Premium|Book cover aesthetics : मुखपृष्ठ म्हणजे फक्त सजावट की लेखनाचा आत्मा? मुराकामीच्या पुस्तकांपासून उलगडलेला 'दृश्य' कलेचा अनोखा प्रवास

‘Don’t judge a book by its cover’ ही इंग्रजीतली प्रख्यात म्हण आहे. माणसाचं आतलं रूप बघा, बाहेरच्या रूपावर जाऊन फसू नका असा त्याचा आशय आहे. पण खुद्द पुस्तकांच्या बाबतीत मात्र मला वाटतं, मुखपृष्ठ हे आतल्या लेखनाचं दृश्य माध्यमांतर असतं. त्या अर्थानं ते सहोदर असतात. त्यामुळे एकाला बघितलं की दुसऱ्याचा अंदाज येतो. आणि दोन्ही एकत्र समोर धरलं की वाचकाला निखळ दुहेरी आनंद मिळतो! अगदी परवाची गोष्ट. मी आणि माझा मित्र प्रख्यात जपानी लेखक मुराकामी याच्या पुस्तकांवर गप्पा मारत होतो. त्याच्या नेहमीच्या नॉर्वेजीअन वूड्स वगैरे पुस्तकांवर बोलून झाल्यावर माझ्या मित्राला त्याची अजून एक कादंबरी आठवली. पण त्याला त्याचं नाव आठवेना. तो म्हणाला, ‘‘अरे ते लांबलचक नाव असलेलं पुस्तक बघ... लाल रंगाचं मुखपृष्ठ... त्याच्यात एक मधे पांढरं वर्तुळ आणि त्यात फिरणारे काळे आणि लाल पक्षी...’’ आणि मग तो हे बोलत असताना एकदम आम्हाला दोघांनाही नाव आठवलं आणि एकमेकांना टाळी देत आम्ही एकत्रच म्हणालो, ‘‘साऊथ ऑफ द बॉर्डर, वेस्ट ऑफ द सन!’’ नंतर माझ्या लक्षात आलं, की खरोखर अनेकदा वाचकाला पुस्तकाचं मुखपृष्ठच नेणिवेत लक्षात राहिलेलं असतं. पात्रांची नावं विसरतात, कादंबरीतील प्रसंग विस्मरणात जाऊ शकतात, पण ते मुखपृष्ठ मात्र आत जिवंत राहतं, आणि त्या लेखनाचा सगळा मूड सोबत घेऊन ते जिवंत राहतं. लहानपणापासून माझी चित्रकला अगदी बेताची होती आणि निबंधात मात्र मला पैकीच्या पैकी गुण असायचे. आता मागं वळून बघताना ध्यानात येतं, की असं असलं तरी लहानपणी बेदम पुस्तकं वाचल्यामुळे मुखपृष्ठांच्या रूपानं नकळत दृश्यकलेचा आनंद घेता आला, नकळत एका दुसऱ्या महान कलेची तोंडओळख झाली..Publishing Industry : मराठी पुस्तक महोत्सवात नव्या लेखकांचा उदय; वाचकांचा कल जुन्या लेखकांकडे.आजही अनेकांचा अनुभव असेल, पुस्तक प्रदर्शनांमध्ये जाऊन पुस्तकं बघताना पहिल्यांदा मुखपृष्ठच बघितलं जातं. किंबहुना ते ताकदीचं असेल तर आपण पुस्तक कुतूहलानं उचलतो, हातात घेतो आणि चालतो. अगदी ऑनलाइन खरेदी करतानादेखील आधी मुखपृष्ठच बघितलं जातं. प्रकाशकांच्या विक्रीच्या गणितात मुखपृष्ठ म्हणूनच फार महत्त्वाचं असतं.चांगलं मुखपृष्ठ कसं असतं? आतल्या आशयाशी नुसतं संबंधित नव्हे, तर आतल्या आशयाचा सूर ओळखून त्यानुसार तयार झालेलं मुखपृष्ठ नेहमीच वाचकांच्या स्मरणात राहतं. प्रत्येक वेळी कलात्मक आविष्कार हवा असतोच असं नाही. माहितीपर पुस्तकांचं मुखपृष्ठ कवितासंग्रहाच्या मुखपृष्ठासारखं असून चालत नाही! आत्ता लिहिताना मला तरला दलाल यांची पुस्तकं आठवताहेत. पाककलेवरच्या त्यांच्या सगळ्या पुस्तकांची मुखपृष्ठं फार मस्त असतात. त्याच्या थेट खाद्यपदार्थांचे फोटो असतात. ते फोटो अत्यंत कलात्मकरित्या काढलेले असतात आणि शीर्षकाचं सुलेखनदेखील जमून आलेल्या बिर्याणीसारखं फडफडीत असतं! याच्या अगदी उलट म्हणजे कवितासंग्रह. कवी अनिल यांचा दशपदी नावाचा मौज प्रकाशनाचा कवितासंग्रह फार सुंदर आहे. त्याचं मुखपृष्ठ निव्वळ अप्रतिम आहे. र. कृ. जोशी यांनी काळ्या रेषांच्या मधे बरोबर मोजून ठेवलेल्या दहा लाल रेषा त्या ‘दशपदी’चा आकार बाहेर काढतात! कवी ग्रेस यांच्या सांध्यपर्वातील वैष्णवी या कवितासंग्रहाचं मुखपृष्ठ सुभाष अवचट यांनी साकारलेलं आहे. त्यामध्ये दिसणारा तो फकीर आणि काळ्या पाषाणावर असलेला तो एक पक्षी हे सगळं इतकं विलक्षण संवेदन आहे. अभिजात लेखनाचा सूर ओळखून तसंच अभिजात मुखपृष्ठ साकारण्यासाठी कलाकार स्वतः उत्कृष्ट चित्रकार हवाच. गौरी देशपांडे यांच्या विंचुर्णीचे धडे या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर थोडं वाळलेलं गवत, त्यावर दिसणारे स्लीपर घातलेले दोन पाय आणि वाऱ्यावर हलणाऱ्या झग्याचा थोडा भाग असं सगळं दृश्य आहे. ज्यांनी हे पुस्तक वाचलं आहे त्यांना लक्षात येईल, की केवढं अर्थपूर्ण असं मुखपृष्ठ बाळ ठाकूर यांनी आपल्यासमोर आणलंय! गौरीच्या सगळ्या पुस्तकांमधलं मला सगळ्यात आवडणारं हे मुखपृष्ठ. कधीकधी मुखपृष्ठावर काहीच चित्र नाही, फोटो नाही आणि फक्त शीर्षक आहे असंही आपल्याला आढळतं. अशावेळी शीर्षकाचं सुलेखन तर महत्त्वाचं असतंच, पण पार्श्वभूमीचा रंगही फार महत्त्वाचा असतो. गंगाधर गाडगीळ यांची दुर्दम्य ही कादंबरी लोकमान्य टिळकांचा आयुष्यपट वाचकांसमोर जिवंत करते. त्याच्या मुखपृष्ठावर केवळ सोनेरी रंगांमधील शीर्षक आहे आणि पार्श्वभूमीला खाकी रंग आहे. टिळकांच्या आयुष्यातील सगळा संघर्ष आणि त्यापलीकडे जात मोठं होत राहणं हे सगळंच त्या मुखपृष्ठांमधून दिसतं. गंमत म्हणजे हे मुखपृष्ठ कोणी केलंय याचा उल्लेख पुस्तकात नाही. कैक लेखक आणि चित्रकार यांचीही एक जोडी जमते. हे म्हणतो, तेव्हा शि. द. फडणीस आणि पुलंची प्रवासवर्णनं मला लगेच स्मरतात..मराठीमध्ये अशी उत्कृष्ट मुखपृष्ठांची दीर्घ परंपरा आहेच, पण इंग्रजी साहित्य वाचणाऱ्या वाचकाला तर अजून एक वेगळा दृश्य-लाभ असतो. जगप्रसिद्ध इंग्रजी कादंबऱ्यांची मुखपृष्ठं प्रत्येक आवृत्तीनिशी बदलत असतात! (आणि आवृत्त्याही भरपूर येतात!) त्यामुळे एकाच पुस्तकाची दहा-बारा कव्हर्स आपल्यासमोर येतात. त्यातली काही आपल्याला आवडतात, काही आवडत नाहीत. सहसा जी आवृत्ती आपण वाचली आहे, तिचंच मुखपृष्ठच आपल्याला अधिक आवडत राहतं! टोनी मॉरिसनची The Bluest Eye ही अंतर्बाह्य अस्वस्थ करणारी कादंबरी. माझ्याकडे जी प्रत आहे त्याच्यामध्ये पांढऱ्या मुखपृष्ठावर मोत्यांसारखे गळणारे मोठे निळे अश्रू आहेत. पण मला ते मुखपृष्ठ कधी विशेष आवडलं नाही. एका आवृत्तीसाठी कादंबरीच्या नायिकेला साजेशा एका टीनएजर कृष्णवर्णीय मुलीचा फोटो आहे. हे मुखपृष्ठही मला आवडलं नाही, कारण आतलं संवेदन इतकं तरल असताना बाहेर असा फोटो असणं हे अगदी ढोबळ वाटतं! खरंतर मला ती कादंबरी इतकी आवडते आणि त्याचं कुठलंच माझ्या मुखपृष्ठ पूर्ण पसंतीला आलेलं नाही. म्हणजे कधीकधी असाही गोंधळ होऊ शकतो. लेखन इतकं सशक्त असतं, कादंबरी जगभर पोहोचते, परंतु मुखपृष्ठ मात्र अनेक प्रयोगांनंतरदेखील मनाला भिडत नाही. कधीकधी पुस्तक गाजतं आणि त्याच्यावर चित्रपट येतो आणि मग पुस्तकाचं कव्हर लगेच बदलतं! झुम्पा लाहिरीची The Namesake ही कादंबरी चित्रपटरूपात प्रसिद्ध झाली आणि लगेच मुखपृष्ठावर तब्बू आणि इरफान दिसू लागले. मला मात्र त्या पुस्तकाचं अगदी आधीचं कव्हर आवडतं. साधं पण नेमकं, घट्ट आशय धरून ठेवलेलं - झुम्पाच्या लेखनशैलीसारखंच!पुस्तकांची मुखपृष्ठं कधीकधी पार फसतात. अशावेळी बिचारा लेखक हात चोळत बसतो. त्यानं इतकं सुंदर पुस्तक लिहिलेलं असतं, परंतु मुखपृष्ठ वाचकाला ते पुस्तक हातातच घेऊ देत नाही!The Guardian या इंग्लंडमधल्या वर्तमानपत्रात एकदा सगळ्यात वाईट पुस्तकांच्या मुखपृष्ठांवर एक दीर्घ लेख आला होता. तो वाचताना माझ्या मनात आलं, असा लेख मराठीत आला तर आपल्याकडे चहुदिशांनी किती गोंधळ उडेल. सिल्व्हिया प्लॅथ या प्रख्यात कवयित्रीच्या The Bell Jar या कादंबरीची पन्नासावी आवृत्ती निघाली तेव्हा ते कव्हर पार फसलं आणि वाचकांनी त्याच्याविरुद्ध जणू जोरदार हल्लाच चढवला!.आपल्याकडे किती वाचक सजगपणे मुखपृष्ठ बघतात? मला वाटतं जेन-झी पिढी याबाबत अधिक सजग आहे. एकतर त्यांना शब्दांपेक्षा दृश्य माध्यम अधिक जवळचं आणि हक्काचं वाटतं. त्यामुळे मुखपृष्ठांमधील गाळलेल्या जागा, ज्या मोठ्या वयाच्या वाचकांना कळणार नाहीत, त्या त्यांना अचूक कळतात. डिजिटल काळ आला तेव्हा ब्रश आणि ईझल बाजूला ठेवून अनेक प्रख्यात चित्रकारांनी आयपॅडवर चित्र रंगवायला सुरुवात केली. त्यातूनदेखील उत्तम मुखपृष्ठं साकारली गेली. आता मात्र कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या काळात फार मोठा बदल समोर येताना दिसतो आहे. लेखक आपल्या पुस्तकाचा गोषवारा चॅट जीपीटीला सांगतो आणि बऱ्यापैकी चांगलं मुखपृष्ठ समोर साकारलं जातं. ते अत्यंत कलात्मक किंवा अभिजात असेलच असं नव्हे. किंवा मोठ्या चित्रकाराचा एक जो स्पर्श असतो तो त्यात दिसणार नाही. परंतु बऱ्याच वेळा चांगलं म्हणावं, निदान 'पासेबल' म्हणावं असं असतं हेही नमूद करायला हवं. या एआय ऊर्फ कृबु काळात मुखपृष्ठ आणि वाचक किंवा मुखपृष्ठ आणि लेखक यांचं नातं बदलणार आहे हे नक्की.तसंही हे नातं कसं असतं याचं मला नेहमी कुतूहल वाटत आलं आहे. मुखपृष्ठ आणि पुस्तक हे भावंडांसारखं असतं का? कधी समजूतदार मोठ्या भावासारखं मुखपृष्ठ आतल्या आशयाला धाकट्या भावंडासारखं सांभाळून घेतं. कधी बाप आणि मुलगा यांच्यातील सनातन पुरुष द्वंद्व मुखपृष्ठ आणि आतल्या लेखनामध्ये दिसतं. वाचकांच्या लेखी मात्र अनेकदा मुखपृष्ठ चांगल्या मित्रासारखं असतं. सारखा मेसेज करून त्रास न देणारा, पण पुस्तक हातात घेतलं की भरपूर बोलणारा हा मित्र!डॉ. आशुतोष जावडेकर पुणेस्थित लेखक, गायक, समीक्षक आणि इंग्रजी साहित्याचे अभ्यासक आहेत. 