Premium|Aditya Sarpotdar Director Interview : ‘पुढची संधी हेच यश...’

इरावती बारसोडेवेगळ्या धाटणीचे सिनेमे करणारा अलीकडचा तरुण दिग्दर्शक म्हणजे आदित्य सरपोतदार. आदित्य सरपोतदारचा सिनेमा म्हणजे वेगळं काहीतरी बघायला मिळणार याची शाश्वती! क्लासमेट्स, झोंबिवली, मुंजा, फास्टर फेणे आणि अलीकडेच आलेला थामा यांसारखे वैविध्यपूर्ण चित्रपट दिग्दर्शित करणाऱ्या या दिग्दर्शकाबरोबर मारलेल्या गप्पा...पहिल्यापासूनच चित्रपट क्षेत्राची आवड होती? या क्षेत्राकडे कसं वळालात?आदित्य सरपोतदार ः या क्षेत्रातली माझी चौथी पिढी. लहानपणापासूनच हे जग इतकं जवळून पाहिलं असल्यामुळे या क्षेत्राबद्दल माहिती होती; लहानपणापासूनच मी वडील-आजोबांचं काम बघतो आहे. शूटिंग बघतो आहे. पुण्यात अलका टॉकिज होतं, ते आम्ही चालवायचो. त्यामुळे घरातच लहानपणापासून पाहिलेली सिनेमाची परंपरा होती. मी १२-१३ वर्षांचा असताना, करिअरचा विचार करताना या क्षेत्रात काहीतरी करू शकतो, याची जाणीव झाली. पण काहीतरी म्हणजे काय करावं? टेक्निकल काम करावं का? असे विचार सुरू झाले. मला आठवतंय, १६ वर्षांचा असताना मी माझ्या वडिलांबरोबर असिस्टंट म्हणून काम करू लागलो. पुण्यामध्ये आम्ही कार्पोरेट कम्युनिकेशन अॅड्स बऱ्याच करायचो. कॉलेजमध्ये असताना मी बऱ्याच स्वतंत्र जाहिराती करायला लागलो. टाटा मोटर्स किंवा संचेती हॉस्पिटल यांच्यासाठी जाहिराती करायला लागलो. तिथून खरी सुरुवात झाली. हैदराबादला जाऊन ईटीव्ही मराठीमध्ये एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्युसर म्हणूनही दीड वर्ष काम केलं. मुंबईत असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून काम केलं. ही सुरुवात सतरा-अठरा वर्षांचा असताना झाली..Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.घरात पार्श्वभूमी चित्रपट क्षेत्राची होतीच, पण तरी दुसरं प्रोफेशन निवडावं असं कधी वाटलं नाही का?आदित्य सरपोतदार ः असं वाटलं नाही खरं. कारण शिकत असताना ऑन फील्ड जाऊन माझं काम करू शकेन, म्हणून मी मुद्दाम कॉमर्स निवडलं. कॉलेजनंसुद्धा त्यावेळी मला बराच पाठिंबा दिला. टाटा मोटर्स किंवा इतर ठिकाणी मी सुरुवातीला असिस्टंट म्हणून जायचो. तेव्हा एक-दोन जाहिराती केल्यानंतर त्यांनीच मला तू एकट्यानं स्वतंत्र जाहिराती केल्यास तरी हरकत नाही, असं सांगितलं. आता समोरचेच असं म्हणातायत म्हटल्यावर मला हुरूप आला आणि मी काम करत गेलो. हे काम जमतंय असं लक्षात आल्यावर करिअरसाठी हेच क्षेत्र निवडावं असं तेव्हाच विशीच्या आत ठरवलं.दिग्दर्शक झाला नसतात, तर दुसरं काय केलं असतं?आदित्य सरपोतदार ः खरंतर मी तेव्हा एक-दोन गोष्टी पडताळून पाहत होतो; दिग्दर्शक, एडिटर आणि सिनेमॅटोग्राफर. या तिन्ही बाबतींत माहिती घेणं, शिकणं सुरू होतं. मला असं वाटत होतं, की दिग्दर्शक जरी व्हायचं असलं, तरी एडिटिंग आणि सिनेमॅटोग्राफीबद्दल माहिती असणं गरजेचं आहे. म्हणून मी तिन्ही गोष्टींचा अभ्यास सुरू केला. मग मला वाटलं, की दिग्दर्शक व्हायला मला जास्त आवडेल, कारण सिनेमा तयार करणं, डिझाईन करणं आणि शेवटपर्यंत त्याची प्रगती बघणं हे दिग्दर्शकच करतो आणि ते जास्त आकर्षक वाटलं.मराठीमध्ये याआधी फारसे कोणी हाताळले नसतील, असे झोबिंवलीसारखे विषय तुम्ही हाताळलेत. त्याबद्दल काय सांगाल?आदित्य सरपोतदार ः मला नेहमी असं वाटतं, की कुठलाही सिनेमा करायच्या आधी, त्याची जी मूळ कथा, म्हणजे वन लाइन स्टोरी असते, ती रोमांचक वाटली तरच ती कथा सिनेमाच्या दिशेनं जाण्यास सुरुवात होते. फास्टर फेणे असो, झोंबिवली असो, या सगळ्याच सिनेमांची एका ओळीतली कथा मला फारच रोमांचक वाटली होती. झोंबिवली सिनेमा महासाथीच्या काळात जेव्हा सगळेच घरामध्ये होते, तेव्हा सुचला. आपण काय परिस्थितीमध्ये आहोत आणि बाहेर काय चाललंय, अशा पार्श्वभूमीवर ही हॉरर कॉमेडी सुचली, कारण बाहेर वातावरण तसं होतं. त्याच्यावर काही भाष्य करणारा, करमणूक करणारा सिनेमा करू शकतो, अशा विचारातून झोंबिवलीची सुरुवात झाली. फास्टर फेणेबद्दल बोलायचं, तर लहानपणापासून वाटत होतं की भा. रा. भागवतांच्या त्या व्यक्तिरेखेवर काही करावं. कारण ती व्यक्तिरेखा माझ्या खूप आवडीची होती. क्लासमेट्सची कथासुद्धा माझे मित्र आणि भावनांमधून आलेली कथा होती... त्या काळात आपण जे आयुष्य जगलो आहोत, ते कुठेतरी पुन्हा हवंहवंसं वाटावं अशी कथा. थोडक्यात काय, तर प्रत्येक सिनेमाच्या मागे एक भावना आहे आणि त्यामागे एक मूळ एका वाक्याची कथा आहे. ती कथा सुचली आणि वाटलं की यावर आपण पुढची दोन वर्षं काम करून चांगला सिनेमा करू शकतो. प्रत्येक सिनेमाचा प्रवास असाच सुरू झाला.असं कधीच वाटलं नाही, की एकाच जॉनरमध्ये राहून एकाच प्रकारचे सिनेमे करू या किंवा ठरावीक पद्धतीचा सिनेमा चाललाय तर त्याच स्टाइलचा सिनेमा करू या. असं एकाच गोष्टीत अडकायला मला कधीच आवडत नाही, कारण मग तुमच्या कामात एक ‘स्टिलनेस’ येतो. पुनरावृत्ती दिसायला लागते. तोचतोचपणा येतो. त्यामुळे दरवेळी काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला..तुमच्या दृष्टीनं चांगला सिनेमा म्हणजे काय? त्याचे निकष काय आहेत?आदित्य सरपोतदार ः मला वाटतं एका सोप्या गोष्टीनं निकष ठरवता येतो. प्रत्येक दिग्दर्शकानं, तो स्वतः कुठला सिनेमा तिकीट काढून बघायला जाईल याचा विचार करायला हवा, तसा सिनेमा त्यानं करावा. तुम्ही प्रत्येकासाठी सिनेमा तयार करू शकत नाही. हे माध्यम व्यक्तिनिष्ठ आहे. पण तुम्ही जो सिनेमा बघता किंवा एन्जॉय करता, त्या धाटणीचा सिनेमा तुम्ही नक्कीच करू शकता. कारण तसे अजून प्रेक्षक असूच शकतात. मी नेहमी तरुण दिग्दर्शकांना विचारतो, हा सिनेमा तुम्ही केला नसता, अन्य कोणी केला असता, तर तुम्ही तिकीट काढून तो बघायला गेला असता का? या प्रश्नाचं उत्तर ‘हो’ असणं गरजेचं आहे; हो, मी हा सिनेमा बघेन! आणि मग त्या पद्धतीचा सिनेमा करता आलाच पाहिजे.माझ्या प्रत्येक सिनेमामध्ये मी निखळ कौटुंबिक मनोरंजनाचाही थोडा तरी भाग ठेवलाय. कारण माझ्या मते, चित्रपटगृहामध्ये एक आख्खं कुटुंब जातं. सिनेमा वैयक्तिक अनुभवाचं माध्यम नाहीय. त्यामुळे माझ्या दृष्टीनं चांगल्या सिनेमाचे दोन निकष आहेत - एक, जो सगळे बघू शकतील असा आणि जो मी स्वतः तिकीट काढून बघेन असा!मराठीमध्ये अजूनही पठडीतलेच विषय हाताळले जातात, असं तुम्हाला वाटतं का?आदित्य सरपोतदार ः कुठलीही इंडस्ट्री घ्या, तिथं शेकडो सिनेमे येतात. लोकांनी कुठला सिनेमा करावा, हे तुम्ही त्यांना सांगू शकत नाही. त्यातही एक ट्रेंड असा असतो, एक सिनेमा चालला की त्या पद्धतीचे दहा-बारा सिनेमे अजून येतात. पण तुम्ही व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिलं, तर मराठीतही एवढे सिनेमे तयार होत असतील, तर त्यात दहा सिनेमे तरी नक्कीच असे असतात, जे वेगळ्या पद्धतीनं केलेले असतात. आता प्रेक्षकांनी ते बघणं, ते पुढं आणणं हे गरजेचं आहे. मल्याळी इंडस्ट्रीमध्ये असलेले माझ्या ओळखीचेही मला हेच सांगतात, की बाहेर जे सिनेमे प्रोजेक्ट केले जातात, ते चांगले असतात. पण असे अनेक सिनेमे असतात, जे चांगले नसतात - तेच तेच विषय असतात. ते प्रेक्षक डोक्यावर घेत नाहीत. आपल्याकडे तोच मुद्दा आहे. जुन्या पद्धतीचे, तेच तेच विषय घेऊन सिनेमे तयार होत आहेत, पण त्याकडे आपण फार लक्ष देऊ नये असं मला वाटतं. वेगळ्या धाटणीचे, चांगले सिनेमे प्रेक्षकांनी बघावेत. एक साधा मुद्दा असा, कुठलाही मराठी प्रेक्षक वर्षातून चार-पाच सिनेमे चित्रपटगृहामध्ये जाऊन बघतो. त्या पाच सिनेमांमध्ये तुम्ही कुठल्या सिनेमाची निवड करताय, हे महत्त्वाचं ठरतं..Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...कुठल्याही क्षेत्रात एआयचा वापर अपरिहार्य झाला आहे. त्याचे फायदेही आहेत आणि तोटेही. तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही मुंजासाठी एआय वापरलं होतं का?आदित्य सरपोतदार ः तुम्हाला खरं सांगू का? मुंजासाठी मला एआयचा फारसा वापर करता आला नव्हता. आपल्याकडे एआयचा स्फोट साधारण दीड वर्षापूर्वी झाला. मुंजा त्याच्या आधी आलाय. त्याच्या प्रदर्शनाच्या काळात हे एआय प्रकरण सुरू झालं. आत्ताच आलेल्या थामासाठी एआयचा वापर केला, पण तोही सुरुवातीला. म्हणजे दिग्दर्शक जेव्हा आयडिएशन करतो, तेव्हा दिग्दर्शकाच्या डोक्यात एक व्हिजन असतं. ते व्हिजन तो त्याच्या टीमपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एआयचा वापर करता येतो. उदाहरणार्थ, मला कशा पद्धतीचं लायटिंग हवं आहे हे माझ्या डीओपीला सांगण्यासाठी किंवा काय पद्धतीचा सेट मला दिसतोय हे आर्ट डायरेक्टरला सांगण्याचं टूल म्हणून एआयचा वापर करू शकतो. पण याचा अर्थ असा नाही, की त्या कम्युनिकेशननंतर एआयचा वापर करून शेवटचं काम होईल.संबंधित लोकांनी मेहनत करून ‘एन्ड प्रॉडक्ट’ तुम्हालाच करावं लागतं. एआयमध्ये जनरेट केलेले व्हिडिओ किंवा फोटो किंवा संगीत याचा वापर मोठ्या पडद्यावरच्या सिनेमामध्ये होऊ शकत नाही. कारण मोठ्या पडद्यावर लागणारी इमेज क्वालिटी देणारं, त्या दर्जाचं एआय अजून आपल्याकडे तयार झालेलं नाही. मोठ्या पडद्यावरच्या मनोरंजनासाठी त्याचा अजून बराच विकास होणं गरजेचं आहे. यूट्यूब व्हिडिओ, इन्स्टा व्हिडिओसाठी लोक एआय वापरतात आणि ते तेवढ्यापुरतं ठीक आहे. पण जे घडलंय आणि घडतंय, जो डेटा आधीच अस्तित्वात आहे, तो डेटा एकत्र करून त्याचं वेगळं व्हर्जन एआय तयार करतं. त्यामुळे तुम्ही काही नवीन करणार असाल, तर एआय तुम्हाला वेगळं असं नवीन काहीच देणार नाही....पण वेळ वाचवण्यासाठी एआयचा फायदा होऊ शकतो?आदित्य सरपोतदार ः नक्कीच. पण तरीही मला ते वेळ वाचवण्यापेक्षा, आधी म्हणालो तसं, कम्युनिकेशनचं उत्तम टूल वाटतं. व्हिजन टीमसमोर ठेवण्यासाठी एआयचा वापर होऊच शकतो. पण ती व्हिजन समजून घेऊन त्या त्या टीमनं मेहनत केल्यानंतरच सिनेमा तयार होतो.दिग्दर्शक म्हणून ओटीटी माध्यमातल्या संधी आणि आव्हानांबद्दल काय वाटतं?आदित्य सरपोतदार ः कोरोना काळात ओटीटी माध्यम खूपच नवीन होतं. ओटीटी कसं पाहावं, त्यावर काय पाहावं, हे लोकांना कळत नव्हतं. आता पाच वर्षांनंतर, कोणता कंटेंट ओटीटीवर बघण्यासाठी आहे, कोणता कंटेंट थिएटरमध्ये बघण्यासाठी आहे, आणि कोणता कंटेंट यूट्यूबवर फोनवर बघण्याजोगा आहे, याची जरा स्पष्टता आलीय. आता त्यातलं अंतर लोकांना कळायला लागलं आहे. दिग्दर्शक म्हणून माझ्या मते, कंटेंट सादरीकरणाचा हा आणखी एक प्लॅटफॉर्म आलाय. तो प्लॅटफॉर्म आपल्याला सांगतो, की माझ्याकडे असलेली कथा खूप ‘पर्सनल व्ह्युइंग’साठी आहे किंवा त्या कथेचा टोन खूप वैयक्तिक अनुभवासाठी आहे, तर ती कथा ओटीटीसाठी खूप उत्तम ठरू शकते. पण जर एखादी कथा एकत्रितरित्या अनुभवण्यासाठी असेल, सगळ्यांनी एकत्र बसून एन्जॉय करण्यासाठी असेल, तर ती कथा ओटीटीवर आणून फारसा फायदा होत नाही. आपल्याकडे ओटीटी हे वन-टू-वन अनुभवाचं माध्यम झालेलं आहे. आई, वडील आणि मुलगा/मुलगी असे तिघं घरात असतील, तर ते तिघंही त्यांच्या त्यांच्या ओटीटीवर त्यांचा त्यांचा कंटेंट बघतात. आपल्याकडे पूर्वी एक संकल्पना होती - रविवारी टीव्हीवर कोणतातरी ब्लॉकबस्टर सिनेमा लागणार आणि संपूर्ण कुटुंब एकत्र बसून तो बघणार. पण आता ही परिस्थिती बदलली आहे, आणि प्रत्येकाच्या डिव्हाइसवर ओटीटी आलं आहे. या पर्सनल व्ह्युइंगसाठीचा कंटेंट आपल्याकडे तयार होतोय. तसा तो तयार होत असेल, तर ओटीटी हा प्लॅटफॉर्म उत्तम आहे, त्याचा वापर केला जाऊच शकतो..थामानंतर आता पुढे काय?आदित्य सरपोतदार ः आणखी थोडे वेगळ्या पद्धतीचे सिनेमे करायचे आहेत, वेगळे जॉनर हाताळायचे आहेत. मुंजा ही महाराष्ट्रातली दंतकथा आहे, तशाच कथा भारतातल्या विविध भागांमध्ये आहेत. इतिहासात, रामायणात, महाभारतात, पुराणांमध्ये अनेक रोचक व्यक्तिरेखा आहेत. मला या परंपरांचा, कथांचा, इतिहासाचा आढावा घेऊन त्याबद्दल सिनेमात भाष्य करण्याचा किंवा ते सिनेमामधून मांडण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आपल्याकडे खूप संपन्न संस्कृती आहे. ती सिनेमात मांडण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. तो सिनेमा कुठला असेल, तो जॉनर कुठला असेल, ते लवकर सांगेनच.तुम्हाला तुमच्या कामासाठी प्रेरणा कशातून मिळते?आदित्य सरपोतदार ः माझ्या मते, सिनेमा हेच प्रेरणादायी माध्यम आहे. मी प्रत्येक आठवड्यात दोन-तीन सिनेमे थिएटरमध्ये जाऊन बघतो. आणि ते कुठल्याही भाषेतले असले तरी मी बघतो, म्हणजे मल्याळीपासून इंग्लिशपर्यंत कुठलीही भाषा चालते. वेगळं काहीतरी करणाऱ्या प्रत्येक नवीन फिल्ममेकरचा सिनेमा बघून खूप प्रेरणा मिळते. वाटतं, ‘अरे कोणीतरी हे प्रचंड वेगळं काहीतरी करतंय. हा खूप वेगळा प्रयत्न आहे. असा विचार आपण करू शकतो का?’ त्यामुळे सिनेमा हीच प्रेरणा आहे. आणि इंडस्ट्रीत येणारं नवीन टॅलेंट तर आहेच. इतरांचं नवीन काम बघण्याचा आणि त्यातून प्रेरणा मिळविण्याचा प्रयत्न मी दरवेळी करत असतो.हल्ली अनेकजण ‘क्विक सक्सेस’च्या मागे असतात. तर तुमच्या दृष्टीनं यश म्हणजे काय? आणि ग्लॅमरला भुलून या क्षेत्राकडे वळणाऱ्यांना तुम्ही काय सांगाल?आदित्य सरपोतदार ः मुळात यश म्हणजे काय, तर आपल्याला जे आवडतं किंवा ज्याच्याबद्दल पॅशन आहे ते काम करत राहणं! म्हणजे बघा, सिनेमा माझं प्रोफेशन आहेच, पण ते माझं पॅशनही आहे. त्या पॅशनमधून उभा राहणारा व्यवसाय आहे. त्यामुळे माझी यशाची संकल्पना एकदम स्पष्ट आहे - आपण ते काम करत राहू शकतो किंवा आज एक सिनेमा केल्यानंतर उद्या दुसरा सिनेमा करायची संधी मिळते, हे यश आहे! आपण थांबत नाही आणि एका सिनेमानंतर दुसरा करतो, तिसरा करतो, चौथा करतो... ही किती चांगली गोष्ट आहे. यात मला जाणवतं, की आपण आवडीचं काम करत राहू शकतो, यात कुठेतरी यश आहे. आकड्यांमध्ये, बॉक्सऑफिसमध्ये, हिट-फ्लॉपमध्ये त्याची तुलना करावी असं नाहीय. कारण सिनेमा हे असं माध्यम आहे, की कुठल्या शुक्रवारी काय चालेल आणि काय वर्क होईल हे कोणीच सांगू शकत नाही. पण माणूस मेहनत करून प्रामाणिक काम करू शकतो. ते जर त्यानं केलं, तर त्यातून त्याला पुढची संधी मिळतेच मिळते. हेच तर यश आहे! या क्षेत्रात मेहनत खूप आहे, चढ-उतार खूप आहेत, हे खूप लोकांना जाणवत नाही. या क्षेत्रात प्रचंड संयम, सातत्यानं काम करण्याची तयारी असेल तर कधीतरी कुठेतरी यश मिळेल, या आशेनंच काम करत राहणं गरजेचं असतं. जे लोक या क्षेत्राचं ग्लॅमर बघून इथं येतात त्यांना हे क्षेत्रच योग्य वेळी योग्य गोष्टी दाखवून देतं आणि सांगतं - हे एवढं सोपं नाहीय. मी बऱ्याच वेळा लोकांना सांगतो, की ग्लॅमर बघून येऊ नका, कारण ते क्षणिक आहे. ग्लॅमर हे आउटकम - ‘परिणाम’ आहे, पर्पज - ‘उद्देश’ नाही. आता लोकांना हे कुठेतरी कळायला लागलंय. कारण लोकांमधली जागरूकता वाढते आहे. आत्ताची पिढी जाणकार आहे, त्यांना मेहनत करावी लागेल हे माहिती आहे. प्रत्येकानं आपापला प्रवास करावा आणि आपलं आपलं शिकावं..तुम्ही तणाव व्यवस्थापन कसं करता?आदित्य सरपोतदार ः कुठल्याही व्यक्तीनं आपलं कामाचं क्षेत्र निवडताना आपल्याला ज्याबद्दल प्रचंड प्रेम आहे आणि ज्या कामाबद्दल पॅशन आहे, तेच काम करावं. मी आजूबाजूला बघतो, तेव्हा लोक अशी कामं करताना दिसतात, ज्याबद्दल त्यांना आत्मीयता नाहीय, प्रेम नाहीय. पण आता शिक्षण झालंय, नोकरी लागलीय म्हणून काम करतायत. त्यातूनच ताण वाढतो. आपल्या कामात, आपल्या व्यवसायात आपल्याला पॅशन नसेल, तर अवघड होतं. कुठलंही क्षेत्र निवडा, त्यात ताण आहेच. अनिश्चितता आहे. पण काम आवडत असेल, तर त्या अनिश्चिततेतूनही तुम्ही सहज पुढे जाऊ शकता. आणि मुख्य म्हणजे ताण आलेला असताना एक ब्रेक घेऊन, एक पाऊल मागे येऊन वेगळं काहीतरी करणं गरजेचं आहे. मी अनेकांना सांगतो, की आणखी एखादं कौशल्य आत्मसात करायला पाहिजे. कुठलंतरी वाद्य वाजवावं, चित्र काढावं, गाणं ऐकावं किंवा नृत्य करावं... काहीतरी वेगळं करावं... असं काहीतरी जे तुमच्या कल्पकतेला एक वेगळा विचार देईल. स्ट्रेस बस्टर म्हणून लोकांनी हे करावंच. माझ्यापुरतं सांगायचं झालं, तर मला ताण आला की मी कुठंतरी फिरायला जातो. मुंबई-पुण्याच्या वातावरणातून पूर्ण वेगळं होऊन दोन दिवस शांतपणे कुठंतरी फिरून येतो. जे लोक डेस्क जॉब करतात किंवा ठरावीक वेळाच्या नोकऱ्या करतात त्यांना त्या जगातून एक पाऊल बाहेर टाकणं किंवा रोजच्या जगातून बाहेर पडून काहीतरी टॅलेंट जपणं गरजेचं आहे. त्यानं खूप फरक पडतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 