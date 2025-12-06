Premium|RBI Repo Rate: रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दरात कपात! हे फायद्याचं की तोट्याचं?

RBI Repo Rate Cut Explained: How Much Will Your EMI Reduce?डिसेंबरच्या बैठकीत RBI ने रेपो दरात कपात केली आणि तो ५.२५% वर आणला आहे. चालू वर्षातील ही चौथ्यांदा केलेली कपात आहे. ही कपात का करण्यात आली. या निर्णयामागचं कारण काय आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या निर्णयामुळे तुमच्या आमच्या आयुष्यावर काय परिणाम होणार? आपले कर्जाचे हप्ते वाढणार की कमी होणार, याविषयी जाणून घेऊया सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून. .RBI ची रेपो दरात कपात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबरच्या चलनविषयक धोरण बैठकीत रेपो दर २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ५.२५% केला. २०२५मध्ये RBI ची ही चौथी दरकपात आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्स किंवा १.२५% दरकपात करण्यात आली आहे. जुलै २०२२नंतरचा हा सर्वात कमी रेपो दर आहे.ऑक्टोबर २०२५मध्ये महागाईचा दर ०.२५ % पर्यंत खाली आला. RBIने ठरवलेल्या दरापेक्षा हा दर बराच कमी होता. रिझर्व्ह बँकेने महागाई दर ४% ठेवण्याचं ध्येय ठेवलं होतं. सलग ९ महिने महागाईत होणारी घट पाहता आणि त्याचवेळी सप्टेंबरच्या तिमाहीत देशांतर्गत GDPमध्ये झालेली ८.२% इतकी मजबूत वाढ झाली होती. .RBI च्या घोषणेनंतर NIFTY Bank, NIFTY Financial Services, NIFTY Realty आणि NIFTY Auto आदी क्षेत्रांत गुंतवणूकदारांनी रस दर्शवला आणि निर्देशांक १–२% ने वाढले..Premium | Indigo Flight Cancellation: इंडिगोच्या फ्लाइट कॅन्सल का झाल्या, ते जाणून घ्या!.रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी केल्याने काय होईल?तज्ज्ञांच्या मते, RBIच्या या निर्णयामुळे देशांतर्गत मागणी आणखी वाढेल आणि किरकोळ ग्राहकांसाठी कर्ज घेणं स्वस्त होईल. गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि फ्लोटिंग दर असलेल्या कर्जांचे हप्तेसुद्धा कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण रेपो दर कपात झाल्याने बँका आपल्या व्याजदरातही कपात करू शकतात.ऑक्टोबर २०१९नंतर दिली जाणारी बहुतेक फ्लोटिंग दराची कर्ज रेपो दराशीच जोडलेली असतात. त्यामुळे रेपो दर बदलल्यावर तुमच्या EMIमध्येही बदल होतो. व्याजदर समायोजन साधारणपणे १ ते ३ महिन्यांत लागू केले जाते..रेपो रेट म्हणजे RBI बँकांना ज्या व्याजदराने पैसे उधार देते तो दर. जर बँकांना RBI कडून अधिक दराने पैसे मिळाले तर मग साहजिकच सामान्य कर्जदारालाही अधिक व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. तेच बँकांना कमी दराने कर्ज मिळालं तर ग्राहकांनाही कमी व्याज लागतं..रेपो दराचे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी केला तर त्यामुळे कर्जाचे व्याजदर स्वस्त होऊ शकते. स्वस्त व्याजदरामुळे त्याचा तात्काळ आणि थेट परिणाम घरगुती ग्राहकांवर आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर दिसतो.सकारात्मक परिणामरेपो रेट कमी झाला की गृहकर्जाचे दर खाली येतात. त्यामुळे घरखरेदीला चालना मिळते. real estate क्षेत्रातील मागणी वाढते. बांधकाम, सिमेंट, स्टील, घरगुती फर्निशिंग इत्यादी पूरक क्षेत्रांनाही त्यामुळे फायदा होतो.वाहन विक्री कर्जाच्या दरातही घट झाल्याने हप्ता कमी होतो. त्यामुळे लोक वाहनखरेदीला प्राधान्य देतात. ऑटो क्षेत्राला फायदा होतो.Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) साठी कर्ज घेणे सोपे आणि स्वस्त होते. मुद्दलाची जमवाजमव करणं सोपं झाल्याने या व्यवसायांचा विस्तार होतो. नव्या प्रकल्पांना चालना मिळते. त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार तयार होतो.स्वस्त कर्ज म्हणजे बाजारात अधिक पैसा खेळता राहतो. त्यातून घर खरेदी, वाहन खरेदी, एसी, फ्रीज, मोबाइलासारख्या कंझ्युमर ड्युरेबल्स खरेदी करण्याचं प्रमाण वाढतं. जीवनशैलीवर आधारित खरेदी वाढते. साहजिकच वस्तूंचा वापर, खप, सेवांचा उपभोग घेण्याचं प्रमाण वाढल्याने खर्च वाढतो आणि शेवटी सकल देशांतर्गत उत्पन्नात वाढ होते..Premium| Repo rate: रेपो दरात घट, कर्जदारांच्या फायद्याची?.रेपो दरात घट झाल्याने दुष्परिणाम कोणते?रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी केल्यानंतर काहीवेळा त्याचे दुष्परिणामही दिसतात.कर्जावरील व्याजदर स्वस्त झाल्याने अतिरीक्त कर्ज घेण्याचा मोह होतो. व्याज जरी कमी असलं तरी कर्जाचे हप्ते चुकवावेच लागतात. पण कर्ज डोईजड झाल्यास सगळंच अवघड होतं. क्रेडिट कार्ड, वैयक्तिक कर्ज, अधिकचं गृहकर्ज असा आकडा वाढत जातो. रेपो दर कमी झाला की बँका स्वस्त दरात कर्ज देतात. पण त्यांच्याकडील ठेवींवरचा व्याजदर लगेच कमी करू शकत नाहीत. त्यामुळे बँकांच्या नफ्यातील मार्जिन कमी होऊ शकतं. बँकांचा नफा कमी होणं हे वित्तीय प्रणालीसाठी दीर्घकालीन धोकादायक ठरू शकतं. .गृहकर्ज EMIमध्ये बचत देशभरातील फ्लोटिंग व्याज दर असलेल्या गृहकर्जधारकांना RBI च्या निर्णयामुळे सुमारे २५ बेसिस पॉइंट्सपर्यंत व्याजदरात घट मिळू शकते.सोबत २० वर्षांच्या मुदतीसाठी ३० लाख, ५० लाख आणि ७५ लाखांच्या कर्जावर (आजच्या दरकपातीपूर्वी सरासरी ८% व्याजदर गृहीत धरून) तुम्ही किती बचत करू शकता याची माहिती दिली आहे. क.रेपो दरात .२५ % घट झाली तरीही हाऊसिंग लोन असणारे कर्जदार वार्षिक ₹५, ५८० ते ₹१३,९४४ इतकी बचत करू शकतात. दीर्घ मुदतीच्या कर्जात ही बचत अधिक महत्त्वाची आणि परिणामकारक ठरते..वाहनकर्ज EMI बचत रेपो दरकपातीचा फायदा कार किंवा दोनचाकी कर्जधारकांनाही मिळू शकतो. बँकांनी पूर्ण दरकपात लागू केली तर मग वाहनकर्जावरील व्याजदर ०.२५% पर्यंत कमी होऊ शकतो.सध्या झालेली रेपो दरकपात कर्जदारांचा हप्ता कमी करण्यासाठी, दीर्घकालीन बचत वाढवण्यासाठी आणि किरकोळ गिऱ्हाइकांना किंवा MSME साठी कर्ज घेणं सोपं आणि अधिक परवडणारं होण्यासाठी मदत करणारे ठरू शकेल.तुमचं हाऊसिंग लोन असेल किंवा वाहनासाठी कर्ज काढलं असेल किंवा इतर कोणतं कर्ज पण फ्लोटिंग दराने असेल तर तुम्हाला कर्जाच्या हप्त्यात निश्चितच दिलासा मिळेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.