Premium| Types of SIP: योग्य एसआयपी निवडली नाही तर होवू शकतं नुकसान! गुंतवणूकी आगोदर या ५ प्रकारच्या एसआयपींचे स्वरूप आणि फायदे-तोटे जाणून घ्या...

मागच्या १०–१५ वर्षांत लोक मोठ्या प्रमाणावर ‘एसआयपी’मध्ये गुंतवणूक करत आहेत. पण आजही अनेकांना वाटतं की एसआयपी म्हणजे फक्त दर महिन्याला एका फंडात आपली ठराविक रक्कम जाते आणि ते पैसे वाढत जातात. पण खरी गोष्ट इतकी साधी नाही. एसआयपीचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. प्रत्येक एसआयपी दुसऱ्या एसआयपीपेक्षा वेगळी आहे. प्रत्येक एसआयपीचे वेगवेगळे गुणधर्म आहेत, त्यामुळे आपल्या गरजेनुसार आपण एसआयपी निवडायला हवी.जर तुम्हाला शेअरमार्केटचं काहीच ज्ञान नसेल आणि तुम्ही ट्रिगर एसआयपी निवडली तर तुम्हाला मोठ्या नुकसानाला सामोरं जावं लागेल. कारण ही एसआयपी ज्यांना शेअरबाजाराचं चांगलं ज्ञान आहे त्यांच्यासाठीच फायद्याची ठरते. जर तुम्ही फ्रिलान्सर किंवा व्यावसायिक असाल, तर नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीप्रमाणे दर महिन्याच्या सुरुवातीला हातात पैसे असतीलच असं नाही; मग रेग्युलर एसआयपी तुम्हाला अडचणीत आणू शकते. त्यामुळे तिथे तुम्ही फ्लेक्झिबल एसआयपी निवडायला हवी. जर तुम्ही लॉंग टर्म संपत्ती साठवायचा विचार करत असाल आणि अगदी तुमच्या एसआयपीचा पुढच्या पिढ्यांना फायदा व्हावा असं तुम्हाला वाटत असेल, तर मग पर्पेच्युअल एसआयपी निवडली नाही तर वारंवार एसआयपी रिन्यू करण्याचा त्रास तुम्हाला सहन करावा लागेल. शिवाय तेवढा चांगला मोबदलाही मिळणार नाही. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की मला पुढे जावून जास्त पैसे मिळाले तरी तेव्हा महागाई वाढलेली असेल, मग मी एसआयपी का निवडू? तर मग तुम्ही टॉप-अप एसआयपी निवडा, मग तुमची काळजीच मिटेल!या ज्या वेगवेगळ्या एसआयपी आहेत त्या लोकांना माहित नसतात, त्यामुळे लोकांचं नुकसान होतं. त्यामुळे कोणती एसआयपी कोणत्या गुंतवणूकदारासाठी योग्य असते, हे तुम्हाला माहित असायला हवं. शिवाय या एसआयपींची वैशिष्ट्ये, फायदे–तोटे याचीही तुम्हाला जाण असायला हवी. हे सगळं तुम्हाला सविस्तर वाचायला मिळणार आहे ‘सकाळ+’च्या या विशेष लेखात..भारतीयांमध्ये एसआयपीची क्रेझ का वाढत आहे?भारतीयांनी मागील काही वर्षांत एसआयपीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केल्याचे दिसते. आधी भारतीय लोकांची गुंतवणूक प्रामुख्याने एफडी, सोने आणि सरकारी योजनांमध्ये होती. पण एसआयपीमध्ये या सर्व गुंतवणुकींपेक्षा जास्त नफा मिळत असल्याचे भारतीयांना समजले आहे. त्यामुळेच की काय, ऑगस्ट २०२५ मध्ये भारतात एसआयपीद्वारे झालेली मासिक गुंतवणूक सुमारे ₹२८,२६५ कोटींपर्यंत पोहोचल्याचे दिसते.भारतीयांमध्ये वाढलेली आर्थिक साक्षरता आणि अगदी ₹५०० ते ₹१००० दरमहा गुंतवणूक करण्याची व्यवस्था उपलब्ध असल्याने भारतीय मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. CASHE या फिनटेक कंपनीने केलेल्या सर्वेनुसार ४७% मिलेनियल्स पिढीतील लोक गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून एसआयपीचा वापर करतात. एवढं सगळं असतानाही एसआयपीच्या वेगवेगळ्या प्रकारांबाबत आजही लोकांना माहिती नाही! त्यामुळे फक्त एखादा मित्र किंवा नातेवाईक करतोय म्हणून त्या प्रकारची एसआयपी निवडल्याने लोकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. कोणत्या व्यक्तीसाठी गुंतवणुकीच्या दृष्टीने कोणता प्रकार योग्य असेल, हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला एसआयपीचे वेगवेगळे प्रकार, त्यांचं स्वरूप, फायदे–तोटे माहित असायला हवेत..१) सर्वाधिक पसंती असणारी नियमित एसआयपी (Regular SIP)नियमित एसआयपी म्हणजे दर महिन्याला किंवा ठरलेल्या कालावधीत ठराविक रक्कम म्युच्युअल फंडात गुंतवण्याची एक शिस्तबद्ध पद्धत. यात गुंतवणूकदाराने किती रक्कम द्यायची, किती वर्षे गुंतवणूक चालू ठेवायची आणि कोणत्या प्रकारच्या म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवायचे हे सुरुवातीला ठरवावं लागतं. एकदा का हे ठरलं की मग ठरलेल्या तारखेला गुंतवणूकदाराच्या खात्यातून आपोआप पैसे वजा होतात आणि त्या पैशातून युनिट्स खरेदी होतात.वेगळेपण काय?या पद्धतीत ‘रुपी कॉस्ट ऍव्हरेजिंग’चा फायदा मिळतो. म्हणजेच बाजार वाढलेला असेल तेव्हा कमी युनिट्स मिळतात, आणि बाजार घसरलेला असेल तेव्हा जास्त युनिट्स मिळतात. त्यामुळे दीर्घकाळात जोखीम कमी होते. प्रत्येक महिन्यानंतर युनिट्स खरेदी होत असल्याने बाजारातील चढ–उतारांचा परिणाम कमी करण्यासाठी ही पद्धत उपयुक्त ठरते.ही एसआयपी का लोकप्रिय ठरतेही योजना नवीन गुंतवणूकदारांसाठी आणि स्थिर उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी महत्त्वाची आहे. त्याचबरोबर निवृत्तीसाठी पैशांची सोय किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे साठवणे अशा दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी ही योजना योग्य आहे. उदाहरणार्थ, दर महिन्याला ५ हजार रुपये १५ वर्षं गुंतवले तर मूळ रक्कम ९ लाख होईल. पण सरासरी १२% परतावा मिळाल्यास ही रक्कम सुमारे २४ लाखांपर्यंत वाढू शकते. भारतीय म्युच्युअल फंड संघटनेच्या (AMFI) अहवालानुसार, सर्व एसआयपींमध्ये रेग्युलर एसआयपी ही गुंतवणूक करण्याची सर्वात लोकप्रिय पद्धत आहे. २०२५ पर्यंत भारतात एसआयपीमार्फत दरमहा २० हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम गुंतवली जाते.फायदे आणि मर्यादाफायदे म्हणजे नियमित गुंतवणुकीची शिस्त, कमी रकमेत सुरुवात करण्याची सोय, दीर्घकाळात संपत्ती निर्मिती आणि चक्रवाढ व्याजाचा लाभ. मर्यादा इतकीच की दर महिन्याची रक्कम सहज बदलता येत नाही आणि अचानक आर्थिक ताण आल्यास योजना थांबवावी लागू शकते. तरीही साधी, सरळ, सोपी व्यवस्था, गुंतवणुकीची शिस्त आणि दीर्घकालीन संपत्ती निर्मिती या कारणांमुळे रेग्युलर एसआयपी हा सर्वाधिक पसंत केला जाणारा गुंतवणुकीचा मार्ग आहे..२) फ्रीलान्सर लोकांना भुरळ घालणारी फ्लेक्झिबल एसआयपीफ्लेक्झिबल एसआयपी म्हणजे नियमित म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसारखीच योजना, पण यात गुंतवणूकदाराला हवी तशी रक्कम बदलता येते. म्हणजेच एका महिन्यात १० हजार रुपये गुंतवले तर पुढच्या महिन्यात ती रक्कम ५ हजारांवर आणता येते, किंवा गरज पडल्यास एकदम थांबवून पुन्हा सुरू करता येते. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सिक्युरिटीज मार्केट (NISM) च्या सर्वेक्षणानुसार, ४०% फ्रीलान्स गुंतवणूकदारांनी लॉकडाऊन काळात फ्लेक्झिबल एसआयपीमध्ये गुंतवणूक केली.वेगळेपण काय?सामान्य एसआयपीमध्ये दर महिन्याला ठराविक रक्कम द्यावी लागते, पण फ्लेक्झिबल एसआयपीमध्ये हा नियम पाळायची गरज नाही. यात रक्कम कमी–जास्त करता येते. काही म्युच्युअल फंड कंपन्या काही काळासाठी गुंतवणूक थांबवून नंतर पुन्हा सुरू करण्याची सुविधा देतात.ही एसआयपी कोणासाठी?फ्रीलान्सर, ठेकेदारीवर काम करणारे, छोटे व्यवसायिक किंवा कमिशनवर काम करणारे लोक या प्रकारच्या एसआयपीचा जास्त फायदा घेतात. उत्पन्न अस्थिर असल्याने ही योजना त्यांना अधिक उपयुक्त ठरते.फायदे आणि मर्यादामुख्य फायदा म्हणजे बाजारातील बदलांशी जुळवून घेता येतं. पण तोटा म्हणजे यात शिस्त राखणं अवघड आहे. अनेकदा लोक पैसे भरणं किंवा रक्कम वाढवणं विसरतात, त्यामुळे अपेक्षित लाभ मिळत नाही..३) महागाईच्या समस्येवर मात करणारी टॉप-अप एसआयपीबऱ्याचदा एसआयपी करताना लोक असा विचार करतात की, मी आज गुंतवलेले पैसे मला काही वर्षांनंतर काही पटीत मिळतील, पण तेव्हा महागाई पण वाढलेली असेल, मग मला योग्य मोबदला मिळेल का? पण टॉप-अप एसआयपी हा प्रश्न मुळासकट उखडून टाकते. टॉप-अप एसआयपी म्हणजे साध्या नियमित एसआयपीचे एक प्रगत रूप. यामध्ये गुंतवणूकदाराला ठराविक काळानंतर आपली गुंतवणूक वाढवण्याची संधी मिळते.उदाहरणार्थ, जर एखादी व्यक्ती दर महिन्याला ५,००० रुपयांची एसआयपी सुरू करते, तर दरवर्षी १०% टॉप-अप पर्याय निवडल्यास दुसऱ्या वर्षी ती रक्कम ५,५०० रुपये होईल, तिसऱ्या वर्षी ६,०५० रुपये आणि पुढे ती वाढत जाईल. काही फंड हाऊस दरवर्षी ठराविक रक्कम (जसे ५०० किंवा १,००० रुपये) वाढवण्याची सोयही देतात. हा पर्याय आपोआप सुरू राहत असल्याने गुंतवणूकदाराला दरवर्षी काही वेगळं करण्याची गरज नसते. अशा पद्धतीने जसा तुमचा पगार वाढेल तसा तुमचा भरणा सुध्दा वाढेल आणि गुंतवणुकीसाठी नवीन पर्याय शोधण्याची तुम्हाला गरजही वाटणार नाही.या एसआयपीचे वेगळेपणटॉप-अप एसआयपी आणि नियमित एसआयपीमधला मुख्य फरक म्हणजे गुंतवणुकीत ठराविक कालावधीनंतर होणारी वाढ. टॉप-अप एसआयपीमध्ये गुंतवणूक ठराविक टक्क्यांनी किंवा रकमेने वाढत राहते. यामुळे महागाईचा प्रभाव कमी होतो आणि भविष्यातील गरजांसाठी मोठी पूंजी जमा करता येते. वित्तीय नियोजन करणारे तज्ज्ञ नेहमी सांगतात की, वेतनवाढ किंवा बोनस मिळाल्यावर खर्च न वाढवता गुंतवणूक वाढवणे अधिक शहाणपणाचे आहे. टॉप-अप एसआयपी हाच पर्याय तुमच्यासाठी सोपा करून देते. त्यामुळे अधिकचे पैसे येण्याआधीच कुठे गुंतवले जाणार आहे हे ठरल्यामुळे उगाचचे खर्च वाढत नाही.ही एसआयपी कोणासाठी उपयुक्तटॉप-अप एसआयपी ही विशेषतः तरुण व्यावसायिकांसाठी उपयुक्त आहे. कारण त्यांचे उत्पन्न वर्षागणिक वाढत असते. करिअरच्या सुरुवातीला कदाचित मोठी गुंतवणूक शक्य होत नाही, पण वेतन वाढत गेल्याने गुंतवणूक वाढवण्याचा पर्याय सहज वापरता येतो. स्थिर नोकरी करणारे आणि भविष्यकाळात नियमित पगारवाढ अपेक्षित असलेले लोक हाही पर्याय सहज निवडू शकतात. तसेच ज्या लोकांची दीर्घकालीन ध्येये आहेत, जसे मुलांचे उच्चशिक्षण, घर खरेदी किंवा निवृत्ती नियोजन, त्यांच्यासाठी टॉप-अप एसआयपी उत्तम ठरते. एचडीएफसी म्युच्युअल फंडने केलेल्या एका सर्वेनुसार, ६०% तरुण गुंतवणूकदारांनी महागाईशी लढण्यासाठी आणि भविष्यातील मोठ्या खर्चांच्या नियोजनासाठी टॉप-अप एसआयपी हा उत्तम पर्याय असल्याचे मान्य केले आहे. आणि त्यानुसार ते गुंतवणूक करताना दिसतात.या एसआयपीचे फायदे आणि मर्यादाटॉप-अप एसआयपीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे संपत्ती जलदगतीने वाढते. वाढती गुंतवणूक आणि त्यावर होणारा कंपाउंडिंग परिणाम यामुळे दीर्घकालीन संपत्ती संग्रह (corpus) मोठा तयार होतो.उदाहरणार्थ, जर १० वर्षे दर महिन्याला ५,००० रुपये गुंतवले तर सुमारे १८ ते २० लाखांचा corpus तयार होतो. पण जर दरवर्षी १०% वाढ ठेवली, तर तीच गुंतवणूक २५ ते ३० लाखांपर्यंत पोहोचते. महागाईचा परिणाम कमी होतो आणि खरेदी क्षमता टिकून राहते. तरीही काही तोटे आहेत. उत्पन्न वाढले नाही किंवा कमी झाले तर वाढणारी गुंतवणूक कधी कधी भारदस्त ठरते. काही वेळा गुंतवणूकदार भविष्यात आपण जास्त पैसे भरू शकू असा अंदाज लावून मोठा प्लॅन निवडतात आणि नंतर ताण येतो, त्यामुळे सगळी आर्थिक गणिते कोलमडतात. या एसआयपीचा अजून एक तोटा म्हणजे सर्व म्युच्युअल फंड कंपन्या ही सुविधा देत नाहीत..Premium|Salary Personal Finance: पगाराचा सापळा, मिळालेली वाढ जातेय कुठे?.४) बाजाराच्या चढउतारांवर मात करणारी ट्रिगर एसआयपीट्रिगर एसआयपीमध्ये गुंतवणूकदार काही ठराविक अटी (ट्रिगर्स) निश्चित करून ठेवतो. या अटी पूर्ण झाल्या की गुंतवणूक आपोआप सुरू होते किंवा वाढते, तर काही वेळा ती थांबवलीही जाऊ शकते. या एसआयपीमध्ये बाजारातील बदलांचा विचार केला जातो.उदाहरणार्थ, एखाद्या गुंतवणूकदाराने ठरवलं की, जेव्हा सेन्सेक्स ५०,००० च्या खाली येईल तेव्हा तो दुप्पट रक्कम गुंतवेल, तर ती अट पूर्ण झाल्यावर गुंतवणूक आपोआप दुप्पट होईल. यामुळे कमी किमतीत जास्त युनिट्स खरेदी करता येतात आणि भविष्यात चांगला परतावा मिळू शकतो. म्हणजेच ट्रिगर एसआयपी ही बाजारातील उतार-चढावांचा फायदा घेण्यासाठी बनवलेली यंत्रणा आहे.या एसआयपीचे वेगळेपणनियमित एसआयपी आणि ट्रिगर एसआयपी यांच्यातील मोठा फरक म्हणजे गुंतवणूक करण्याची वेळ आणि पद्धत. साध्या एसआयपीमध्ये प्रत्येक महिन्यात ठराविक दिवशी गुंतवणूक केली जाते, भले बाजार वर असो किंवा खाली. परंतु ट्रिगर एसआयपीमध्ये गुंतवणुकीची वेळ बाजाराशी जोडलेली असते.यात वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रिगर्स ठेवता येतात, जसे की बाजार निर्देशांक (इंडेक्स) ठराविक पातळीवर आला, म्युच्युअल फंडाचा एनएव्ही (मालमत्ता मूल्य) कमी झाले किंवा ठराविक तारीख आली की गुंतवणूक आपोआप होते. तुम्ही तुमच्या सोयीप्रमाणे विशेष घटना, जसे की व्याजदरात बदल, मोठे आर्थिक निर्णय किंवा जागतिक पातळीवरील घडामोडी अशा घटना देखील ट्रिगर ठरवू शकता. त्यामुळे ही पद्धत नियमित एसआयपीपेक्षा जास्त लवचिक असून तुम्हाला बाजार पाहून गुंतवणूक करण्याची संधी देते.ही एसआयपी कोणासाठी उपयुक्तट्रिगर एसआयपी ही पद्धत अनुभवी आणि बाजाराची चांगली माहिती असणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी उपयुक्त आहे. कारण यात बाजाराची वेळ साधणे (मार्केट टाइमिंग) महत्त्वाचे ठरते. जर चुकीचा अंदाज लावला तर अपेक्षित परतावा मिळू शकत नाही. त्यामुळे नवशिक्या गुंतवणूकदारांसाठी ही पद्धत धोकादायक ठरू शकते.मात्र ज्यांना अर्थव्यवस्थेतील घडामोडी, शेअरबाजारातील निर्देशांक किंवा म्युच्युअल फंडातील एनएव्ही यांचे सतत निरीक्षण करता येते, त्यांच्यासाठी ही पद्धत अधिक फायदेशीर ठरते. विशेषतः करिअरमध्ये स्थिर असणारे आणि जास्त जोखीम घेण्याची तयारी असणारे गुंतवणूकदार या प्रकारात यशस्वी होऊ शकतात. तरुण व्यावसायिक किंवा गुंतवणुकीतून जलद संपत्ती निर्माण करू इच्छिणाऱ्यांसाठीही हा पर्याय आकर्षक ठरू शकतो.या एसआयपीचे फायदे आणि मर्यादाट्रिगर एसआयपीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे बाजार खाली गेल्यावर कमी किंमतीत जास्त युनिट्स खरेदी करता येतात. म्हणजेच ‘बाय लो, सेल हाय’ या तत्त्वावर काम करण्याची संधी मिळते.जोखीम नियंत्रणासाठी काही वेळा ट्रिगर ठेवून बाजार खूप वर गेल्यास गुंतवणूक थांबवता येते. काही म्युच्युअल फंड कंपन्यांनीही अशी सुविधा आणली आहे की, ज्यात किमान ५% ते १०% बाजारातील हालचालीवर ट्रिगर सेट करता येतो. त्यामुळे अशा ठिकाणी खूप काळ गुंतवणूक करण्याची संधीच मिळणार नाही असे होणार नाही.तसंच, या प्रकारच्या गुंतवणुकीत काही तोटेही आहेत. चुकीचे अंदाज लावल्यास बाजारातील वाढीचा फायदा गमवावा लागतो. तसेच सतत बाजार पाहण्याची गरज असल्याने नवशिक्या गुंतवणूकदारांसाठी ही प्रक्रिया अवघड ठरते. काही वेळा ट्रिगर पूर्णच होत नाही, त्यामुळे गुंतवणूक बराच काळ थांबलेली राहू शकते..Premium| GST Reduction Benefits: जीएसटी दरकपातीमुळे ग्राहकांपासून गुंतवणूकदारांपर्यंत सगळ्यांना दिलासा! गाडी घेणं घर बांधणं आता झालं स्वस्त .५) पर्पेच्युअल एसआयपीचे स्वरूपपर्पेच्युअल एसआयपी म्हणजे अशी पद्धत ज्यात गुंतवणुकीसाठी कालमर्यादा निश्चित केलेली नसते. म्हणजेच आपण एकदा एसआयपी सुरू केली की, जोपर्यंत आपण एसआयपी थांबवण्याचा निर्णय घेत नाही तोपर्यंत एसआयपी चालू राहते.साधारणपणे एसआयपी सुरू करताना सुरुवातीची रक्कम आणि कालावधी लिहावा लागतो, पण पर्पेच्युअल एसआयपीमध्ये समाप्तीची तारीख ठरलेली नसते. त्यामुळे ती वर्षानुवर्षे सुरू राहू शकते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्याने महिन्याला ५,००० रुपये पर्पेच्युअल एसआयपीमध्ये गुंतवणूक केली आणि २५ वर्षे ती थांबवली नाही, तर त्याने एकूण १५ लाख रुपये गुंतवले असतील. त्यामुळे सरासरी १२% परतावा मिळाल्यास ती रक्कम ६० ते ७० लाखांपर्यंत वाढू शकते. याला चक्रवाढ व्याजाचा (compounding) फायदा म्हणतात.यामुळे ४० ते ५० वर्षे गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांना शेवटी प्रचंड मोठी संपत्ती मिळते. Morningstar India कंपनीच्या अहवालानुसार, भारतात पर्पेच्युअल एसआयपी स्वीकारणाऱ्यांची संख्या मागील ५ वर्षांत दुप्पट झाली आहे.या एसआयपीचे वेगळेपणनियमित एसआयपीमध्ये आपण ५ वर्षे, १० वर्षे किंवा १५ वर्षे अशी ठराविक कालमर्यादा ठरवतो. त्या कालावधीनंतर गुंतवणूक थांबते आणि पुन्हा नवीन एसआयपी सुरू करावी लागते. मात्र पर्पेच्युअल एसआयपीमध्ये अशा प्रकारचा त्रास नाही. ती आपोआप चालू राहते.या एसआयपीमध्ये गुंतवणूकदाराला वारंवार नूतनीकरण (renewal) करण्याची गरज भासत नाही. या एसआयपीमध्ये दीर्घकाळ गुंतवणुकीमुळे कंपाउंडिंगचा फायदा मिळतोच, शिवाय ही गुंतवणूक कधीही थांबवण्याची मुभा सुद्धा मिळते. त्यामुळे शक्य तेव्हा थांबवू शकतो किंवा बदलू शकतो.Edelweiss Mutual Fund यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, दीर्घकालीन गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांना पर्पेच्युअल एसआयपीमुळे इतर एसआयपीच्या तुलनेत अधिक संपत्ती निर्माण करता येते, कारण त्यांना बाजारातील चढ-उतारांचा दीर्घकाळ लाभ मिळतो.ही एसआयपी कोणासाठी उपयुक्तही योजना जे दीर्घकालीन ध्येय साध्य करू इच्छितात त्यांच्यासाठी उपयुक्त आहे. निवृत्तीचे नियोजन, मुलांचे शिक्षण, घरखरेदी किंवा वसीयत नियोजन (वारसदारांसाठी संपत्ती) यांसारख्या उद्दिष्टांसाठी ही योजना योग्य ठरते.तरुण वयात ही एसआयपी सुरू करणाऱ्यांना तिचा सर्वाधिक फायदा मिळतो कारण त्यांच्याकडे दीर्घकाळ गुंतवणूक करण्याची क्षमता असते. उदाहरणार्थ, एखाद्या २५ वर्षांच्या व्यक्तीने पर्पेच्युअल एसआयपी सुरू केली आणि निवृत्तीपर्यंत ती चालू ठेवली तर तो सहजपणे कोट्यवधींचा निधी उभा करू शकतो.भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड (SEBI) च्या अहवालानुसार, भारतातील ७०% पेक्षा जास्त गुंतवणूकदार दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी एसआयपी निवडतात, त्यामुळे असे लोक पर्पेच्युअल एसआयपीकडे मोठ्या प्रमाणात वळत आहेत. म्हणूनच ज्यांना शिस्तबद्ध आणि सातत्यपूर्ण गुंतवणूक करायची आहे, त्यांच्यासाठी ही सर्वोत्तम योजना आहे.या एसआयपीचे फायदे आणि मर्यादापर्पेच्युअल एसआयपीचे सर्वात मोठे फायदे म्हणजे ही योजना आपोआप चालू राहते आणि नवनवीन एसआयपी सुरू करण्याचा त्रास होत नाही. कंपाउंडिंगचा परिणाम जास्त काळासाठी मिळतो, ज्यामुळे संपत्ती खूप पटीने वाढते.बाजारातील घसरणीच्या काळात जास्त युनिट्स मिळतात, ज्यामुळे भविष्यात चांगला परतावा मिळू शकतो. मात्र, याचे काही तोटेही आहेत. उत्पन्न थांबले तरी एसआयपी सुरू राहते आणि त्यामुळे आर्थिक ताण निर्माण होऊ शकतो. तसेच, अनेकदा गुंतवणूकदार ही एसआयपी विसरून जातात आणि फंडाच्या कामगिरीकडे लक्ष देत नाहीत.यामुळे कमी परतावा देणाऱ्या फंडात पैसे अडकून राहू शकतात. म्युच्युअल फंडांच्या शुल्कामुळे (expense ratio) दीर्घकाळात मिळणारा परतावा थोडा कमी होऊ शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी वेळोवेळी आपल्या फंडाची तपासणी करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच या एसआयपीचे योग्य व्यवस्थापन गरजेचे आहे. त्यामुळे या एसआयपीमध्ये गुंतवणूक सुरू केली की, ती विसरून चालत नाही. बाजारातील परिस्थिती, फंडाची कामगिरी तसेच आपल्या वैयक्तिक गरजा आणि उत्पन्न यांचा नियमित आढावा घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.