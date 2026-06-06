Premium|Reading Habit in Children : मुलांना वाचनाची आवड लावण्यासाठी पालकांनी काय करावे?

रिता राममूर्ती गुप्ता - info@reetaramamurthygupta.inमुलांना वाचनाची आवड लागावी म्हणून काय करावे याची अनेक पालकांना माहिती नसते. चांगल्या वाचकांमध्ये योग्य पद्धतीने जोडली गेलेली बीटा सिस्टीम असते. अशा प्रकारच्या बीटा सिस्टीममुळे योग्य वाचक तयार होतात. हे एक चक्र आहे; पण ते सुरू करायला हवं.आपल्या मुलांना वाचनाची आवड लागावी, असे बहुतेक पालकांना वाटते; पण त्यासाठी काय करावे ते माहिती नसते. मुलांना आयुष्यभर वाचनाची आवड तयार करण्याची खिडकी जन्मापासूनच उघडते. तेव्हापासून वयाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर पालकांनी काय काय करावे? आपण याचेच उत्तर पाहू...पालक हेच एक पुस्तकमुलाने प्रत्यक्ष पुस्तक हातात धरण्याच्या खूप आधीपासून, पालकांचा आवाज मेंदूमधील जोडण्या जुळवायचे काम करत असतो. जेव्हा तुम्ही तान्ह्या बाळाला मोठ्याने काही वाचून दाखवता, तुमच्या आवाजाचा ताल आणि गोडी बाळाच्या मेंदूतील न्यूरॉन्सच्या लहरी (Neural oscillations) बरोबर समन्वय साधू लागते. सायंटीफिक रिपोर्ट्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार पालक सात महिन्यांच्या बाळाशी जेव्हा सहज, संगीतासारखे लयबद्ध बोलतात, तेव्हा त्याच्या मेंदूमधील भाषाकेंद्रांचे चांगल्या प्रकारे संवर्धन होते. त्यांचे मेंदू शब्दश: तुमच्या आवाजात अडकतात आणि भाषेची संरचना त्यातून समजून घेतात. हा कुठलातरी ऐकू येत असलेला गोंधळ नाही. हे मेंदू घडवणे आहे. .Premium|Ancient Indian Botany and Tree Names : वृक्षांच्या ऐतिहासिक संदर्भांचा शोध घेणारे अरुंधती वर्तक यांचे पुस्तक.पालकांनी काय करावे?१) पहिल्या आठवड्यापासून काहीतरी वाचून दाखवा. २) लयबद्ध आणि पुनरावृत्ती असलेली पुस्तके निवडा (जसे की, बालगीते किंवा सध्या साध्या गोष्टी ज्यात पुनरुक्ती आहे, जसे की, चांदोबा, चांदोबा भागलास का? असे). ३) शांतपणे, ठासून (भावना पोहोचतील असे) वाचा. ४) तुम्ही कसे वाचता याला शब्दांपेक्षा जास्त महत्त्व आहे. तुम्ही त्याला केवळ आवाज प्रक्रिया करण्याची सवय लावून घेत नाही; तर ते भाषा, ऐकणे आणि अखेरीस, स्वतंत्र वाचनासाठी आवश्यक असलेले पायाभूत चेतामार्ग सक्रियपणे तयार करते.तीन ते सहा वर्षे : थिटा बॅण्डची बीजेजशी मुले शाळेत जाऊ लागतात तसे झोपताना गोष्ट सांगणे ही सवय, पालकत्वाचे अनेक उद्देश एका वेळी साध्य करताना दिसते. जसे जसे शरीर थकते, डोळे मिटू लागतात, तसतसे मेंदू थिटा व्हेव (४-८ Hz) मध्ये सरकतो. या व्हेव कल्पनाशक्ती, भावनिक स्मृती आणि सृजनशील क्षमतेशी संबंधित आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर झोपण्यापूर्वी ऐकलेल्या गोष्टी दीर्घकालीन स्मृती म्हणून टिकून राहण्याची अधिक शक्यता असते. म्हणूनच झोपण्यापूर्वीची गोष्ट ही एक भावनिक गोष्ट नाही. ही पालकत्वाची एक महाशक्ती आहे. जे पालक रात्री आपल्या मुलांना मोठ्याने गोष्टी वाचून दाखवतात, ते अक्षरशः मेंदूच्या सर्वात ग्रहणशील वेळेत गोष्टींची बीजे पेरत असतात.मग अशा वेळी पालकांनी काय करावे... तर १) झोपण्यापूर्वी वाचायचे, या सवयीत तडजोड करू नका. २) मायेने आणि शांतपणे; पण मोठ्याने वाचा. ३) भावनिक गुंतागुंत असलेल्या गोष्टी निवडा. (भावना अनुभवणारी पात्रे - भीती वाटते, आश्चर्य वाटते अशा). ४) मुलाला प्रश्न विचारू द्या, त्यात रमू द्या. या वेळी मेंदू सगळ्यात जास्त ग्रहण करत असतो. या सुवर्णकाळात, सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट रुजण्याची शक्यता नेहमीपेक्षा जास्त असते..Premium|Benefits of Reading Books for Children : लहानपणी वाचून दाखवलं तरच किशोरवयात मुलं स्वतःहून वाचतील; वाचनाची आवड कशी जोपासावी?.सहा ते दहा वर्षे : बीटा इंजिन तयार करण्याची वेळजेव्हा मूल स्वतःहून पानावरील शब्द समजून घेऊ लागतं, तेव्हा त्यांच्या मेंदूमध्ये बीटा (१३-१८ Hz) व्हेवचे प्राबल्य असते. ही फ्रिक्वेन्सी निर्णयक्षमता, जाणीवपूर्वक लक्ष केंद्रित करून समजून घेण्याची क्षमता आणि शिकण्याशी निगडित आहे. २०२४ मधील एका ईसीजी अभ्यासानुसार, कुशल वाचकांच्या मेंदूच्या फ्रंटल लोबमध्ये दिसणारी वाढलेली बीटा क्रिया ही केवळ वाचन होत असल्याचे सूचक नसून, ती प्रत्यक्ष वाचनामुळेच निर्माण होते.चांगल्या वाचकांमध्ये योग्य पद्धतीने जोडली गेलेली बीटा सिस्टीम असते आणि चांगलं जोडल्या गेलेल्या बीटा सिस्टीममुळे योग्य वाचक तयार होतात. हे एक चक्र आहे; पण ते सुरू करायला हवं.महत्त्वाचे म्हणजे, माध्यमसुद्धा महत्त्वाचे आहे. २०२१ मध्ये झालेला अभ्यास सांगतो, की सहा ते आठ वर्षांमध्ये कागदावर छापलेली पुस्तके, स्क्रीनवर वाचण्यापेक्षा जास्त बीटा आणि गॅमा व्हेव तयार करतात.अशा वेळी पालकांनी पुढील उपाय करावेत...१) विकसनशील वयात ऑडिओबुक्स आणि ई-रीडर्सना पुस्तकांना पर्याय ठरू देऊ नका. त्या इच्छेला प्रतिबंध करा. २) मुलांना त्यांच्या कम्फर्ट झोनच्या पलीकडे जाऊन पुस्तके निवडू द्या. या झोनमध्ये सगळ्यात जास्त बीटा व्हेव निर्माण होतात. ३) मुलांबरोबर वाचा. हळूहळू जबाबदारी मुलांकडे द्या. काय वाचायचं, वाचनाची गती, लय हे त्यांना निवडू द्या. आता पुस्तकाचं पान ते उलटतील.दहा ते चौदा वर्षे : खांदापालटहा एक निर्णायक बदल आहे. पालक मागे जातात, मुले पुढे येतात. आता बाहेर असलेल्या स्क्रीन, सोशल मीडिया, घरचा अभ्यास या सगळ्या दबावांपासून ही सवय वाचवणे. पालकांनी पुढील गोष्टी कराव्यात... १) दिनचर्येमध्ये वाचनासाठी वेळ राखून ठेवा. या वेळात मूल्यांकन नको, हा फक्त वाचनासाठी काढलेला मोकळा वेळ असू द्या. २) तुमचे उदाहरण पुढे ठेवा. जेवताना पुस्तकांवर चर्चा करा. ३) कदाचित तुमची निवड नसेल, अशी पुस्तकेही त्यांना वाचू देत. उद्देश त्यांना त्यांच्या वाचनाची जबाबदारी देणे हा आहे.जेव्हा मुले आनंदाने वाचतात, तेव्हा त्यांच्यामध्ये जी वाचनाची सवय निर्माण होते तशी सवय कोणताही अभ्यासक्रम लावू शकत नाही..चौदा ते अठरा वर्षे : गॅमा वर्षकिशोरवयीनांचा मेंदू गुंतागुंतीसाठी तयार असतो. गॅमा व्हेव, ज्या सर्वाधिक फ्रिक्वेन्सीच्या आहेत... कुठलाही प्रश्न सोडवताना, ब्रेकथ्रूच्या आधी न्यूरल ट्रॅकिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये गॅमा व्हेव्ह्सचा विस्फोट दिसून येतो. ही कंपने वाचनातली जी आव्हाने असतात जसे की अनोळखी कल्पना, गुंतागुंतीचे युक्तिवाद, वेगवेगळ्या संदर्भांचे अनुमान, यामुळे ज्या व्हेव्ह्स ट्रिगर होतात, त्यांच्यासारखीच असतात.सोपे वाचन टिकवते, अवघड वाचन घडवते. साहित्य, लोकप्रिय विज्ञान, कथात्मक इतिहास किंवा गंभीर पत्रकारिता यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील आव्हानात्मक पुस्तके वाचणारी किशोरवयीन व्यक्ती, सोप्या पातळीवर वाचणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा आपल्या बुद्धीचा अधिक वापर करते.पालकांनी हे करावे...१. महत्त्वाकांक्षी पुस्तकांची ओळख अभ्यासासाठी नाही; तर संवादाची सुरुवात म्हणून करून द्या.२. वाचायला सांगण्यापेक्षा, फक्त सुचवा. वाचलेल्या गोष्टीचा फक्त अर्थ विचारण्यापेक्षा, ते काय विचार करतात ते जाणून घ्या.आतापर्यंत पालकांची भूमिका ही वाचनातील सहभागी म्हणून असते. या सगळ्यातून मिळणारा स्पर्धात्मक लाभ हा खरा आणि वाढत जाणारा आहे. ज्या तरुणाला वाचनाची खरी आवड आणि सवय असते, तो एका परिपूर्ण जीवनाच्या मार्गावर असतो. त्यांचा मेंदू अधिक चांगल्या प्रकारे लक्ष केंद्रित करू शकतो, त्यांच्याकडे स्वतःची मते तयार करण्याचा आणि सतत विचलित करणाऱ्या जगात लक्ष टिकवून ठेवण्याचा पाया असतो. हा एक साधा बदल नाही. तो अर्थपूर्ण आणि परिणामकारक आहे आणि त्यासाठी, तुम्हाला फक्त एक पुस्तक, एक दिवा आणि वाचन संस्कृतीला महत्त्व देणारे घर यांची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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