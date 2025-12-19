Premium|Ram Sutar : काळालाही थक्क करणारे चैतन्य

नीलेश खरे‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’चे निर्माते आणि ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार यांचे वयाच्या १०० व्या वर्षी निधन झाले. १७ डिसेंबरच्या मध्यरात्री दिल्लीतील निवासस्थानी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या कलाक्षेत्रातील कामगिरीवर आणि व्यक्तिमत्त्वावर दृष्टिक्षेप.ओल्या मातीचा सुगंध स्टुडिओतील हवेत दरवळत होता. त्यात निर्मितीचा एक शांत ध्यास जाणवत होता. २०२२ मध्ये जेव्हा मी राम सुतारांच्या ‘नॉयडा स्टुडिओ’च्या उंबरठ्यावर पाऊल ठेवले, तेव्हा वाटले होते , कदाचित तिथे फक्त पूर्णत्वाला आलेली शिल्पं पाहायला मिळतील किंवा कामात मग्न असलेल्या तरुण शिकाऊ हातांची गर्दी दिसेल. मात्र त्याऐवजी, माझी नजर उंचावर उभे राहून शिल्प साकारणाऱ्या हातांवर खिळली. सात-आठ फूट उंचावर शिडीवर एक व्यक्ती उभी ठाकली होती. एका अवाढव्य पुतळ्याच्या कामात ती व्यक्ती पूर्णपणे मग्न होती. हात एका लयबद्ध रीतीने आणि कौशल्याने चालत होते. मी जवळ गेलो, तेव्हा लक्षात आले की ते स्वतः राम सुतार आहेत. त्यांनी घडवलेल्या शेकडो मूर्तींइतकीच ती प्रभावी होती. .Premium|Konkan Coastal Journey : कुतूहलानं रंगलेली कोकणातील सफर.वयाची ९७ वर्षे ओलांडलेली असताना जेव्हा बहुतेकजण परतीच्या प्रवासाची वाट पाहत असतात, तेव्हा राम सुतार हे जणू काळालाच आव्हान देत उभे होते. जमीन आणि आपली कला यांच्यात समतोल साधत, एखाद्या तरुणाच्या उत्साहाने शिल्प घडवताना राम सुतारांना पाहणे, हे एखाद्या साक्षात्कारापेक्षा कमी नव्हते. नंतर, काही वेळाने राम सुतार त्यांच्या विविध शिल्पप्रकारांनी नटलेल्या कार्यालयात आले. चहा पिताना, मी नैसर्गिकरीत्या मोठ्या आवाजात बोलायला सुरवात केली. माझा समज होता , आयुष्याच्या या शतकाजवळ पोहोचलेल्या टप्प्यावर त्यांच्या शारीरिक संवेदना नक्कीच मंदावल्या असतील. मी प्रत्येक शब्द अतिशय स्पष्टपणे आणि जोरात उच्चारत होतो. मात्र, काही क्षणातच मला माझ्या अज्ञानाची जाणीव झाली. त्यांचा प्रतिसाद , त्यांच्या नजरेतील स्पष्टता मला सर्व काही सांगून गेली. त्यांचे डोळे त्यांच्या छिन्नीसारखेच तीक्ष्ण होते आणि त्यांची ऐकण्याची क्षमता खोलीतील प्रत्येक बारकाव्याशी सुसंगत होती.वयाचा परिणाम दिसत होता, तो फक्त त्यांच्या त्वचेवर सुरकुत्यांच्या रुपाने. मात्र त्यांच्या मनाला स्पर्श करण्याची हिंमत वयालाही झाली नसावी. मी केवळ एका ज्येष्ठ कलाकारासमोर बसलो नव्हतो; मी एका अशा महान कलाकारासोबत बसलो होतो ज्यांचे चैतन्य त्यांनी उभ्या केलेल्या अजरामर स्मारकांइतकेच शाश्वत होते. जगातील सर्वात उंच पुतळा 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी''चे निर्माते आणि ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार यांचे वयाच्या १००व्या वर्षी निधन झाले. सतरा डिसेंबरच्या मध्यरात्री दिल्लीतील निवासस्थानी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. नुकतीच १९ फेब्रुवारीला त्यांनी वयाची शंभर वर्षे पूर्ण केली होती. शिल्पकलेचे 'भीष्माचार्य' मानल्या जाणाऱ्या राम सुतार यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याव्यतिरिक्त संसदेसमोरील महात्मा गांधींचे ध्यानस्थ शिल्प, केम्पेगौडा यांचा '''स्टॅच्यू ऑफ प्रॉस्पॅरिटी' आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांसारख्या महापुरुषांचे अनेक पुतळे घडवले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळाही त्यांनी घडवला. त्यांच्या निधनाने भारतीय शिल्पकलेच्या क्षेत्रातील एका सुवर्णपर्वाचा अंत झाला असून, जागतिक स्तरावर भारताची ओळख निर्माण करणारा महान कलाकार हरपला आहे. 'पद्मभूषण' देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आला होता. नुकताच त्यांना 'महाराष्ट्रभूषण' पुरस्कार देण्यात आला होता..सर्जनशील प्रवासाची ठिणगीराम सुतार यांच्या शिल्पकलेची सुरुवात छिन्नी-हातोड्याने नव्हे, तर एका स्वप्नाने झाली. महाराष्ट्रातील गोंदूर या छोट्याशा गावात १९२५ मध्ये एका गरीब घरात राम यांचा जन्म झाला. घरच्यांचा व्यवसाय सुतारकामाचाच. इतर मित्र खेळण्यात मग्न असताना, तरुण राम भिंतींवर चित्रे काढण्यात आणि दगडांतून आकृत्या कोरण्यात दंग असत. त्यांच्या आयुष्याला कलाटणी देणारा क्षण एका कठीण प्रसंगातून आला. शिक्षणासोबतच कुटुंबाला मदत करण्यासाठी ते एका शिक्षकांकडे काम करत असत. त्या वेळी शारीरिक कष्टांच्या ओझ्याखाली आपली कला दबली जात असल्याची जाणीव त्यांना होऊ लागली. एका रात्री त्यांना स्वप्नात एक 'सुवर्ण चिमणी' दिसली. त्या पक्ष्याने त्यांच्याशी संवाद साधला आणि त्यांना आपल्या कलेच्या ध्यासाचा पाठलाग करण्याचा 'दैवी संदेश' या सुवर्णपक्षाने दिला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी, आपल्या स्वप्नातील त्या पक्ष्याने दाखवलेल्या वाटेवर चालत राम सुतार घराबाहेर पडले. अनवाणी पायांनी सहा किलोमीटर चालत ते शहरात पोहोचले. तोच प्रवास , ज्याने पुढे त्यांना मुंबईतील जगप्रसिद्ध जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट् सच्या प्रांगणात पोहचवले. ती चिमणी म्हणजे त्यांच्या शतकी सर्जनशील प्रवासाची ठिणगी होती, असे ते अनेकदा सांगत. जे.जे.तील शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर राम सुतारांना केंद्र सरकारच्या माहिती-प्रसारण विभागात नोकरी मिळाली. मात्र शिल्पकलेसाठी शिवशिणारे हात त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हते. एका मराठी वास्तुशिल्पकारांच्या मदतीने सुरवातीला नोकरीबरोबरच ते शिल्पकलेची काम करत राहिले. मात्र वरिष्ठांनी विरोध केल्यानंतर त्यांनी राजीनामा देऊन पूर्णवेळ शिल्पकलेला सुरवात केली. पंडित जवाहरलाल नेहरू धरणांना आणि मोठ्या प्रकल्पांना 'आधुनिक भारताची मंदिरे' मानत असत. १९५०च्या दशकात भाक्रा नांगल धरणाचे काम सुरू झाले, तेव्हा केवळ वीज किंवा सिंचन नव्हे, तर मानवी कौशल्य आणि कलेचे प्रदर्शनही तिथे व्हावे, अशी त्यांची इच्छा होती.स्वप्नाला मूर्तरूपराम सुतार यांनी चंबळ स्मारकाद्वारे नेहरूंच्या या स्वप्नाला मूर्तरूप दिले. एका अखंड पाषाणातून ४५ फुटांची मूर्ती घडवणे, हे त्या काळात तंत्रज्ञानापेक्षा जिद्दीचे काम होते. राम सुतार यांच्या कलेचे पहिले मोठे चाहते खुद्द पंडित नेहरू होते. राम सुतारांना भाक्रा नांगल धरणावरील स्मारकशिल्प उभारण्याची संधी मिळाली . त्यांनी आपल्या अचाट आणि भव्यदिव्य कल्पनाशक्तीतून हे शिल्प पूर्ण केले, तेव्हा पंडित नेहरू तिथे आले होते. त्यांनी जेव्हा ४५ फूट उंच 'चंबळ माता' पाहिली, तेव्हा ते थक्क झाले. एका तरुण शिल्पकाराने निसर्गाच्या आव्हानांवर मात करून इतकी भव्य कलाकृती साकारली, याचे त्यांना नवल वाटले. पुढ 