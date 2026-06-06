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Premium|Reading Habit in Children : मुलांना वाचनाची आवड लावण्यासाठी पालकांनी काय करावे?

Importance of Reading Aloud : मुलांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी बालपणापासून मोठ्याने वाचन, संवाद आणि लयबद्ध गोष्टींचा परिचय महत्त्वाचा ठरतो. पालकांचा आवाजच भाषिक आणि बौद्धिक विकासाचा मजबूत पाया घालतो.
Reading Habit in Children

Reading Habit in Children

esakal

अवतरण टीम
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रिता राममूर्ती गुप्ता - info@reetaramamurthygupta.in

मुलांना वाचनाची आवड लागावी म्हणून काय करावे याची अनेक पालकांना माहिती नसते. चांगल्या वाचकांमध्ये योग्य पद्धतीने जोडली गेलेली बीटा सिस्टीम असते. अशा प्रकारच्या बीटा सिस्टीममुळे योग्य वाचक तयार होतात. हे एक चक्र आहे; पण ते सुरू करायला हवं.

आपल्या मुलांना वाचनाची आवड लागावी, असे बहुतेक पालकांना वाटते; पण त्यासाठी काय करावे ते माहिती नसते. मुलांना आयुष्यभर वाचनाची आवड तयार करण्याची खिडकी जन्मापासूनच उघडते. तेव्हापासून वयाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर पालकांनी काय काय करावे? आपण याचेच उत्तर पाहू...

पालक हेच एक पुस्तक

मुलाने प्रत्यक्ष पुस्तक हातात धरण्याच्या खूप आधीपासून, पालकांचा आवाज मेंदूमधील जोडण्या जुळवायचे काम करत असतो. जेव्हा तुम्ही तान्ह्या बाळाला मोठ्याने काही वाचून दाखवता, तुमच्या आवाजाचा ताल आणि गोडी बाळाच्या मेंदूतील न्यूरॉन्सच्या लहरी (Neural oscillations) बरोबर समन्वय साधू लागते. सायंटीफिक रिपोर्ट्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार पालक सात महिन्यांच्या बाळाशी जेव्हा सहज, संगीतासारखे लयबद्ध बोलतात, तेव्हा त्याच्या मेंदूमधील भाषाकेंद्रांचे चांगल्या प्रकारे संवर्धन होते. त्यांचे मेंदू शब्दश: तुमच्या आवाजात अडकतात आणि भाषेची संरचना त्यातून समजून घेतात. हा कुठलातरी ऐकू येत असलेला गोंधळ नाही. हे मेंदू घडवणे आहे.

Reading Habit in Children
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