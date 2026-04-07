Premium|Arthur Road Jail reforms Mumbai : आर्थर रोड कारागृह की सुधारगृह? अट्टल गुन्हेगारांना मुख्य प्रवाहात आणणारे प्रशासनाचे 'हे' ३ यशस्वी प्रयोग नक्की काय आहेत?

जयेश शिरसाटकारागृह म्हटले, की अंधाऱ्या कोठडीत खितपत पडलेले कैदी असेच चित्र डोळ्यासमोर येते. निकृष्ट दर्जाचे अन्न, अस्वच्छता, अट्टल गुन्हेगारांची सोबत, सुटकेची आस आणि नव्याने आयुष्य घडवण्याचे आव्हान अशा परिस्थितीचा सामना प्रत्येक बंदीवान तुरुंगात करत असतो; पण आर्थर रोड कारागृह प्रशासनाने विविध प्रयोगांच्या माध्यमातून कैद्यांना तुरुंगातूनच परिवर्तनाचा मार्ग दाखवला आहे. कारागृहाचे रूपांतर त्यांनी अक्षरशः सुधारगृहात केले आहे.तुरुंगाच्या उंच आणि भरभक्कम भिंतींआडच्या दुनियेबाबत बाहेर प्रचंड कुतूहल असते. म्हणूनच की काय, तुरुंगातून सुटलेल्यांकडून आतील दिनचर्येचे वेळापत्रक, जेवण, स्वच्छता, सुखसोयी, करमणूक, मानवी हक्क, कैद्यांच्या टोळ्या, टोळीयुद्ध, गुन्हे, आतून निसटण्याचे प्रयत्न, कट, पोलिसांची वागणूक आदी अनुभव चवीने ऐकले जातात. अशाच अनुभवांच्या आधारे जागतिक स्तरावर अनेक पुस्तके व कादंबऱ्या लिहिल्या गेल्या आणि रोमांचकारी चित्रपटही तयार झाले..तुरुंग म्हटले, की सर्वसामान्यांच्या नजरेसमोर येते ती क्षमतेच्या तिप्पट आणि चौपट कैद्यांची कोंबाकोंब. पदोपदी पायदळी तुडवले जाणारे मानवी हक्क. निकृष्ट दर्जाचे अन्न, कमालीची अस्वच्छता... एकीकडे कठोर नियमांचे पालन करणारे भावनाहीन पोलिस आणि दुसरीकडे खुनशी, हिंसक अन् अट्टल गुन्हेगारांकडून शोषणाची धास्ती. कुटुंबापासून दूर झाल्याचे दुःख, केलेल्या किंवा अनावधानाने घडलेल्या गुन्ह्याचे शल्य, त्यातून येणारी अपराधी भावना... जामीन मिळेल का, खटल्याची सुनावणी कधी पूर्ण होईल, किती काळ इथेच राहावे लागेल, निर्दोष सुटू का इत्यादी प्रश्नांचे काहूर... दोषी ठरलो तर शिक्षा किती होईल आणि सुटलो तरी कुटुंब, समाज आपल्याला स्वीकारेल का? नोकरी मिळेल? पुन्हा नव्याने आयुष्याला सुरुवात करू शकेन का? अशा भावभावनांच्या, प्रश्नांच्या कोलाहलात मानसिक-शारीरिकरीत्या खंगलेला बंदी...अशा परिस्थितीमुळे मनातला कोलाहल आणि मानवी स्वभाव यातून कारागृहातील व्यवस्थेविरोधात बंड उफाळून येते... हिंसक गुन्हे घडतात, घडवून आणले जातात. काही वर्षांपर्यंत कमी-अधिक प्रमाणात जगातल्या प्रत्येक कारागृहात हेच चित्र होते; मात्र महाराष्ट्रातील कारागृहांनी आणि तिथल्या अधिकाऱ्यांनी हे चित्र पालटले. गुन्हा केल्याबद्दल आरोपींना अटक होते आणि जामीन मिळेपर्यंत त्यांना बंदी म्हणून कारागृहात आणून टाकले जाते. बंदीवानाला केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा न्यायालय ठरवेल; पण जोवर तो कारागृहात राहील, त्याचे जगणे सुखकर (कारागृह नियमांच्या अधीन राहून) कसे करता येईल, त्याच्या मनातील विचारांचा-प्रश्नांचा कोलाहल कसा शांत करता येईल, यासाठी प्रयोग सुरू केले गेले... मुंबईचे मध्यवर्ती कारागृह, आर्थर रोड याचे उत्तम उदाहरण.आर्थर रोड कारागृहाची क्षमता आहे, एकावेळी हजार बंदी ठेवण्याची; मात्र वर्षाच्या कोणत्याही दिवशी इथल्या बंदींच्या शिरगणतीची नोंद अडीच ते साडेतीन हजारांच्या दरम्यान होते. तिप्पट बंदींना आवरण्यासाठी कारागृह अधिकारी, कर्मचारी तुटपुंजे. इतके, की कधी कधी एकट्यावर तब्बल पाचशे बंदींची जबाबदारी पडते. आर्थर रोड ‘अंडर ट्रायल’ म्हणजे खटला सुरू असलेल्यांचे कारागृह. त्यामुळे इथे अतिरेक्यांपासून संघटित टोळ्यांचे म्होरके आणि खून-बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांपासून साध्या हाणामारी, चोरीच्या प्रकरणांतील आरोपी ठेवले जातात. सराईतांना (पुन्हा पुन्हा कारागृहात येणारे गुन्हेगार) सोडल्यास नवख्या, अनावधानाने गुन्ह्यात सामील झालेल्या किंवा रागाच्या भरात एखादा गुन्हा घडलेल्यांची मानसिक स्थिती अधिक बिकट होते. त्यांना कारागृहातील नियमांशी जुळवून घ्यायला बराच वेळ लागतो. त्यातच अमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या आरोपींच्या आत आल्यावर तातडीने ‘विथड्रॉव्हल सिम्टीम्स’ सुरू होतात. त्यामुळे असे बंदी सैरभैर होतात. स्वतःला किंवा इतरांना दुखापत करतात. धडपडतात... असे साधारण २५ ते ३० टक्के बंदी आर्थर रोड कारागृहात आहेत. त्यांना आवरणे, त्यांच्यावर तातडीने उपचार करणे कारागृह पोलिसांसाठी तारेवरची कसरत ठरते. त्यामुळे आर्थर रोड कारागृहाची नव्या प्रयोगांसाठी निवड केली गेली..सर्वप्रथम बंदी कारागृहात आला, की त्याचे समुपदेशन सुरू करण्यात आले. अनुभवी अधिकारी त्याच्याशी आपुलकीने संवाद साधू लागले. त्याने केलेला गुन्हा का आणि कोणत्या परिस्थितीत घडला, हे जाणून घेत त्याला धीर देऊ लागले. बंदीवान मुंबईतील असल्यास फारशी अडचण भासत नाही. त्याचे नातेवाईक, कुटुंबीय ठरलेल्या वेळेत न चुकता मुलाखत कक्षात हजर राहून त्याची भेट घेतात. कुटुंब परराज्यात, परदेशात असेल तर मात्र त्याची कुटुंबासोबत भेट, संवाद अशक्यच. असे बंदी मानसिकरीत्या अस्थिर होतात. त्यावर उपाय म्हणून कारागृहात फोन आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची विशेष सोयही करण्यात आली आहे.बंदींकडून कुटुंबीयांपैकी तीन संपर्क क्रमांक (मुख्यत्वे लॅण्डलाइन) घेऊन ते कारागृहातील विशेष, अद्ययावत फोन यंत्रात नोंदवले जातात. प्रत्येक बंदीसाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक चीप तयार करून घेतली जाते. ती फोन यंत्राला जोडली, की त्या तीन क्रमांकांपैकी कोणत्याही एकावर बंदी दहा मिनिटे बोलू शकतो. घरी दुःखाचा वा आनंदाचा क्षण असेल तर विशेष बाब म्हणून काहींना अतिरिक्त वेळही दिला जातो. त्याशिवाय प्रत्यक्ष भेट अशक्य असलेले बंदी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे आपल्या कुटुंबाला भेटू-पाहू लागले. विशेषतः परराज्यातील किंवा परदेशी बंदी आठवड्यातून नियोजित दिवस ठरावीक काळासाठी व्हीसीद्वारे कुटुंबीयांशी संपर्क साधतात. अशी व्यवस्था दहशतवादी कृत्यांसाठी अटक झालेले किंवा पाकिस्तान-चीनचे नागरिक असलेल्या बंदींव्यतिरिक्त इतरांना उपलब्ध होते.पूर्वी कारागृहातून सुरक्षितपणे ने-आण करणारे गार्ड अर्थात पोलिस मनुष्यबळ उपलब्ध होत नसल्याने बंदी प्रत्येक तारखेला न्यायालयात हजर राहील, याची शाश्वती नसे. त्यातच पुरासारखी नैसर्गिक आपत्ती, कोविडसारखा महामारीचा काळ बंदींची न्यायालयातील ने-आण विस्कळित करे. त्यावर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीचा पर्याय पुढे आला. त्यानुसार आर्थर रोड कारागृहात सर्वोत्तम आणि मुबलक यंत्रणा उभी केली गेली. त्याच्या जोडीला अलीकडेच डिजिटल किऑस्क संच उभारण्यात आला. त्यावर तपशील भरल्यास संबंधित बंदीची पुढील न्यायालयीन सुनावणी कधी आहे, आधीच्या सुनावणीत काय घडले, न्यायालयाने काय आदेश दिले, काय निरीक्षण नोंदवले इत्यादींचे तपशील एका क्लिकवर उपलब्ध होतात. त्यामुळे बंदींना अशा तपशिलांसाठी कोणावरही विसंबून राहावे लागत नाही. असे तपशील उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांची आर्थिक पिळवणूकही होत नाही..कारागृहातील जेवणाबाबत कायम तक्रारी असतात. त्यामुळेच एखाद्यासमोर नावडते किंवा पचपचीत जेवण आले की ‘जेल का खाना...’ असा शब्दप्रयोग हटकून होतो; मात्र आर्थर रोड कारागृहातील परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. अचानक भेट देणारे जिल्हाधिकारी किंवा न्यायाधीशांचे पॅनेल इथे शिजणारे अन्न चाखून आश्चर्य व्यक्त करतात म्हणजे बघा... कारागृहाच्या कॅन्टीनमध्ये (ब्रिटिशकालीन शब्द) नेमून दिलेले बंदी चहा, नाश्ता आणि जेवण शिजवतात; मात्र तीन हजार बंदींसाठी दोन वेळच्या सहा हजार चपात्यांचे पीठ हाती मळणे, चपात्या भाजणे ही क्रिया पुरती दमछाक करून सोडणारी. परिणामी, कच्च्या किंवा करपलेल्या चपात्या ताटात येत. थंड डाळ-भात अन् भाजी वाढली जाई. अन्नाची तक्रार लक्षात घेत आर्थर रोड कारागृहात आता चपात्यांचे मोठे यंत्र उभारले गेले. गरम गरम डाळ-भात अन् भाजी ताटात यावी म्हणून हॉटपॉट मागवण्यात आले. प्रत्येक जेवणाची चव आणि दर्जा अधिकारी काटेकोरपणे तपासू लागले. बंदींना थंड पाणी मिळावे म्हणून कारागृह प्रशासनाने कुलरचीही व्यवस्था केली आहे. अशा काही सुधारणांमुळे अलीकडे कारागृहात जेवणावरून होणारी धुसफूस, तक्रारी पुरत्या शमल्या आहेत. कारागृहातील कैदी स्वतःचे कपडे नियमित धुतात. त्यांचे अंथरूण मात्र नियमित धुतले जात नसे. साहजिकच अस्वच्छता होती. आता कारागृहात मोठी धुलाई यंत्रे बसवण्यात आली आहेत. ज्यात कपड्यांसह अंथरूणही स्वच्छ धुतले जाते आणि ते वाळवण्याचीही सोय आहे.कैद्यांमधून घडताहेत कुशल कारागीरपाच ते सहा महिन्यांत खटल्याचा निकाल लागून मुक्त होतील, अशा बंदींना कुशल कारागीर बनवून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता यावा म्हणून आर्थर रोड कारागृहातील अधिकाऱ्यांनी कारागृहात दुचाकी, एसी व लिफ्ट दुरुस्ती, केशकर्तन, रंगकाम, वॉल पेंटिंग, शिवणकाम आदींचे प्रशिक्षण वर्ग नियमित सुरू केले. विविध स्वयंसेवी संस्था आणि कुशल बंदींकडून इतरांसाठी असे वर्ग नियमितपणे चालवले जातात. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. तुरुंगातील अनुभवामुळे बाहेर पडल्यावर अर्थार्जनाचा वैध मार्ग सापडला, की बंदी पुन्हा गुन्हेगारीकडे सहसा वळत नाहीत, असा कारागृह अधिकाऱ्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे कारागृहात शक्य तितके प्रशिक्षण वर्ग घेण्यावर भर दिला जातो. सरावाचा भाग म्हणून अन्य बंदींचे केस कापले जातात, कपडे शिवून दिले जातात, कारागृहातील भिंती रंगवल्या जातात आणि त्यावर चित्रेही काढली जातात.कारागृहाचे रुग्णालय अद्ययावत करण्यात आले आहे. तिथे कायमस्वरूपी डॉक्टर उपलब्ध असतात. आत आलेल्या प्रत्येक बंदीचा आजार आणि त्यावर सुरू असलेली औषधांची माहिती न चुकता घेतली जाते. रुग्णालयाप्रमाणे त्याला नियमित औषधे दिली जातात. गरज भासल्यास बाहेरील शासकीय रुग्णालयात त्वरित दाखल केले जाते. कारागृहात आलेल्या प्रत्येकाला समान वागणूक दिली जाते.अशा प्रकारे ठरवून केलेल्या प्रयोगांमुळे निरनिराळी कारणांमुळे बदनाम असलेले आर्थर रोड कारागृहातील बंदी सध्या तणावमुक्त आहेत. त्यांच्या मनात इथल्या व्यवस्थेविरोधातील खदखद कमी झाली आहे. पर्यायाने इथली आंदोलने, बंड अन् गुन्हे शांत झाले आहेत.पूर्वी रात्री-बेरात्री कारागृहाचा अलार्म वाजला नाही, असा एकही दिवस जात नसे. सध्या अखेरचा अलार्म कधी वाजला, हेही इथल्या अधिकाऱ्याच्या विस्मृतीत गेले आहे. ही परिस्थिती आणखी सुधारावी, बाहेर पडलेल्या कैद्याचे पुनर्वसन व्हावे, तो मुख्य प्रवाहात यावा, या दृष्टीने आता कारागृह अधिकारी नव्या अन् अनोख्या प्रयोगांची आखणी करण्यात मश्गुल आहेत. मात्र आर्थर रोड कारागृहातील परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. अचानक भेट देणारे जिल्हाधिकारी किंवा न्यायाधीशांचे पॅनेल इथे शिजणारे अन्न चाखून आश्चर्य व्यक्त करतात म्हणजे बघा... कारागृहाच्या कॅन्टीनमध्ये (ब्रिटिशकालीन शब्द) नेमून दिलेले बंदी चहा, नाश्ता आणि जेवण शिजवतात; मात्र तीन हजार बंदींसाठी दोन वेळच्या सहा हजार चपात्यांचे पीठ हाती मळणे, चपात्या भाजणे ही क्रिया पुरती दमछाक करून सोडणारी. परिणामी, कच्च्या किंवा करपलेल्या चपात्या ताटात येत. 