलं आहे की, "रणवीर सिंगला चित्रपटसृष्टीबद्दल आणि 'डॉन' फ्रँचायझीशी संबंधित प्रत्येक व्यक्तीबद्दल सर्वोच्च आदर आहे. 'डॉन ३' संदर्भातील अलीकडील घडामोडींमध्ये त्याने जाणीवपूर्वक मौन बाळगणे पसंत केले, कारण व्यावसायिक चर्चा आणि वैयक्तिक संबंध हे सन्मान, परिपक्वता आणि परस्पर आदराने हाताळले जावेत, असे त्याचे मत आहे.""वेगवेगळ्या गोष्टी आणि तर्क-वितर्क समोर आले असले तरी रणवीरने सार्वजनिकरित्या प्रतिक्रिया देणे किंवा कोणत्याही अंदाजांना खतपाणी घालणे आवश्यक मानले नाही. त्याचे लक्ष त्याच्या कामावर आणि आगामी जबाबदाऱ्यांवर केंद्रित आहे. प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्वांविषयी तो अजूनही मनापासून आदर आणि सद्भावना बाळगून आहे आणि फ्रँचायझीला पुढील यशासाठी शुभेच्छा देतो. अशा प्रसंगी संयम आणि सन्मान राखणे हा नेहमीच त्याचा जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय राहिला आहे आणि तो पुढेही हीच भूमिका कायम ठेवेल." FWICE ही संस्था काय करते?FWICE (Federation of Western India Cine Employees) ही भारतातील चित्रपट आणि दूरदर्शन (TV) उद्योगात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची, कामगारांची आणि तंत्रज्ञांची सर्वात मोठी शिखर संघटना (Umbrella Body) आहे. या संघटनेअंतर्गत जवळपास ३० पेक्षा जास्त कुशल आणि कामगार संघटना येतात. १९५६ मध्ये स्थापन झालेली FWICE संस्था मुंबईत स्थित असून, ती बॉलिवूडमधील ५ लाखांहून अधिक कामगारांचे प्रतिनिधित्व करते.चित्रपट आणि टीव्ही मालिकांच्या सेटवर काम करणाऱ्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतन मिळवून देणे, त्यांच्या कामाचे तास निश्चित करणे आणि सुरक्षित वातावरण देणे हे या संस्थेचे मुख्य काम आहे.कलाकार, तंत्रज्ञ किंवा कामगार आणि चित्रपट निर्माते यांच्यात पैशांचे वाद, कराराचा भंग किंवा पेमेंट न मिळणे अशा अडचणी आल्यास FWICE मध्यस्थी करून तो वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करते. जर एखाद्या निर्मात्याने, दिग्दर्शक किंवा अभिनेत्याने नियमांचे उल्लंघन केले किंवा कामगारांचे आर्थिक नुकसान केले, तर FWICE त्यांच्याविरुद्ध 'असहकार्याचा फतवा' (Non-Cooperation Directives) काढू शकते. याचा अर्थ असा की संघटनेचे ५ लाख सदस्य त्या व्यक्तीसोबत काम करणार नाहीत.चित्रपट क्षेत्रातील कामगारांसाठी कल्याणकारी कायदे आणि सवलती लागू व्हाव्यात, यासाठी ही संघटना राज्य आणि केंद्र सरकारसोबत सातत्याने वाटाघाटी करते. .बॉलिवूडचे मुख्य अभिनेते थेट FWICE चे सदस्य नसतात, ते 'CINTAA' (Cine & TV Artistes' Association) चे सदस्य असतात. मात्र अभिनेत्यांच्या निर्णयांचा फटका जर रोजंदारी कामगारांना बसला, तर FWICE त्यात जरूर हस्तक्षेप करते..याआधी कोणत्या कलाकारांवर अशाप्रकारे कारवाई झाली होती?१.दिलजित दोसांज (२०२५)'सरदारजी ३' या चित्रपटात दिलजितने पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिरला मुख्य भूमिका दिली होती. त्यावेळी भारत-पाक तणाव सुरू असल्याने FWICE ने त्याच्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. दिलजितच्या अमेरिकेतील एका कॉन्सर्टचा प्रमोटर पाकिस्तानी असल्याचं कळल्यावरही त्याच्यावर बंदी घातली गेली होती. परराष्ट्र खात्याकडे त्याच्या व्हिसा रद्द करण्याच्या मागण्या झाल्या होत्या.२. मिका सिंग (२०१९)कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर दोन्ही देशांतील तणाव वाढला होता. त्यावेळी मिका सिंगने पाकिस्तानातील कराचीला एका उच्चभ्रू लग्नात परफॉर्मन्स दिला होता. मिकाने माफी मागितल्यावर ही बंदी उठवण्य 'कराराचा भंग' (Breach of Contract) केल्याचा आरोप त्याच्यावर केला जातो. अशा वादांवर केवळ न्यायालय किंवा लवाद (Arbitration) निर्णय घेऊ शकतात. कोणतीही खाजगी संघटना स्वतः न्यायालय बनून शिक्षा किंवा बहिष्काराचे आदेश देऊ शकत नाही.अर्थात इतकं असूनही असे फतवे निघतात कारण कामगार संघटना म्हणतात की, या सगळ्यात त्यांचे सदस्य जे की कामगार असतात त्यांच्या हिताचं रक्षण होत नाहीये. मग ते करण्यासाठी संघटना असं आवाहन करतात. ते सक्ती करत नाहीत पण सदस्य ते पाळतातच. थोडक्यात सांगायचे तर अशाप्रकारचे फतवे न्यायालयात टिकत नाहीत पण आर्थिक नुकसानभरपाईचे दावे केल्यास त्याचा निभाव लागू शकतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. 