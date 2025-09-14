Premium|Vietnam travel: व्हिएतनामची सफर; हे इंडो-चायनामधील सर्वात उंच ठिकाण

सापातील सर्वात प्रसिद्ध अशा फन्सिपन माउंटनपासून आमच्या भ्रमंतीची सुरुवात झाली. हे इंडो-चायनामधील सर्वात उंच ठिकाण आहे. इथे जाण्यासाठी केबल कार आणि त्यानंतर एक छोटी फनिक्युलर ट्रेन वापरावी लागते. आम्ही तिथे गेलो त्यादिवशी खूप पाऊस आणि धुके असल्यामुळे वरून फार काही दिसले नाही. वेळी दक्षिण-पूर्व आशियाचा आमचा दौरा चांगलाच लांबला होता. जवळपास वीस दिवस आम्ही बाहेर होतो आणि त्याला कारणही तसेच होते. आधी ग्रुप टूर झाली आणि नंतर मित्रांबरोबरची ट्रिप झाली. मी, देवा घाणेकर आणि डॅनी पंडित अशा आम्ही तिघांनी व्हिएतनाममधील सापा आणि फू कॉक येथे जाण्याचा बेत आखला. या प्रवासाने आम्हाला खूप नवीन अनुभव दिले. .Premium| Study Room: राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय काय?.ता. २५ मे रोजी डॅनी हनोईला पोहोचला आणि २६ मे रोजी दुपारी मी आणि देवा ग्रुपला एअरपोर्टवर सोडून पुन्हा हनोई शहरात आलो. संध्याकाळी इंडिया गेट रेस्टॉरंटमध्ये आम्ही तिघे भेटलो आणि तिथूनच आमच्या बॅकपॅकिंग स्टाइलच्या अनोख्या प्रवासाची सुरुवात झाली. रात्रीचे जेवण आम्ही आमच्या व्हिएतनाममधील मैत्रीण कॉनीबरोबर केले. तिला भारतीय बटर चिकन खूप आवडले.रात्री दहा वाजता आम्ही हनोई ते सापा अशा स्लीपर क्लास बसने प्रवास सुरू केला. हे अंतर साधारण ३०० किलोमीटर असून त्यासाठी सहा-सात तास लागतात. रात्रीचा प्रवास निवडल्यामुळे हॉटेलचा खर्चही वाचला. मात्र, बसने आम्हाला सकाळी सहा वाजताच सापा येथे सोडले. आम्ही पिस्ताशियो हॉटेलमध्ये बुकिंग केले होते, पण चेकइन दुपारी दोन वाजता होते. त्यामुळे मधले आठ तास काय करायचे, असा प्रश्न पडला. अखेर आम्ही एक स्वस्त हॉटेल बुक करून तिथे सकाळी सात ते अकरा असे पाच तास आराम करायचे ठरवले. .Premium| GST Rate Cut: जीएसटी दरांतील कपात खरोखरच वस्तू स्वस्त करेल का?.दुसऱ्या दिवशी सापातील सर्वात प्रसिद्ध अशा फन्सिपन माउंटनपासून आमच्या भ्रमंतीची सुरुवात झाली. हे इंडो-चायनामधील सर्वात उंच ठिकाण आहे आणि त्याची उंची ३,१४३ मीटर आहे. इथे जाण्यासाठी केबल कार आणि त्यानंतर एक छोटी फनिक्युलर ट्रेन वापरावी लागते. आम्ही तिथे गेलो त्यादिवशी खूप पाऊस आणि धुके असल्यामुळे वरून फार काही दिसले नाही. पण जेव्हा हवामान स्वच्छ असते, तेव्हा इथून दिसणारे दृश्य खूपच मनमोहक असणार यात शंका नाही. वर एक बुद्ध मंदिरही आहे.खाली आल्यावर केबल कारच्या बाजूलाच एक सुंदर गार्डन आहे. तिथं फिरल्यानंतर आम्ही प्रसिद्ध मोआना कॅफेला भेट दिली. डोंगराच्या कडेला बांधलेल्या या कॅफेमध्ये फोटो काढण्यासाठी विविध प्रॉप्स ठेवलेले आहेत. झोका, पाण्यातील पियानो अशा फोटो काढण्यासाठी आकर्षक जागा तिथे आहेत. सततच्या पावसामुळे आणि थंडीमुळे आम्ही लवकरच परतीच्या प्रवासाला सुरुवात केली.(हर्षवर्धन घेवडे एमडी टूर्सचे संचालक आहेत.)---------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.