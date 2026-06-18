Premium|American Food Culture : अमेरिकेतील खाद्यसंस्कृतीचा रंगीबेरंगी प्रवास

प्रिया काळेअमेरिकी लोकांच्या दैनंदिन जीवनात बर्गर, हॉट डॉग, फ्रेंच फ्राइज, मॅक्रोनी ॲण्ड चीज, पॅनकेक्स, डोनट्स आणि बार्बेक्यू पदार्थांना विशेष स्थान आहे. सकाळच्या नाश्त्यात मेपल सिरपबरोबर दिले जाणारे मऊसूत पॅनकेक्स, त्यावर वितळणारे बटर आणि गरम कॉफी हा अमेरिकी जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग वाटतो.‘‘जग पाहायचं असेल तर त्या देशाचं अन्न चाखा,’’ अशी प्रसिद्ध म्हण आहे. अन्न ही गोष्ट त्या समाजाची संस्कृती, जीवनशैली, शिस्त, हवामान आणि माणुसकी यांचा आरसा असते. अमेरिकेत पंधरा दिवसांच्या वास्तव्यासाठी जाण्याची संधी मिळाली. त्या देशातील खाद्यसंस्कृती अनुभवताना मला वारंवार पु. ल. देशपांडे यांच्या प्रवासवर्णनांची आठवण येत राहिली. पुलंनी जसे चवीतून माणसांचे स्वभाव टिपले आहेत, तसेच अमेरिकेच्या खाद्यसंस्कृतीतून तेथील लोकांचे व्यक्तिमत्त्व दिसत गेले. शिस्तप्रिय, स्वच्छताप्रिय, वेळेचे काटेकोर पालन करणारे आणि तरीही खाण्याचा मनमुराद आनंद घेणारे अमेरिकन्स!विमानातील खाद्ययात्राप्रवासाची सुरुवात झाली तीच विमानातील चमचमीत खाद्यपदार्थांनी. भारतीय आणि अमेरिकी विमान कंपन्यांच्या ट्रेमधून येणारा पास्ताचा वास, ताज्या फळांचे रंगीत ताट, गरमागरम मेदूवडा व सांबार, रॅप्स, मफिन्स, कुकीज आणि कॉफीचा मंद दरवळ... जणू आकाशात उडतानाच जागतिक खाद्ययात्रा सुरू झाली होती. विमानातील जेवणाबद्दल अनेकदा तक्रारी ऐकायला मिळतात. पण या प्रवासात मात्र प्रत्येक ट्रे छोटेखानी फूड फेस्टिव्हलच वाटत होता. अमेरिकेतील विमानतळांवर मिळणारे स्नॅक बॉक्स आणि मील बॉक्स हे प्रवाशांसाठी अतिशय उपयुक्त पर्याय आहेत. पारदर्शक आणि नीटनेटके पॅकिंग असलेल्या या बॉक्समध्ये सँडविचेस, चीज क्युब्स, क्रॅकर्स, ताजी फळे, ड्रायफ्रुट्स, प्रेट्झेल्स, कुकीज, चॉकलेट्स, योगर्ट, सॅलड, प्रोटीन बार्स, चिकन, टर्की किंवा एग रोल्ससारखे अनेक पदार्थ असतात. विशेष म्हणजे प्रत्येक बॉक्सवर त्यातील कॅलरीज, पोषणमूल्ये, घटक आणि एक्सपायरी डेट स्पष्टपणे दिलेली असते. किंमत थोडी जास्त वाटली, तरी त्यातील ताजेपणा, स्वच्छता आणि संतुलित आहार पाहता ती योग्य वाटते. काही वेळा तर हे स्नॅक बॉक्स पाहून आपल्याकडील प्रवासात आईने दिलेल्या डब्याची आठवण येते. .Premium|London travel bucket list : लंडन बकेट लिस्ट पूर्ण; स्वामीनारायण मंदिरापासून शेक्सपिअरच्या गावापर्यंतचा अविस्मरणीय प्रवास.सुपरमार्केट की खाद्यमहोत्सव?अमेरिकेतील सुपरमार्केट्स आणि फूड मॉल्स ही स्वतंत्र पर्यटनस्थळेच झाली आहेत. तिथे प्रवेश करताच ताज्या फळांचा सुगंध, चमकत्या पॅकेजिंगची आणि शिस्तबद्ध मांडणी पाहून डोळे विस्फारतात. विविध रंगीबेरंगी फळे पाहून ती जणू चित्रकाराच्या पॅलेटवरून थेट दुकानात उतरली असावीत, असे वाटले. मोठ्या फळांचे नीटसे तुकडे करून पारदर्शक डब्यांत ठेवलेले पॅक्स पाहताना फळे खाणे हीदेखील कलाच असावी असे वाटले. एका हॉटेलमध्ये नाश्त्यासाठी फळांचा ट्रे मागवला असता, त्यातील काही फळे खराब निघाली. भारतीय सवयीप्रमाणे ‘आता वाद घालावा लागणार’ अशी मनाची तयारी सुरू झाली. पण क्षणात व्यवस्थापकांनी माफी मागत ताज्या फळांचे ताट आणून दिले. कुठलीही सबब नाही, कुठलाही वाद नाही. फक्त ग्राहकाचा आदर! त्या क्षणी जाणवले, की सेवा ही त्यांच्यासाठी व्यवसाय नसून संस्कार आहे.फूड ट्रक्सची रंगीत दुनियाअमेरिकेत विविध कारणांसाठी प्रवास करणाऱ्या लोकांना फूड ट्रक हा अतिशय सोईस्कर आणि लोकप्रिय पर्याय आहे. शहरातील रस्त्यांवर उभे असलेले फूड ट्रक्स विविध प्रकारचे स्वादिष्ट पदार्थ उपलब्ध करून देतात. बर्गर, हॉट डॉग, पिझ्झा, सँडविच, प्रेट्झेल, रॅप यांबरोबरच चायनिज, इटालियन आणि मेक्सिकन खाद्यपदार्थ, आइस्क्रीम, शेक्स, स्मूदीज आणि ज्यूस यांसारखे पर्यायही येथे मिळतात. काही फूड ट्रक्सवर बिर्याणीही मिळत असल्याचे पाहून आश्चर्य वाटले. अमेरिकेत खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेला अत्यंत महत्त्व दिले जाते. आलिशान हॉटेल असो वा छोटासा फूड ट्रक, दोन्ही ठिकाणी स्वच्छता, चव आणि हायजीन यात कुठेही तडजोड केली जात नाही. शहरात फिरताना कुठेही थांबून आपल्या आवडीचा पदार्थ सहज खाता येतो. अमेरिकी नागरिकांची शिस्त अन् स्वच्छता वाखाणण्याजोगी आहे. कोणीही स्नॅक्सची रिकामी पाकिटे किंवा उरलेले अन्न रस्त्यावर टाकत नाही. लोक स्वतःहून कचरापेटी शोधून त्यातच कचरा टाकतात. त्यामुळे अमेरिकेतील स्ट्रीट फूड संस्कृती अधिक आनंददायी, स्वच्छ आणि आरोग्यदायी वाटते.अमेरिकी खाद्यपदार्थअमेरिकेतील खाद्यसंस्कृतीबद्दल बोलताना काही अतिशय प्रसिद्ध आणि सर्वसामान्य अमेरिकी पदार्थांचा उल्लेख करावाच लागतो. अमेरिकी लोकांच्या दैनंदिन जीवनात बर्गर, हॉट डॉग, फ्रेंच फ्राइज, मॅक्रोनी ॲण्ड चीज, पॅनकेक्स, डोनट्स आणि बार्बेक्यू पदार्थांना विशेष स्थान आहे. सकाळच्या नाश्त्यात मेपल सिरपबरोबर दिले जाणारे मऊसूत पॅनकेक्स, त्यावर वितळणारे बटर आणि गरम कॉफी हा अमेरिकी जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग वाटतो. रस्त्यावर फिरताना हातात हॉट डॉग किंवा मोठे बर्गर घेऊन चालणारी माणसे सर्वत्र दिसतात. न्यूयॉर्क शहरातल्या रस्त्यांवर फिरताना हातात पिझ्झाची स्लाइस असणे हा जणू शहराचा अनौपचारिक नियमच आहे. उंच इमारतींच्या सावलीत चालताना गरमागरम पिझ्झाचा घास आणि थंड वाऱ्याची झुळूक हा अनुभव सिनेमातील दृश्यासारखा वाटत होता. फ्रेंच फ्राइज आणि कोक हे कॉम्बिनेशन जणू अमेरिकी फास्टफूड संस्कृतीचे प्रतिकच आहे. मॅक्डोनल्ड्स, बर्गर किंग, केएफसी यांसारख्या प्रसिद्ध फूड चेन्समध्ये सतत गर्दी दिसते. मॅक्रोनी ॲण्ड चीज हा पास्त्याचा साधा प्रकार अमेरिकन्ससाठी अगदी घरगुती आणि कम्फर्ट फूड आहे. बार्बेक्यू चिकन किंवा स्मोक्ड मीटच्या सुगंधाने अनेक रस्ते भरून जातात. अमेरिकी खाद्यसंस्कृतीतील हे पदार्थ केवळ चवीपुरते मर्यादित नाही, तर ते त्यांच्या वेगवान जीवनशैलीचे, मोठ्या प्रमाणातील सर्व्हिंगचे आणि ‘खाणे म्हणजे आनंद साजरा करणे’ या वृत्तीचे प्रतीक असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते..चवींची जत्रावॉशिंग्टन डी.सी.मध्ये राहण्याचा अनुभव वेगळाच होता. राजधानीचे शहर असल्यामुळे तिथे शांतता व प्रतिष्ठा जाणवत राहते. रुंद रस्ते, घाई-गडबड नसलेली माणसे आणि वेळेच्या काट्यावर चालणारे जीवन. येथे सकाळी सात वाजता केला जाणारा नाश्ता म्हणजे उत्सवच! एग सँडविच, बेसिल आणि भाज्यांचे सॅलड, फ्रूट योगर्ट, मफिन्स, राइस बाउल्स आणि ब्लॅक कॉफी. अमेरिकन्सच्या हातातला मोठ्ठा कॉफीचा मग पाहिला की वाटते, कॉफी ही त्यांची ऊर्जा नसून जोडीदारच आहे! आपल्याकडच्या उडुपी हॉटेलातील फेसाळ, दूध व साखरयुक्त कॉफीची आठवण येताच मी त्या ब्लॅक कॉफीकडे फक्त आदराने पाहिले.दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण तर खाद्यरसिकांसाठी पर्वणीच होती. ताज्या भाज्यांचे सॅलड, चिकपीज, चीज, फलाफल रोल्स, स्प्रिंग रोल्स, विविध प्रकारचे राइस, सॉसेस आणि सीझनिंग्ज... बुफे टेबल म्हणजे रंग, सुगंध आणि चवींची जत्राच! रात्रीच्या पाचपदरी जेवणात ग्रिल्ड चिकन, मॅश्ड पोटॅटो, ब्रोकोली, ॲस्परॅगस आणि ब्लूबेरी चीजकेकचा अनुभव घेताना जाणवले, की अमेरिकी खाद्यपदार्थ कमी मसाल्यातही किती चविष्ट असू शकतात. चीजचा विपुल वापर पाहून आश्चर्य वाटले, पण थंड हवामानात शरीराला ऊर्जा देण्यासाठी ते किती महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात आले.कोझी कॅफेटेरियाअमेरिकेतील कॅफेटेरिया संस्कृती हादेखील मनात घर करून राहणारा अनुभव ठरला. मोठ्या कार्यालयांपासून विद्यापीठांपर्यंत, संग्रहालयांपासून विमानतळांपर्यंत सर्वत्र प्रशस्त, स्वच्छ कॅफेटेरियाज पाहायला मिळतात. सकाळच्या नाश्त्यापासून ते रात्रीच्या हलक्या जेवणापर्यंत विविध प्रकारचे पदार्थ येथे सहज उपलब्ध असतात. अन्नपदार्थांची आकर्षक मांडणी पाहून क्षणभर आपण खाद्यप्रदर्शनात आहोत की काय असे वाटते. प्रत्येक पदार्थासमोर त्यातील कॅलरीज, प्रोटीन, फायबर किंवा इतर पोषणमूल्यांची माहिती दिलेली असते. त्यामुळे लोक आपल्या आरोग्यानुसार अन्न निवडताना दिसतात. अमेरिकी लोक कॅफेटेरियामध्ये बराच वेळ निवांत बसून काम करताना, मित्रांसोबत गप्पा मारताना किंवा पुस्तक वाचताना दिसतात. हातात कॉफीचा मोठा मग आणि समोर लॅपटॉप हे दृश्य जवळपास प्रत्येक कॅफेटेरियामध्ये दिसते. कॅफेटेरियामध्ये शांतता, स्वच्छता आणि लोकांची शिस्त जाणवते. कोणीही गोंधळ घालत नाही किंवा अन्न वाया घालताना दिसत नाही. उलट प्रत्येकजण आपला ट्रे व्यवस्थित ठेवून, टेबल स्वच्छ करूनच बाहेर पडतो. त्यामुळे कॅफेटेरिया केवळ खाण्याची जागा नसून, त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील सुसंस्कृत जागा असल्याचे जाणवते.हा भावनिक विषय. सरवणा भवनमध्ये खाल्लेला कुरकुरीत डोसा आणि अनलिमिटेड सांबार-चटणी यांमुळे भारतात असल्यासारखे वाटले. तब्बल सहा दिवसांनी भारतात मिळते तशी कॉफी मिळाली आणि मन आनंदले. जुनून रेस्टॉरंटमधील बटर चिकन, नान, पनीर टिक्का आणि डाळ तडका खाताना आपण अमेरिकेत आहोत, हेच मी विसरले. त्या चवीत घरचा उबदारपणा होता. स्वामीनारायण अक्षरधाम येथे मिळालेला चहा, ढोकळा आणि डोसा यांनी तर मन थेट भारताच्या गल्ल्यांत नेऊन सोडले. अमेरिकेतील भारतीय जेवणाची चव भारतापेक्षाही अधिक स्वादिष्ट वाटली..Premium|Nostalgic Indian parents return from USA : निसर्गाची मुक्त उधळण अन् लेकीची जड अंतःकरणाने पाठवणी; एका वडिलांचा भावूक अमेरिका प्रवास.आइस्क्रीममध्ये विरघळल्या आठवणीअमेरिकेत फिरताना एक गोष्ट विशेषत्वाने जाणवली, ती म्हणजे भारतात प्रत्येक ठिकाणी सहज दिसणारी आइस्क्रीम पार्लर्स तिथे फारशी दिसली नाहीत. मला ब्रँडेड व्हेंची आइस्क्रीम चाखण्याची संधी मिळाली. त्या आइस्क्रीम पार्लरचे सुंदर वातावरण, स्वतःची पाळी येण्याची संयमाने वाट पाहणारी लोकांची रांग आणि ग्राहकांना मनापासून मदत करणारे विक्रेते हे सर्व खूपच प्रभावी वाटले. ऑर्डर घेताना विक्रेते आइस्क्रीममध्ये घालता येणाऱ्या चॉको चिप्स, स्प्रिंकलर्स किंवा इतर टॉपिंग्जबद्दल सविस्तर माहिती देत होते. तेथील आइस्क्रीम शुद्ध, कमी साखरेचे आणि अतिशय स्वादिष्ट होते. मात्र त्या अनुभवामुळे भारतात खाल्लेल्या विविध प्रकारच्या आइस्क्रीम्सच्या आठवणीही जाग्या झाल्या. अमेरिकेतील व्हेंची आइस्क्रीमचा अनुभव अतिशय स्वादिष्ट, मोहक आणि कायम स्मरणात राहणारा ठरला.अमेरिकेत प्रवास करताना खाद्यखर्च कसा वाचवावा?अमेरिकेत खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता उत्कृष्ट असली, तरी बाहेर खाण्याचा खर्च काही वेळा जास्त होऊ शकतो. थोडे नियोजन केले तर चव, आरोग्य आणि बजेट या तिन्ही गोष्टी सहज सांभाळता येतात. प्रवास अधिक सोईस्कर आणि फायदेशीर करण्यासाठी काही छोट्या पण उपयोगी गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात.प्रवासाला निघताना काही टिकाऊ स्नॅक्स सोबत ठेवावीत. बिस्किटे, कुकीज, कपकेक्स, खाकरे, दशम्या किंवा ड्राय स्नॅक्स असे पदार्थ सहा ते सात दिवस सहज टिकतात आणि अचानक लागणारी भूक भागवण्यासाठी उत्तम पर्याय ठरतात. अमेरिकेत आकारानी छोटी स्नॅक्सही महाग असतात, त्यामुळे काही पदार्थ सोबत ठेवल्यास बरेच पैसे वाचतात. तसेच चॉकलेट, कँडी किंवा कॅडबरीसारखे पदार्थ भारतातून घेऊन जाणे फायदेशीर ठरते. कारण अमेरिकेत ब्रँडेड चॉकलेट्सची किंमत भारतीय चलनाच्या तुलनेत बरीच जास्त असते.अमेरिकेतील शहरांमध्ये फिरताना प्रचंड चालावे लागते. न्यूयॉर्कसारख्या शहरांमध्ये दिवसाला २० ते २५ हजार पावले चालणे अगदी सामान्य गोष्ट आहे. अशा वेळी सुकामेव्याचे छोटे पॅक्स, म्युसेली, ग्रॅनोला बार्स, चिक्कीचे पॅक्स उपयोगी पडतात. ते शरीराला झटपट ऊर्जा देतात आणि वारंवार स्नॅक्स विकत घेण्याची गरज राहत नाही.अमेरिकेत अनेक ठिकाणी कॉम्बो मील्स किंवा फॅमिली पॅक्स मिळतात. भारतीय जेवणाच्या तुलनेत तिथल्या जेवणाची क्वांटिटी जास्त असते. त्यामुळे दोन किंवा तीनजणांमध्ये एक कॉम्बो मील शेअर केले तरी ते पुरेसे होते. त्यामुळे खर्च कमी होतो आणि अन्नही वाया जात नाही. अनेक रेस्टॉरंट्समध्ये मोफत रिफिल्स किंवा मोठ्या पोर्शनचे पर्याय असतात, त्यामुळे ऑर्डर देण्यापूर्वी क्वांटिटी तपासणे फायदेशीर ठरते.भारतीय प्रवाशांसाठी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अमेरिकेत जाण्याआधीच भारतीय रेस्टॉरंट्सचा शोध घेऊन ठेवणे. अमेरिकी खाद्यपदार्थ स्वादिष्ट असले, तरी काही दिवसांनी भारतीय जेवणाची आठवण येतेच. त्यामुळे मुक्कामाच्या ठिकाणाजवळील भारतीय रेस्टॉरंट्स, मंदिरांमधील भोजनव्यवस्था किंवा शाकाहारी पर्याय आधीच शोधून ठेवले तर होमसिकनेस कमी जाणवतो..शाकाहारी प्रवाशांनी प्रवासाचे नियोजन अधिक काळजीपूर्वक करणे आवश्यक असते. अमेरिकेत फळे, व्हेज सँडविचेस, सॅलड्स, बिस्किटे, पिझ्झा किंवा पास्ताचे शाकाहारी पर्याय सहज मिळतात. मात्र पूर्ण शाकाहारी जेवण सर्वत्र मिळेलच असे नाही. काही ठिकाणी व्हेज पदार्थांमध्येही अंडी किंवा मांसाहारी सॉस वापरलेले असू शकतात. त्यामुळे ऑर्डर देताना प्युअर व्हेजिटेरिअन किंवा नो एग, नो मीट असे स्पष्ट सांगावे.हॉटेलमध्ये मायक्रोवेव्ह किंवा छोटा किचन एरिया असल्यास रेडी-टू-ईट पदार्थ उपयोगी पडतात.विमानतळावर पाणी महाग असल्यामुळे रिकामी बाटली सोबत ठेवून वॉटर स्टेशनवर भरून घेणे फायदेशीर ठरते.सुपरमार्केटमधून फळे, योगर्ट, ब्रेड किंवा ज्यूस विकत घेणे हे रोज बाहेर नाश्ता करण्यापेक्षा स्वस्त पडते. अनेक हॉटेल्समध्ये कॉम्प्लिमेंटरी ब्रेकफास्ट असतो. त्यामुळे सकाळचा नाश्ता पोटभर केल्यास दिवसभरातील स्नॅक्सचा खर्च कमी होतो.फूड ॲप्स किंवा डिस्काउंट कुपन्स वापरल्यास अनेक रेस्टॉरंट्समध्ये चांगल्या ऑफर्स मिळतात.कॉफी शॉपमध्ये रोज कॉफी घेण्याऐवजी इंस्टंट कॉफी सॅशे बाळगल्यास बरीच बचत होते.परदेशातील खाद्यसंस्कृती अनुभवताना खर्चाचे योग्य नियोजन केले, तर प्रवास अधिक आनंददायी, आरोग्यदायी आणि संस्मरणीय ठरतो. शेवटी, चव आणि बचत यांचा समतोल साधता आला, तरच खाद्यभ्रमंतीचा खरा आनंद मिळतो!अमेरिकेच्या या खाद्ययात्रेने मला एक गोष्ट शिकवली, अन्न ही केवळ भूक भागवण्याची गोष्ट नाही, तर ती माणसांना जोडणारी, संस्कृती समजावून सांगणारी आणि आठवणींना उजाळा देणारी जादू आहे. शेवटी जगभरातील कितीही चवी अनुभवल्या तरी घरच्या जेवणाचा घासच मनाला सर्वात जास्त समाधान देतो.प्रिया काळे पुणेस्थित एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीमध्ये साहाय्यक प्राध्यापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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