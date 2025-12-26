Permium|Indian Election Reform Committees and Reports : लोकशाहीचा उत्सव की पैशाचा खेळ? भारतीय निवडणूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदलांची प्रतीक्षा

संजय कुमारसंसदीय लोकशाहीमध्ये भारतात होणाऱ्या निवडणुकांच्या एकूणच कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याची गरज वारंवार अधोरेखित करण्यात आली आहे. सातत्याने विविध आयोग आणि इतर यंत्रणांनी निवडणूक कार्यपद्धतींमध्ये अनेक स्वरूपाचे बदल सुचविले आहेत. निवडणुकीचा खर्च कसा कमी करावा आणि कलंकित पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यापासून कसे रोखावे; हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. मात्र, या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कोणतीही चर्चा होताना दिसत नाही.भारतामध्ये निवडणूक सुधारणा आवश्यक असल्याचे मत यापूर्वी वारंवार व्यक्त करण्यात आले असून, त्याबद्दल विविध यंत्रणांना वाटत असलेली चिंताही नवी नाही. गेल्या काही दशकांत भारतीय निवडणूक व्यवस्थेत सुधारणा घ डवून आणण्यासाठी अनेक समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. निवडणूक सुधारणा घडवून आणण्याच्या बाबतीत काहीच पुढे सरकले नाही, असे नाही. भारतीय निवडणूक व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळेच निवडणुका मतदारांच्या दृष्टीने त्यांचा सहभाग वाढवणाऱ्या ठरल्या आहेत. निवडणूक आयोगासाठी मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणे सुलभ झाले आहे; तसेच उमेदवारांच्या दृष्टीने त्याची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. मात्र, दोन मुद्द्यांकडे गंभीर लक्ष देणे आवश्यक आहे. निवडणुकीचा खर्च कसा कमी करावा आणि कलंकित पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यापासून कसे रोखावे या दोन मुद्द्यांकडे अधिक लक्ष आवश्यक वाटते. .संसदेतील चर्चेचे निमित्तअलीकडे संसदेत झालेली अनेक तासांची चर्चा ही भारतीय निवडणूक व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्याच्या गरजेवर पुन्हा लक्ष केंद्रित करण्याचा एक प्रयत्न होता. मात्र, दुर्दैवाने, या दीर्घ चर्चेदरम्यान निवडणूक व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार कशी व्हावी यावर अनेक मुद्दे उपस्थित झाले. मात्र, भारतीय निवडणुकांमधील पैसा आणि बळाचा वापर कसा रोखावा यावर फारशी चर्चा झाली नाही. सर्वांगीण आणि सविस्तर चर्चा झाली नसल्याचेच चित्र दिसले.टप्प्याटप्प्याने हवेत बदलकाही दिवसांत संसदेत झालेली चर्चा ही भारतीय निवडणूक व्यवस्थेत सुधारणा सुरू करण्याचा आणखी एक प्रयत्न होता. गेल्या काही दशकांत अनेक सुधारणा घडवून आणल्या गेल्या असल्या तरीही भारतातील निवडणूक व्यवस्थेत अजूनही सुधारणा करण्याची गरज आहे, हे मात्र निश्चित. सुधारणा कोणत्या दिशेने हव्या आहेत, हे सुरुवातीलाच हे स्पष्ट करण्यात आले. मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावण्यात मदत करण्यासाठी किंवा निवडणूक आयोगाला मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यात सुलभता मिळावी यासाठी किंवा राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यात सुलभता मिळावी यासाठी यावर भाष्य करण्यात आले. अर्थात सर्व काही एकाच वेळी करता येणार नाही. तसे करण्याचा प्रयत्नही करायला नको. मात्र, टप्प्याटप्प्याने हे बदल करणे आवश्यक आहे..Premium|zero GST on insurance : ‘जीएसटीमुक्ती’चा दिलासा.मतदारयादी उपलब्ध व्हावीसंसदेत उपस्थित झालेले काही मुद्दे हे निवडणूक सुधारणा नसून, अधिक कायदेशीर सुधारणा स्वरूपाचे आहेत. उदाहरणार्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची रचना स्वतंत्र तज्ज्ञांना दाखवून त्यांचे ऑडिट/तपासणी करून छेडछाड किंवा लपवलेल्या त्रुटी नसल्याची खात्री करणे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीच्या निवड समितीत सरन्यायाधीश आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश करणे. त्याचप्रमाणे काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. प्रत्येक राजकीय पक्षाला मतदानाच्या किमान एक महिना आधी मशीनवर वाचता येईल, अशा स्वरूपाची मतदारयादी उपलब्ध करून द्यावी. त्यामुळे त्याची तपासणी आणि पडताळणी करता येईल, तसेच आणखी काही मुद्देही यावेळी मांडण्यात आले.पक्षांची भूमिका महत्त्वाचीभारतीय निवडणुकांमध्ये पैशाची भूमिका कशी कमी करता येईल किंवा आटोक्यात आणता येईल याबाबत तातडीने गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. भारतातील निवडणूक अत्यंत खर्चिक झाली आहे. याबाबत सर्वजण चिंता व्यक्त करतात; पण या समस्येवर पुढे जाण्यासाठी कोणताही गंभीर प्रयत्न झालेला नाही. त्याचप्रमाणे, भारतासारख्या देशात पक्षाधारित मतदान प्रामुख्याने केले जाते. मोठ्या संख्येने उमेदवाराकडे नव्हे, तर पक्षाकडे पाहून मतदान केले जाते. अशा परिस्थितीमध्ये कलंकित पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्याचा प्रश्न कायदेशीर उपायांपेक्षा राजकीय पक्षांनी त्यांना उमेदवारी न देण्यातून अधिक प्रभावीपणे सोडवता येऊ शकतो. राजकीय पक्षांनी काटेकोरपणे कलंकित उमेदवार रिंगणात उतरवू नयेत. असे उतरवल्यास राजकीय पक्षांना नैतिकतेबद्दल बोलण्याबाबत काहीही अधिकार राहत नाही. राजकीय पक्ष स्वतःहूनच हे करायला लागले, तर काय होणार हा प्रश्न उरतो. पैसा आणि बळाचा वापर हा फक्त भारतीय लोकशाहीतील महत्त्वाचा प्रश्न नाही, तर जगातील अनेक प्रस्थापित लोकशाही व्यवस्थांमध्येही तो आढळतो. मात्र, भारताने जसे इतर काही क्षेत्रांत मार्गदर्शन केले आहे, तसेच निवडणुकांमध्ये पैशाच्या प्रभावावर नियंत्रण आणण्यातही पुढाकार घ्यायला हवा, असे या निमित्ताने नमूद करावेसे वाटते..सुरुवात कधी?भारतीय निवडणूक सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रवास १९७४-७५ मध्ये सुरू झाला. त्यावेळी न्या. तारकुंडे समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने मतदानाचे वय, मतदारयादीची फेरपडताळणी, निवडणुकांमधील पैसा आणि बळाचा वापर रोखणे यासंबंधी मुद्द्यांचा अभ्यास केला. त्यानंतर नियमित अंतराने विविध समित्या स्थापन झाल्या. त्यांनी निवडणूक सुधारणा घडवून आणण्यावर भर दिला.दिनेश गुप्ता समिती (१९९०)निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांशी संबंधित मुद्दे, पक्षांतर विरोधी कायदा, पोटनिवडणुका इत्यादींचा अभ्यास केला.व्होरा समिती (१९९३)गुन्हेगारी आणि राजकारण यांच्यातील संबंधांचा विशेष अभ्यास केला. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले राजकारणी आणि त्यांचे विविध राजकीय डावपेच याचा अभ्यास करण्यात आला. हे दोन्ही मुद्दे परस्परपूरक पद्धतीने नोंदविण्यात आले.इंद्रजित गुप्ता समिती (१९९८)निवडणूक खर्चाशी संबंधित मुद्द्यांचा अभ्यास केला. यामध्ये निवडणुकीसाठी उमेदवाराकडून होत असलेला खर्च आणि इतर आर्थिक गणितांची नोंद झालीराष्ट्रीय विधी आयोगाचे अहवाल (१९९९, २०१४, २०१५)निवडणूक सुधारणा विषयक विविध मुद्दे अधोरेखित केले. यामध्ये काही नवीन मुद्दे होते, तर काही मुद्दे जुने मांडण्यात आले.राष्ट्रीय निवडणूक आयोग (२००४)निवडणुका कशा घेतल्या जातात यामध्ये सुधारणा सुचविणारा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला ..तनखा समितीचा अहवाल (२०१०)निवडणूक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित केली. त्याबाबतची तत्कालीन गरज आणि येत्या काळातील यंत्रणेमधील बदल याबाबत सविस्तर ऊहापोह यामध्ये करण्यात आला.रामनाथ कोविंद समिती (२०२३)'एक देश, एक निवडणूक' या संकल्पनेची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. वारंवार होणाऱ्या निवडणुका, त्यामध्ये भरडली जाणारी यंत्रणा, वेळ आणि पैशांचा अपव्यय आदी सर्वच मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली असल्याचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने स्पष्ट केले.भारतात निवडणूक सुधारणा घडवून आणण्यावर सातत्याने भर दिला जात आहे, हेच या सर्व प्रयत्नांमधून स्पष्ट होते. मात्र, पैसा आणि बळाचा वापर रोखणे हे अजूनही सर्वांत मोठे आव्हान आहे. भारतातील निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा घडवून आणण्याच्या दीर्घ प्रयत्नांच्या प्रवासात काही महत्त्वपूर्ण टप्पे गाठले गेले आहेत. मतपत्रिकेऐवजी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा वापर करणे आणि नंतर त्यात 'व्हीव्हीपॅट' जोडणे, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना त्यांची मालमत्ता आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी जाहीर करणारे शपथपत्र सादर करणे बंधनकारक करणे, प्रचाराचे दिवस तीन आठवड्यांवरून दोन आठवड्यांपर्यंत कमी करणे, मतदान प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे, सेवेत असलेल्या व्यक्ती ८० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग व्यक्तींसाठी घरातून मतदानाची तरतूद सुरू करणे यांसारख्या अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. मात्र, अद्यापही काही मुद्द्यांवर उत्तर शोधणे बाकी आहे..सन २००० नंतरच्या महत्त्वाच्या निवडणूक सुधारणानिवडणूक खर्चाचीकमाल मर्यादा सध्या राजकीय पक्ष निवडणुकीत किंवा उमेदवारावर किती खर्च करू शकतो यावर कोणतीही मर्यादा नाही. मात्र, निवडणूक आयोगाने वैयक्तिक उमेदवारांच्या खर्चावर मर्यादा घातली आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी ५० ते ७० लाख रुपये (ते ज्या राज्यातून लोकसभा मतदारसंघ लढवत आहेत त्यानुसार) आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी २० ते २८ लाख रुपये आहे.'एक्झिट पोल'वर निर्बंध सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने एक निवेदन जारी केले होते. निवडणुकीचा अंतिम टप्पा संपल्यानंतरच 'एक्झिट पोल'चे निकाल प्रसारित केले जाऊ शकतात. मतदारांची दिशाभूल किंवा पूर्वग्रह टाळण्यासाठी हे करण्यात आले होते.'पोस्टल' मतदान सन २०१३ मध्ये निवडणूक आयोगाने देशात पोस्टल मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची व्याप्ती वा 