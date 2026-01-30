Premium|Rupee depreciation impact India : रुपयाची पडझड कशामुळे?

विशाखा बाग-gauribag7@gmail.comसध्या रूपयाची पडझडीच्या बातम्या सतत येत आहेत. सर्वसामान्य माणसाला याचा वास्तविक अर्थ कळायला किंवा त्यांच्या आयुष्यात या घडामोडींचा परिणाम जाणवायला बराच वेळ लागतो आणि त्यामुळे नेमकी रुपयाची पडझड म्हणजे काय? रुपयाचे मूल्य (व्हॅल्यू) का कमी होते? रुपयाचे मूल्य कशामुळे ठरवले जाते? आणि रुपयाची पडझड होत असताना, भारतीय रिझर्व्ह बँक यामध्ये महत्त्वाची कोणती भूमिका बजावते, हे बघू या.भारताची सध्याची परिस्थिती खरे तर वस्तू आणि सेवाकर अर्थात ‘जीएसटी’च्या दरापासून ते शेअर बाजारापर्यंत सुखावणारीच आहे. भारत सरकारने परदेशी संस्थानिक गुंतवणूकदारांसाठी व्यवसाय करण्यासाठी किंवा भागीदार होण्यासाठी म्हणून नियमांची शिथिलता करून लालफितीमध्ये न अडकवता ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुरू केलेच आहे. त्याचबरोबर सध्या महागाईचा दर कमी असणे, ‘जीडीपी’मध्ये बऱ्याच अंशी सुधारणा होणे, भारताकडे ६८९ अब्ज डॉलर परकी गंगाजळी असणे, चालू खात्यातील तूट ठीकठाक असणे अशा बऱ्याच गोष्टी भारताच्या बाजूने आहेत. परंतु, अमेरिकेबरोबरचे ताणले गेलेले व्यापार संबंध, जगात सर्वांत जास्त म्हणजे ५० टक्के हा अमेरिकेने भारतावर लावलेला कर; त्याचबरोबर परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारताकडे कमी केलेला गुंतवणुकीचा ओघ, भारतीय शेअर बाजारांमधून परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेली गुंतवणूक, जपानच्या मध्यवर्ती बँकेने वाढविलेले व्याजदर आणि यामुळे डॉलरच्या तुलनेतसुद्धा ‘येन’ या चलनाचे वाढलेले मूल्य, परदेशी कर्ज घेतलेल्या भारतीय गुंतवणूकदारांना यामुळे बसणारा फटका आणि सर्वांत मुख्य कारण म्हणजे भारतीय शेअर बाजारामध्ये ‘आयपीओ’चा वाढलेला दबदबा त्यामधून मिळणारे झटपट उत्पन्न याची लालसा परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनासुद्धा पडली आहे. त्यामुळे असे गुंतवणूकदार बाजारात कमी काळासाठी पैसा लावून त्यावर जास्त परतावा मिळवून भारतीय बाजारातून बाहेर पडत आहेत. या सर्व गोष्टींचा फटका रुपयाच्या मूल्याला बसतो आहे. .चलनाच्या मूल्याला महत्त्वजगातील विविध देशांच्या अर्थव्यवस्था आणि उद्योग हे एकमेकांवर अवलंबून असल्यामुळे ‘करन्सी एक्स्चेंज रेट’ला म्हणजेच चलनाच्या मूल्याला अतिशय महत्त्व आहे. जागतिक बाजारात जेवढे जास्त व्यवहार भारतीय रुपयांमध्ये होतील, त्याप्रमाणे रुपयाचे मूल्य कमी किंवा जास्त होईल. भारतीय सॉफ्टवेअरपासून ते अनेक गाड्या; तसेच वस्तूंपर्यंत जेव्हा निर्यात वाढते किंवा परकी गुंतवणूकदार एखाद्या कंपनीद्वारे भारतात गुंतवणूक करतात किंवा परकी संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारामध्ये किंवा बाँड मार्केटमध्ये गुंतवणूक करतात किंवा परदेशात राहणारे भारतीय नागरिक भारतात पैसा पाठवतात किंवा विविध परदेशी नागरिक भारतामध्ये पर्यटनासाठी येतात या सर्व गोष्टींमध्ये भारतीय रुपयाची मागणी वाढते आणि यामुळे मूल्य वाढायला मदत होते.याउलट, जेव्हा आपण परदेशी विविध वस्तू, क्रूड ऑइल, सोने यांसारख्या वस्तूंची आयात करतो, भारतीय कंपन्या जेव्हा परदेशात गुंतवणूक करतात, भारतीय पर्यटक आणि विद्यार्थी विविध कारणांसाठी जेव्हा परकी चलन खरेदी करतात किंवा भारतीय कंपन्यांना किंवा सरकारला परदेशी कर्जाची परतफेड करायची असते, तेव्हा मात्र भारतीय रुपया देऊन परकी चलन खरेदी करावे लागते आणि यामुळे भारतीय रुपयाचे मूल्य कमी होते. वरील दोन्ही वेळेस, जेव्हा जेव्हा गरज असेल, तेव्हा तेव्हा भारतीय रिझर्व्ह बॅंक यावरील व्यवहारांमध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न करून रुपयाचे मूल्य अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न करते. रुपयाचे मूल्य घसरत असल्यास बँक स्वतःजवळील परकी चलन जागतिक बाजारात विकून भारतीय रुपये खरेदी करते आणि त्याद्वारे रुपयाची घसरण थांबवण्यास मदत होते. या रुपयाच्या होणाऱ्या पडझडीमुळे बऱ्याच वेळेला भारतामधून ज्या वस्तू, भारतीय सॉफ्टवेअर निर्यात केले जाते, त्यांना फायदा होतो, म्हणजेच काय ते उदाहरणामध्ये बघू..१. आयात-निर्यातीवर परिणामएखादी भारतीय कंपनी एक लाख डॉलरचा परदेशी व्यवहार करत असेल म्हणजेच परदेशात निर्यात करत असेल तर आधीच्या चलनाच्या दराप्रमाणे एक डॉलर बरोबर ८५ रुपये यानुसार कंपनीला ८५ लाख रुपये मिळतील; पण आता रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे चलनाचा दर एक डॉलरसाठी ९० रुपये असा आहे, आता यानुसार कंपनीला ९० लाख रुपये मिळतील. कंपनीला पाच लाख रुपये नफा झाला असला तरीही वेगवेगळे कर, कामगारांचा खर्च या आणि अशा इतर खर्चांमुळे कंपनीचा नफा कमीच होतो. तरी, रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे निर्यातदारांना फायदा नक्की होतो. कापड उद्योग, औषध आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांना या ठिकाणी चांगलाच फायदा होतो. याउलट आयात करताना मात्र जिथे आधी ८५ रुपये द्यावे लागत होते, त्या ठिकाणी आता ९० रुपये द्यावे लागत असल्यामुळे परदेशातून आयात करणे नक्कीच महाग झाले आहे.२. महागाईचा दररुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे आयात केलेले क्रूड ऑइल, खाद्यतेल यासह इलेक्ट्रॉनिक आणि विविध वस्तू यांच्या किमती आपोआपच वाढतात आणि त्यामुळे महागाईचा दर सुद्धा वाढतो; मग महागाईचा दर आटोक्यात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला व्याजाचा दर वाढवावा लागतो आणि इतर उपाययोजनासुद्धा कराव्या लागतात..३. भांडवली बाजारपरकी संस्थात्मक गुंतवणूकदार जास्त व्याजदराच्या किंवा परताव्याच्या हेतूने भारतीय बाजारामध्ये गुंतवणूक करतात. रोखे बाजार (बॉँड मार्केट) किंवा शेअर बाजारात केलेली गुंतवणूक ही जेव्हा त्यांना परत डॉलर किंवा इतर चलनामध्ये रूपांतरित करायचे असते तेव्हा रुपयाचे अवमूल्यन झाले असेल तर मिळालेला परतावा हा अजूनच कमी होतो आणि यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजारामध्ये कोणतीही आकर्षकता निर्माण होत नाही. रुपयाचे मूल्य स्थिर असणे ही एकमेव गोष्ट परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करते. रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार गुंतवणूक करत नाहीत आणि केलेली गुंतवणूक अजून अवमूल्यन होईल, या भीतीने काढून घेतो आणि यामुळे भारतीय भांडवली बाजार पुन्हा खाली येतो आणि बाजार खाली आल्यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन अजून होते, अशाप्रकारे एक न सुटणारे वाईट चक्र चलनाच्या आणि भांडवली बाजारात तयार होते.४. व्याजाचा दररुपयाच्या अवमूल्यनामुळे महागाईचा दर वाढतो आणि यावेळेस भारतीय रिझर्व्ह बँकेला हस्तक्षेप करून महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी व्याजदर वाढवावे लागतात. या वाढलेल्या व्याजदरामुळे कर्ज घेणे महाग होते आणि याचा फटका कंपन्यांना; तसेच सर्वसामान्य कर्जदारालासुद्धा बसतो. यामुळे भांडवली बाजारात त्याचप्रमाणे उद्योगधंद्यांमध्ये होणारी गुंतवणूकही कमी होते, कारण कर्ज महाग झालेले असते आणि यामुळे वस्तूंची खरेदी-विक्री, उत्पन्नाचा दर आणि रोजगाराच्या दरावरही फरक पडून, अनेक दिवस हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर मंदीची शक्यतासुद्धा निर्माण होते..वरील सर्व मुद्द्यांकडे बघता एकच लक्षात येते, की रुपयाचे मूल्य अबाधित आणि स्थिर ठेवणे ही बाजारातील सर्व घटकांची जबाबदारी आहे. सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपानुसार वेळोवेळी रोखे बाजाराच्या साह्याने आणि परकी चलन विकून वरील दोन्ही संस्था त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडतात. चालू खात्यातील तूट भरून काढणे किंवा ती स्थिर ठेवणे यासह निर्यात वाढवणे आणि परकी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे या काही गोष्टींनी रुपयाचे अवमूल्यन थांबवता येणे शक्य आहे.(लेखिका कॉर्पोरेट ट्रेनर आणि इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 