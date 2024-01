Google Search : गुगल सर्चची पंचविशी!

If someone says it’s raining and another person says it’s dry, it’s not your job to quote them both. Your job is to look out of the window and find out which is true.

पत्रकारितेचे प्राध्यापक जोनाथन फॉस्टर यांचं हे वाक्य फार प्रसिद्ध आहे. त्यांचं हे वाक्य केवळ पत्रकारितेलाच लागू होत नाही, तर ते सर्वसामान्य माणसांनाही लागू होतं, हे गुगलनं सिद्ध केलं आहे.

बाहेर पाऊस पडतोय की नाही, हे खिडकी उघडून पाहण्याचं माध्यम गुगलमुळे आज प्रत्येकाच्या हातात पोहोचलं आहे. आता तो पाऊस खरा आहे की कृत्रिम, याची मात्र प्रत्येकवेळी शाश्वती देता येत नाही. त्यासाठी सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर करायला हवा.

नाण्याच्या दोन बाजू असतात. नाण्याची एक चांगली बाजू तर आपण पाहिली, पण आता नाण्याच्या दुसऱ्या आणि थोड्या नकारात्मक बाजूकडेही पाहायला हवं. या ठिकाणी ‘गुगल इफेक्ट’बद्दल जाणून घ्यायलाच हवं.

गुगलसारख्या सर्च इंजिनमुळे माहिती सहजपणे उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे गोष्टी लक्षात ठेवण्याची माणसाची प्रवृत्ती हळूहळू कमी होऊ लागली आहे. एखादी गोष्ट माहीत नसेल तर ती आपण गुगलवर शोधतो.

पण ती माहिती आपल्या डोक्यात साठवून ठेवण्याची मात्र तसदी घेत नाही. कारण पुन्हा जेव्हा ती माहिती आपल्याला हवी असेल तेव्हा ती गुगलवर सहज मिळेल, याची आपल्याला खात्री असते. यालाच म्हणतात ‘गुगल इफेक्ट’.

थोड्याच कालावधीमध्ये गुगल आपल्या आयुष्यातला एवढा महत्त्वाचा भाग झाला, की २००६मध्ये ‘गुगल’ शब्दाचा समावेश ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरीमध्ये क्रियापद म्हणून करण्यात आला आहे.