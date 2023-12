AI : ज्या अर्थाने ‘माणूस विचार करतो’ त्या अर्थाने ‘संगणक विचार करतो’ असे म्हणता येईल का?

संगणकातील भाषाव्यवहार हा इनपुट आणि आऊटपूट यांच्यातील ‘प्रोग्रॅम’ नावाच्या वस्तूने होत असतो.

चायनीज रूममध्ये बसलेल्या इंग्रजी माणसाला चिनी भाषा व लिपी समजत नसली तरी त्याला त्या भाषेतील मजकुराला त्याच्यातील शब्दांच्या (अक्षरात्म चिन्हांमधील) परस्पर आकार संबंधांच्या आधारे अर्थपूर्ण प्रतिसाद द्यायची क्षमता, त्याच्याकडील सूचनांच्या म्हणजेच प्रोग्रॅमच्या मार्फत मिळालेली असते.

सर्लच्या माईंड्स ब्रेन्स अॅण्ड प्रोग्रॅम (Minds, Brains and Programme) या गाजलेल्या पेपरमधील भाषा वापरून सांगायचे झाल्यास खोलीत बंद केलेल्या इंग्रजी भाषकासाठी ‘Chinese writing is just so many meaningless squiggles’ पण तरीही दोन भाषांमधील चिन्हांच्या संबंध लावीत अर्थपूर्ण अभिव्यक्ती करणे त्याला शक्य होते कारण ‘he can identity the symbols entirely by their shapes’ या व्यवहारातून झालेली अर्थनिष्पत्ती ही अस्सल नसून ती ‘by manipulating uninterpreted formal symbols’ने शक्य झालेली आहे.

अशा प्रकारे चिनी समजणाऱ्या माझ्यासारख्या इंग्रजी भाषकाने केलेल्या भाषा व्यवहाराच्या बाबतीत काय म्हणावे लागते ते सर्लच्या आधारे सांगायचे म्हणजे ‘In the Chinese case I have everything that A.I. can put into me by way of a programne and I understand nothing; in the English case I understand everything.’

खरे तर ट्युरिंग आणि चिनी बंद खोली या प्रयोगांच्या आधारे आपण तिसऱ्या प्रकारच्या परीक्षेची कल्पना करू शकतो. एका खोलीत एक संगणक असा ठेवायचा, की ज्यात फक्त इंग्रजी भाषा व त्या भाषेत दिला जाणारा प्रोग्रॅम ठेवला आहे.

दुसऱ्या संगणकात फक्त चिनी भाषा व चिनी भाषेतील प्रोग्रॅम आहे. आता चिनी भाषेची चिन्हव्यवस्था व चिनी भाषेतील सूचनांचा प्रोग्रॅम यांनी मुक्त असलेल्या आणि इंग्रजी मुळीच न समजणाऱ्या संगणकाने त्याला समांतर अशा इंग्रजी भाषेची चिन्हव्यवस्था व इंग्रजी भाषेतील प्रोग्रॅम यांनी युक्त असलेल्या व चिनी भाषा सुतराम न समजणाऱ्या संगणकाला पाठवलेल्या संदेशाला इंग्रजी संगणक अर्थपूर्ण प्रतिसंदेश पाठवू शकेल आणि अर्थातच याचप्रमाणे याच्या उलट प्रक्रियाही शक्य आहे.

मात्र, यात अंतभूर्त असलेली अर्थपूर्णता ही अस्सल नसून व्याज व नकली अर्थपूर्णता असेल. हा खेळ a manipulation म्हणजे फिरवाफिरवीचा असेल.

भाषाशास्त्राच्या पद्धतीने आणि सर्लच्याच उद््धरणाने सांगायचे झाल्यास... ‘the formal manipulation by themselves don't have any intentionality; they are quite meaningless, they are not even symbol manipulations, since the symbols do not symbolize anything.

In the linguistic jargon, they have only a syntax but no semantics. Such intentionality as computers appear to have is solely in the minds of those who programme them and those who use them, those who send in the inputs and those who interpret output.’

सुरुवातीचा मुद्दा चिन्हव्यवस्थेचा होता. नेहमीच्या दैनंदिन भाषांतील चिन्हांचा अंकीय चिन्हांशी संबंध प्रस्थापित करीतच संगणकीय व्यवहार चालतो असे आपण म्हटले आहे. अंकांचे महत्त्व काय ही चर्चा प्लेटोपूर्व काळापूर्वीपासून चालू आहे, याची फक्त आठवण करून देतो.

