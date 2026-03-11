Premium|Mumbai Air Pollution : विकासाच्या ढिगाऱ्याखाली निसर्ग, आरोग्याचा बळी

मिलिंद तांबेआपलं मुंबई शहर आज ‘स्मार्ट’ होण्याच्या शर्यतीत धावत आहे. जगातील विविध शहरांशी स्पर्धा करत आहे; पण या धावपळीत आपण आपल्या आयुष्याचा मूलभूत आधार, शुद्ध हवा, पाणी आणि शांतता गमावून बसलो आहोत. सिमेंटच्या जंगलांनी जमिनीवर ताबा मिळवला आहे आणि धुराच्या लोटांनी आकाशाचा निळा रंग पुसून टाकला आहे. या शहराची आजची अवस्था पाहिल्यास असे वाटते की, आपण प्रगतीच्या नावाखाली स्वतःच्याच विनाशाचा आराखडा तयार करत आहोत.शहरांमधील हवेची गुणवत्ता आज चिंतेचा सर्वात मोठा विषय बनली आहे.भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या फेब्रुवारी २०२६ च्या ‘एक्यूआय कॅलेंडर’कडे नजर टाकली, तर परिस्थितीची भीषणता स्पष्ट होते. फेब्रुवारीमधील बहुतेक दिवस हे ‘मध्यम’ ते ‘वाईट’ या श्रेणीत मोडतात.फेब्रुवारीच्या सुरुवातीलाच पीएम १० चे प्रमाण १३०-१४० च्या दरम्यान होते. पीएम २.५ आणि पीएम १० (हवेतील अतिसूक्ष्म कण) हे इतके घातक असतात की ते आपल्या फुफ्फुसांच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचून रक्ताभिसरण संस्थेत बिघाड करतात. १६ फेब्रुवारी रोजी पीएम १० चा आकडा लक्षणीय वाढला होता, तर १८ फेब्रुवारीला कार्बन मोनॉक्साईड १७० च्या स्तरावर होता. हा वायू रक्तातील ऑक्सिजन वाहून नेण्याची क्षमता कमी करतो. ओझोन आणि नायट्रोजन डायऑक्साइड चे वाढते प्रमाण हे वाहनांच्या उत्सर्जनाचे थेट परिणाम आहेत. एक्यूआय १०० च्या वर जातो, तेव्हा तो सामान्य माणसासाठी त्रासदायक आणि दमा असलेल्या रुग्णांसाठी जीवघेणा ठरू शकतो..Latest Marathi News Live Update : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर.शहरातील पाणी धोकादायकशहरांमधून वाहणाऱ्या नद्या आज केवळ सांडपाण्याचे नाले बनल्या आहेत. नदीकाठी वसलेली मानवी संस्कृती आज त्याच नदीला आपली कचराकुंडी समजू लागली आहे. एकेकाळी मुंबईत नद्या होत्या यावर कोणी विश्वासही ठेवणार नाही. शहरांमधील हजारो लिटर मैलापाणी आणि औद्योगिक सांडपाणी कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय थेट नद्यांमध्ये सोडले जाते. ‘मलनिःसारण प्रक्रिया केंद्रा’चे (एसटीपी) प्रकल्प केवळ कागदावर किंवा तांत्रिक बिघाडांमुळे बंद अवस्थेत आहेत. नद्यांमध्ये मिसळणाऱ्या फॉस्फेट आणि नायट्रेटमुळे पाण्याची गुणवत्ता खालावली असून जलचर प्राणी नष्ट होत आहेत. नद्यांचे पाणी पिण्यायोग्य राहणे तर लांबच, पण ते अंगाला लागल्यास त्वचेचे गंभीर रोग होतील इतके ते आम्लयुक्त आणि विषारी झाले आहे. भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावण्यासोबतच ते पाणीही आता प्रदूषित होत चालले आहे, ही धोक्याची घंटा आहे.ध्वनिप्रदूषणाने मानसिक स्वास्थ्य बिघडलेध्वनिप्रदूषण हा विषय आज प्रशासकीय आणि सामाजिक स्तरावर जणू ''ऑप्शन''ला टाकला आहे. शहरांमधील शांतता आता इतिहासजमा झाली आहे. वाहनांचे कर्कश हॉर्न, बांधकामांचा सततचा आवाज, कारखान्यांची धडधड आणि सण-उत्सवांच्या नावाखाली लावले जाणारे हाय-डेसिबल डीजे यांमुळे शहरांतील मानसिक स्वास्थ्य बिघडले आहे. नियम केवळ कागदावर असून सायलेंट झोनमध्येही (रुग्णालये, शाळा) आवाजाची मर्यादा पाळली जात नाही. या सततच्या गोंगाटामुळे केवळ बहिरेपणाच नाही, तर चिडचिडेपणा, निद्रानाश, उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकाराचे झटके येण्याचे प्रमाण तरुणांमध्येही वाढले आहे..कचऱ्याची समस्या : एक अपयशमुंबईतील कचऱ्याची समस्या ही आपल्या नागरी नियोजनाच्या अपयशाचे जिवंत उदाहरण आहे. मुंबईचा विस्तार होत असताना कचऱ्याचे प्रमाणही कित्येक पटीने वाढले आहे. मुंबई महापालिकेकडून कचरा डेपोवर मोठे प्रकल्प उभारण्याच्या घोषणा झाल्या आहेत, कोट्यवधींच्या निविदा ही निघाल्या आहेत, पण प्रत्यक्षात कचऱ्याचे ढिगारे कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत. केवळ ‘ओला कचरा’ आणि ‘सुका कचरा’ वेगळा करा, असे सांगून प्रश्न सुटणारा नाही. खत प्रकल्प किंवा ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प अपेक्षित परिणाम देऊ शकलेले नाहीत. या कचरा डेपोंना लागणाऱ्या आगींमुळे आजूबाजूच्या परिसरात हवेचे प्रदूषण कित्येक दिवस टिकून राहते. प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आपण पूर्णपणे अपयशी ठरलो आहोत.अनियंत्रित बांधकामांमुळे धुळीचे साम्राज्यशहरात प्रत्येक कोपऱ्यावर नवी बांधकामे सुरू आहेत. रस्ते, उड्डाणपूल आणि गृहप्रकल्प उभे राहत असताना पर्यावरणाच्या नियमांची सर्रास पायमल्ली होत आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी धूळ उडू नये म्हणून अनेकदा नियमावली जाहीर करण्यात आले आहेत. ‘ग्रीन नेट’ लावणे किंवा पाण्याचा फवारा मारणे अनिवार्य आहे. मात्र, नफ्याच्या मागे लागलेले विकासक याकडे दुर्लक्ष करतात. सिमेंट आणि वाळूचे कण हवेत मिसळून धुरके (धुके आणि धूर यांचे मिश्रण) तयार होते. बांधकामातून निर्माण होणारा राडारोडा अनेकदा ओढ्या-नाल्यांच्या पात्रात टाकला जातो, त्यामुळे पाण्याचे मार्ग अरुंद होतात आणि पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होते. महापालिका मोठी संख्या धडका लावून कारवाई करत असल्याचे भासवते. काहींवर दंडात्मक कारवाई होते मात्र ठोस कारवाई होत नसल्याने या कारवायांना कोणीही गांभीर्याने घेताना दिसत नाही..सार्वजनिक वाहतुकीचा बळीमुंबईतील वाढती वाहने ही प्रदूषणाचे सर्वांत मोठे कारण आहे. पण नागरिक खासगी वाहने का वापरतात? कारण आपल्याकडे सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अभाव आहे. मुंबईची दुसऱ्या क्रमांकाची जीवन वाहिनी असणारी बेस्ट सेवा डबघाईला आली आहे. त्यातील बस गाड्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. प्रशासनाकडून तसेच राजकीय पक्षांकडून अनेकदा आकर्षक घोषणा केल्याजातात मात्र बेस्टची सेवा सुधारण्याला हातभार लागलेला नाही. यामुळे बस वेळेवर येत नाहीत. शिवाय मेट्रोचे जाळे अपूर्ण आहे. यामुळे वाहतुकीचा सर्व भार रेल्वेवर पडलेला आहे. पदपथही चालण्यायोग्य नाहीत. त्यामुळे प्रत्येकजण स्वतःची दुचाकी किंवा चारचाकी वापरणे पसंत करते. रस्त्यावर वाहने वाढली की ट्रॅफिक जॅम होतो आणि कार्बन उत्सर्जन दुपटीने वाढते. सरकारने शाश्वत आणि स्वस्त सार्वजनिक वाहतुकीवर भर दिला असता, तर रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या आणि हवेतील विषारी धूर नक्कीच कमी झाला असता.निसर्गाची कत्तलशहरातील झाडे ही शहराची ‘फुफ्फुसे’ असतात. मात्र, प्रगतीच्या नावाखाली आपण ही फुफ्फुसे कापून काढत आहोत. आरेमध्ये कारशेड उभारण्याच्या सरकारच्या हट्टीपणामुळे तेथील हजारो झाडांची कत्तल करण्यात आली. हे हानी कधीही भरून न निघणारी अशी आहे. कारशेड इतर ठिकाणी बनवून निसर्गाला महत्त्व देता आले असते मात्र तेवढी उदारता सरकारकडून दिसली नाही.रस्ते रुंदीकरणासाठी १००-१०० वर्षे जुनी झाडे एका रात्रीत कापली जातात. त्यांच्या बदल्यात लावली जाणारी नवीन रोपे जगवण्याची जबाबदारी कोणीही घेत नाही. ग्रीनकव्हर कमी झाल्यामुळे ‘अर्बन हीट आयलंड’ची निर्मिती होत आहे. झाडे नसल्यामुळे दिवसा शोषलेली उष्णता रात्री बाहेर पडू शकत नाही, परिणामी शहरांचे तापमान ग्रामीण भागापेक्षा ४-५ अंशांनी जास्त राहत आहे. ऑक्सिजनची कमतरता आणि कार्बनचा वाढता साठा यामुळे शहरांतील हवा अधिक जड आणि विषारी होत आहे..Malvan Water Crisis : धामापूरची ‘लाईफलाईन’ धोक्यात; पर्यटनाचा बहर, पण पाण्याची कसरत; धामापूरवर किती ताण सहन होणार?.आरोग्यावर होणारे दीर्घकालीन परिणामहा केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न राहिलेला नाही, तर तो सार्वजनिक आरोग्याचा आणीबाणीचा काळ आहे.श्वसनाचे आजार: लहान मुलांना जन्मतःच अस्थमा होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.कर्करोग: हवेतील बेंझिन आणि घातक रसायनांमुळे फुफ्फुसाचा कर्करोग वाढत आहे.मुलांचा विकास: प्रदूषित हवेमुळे मुलांच्या मेंदूच्या विकासावर आणि उंचीवर परिणाम होत असल्याचे अनेक संशोधनातून समोर आले आहे.काय उपाययोजना करता येतील?कडक अंमलबजावणी: बांधकामे आणि उद्योगांसाठी असलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई हवी.सार्वजनिक वाहतूक: बस आणि रेल्वेचे जाळे इतके सक्षम हवे की नागरिकांना गाडी काढण्याची गरज पडू नये.कचरा व्यवस्थापन: विकेंद्रित कचरा व्यवस्थापन राबवून प्रत्येक प्रभागाचा कचरा तिथेच जिरवला पाहिजे.लोकसहभाग: जोपर्यंत नागरिक स्वतःहून प्लास्टिकचा वापर थांबवत नाहीत आणि वृक्षारोपणात सहभागी होत नाहीत, तोपर्यंत प्रशासन काहीही करू शकणार नाही.पुनर्विकासात नियोजनाचा अभावमुंबईत सध्या सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे शहराचा चेहरामोहरा बदलत असला, तरी त्यातून अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत. जुन्या चाळींच्या जागी उभ्या राहणाऱ्या ‘सिमेंटच्या जंगलात’ इंच इंच जागेचा व्यावसायिक वापर करण्यावरच विकासकांचा भर दिसतो. वाढत्या मजल्यांसोबत इमारतींमधील अंतर कमी होत चालल्याने, सर्वसामान्यांच्या घरातून नैसर्गिक हवा आणि सूर्यप्रकाश कायमचा गायब होत आहे. मोकळ्या जागांचा अभाव आणि पायाभूत सुविधांवरील वाढत्या ताणामुळे मुंबई जागतिक दर्जाचे शहर होण्याऐवजी बकाल अवस्थेकडे झुकत आहे, ही चिंतेची बाब आहे..‘वातावरणीय अर्थसंकल्पा’त काय?मुंबईला २०५० पर्यंत ‘नेट-झीरो’ आणि पर्यावरणपूरक शहर बनवण्यासाठी महानगरपालिकेने पावले उचलली आहेत. नुकत्याच सादर झालेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात पर्यावरण आणि वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून, १५९.८२ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मुंबई हे ‘सी ४० सिटीस’च्या वातावरणीय अर्थसंकल्प कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या जगातील १३ महत्त्वाच्या शहरांपैकी एक ठरले आहे. महापालिकेने आपल्या एकूण भांडवली खर्चाच्या सुमारे ३७ टक्के हिस्सा पर्यावरणपूरक उपक्रमांशी सुसंगत ठेवला आहे. यामुळे प्रशासकीय प्रक्रियेत ‘ग्रीन क्लायमेट लेन्स’ रुजवण्यास मदत होणार आहे.काय आहेत महत्त्वाचे प्रकल्प?प्रकल्प माणस : आयआयटी कानपूरच्या सहकार्याने मुंबईत ७५ ‘लो-कॉस्ट सेन्सर्स’चे जाळे उभारले जात आहे. यामुळे हवेच्या प्रदूषणाचे ‘हॉटस्पॉट्स’ ओळखून त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे शक्य होईल.प्रदूषण नियंत्रण: बांधकाम स्थळांवर २८ कलमी मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी, मिस्टिंग मशिन, स्प्रिंकलर्स आणि फॉगिंग मशिनचा वापर वाढवण्यात आला आहे.आधुनिक स्वच्छता: रस्ते सफाईसाठी ''लिटर-पिकर''सह विद्युत आणि यांत्रिकी स्वीपर तैनात करण्यात आले आहेत. तसेच धूळ कमी करण्यासाठी पिण्यायोग्य नसलेल्या पाण्याने रस्ते धुण्यावर भर दिला जात आहे..पर्यावरण विभागासाठी ‘तुटपुंजी’ तरतूद?मुंबईत वाढत्या वायू प्रदूषणाने नागरिक हैराण असताना, महापालिकेने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पर्यावरण विभागासाठी केलेली तरतूद ‘साखरेच्या पोत्यात चिमूटभर’ असल्याची टीका होत आहे. मुंबईला २०५० पर्यंत ‘नेट-झीरो’ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवणाऱ्या पालिकेने २०२६-२७ साठी केवळ १५९.८२ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे.मुंबई महानगरपालिकेचा एकूण अर्थसंकल्प हजारो कोटींच्या घरात असताना, शहराच्या श्वास कोंडणाऱ्या प्रदूषणावर मात करण्यासाठी दिलेला निधी अत्यंत अपुरा वाटत आहे. जरी पालिका ''वातावरणीय अर्थसंकल्पा''च्या गप्पा मारत असली, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांसाठीची ही रक्कम वाढत्या नागरीकरणाच्या समस्यांपुढे तोकडी पडण्याची शक्यता आहे.प्रकल्पांचा वेग : अंमलबजावणीवर प्रश्नप्रकल्प ''मानस''ची संथ गती: आयआयटी कानपूरसोबतचा ७५ सेन्सर्सचा प्रकल्प अजूनही ''प्रगतीपथावरच'' आहे. शहराचा विस्तार पाहता केवळ ७५ सेन्सर्स पुरेशी आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.धुळीचा प्रश्न कायम: रस्ते धुण्यासाठी आणि मिस्टिंग मशिनसाठी केलेली ७६.१६ कोटींची (सुधारित अंदाज २०२५-२६) तरतूद वाढवून आता १५९.८२ कोटी केली असली, तरी मुंबईतील हजारो बांधकाम प्रकल्पांतून उडणाऱ्या धुळीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ पुरेसे आहे का, याबाबत पर्यावरणप्रेमी साशंक आहेत.मुंबईला खरोखर ''पर्यावरणपूरक'' करायचे असेल, तर केवळ कागदावर ''ग्रीन लेन्स'' न लावता, भरीव निधीची आणि कडक अंमलबजावणीची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. फेब्रुवारी २०२६ चे एक्यूआय आकडे आपल्यासाठी शेवटचा इशारा आहेत. जर आपण आजही निसर्गाच्या या संकेतांकडे दुर्लक्ष केले, तर भविष्यात आपल्याकडे राहण्यासाठी शहर असेल , पण त्या शहरात श्वास घेण्यासाठी शुद्ध हवा आणि पिण्यासाठी पाणी नसेल. प्रगती म्हणजे केवळ उंच इमारती नाहीत, तर प्रगती म्हणजे निरोगी जीवन आहे. आता वेळ आहे कृतीची, अन्यथा सिमेंटच्या या ढिगाऱ्याखाली आपण आपले भविष्य कायमचे गाडून टाकू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.