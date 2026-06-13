Premium|Ambolgad Konkan Tour : आंबोळगडच्या निसर्गसंपन्न सहलीत अनुभवले साहस आणि आनंद

रमाकांत कुलकर्णीदेवगड नदीवरील सैतवडे धबधबा बघायला आम्ही निघालो. या धबधब्याच्या ठिकाणी पोहोचण्याची वाट दुर्गम होती. उन्हाळ्यातही या धबधब्याचे रमणीय पण रौद्र रूप पाहून डोळ्यांचे पारणे फिटले. धबधब्याच्या ठिकाणी चेतनने आम्हा सर्वांवर पाणी उडवत बालपणीच्या खट्याळ आठवणी जागवल्या.चेतन केतकर हा धाडसी गिर्यारोहक. त्याने २०१२मध्ये माउंट एव्हरेस्ट सर केले आहे. आता तो त्याच्या संस्थेतर्फे वेगवेगळ्या ट्रेक्स आणि सहलींचे आयोजन करतो. सहसा अनवट (ऑफबीट) ठिकाणी सहली आयोजित करून पर्यटकांना निसर्गाच्या विविध रूपांची अनुभूती देणे, तसेच स्थानिक संस्कृती आणि तेथील वैशिष्ट्यपूर्ण खाद्यपदार्थांचा आस्वाद मिळवून देणे हा त्याच्या ग्रुपचा मुख्य उद्देश. त्याबरोबरच, या सगळ्याला धाडसी उपक्रमांची जोड देणे, पर्यावरणस्नेही पद्धतीने व स्थानिकांना रोजगार मिळवून देण्याच्या उद्देशाने सहलींचे आयोजन करणे, हे त्याच्या संस्थेचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. चेतन आमच्या चांगल्या परिचयाचा असल्यामुळे त्याच्या ग्रुपबरोबर एखाद्या सहलीला जाण्याचा विचार बरेच दिवस मनात घोळत होता, आणि शेवटी ती संधी मिळालीच!यंदाच्या उन्हाळ्यात चेतनने कोकणातील राजापूर तालुक्यातील नाटे गावाजवळ आंबोळगड येथे तीन रात्री चार दिवसांची एक सहल आयोजित केली होती. मुळात ही सहल लहान मुलांसाठी होती. परंतु, या सहलीला त्यांचे पालक तसेच आजी व आजोबांनीही सहभागी व्हावे यावर चेतनचा भर होता. मग काय, आम्ही दोघे पती-पत्नी आमच्या दोन्ही नातवंडांसोबत या सहलीला गेलो. या सहलीत जवळजवळ वीसजण सहभागी झाले होते. आठ ते ७४ वर्षे वयोगटातील उत्साही मंडळींचा यात सहभाग होता. मुख्यतः कोकणातील निसर्गरम्य, नितांत सुंदर आणि शहरी गजबजाटापासून दूर असलेली ठिकाणे सहलीसाठी निवडली होती. या मोसमात आंब्याच्या बागेलगत राहणे, आमरसाचा मनमुराद आनंद घेणे, त्याबरोबरच मुलांसोबत बागेतील आंबे, करवंद, जांभळे खाण्याची मज्जा काही औरच! काही धाडसी खेळ, बीचवर कॅम्पिंग, धबधबे तसेच मुलांना आंब्याच्या बागेचे व्यवस्थापन कसे करतात, हे शिकविणे या ॲक्टिव्हिटीजचाही सहलीत समावेश होता. यामुळे फिरणे व मनोरंजनाबरोबरच शिकणेही होणार होते. आरामदायी बस प्रवास, कोकणात तीन रात्री राहण्याची सोय यामुळे ही सहल छान झाली. .Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....आमराई, आमरस अन् कातळशिल्पेसहलीच्या पहिल्याच दिवशी बारसूजवळील कातळशिल्पे बघण्याचे नियोजित होते. सहलनियोजनात असलेले धनंजय मराठे यांनी अतिशय हौसेने व उत्साहाने या कातळशिल्पांविषयी माहिती सांगितली. पाषाणयुगातील माणूस व्यक्त होऊ लागला व त्याने दहा ते पंधरा हजार वर्षांपूर्वी याच कातळांवर दगडी हत्यारे वापरत आजूबाजूच्या प्राणी, पक्षी, जलचर यांचे चित्र कायमस्वरूपी कोरून, चितारून ठेवले. याचा अर्थ, मानवाला व्यक्त होण्याची आस खूप पुरातन आहे व त्याच्या रक्तात मुरलेली आहे. म्हणूनच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य माणसाला जिवंत ठेवते असे ती कातळशिल्पे बघताना वाटून गेले. त्याचबरोबर ही कातळशिल्पे निरपेक्ष वृत्तीने जोपासण्यासाठी प्रयत्न करणारे मराठे आणि त्यांचे सहकारी यांचा खूप आदर वाटला. यानंतर संध्याकाळी राजापूर तालुक्यातील नाटे गावाजवळील आंबोळगड येथे असलेल्या ॲग्रो रिसॉर्टमध्ये आम्ही मुक्कामासाठी पोहोचलो. येथे रिसॉर्टच्या भोवती चारही बाजूंनी आंब्याच्या बागा होत्या. तसेच घराच्या चारही बाजूंनी मोठे व्हरांडे होते व या व्हरांड्यांत झोपाळे टांगले होते. प्रशस्त गच्चीवर केलेली जेवणाची व्यवस्था, तसेच हौशी मंडळींसाठी रात्री पत्ते खेळण्याची व नंतर उशिरापर्यंत जागे राहण्याची व्यवस्था पाहून आनंद वाटला. रिसॉर्टच्या एका बाजूला असलेला छोटासा स्वीमिंग पूल, तर दुसऱ्या बाजूला विविधरंगी फुलांचे ताटवे मन मोहून घेत होते. तेथे आमचा खास कोकणी पाहुणचार करण्यात आला. कोकणातील विविध चविष्ट पदार्थ चाखण्याचा मनसोक्त आनंद मुलांनी तर घेतलाच, पण ज्येष्ठ मंडळीनीही सोईस्करपणे आहारावरची बंधने झुगारून जेवणावर मनमुराद ताव मारला.दुसऱ्या दिवशी आम्हाला आंब्याची बाग अगदी दरीत उतरून दाखविण्यात आली. आंब्याची बाग कशी राखली जाते, आंबे कसे तोडले जातात, ग्रेडिंग कसे केले जाते, विक्री कशी होते, त्यातील अनेक आव्हाने - उदाहरणार्थ, मजुरांचा तुटवडा व त्यामुळे नेपाळी मजुरांवरील अवलंबित्व आणि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील त्यांची वर्दळ, मधेमधे अचानक बरसणारा पाऊस, कोकणातील लहरी निसर्ग, माकडांचा उपद्रव, कीडव्यवस्थापन - या गोष्टी समजावून सांगितल्या. विशेषतः आमच्यासोबत असलेल्या शहरी मुलांसाठी हे सारे फार नवीन होते. त्यांच्या ज्ञानकक्षा रुंदावणारे असे हे शिक्षण म्हणता येईल..Premium|Nostalgic Indian parents return from USA : निसर्गाची मुक्त उधळण अन् लेकीची जड अंतःकरणाने पाठवणी; एका वडिलांचा भावूक अमेरिका प्रवास.थोडे साहस आणि वाढदिवस...कोकणात आलो आहोत आणि साहसी खेळ खेळले नाही, हे शक्यच नाही. सहलीत याचाही उत्तम बंदोबस्त केला होता. डोंगराच्या कडेकपाऱ्या व खडकांवरून आम्ही सर्वांनी रॉक रॅपलिंग करत त्यातील धाडसी थरार अनुभवला. तो अनुभव विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खूपच रोमांचक होता. त्यात ज्येष्ठांना प्रोत्साहन देत समाविष्ट करून घेऊन, त्यांच्याकडून रॅपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग करून घेतले. यावेळी सोबत असलेल्या छोट्या मंडळीचा सहभाग खरेच कौतुकास्पद होता. विशेष म्हणजे मुलांनी या उपक्रमात ग्रुप लीडर चेतनला खूप मदत केली. दुसऱ्या दिवशी अंबोळगड बीचवर कॅम्पिंग करण्याचे नियोजित होते. पण अचानक आलेल्या पावसामुळे हा प्लॅन जणू पाण्यात वाहून गेला! त्यामुळे मन खट्टू झाले. पण सर्वजण सुखरूप असल्यामुळे समाधान वाटले. या अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीतून अनेक धडे शिकायला मिळाले. पहिला धडा, अशा गोष्टींसाठी प्लॅन बी नेहमी तयार असावा! अनुभवी मार्गदर्शक आणि तेथील स्थानिक यांच्यातील संपर्काचे जाळे मजबूत असावे लागते. या परिस्थितीत चेतनने अतिशय सहज, त्रागा न करता आणि न वैतागता आपले काम व नियोजन चोख पार पाडले. या कामात त्याला मुलांनी उत्तम साथ दिली. तेथील किनाऱ्यापासून जवळच असलेल्या झाडीत बरेच आत लपलेले एक छोटसे मंदिर आहे; हे चेतनशिवाय कोणालाही माहीत असणे किंवा जाणवणेही अशक्य होते. सुदैवाने जोराचा पाऊस सुरू होण्यापूर्वी आम्हाला त्या मंदिरात आसरा घेता आला. एवढ्या पावसात चेतनने आमच्या मागच्या टीमलाही गाठून आमच्यात आणले. तेथेच मंदिरात माझा ७४वा वाढदिवस केक कापून सर्वांनी अतिशय सुंदररित्या साधेपणाने साजरा केला. हा प्रसंग माझ्यासाठी खरोखरच अविस्मरणीय आहे!.यशवंतगड किल्ला, धबधबा आणि पाहुणचार तिसऱ्या दिवशी यशवंतगड किल्ला बघायला गेलो. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दूरदृष्टी ठेवून आणि योग्य रणनीती आखून समुद्रातील किल्ल्यांपासून थेट घाटापर्यंत व देशावरील सलग रांगांपर्यंत ही तटबंदीची फळी उभारली होती, हे चेतनने अतिशय सहज आणि सोप्या भाषेत समजावून सांगितले. त्यानंतर आम्ही विमलेश्वर मंदिरात गेलो. तेथे दर्शन घेऊन देवळाच्या बाजूला वाहणाऱ्या छोट्याशा नदीचा व तिथल्या निसर्गाचा आस्वाद घेतला. देवगडमधील सुधीर जोशी यांच्याकडच्या देवगड हापूस आमरसाच्या सुग्रास जेवणावर सगळ्यांनी आडवा हात मारला. तेथील आंब्याच्या बागांमध्ये दुपारच्यावेळी सगळे निवांत बसले. त्यानंतर तेथून जवळच पण ऑफबीट ठिकाणी असलेला देवगड नदीवरील सैतवडे धबधबा बघायला गेलो. या धबधब्याच्या ठिकाणी पोहोचण्याची वाट दुर्गम होती. त्याचे उन्हाळ्यातही रमणीय पण रौद्र रूप पाहून डोळ्यांचे पारणे फिटले. धबधब्याच्या ठिकाणी चेतनने आम्हा सर्वांवर पाणी उडवत बालपणीच्या खट्याळ आठवणी जागवल्या.आता आमची सहल शेवटाकडे आली होती. देवगडमधीलच रानडे कुटुंबाकडून आम्हाला पाहुणचारासाठी निमंत्रण मिळाले होते. त्यांनी आमचा साग्रसंगीत पाहुणचार केला. सुंदर असा भोजन पंगतीचा आनंद आम्हाला मिळाला. केळीच्या पानावरील उकडीच्या मोदकांचे जेवण, कच्च्या फणसाची भाजी व बाजूला चाफ्याच्या फुलांच्या सजावटीमुळे पोटाबरोबरच मनही तृप्त केले. त्यांच्या घराच्या बाजूलाच असलेला स्वीमिंग पूल, त्यात डुंबणारी बालमंडळी; आम्ही जणू आमच्या आजोळीच आलो आहोत, अशारितीने सगळे वागत होतो. विशेषतः महिलांना खूपच आनंद व समाधान मिळाले. कारण आजकाल असे माहेरपण मिळणे दुरापास्त झाले आहे. प्रवास परतीचापरतीच्या प्रवासात कराड ते सातारादरम्यान झालेल्या वाहतूक कोंडीमुळे सर्वजण हैराण झाले होते, पण गाडीत अंताक्षरीचा बेत रंगला. त्यातही चेतनने नकला करून सर्वांना खूप हसवले. आमच्याबरोबरील सर्वांनी परस्परांना समजून घेत, सामावून घेत, कधीकधी स्वतः अडचणी सोसत सहल सुखद केली. या सहलीमुळे आम्हा ज्येष्ठांना व मुलांना नवीन मित्रमैत्रिणी मिळाले. ही सहल मनाच्या कप्प्यात कायमची जागा करून राहिली आहे.रमाकांत कुलकर्णी पुणेस्थित निवृत्त बँक अधिकारी असून, हौशी पर्यटक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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