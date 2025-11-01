Premium|Fairwell Meenatai: रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं!

डॉ. आशुतोष जावडेकरतुम्ही काही पुनर्जन्म मानायचा नाहीत, पण प्रवासावर मात्र तुमचा विश्वास होता. माझा मेसेज धाडसानं प्रवास करत तुमच्या दोघांपर्यंत पोहोचेल का? नक्की पोहोचेल, असं माझं अंतर्मन सांगतं. अर्थात... अर्थात एव्हाना तुम्ही बहुधा स्वर्लोकीच्या प्रवासात असणार, तिथलं सौंदर्य टिपत असणार आणि लगोलग तुमच्या संगणकावर त्या प्रवासातली अद्भुतं नर्मविनोदी तऱ्हेनं शब्दबद्ध करत असणार! मीना प्रभु. नावच मुळी किती सुंदर, अल्पाक्षरी, लयबद्ध! थेट मीनाताईंच्या अनेक प्रवासवर्णनांच्या पुस्तकांच्या शीर्षकांसारखं! नॉर्वेमधली चोवीस तासांची रात्र आणि आकाशात झगमगणारे नॉर्दन लाइट्स बघून त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचं शीर्षक काय असावं? - उत्तरोत्तर! हातात पुस्तक घेतल्यावर ते शीर्षक वाचूनच मी ‘क्या बात है!’ असं मोठ्यानं म्हटलो होतो! रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं! मेक्सिकोपर्व, दक्षिण रंग ही शीर्षकं तर छान होतीच, पण त्यांचं चिनी माती आलं, तेव्हा त्या अल्पाक्षरी सहजसौंदर्याविषयी खरा आदर वाटला होता - जसा खुद्द मीनाताईंबद्दल कायम वाटत आलाय!त्यांची पुस्तकं तासनतास वाचत, मनानं अनेक अस्पर्शित किनाऱ्यांना भेट देत मी मोठा झालो. पुढे त्यांच्या लेखनावर समीक्षा लेखनही केलं. लंडनला गेलो असताना माझ्या यूट्यूबच्या प्रेक्षकांना मीनाताईंच्या माझं लंडन या पुस्तकाची ओळख थेट लंडनमधल्या त्या त्या ठिकाणांहून करून दिली. मीनाताई एवढ्याच आणि इतक्याच भेटल्या असत्या, तरी मला पुरेसंच होतं. लेखकाविषयी कुतूहल असतं हे खरं, पण अगदी तरुण वयातही मी एखाद्या लेखकाला प्रत्यक्ष भेटण्यासाठी अतिउत्सुक नसे. एखाद्या पुस्तकातून जो लेखक मला लेखक दिसत असे, तो मला आवडत असे, त्याची माझी मैत्री असे. पण मीनाताई मात्र प्रत्यक्ष आयुष्यातही भेटल्या, भेटत राहिल्या. खूप वेळा नाही; मोजक्याच भेटी तसं बघायला गेलं तर. मोजक्या आणि गहिऱ्या! वरिष्ठ पिढीतील अनेक मराठी साहित्यिकांच्या आणि मीनाताईंच्या समक्ष भेटी अनेकदा झाल्या आहेत. त्या भेटींची रसभरीत वर्णनंदेखील मी ऐकली आहेत. पण मी लेखक आहे म्हणून मीनाताई मला भेटत नव्हत्या. खरंतर आमची ओळख झाली तेव्हा माझी त्यांच्याशी एक लेखक म्हणून ओळख नव्हती. आणि पुढे लेखक म्हणून पॅन-मराठी जगात माझी व्यापक ओळख झाली, ते त्यांना लक्षात आलं का नाही हेही मी कधी तपासलं नाही. बहुधा आलं नसावं. माझी कला मात्र त्यांना माहीत होती. आणि जेव्हा त्या समोर असायच्या, तेव्हा त्यांनी कधी आखडती दाद दिली नव्हती. पाश्चात्त्य जनसंगीतावरचा माझा ‘लयपश्चिमा’ हा कार्यक्रम तेव्हा देशभर सुरू होता. एकदा पुण्यात खास टीनएजर मंडळींसाठी त्याचा एक वेगळा प्रयोग झाला होता. पुण्यातील अक्षरनंदन या शाळेच्या सभागृहात तो कार्यक्रम झाला, तेव्हा तिथं उपस्थित असलेल्या अनेकांना माहीत नसावं, की सगळ्या गोंगाट करणाऱ्या टीनएजर मंडळींच्या मागे खुर्चीमध्ये जी थोडीफार जेष्ठ मंडळी बसली होती, त्यात मीनाताई आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचे यजमान सुधाकर प्रभु हेही होते. त्यांचं पुण्यातील घर तिथून जवळच गणेशखिंड रोडपाशी होतं आणि म्हणून मी त्यांना मुद्दाम निमंत्रित केलं होतं. संपूर्ण कार्यक्रमभर फार जाणतेपणे ते दोघं दाद देत होते आणि कार्यक्रम संपल्यानंतर तर दोघेही भरभरून आनंदी स्वरात मला आशीर्वाद देत होते. विशेषतः सुधू सरांनी पाश्चात्त्य संगीत बारकाईनं ऐकलेलं होतं. त्यामुळे त्यांना माझा कार्यक्रम बघताना अनेक संदर्भ आठवत गेले होते. त्यांच्या ओळखीचा एक ब्रिटिश गायक आहे, त्याचीही कुठलीशी आठवण त्यांनी ओघात तेव्हा सांगितली होती. मीनाताई फक्त कार्यक्रम बघत नव्हत्या, तर भारतातलं बदलतं टीनएजर विश्वही त्यांनी तितक्यात बारकाईनं समोर बघून घेतलं होतं. अर्थात तेव्हा त्या काही बोलल्या नव्हत्या. त्यांची ती निरीक्षणं त्यांनी मला नंतर केव्हातरी सांगितली होती. .मीना आणि सुधू! नेटकेपण, शिस्त आणि अभिजातता त्या जोडगोळीच्या नावातही होती, तर आचरणात असणं स्वाभाविकच होतं! सुधू काही साधेसुधे गृहस्थ नव्हते. लंडनला जाऊन त्यांनी एखादी चाकरी आयुष्यभर केलेली नव्हती. मीना प्रभु यांच्या वाचकांना मीनाताई सधन असतील याचा अंदाज येतो, पण ते दोघे केवढे प्रचंड श्रीमंत होते याचा पत्ता लागत नाही. यातला प्रचंड हा शब्द चारदा अधोरेखित करावा! सुधाकर प्रभु या बुद्धिमान, हिकमती तरुणानं कित्येक दशकांपूर्वी इंग्लंडला स्थलांतर केलं होतं. तिथं आपला जम बसवला होता. बघता बघता मध्य लंडनमध्ये त्यांनी कितीतरी इमारती बांधल्या होत्या. जगभर विस्तारलेला फार मोठा पसारा असलेली कंपनी ते चालवत होते. आणि त्या तरुणाची सुविद्य पत्नीदेखील अशी-तशी नव्हती. मीनाताई बीजे मेडिकल कॉलेजमधून डॉक्टर होऊनच लंडनला गेल्या होत्या. तिथं त्यांनी अनेक वर्षं वैद्यकीय प्रॅक्टिसदेखील केली होती, तीन मुलांना जन्म देऊन त्यांचं एकाच वेळी भारतीय आणि ब्रिटिश पद्धतीनं संगोपन केलं होतं. तीनही मुलं उच्चविद्याविभूषित झाली आणि मग मीनाताई जगभर प्रवास करायला लागल्या, ते प्रवासानुभव पुस्तकांमधून मांडायला लागल्या. .मोठ्यांपुढे लीन होण्याची मीनाताईंची वृत्ती मला फार आवडते. सगळ्या पुस्तकांत त्याच्या खुणा आहेत. वारसा हे त्यांचं नवीन पुस्तक मात्र मी वाचलेलं नाही. त्यांनी आपल्या मनातली खोल जखम त्यात अभिव्यक्त केली आहे असं त्या मला म्हणाल्या होत्या. त्यांच्या आईविषयी भरभरून सांगत होत्या. सगळं जग फिरून आल्यावर शेवटी त्यांना आईच्या आठवात यावंसं वाटलं होतं खरं! ती जणू त्यांची अंतिम आणि महत्त्वाची माहेर-व्हिजिट होती..त्यांना फार मोठ्या संख्येनं वाचकवर्ग मिळाला. चोखंदळ वाचकांनीही मीनाताईंना अखंड दाद दिली. इकडे सुधू सर लंडनमधल्या त्यांच्या व्यवसायात अत्युच्च शिखर गाठत राहिले. अस्सल ब्रिटिश म्हणून ते दोघेही खपून जातील अशा पद्धतीचं त्यांचं जगणं असलं, तरी त्याचवेळी त्यांनी मराठी माणसांशी आणि महाराष्ट्राशी सांधा कधी सुटू दिला नाही. कितीतरी मराठी लेखकांची सरबराई हे दांपत्य प्रेमानं करत असावं. खरंतर मीना प्रभु यांची प्रवासवर्णनं वाचण्याआधीच आपल्याला मीना आणि सुधू हे पु.ल. देशपांडे यांच्यामुळे माहीत होते! जावे त्यांच्या देशा या पुस्तकाच्या पहिल्याच प्रकरणात पुलंनी त्यांच्या बहारदार शैलीत या भेटीचं वर्णन केलं आहे. इटलीमधल्या नापोली विमानतळावरून मीना आणि सुधू गाडी चालवताना (इटालियन माणसांना विचारत असल्यामुळे!) दहा वेळा चुकून अखेर पुलं आणि सुनीताबाई यांना भेटतात. पुलंच्या काप्री भेटीचं वर्णन आपल्याला माहीत असतं. पण पुष्कळ नंतर मीनाताईंचं रोमराज्य वाचताना कळतं, की या तरुण दांपत्यानं भाई आणि सुनीताबाई यांचे केवढे लाड त्या इटली ट्रिपमध्ये केले होते! त्यामुळे लंडनमध्ये पोहोचलेल्या मराठी लेखकांचं त्यांनी त्यांच्या घरी स्वागत केलं नसतं, तरच आश्चर्य!.मीना आणि सुधू यांची घरं तरी किती ठिकाणी असावीत! लंडन, मुंबई, पुणे, स्वित्झर्लंड, गोवा इथं असलेली त्यांची घरं मला मीनाताईंच्या गप्पांमधून माहीत झाली. पण त्यांचं हृदयस्थान मात्र लंडन होतं. मी आठवीत असताना माझ्या हातात पुस्तक आलं, माझं लंडन. मीना प्रभु या लेखिकेचं नाव कधी ऐकलेलं नव्हतं. पण लंडनविषयी कुतूहल मात्र जबरदस्त होतं. बघता बघता ते पुस्तक झपाट्यानं वाचून काढलं. तेव्हा यूट्यूबवर लंडन ट्रॅव्हल्सचे व्हिडिओ उघडून बघा असा काही प्रकार अस्तित्वातच नव्हता. त्यामुळे मीनाताई जे सांगत होत्या ते फार अद्भुत वाटत गेलं. पण आजच्या चॅट जीपीटीच्या काळातदेखील ते पुस्तक वाचताना जाणवतं, की त्यांच्या पुस्तकात नुसती माहिती नाही. त्यात फार मोठा स्वानुभव आहे. हे फार महत्त्वाचं स्थलांतरित वाङ्मय आहे, नुसतं एखाद्या शहराचं वर्णन नव्हे. त्यातली माहितीदेखील मीनाताईंच्या शैलीमुळे आजही अतिशय सहजपणे मनात आणि मेंदूत शिरते. लंडनमधली उद्यानं, महत्त्वाच्या वास्तू, राजघराणं, शिक्षण संस्था, सामाजिक निरीक्षणं हे सगळे तर त्या पुस्तकात आहेच, पण मुख्य म्हणजे व्हॉट्सअॅप वगैरे नसताना, त्या जुन्या काळात मीना नावाच्या एका तरुण मुलीनं लंडनमधल्या तरुणाशी लग्न केल्यावर तिला आलेले अनेक अनुभव त्यात आहेत. नव्या शहरात सामावताना येणारी आव्हानं आणि त्यातले आनंददेखील माझं लंडनमध्ये आहेत. तीनेक वर्षांपूर्वी मी जेव्हा लंडनला गेलो, तेव्हा हातात मीना प्रभु यांचं पुस्तक सोबत होतंच! माझी पुस्तकांवरची ‘बुकब्रो’ ही सीरिज तेव्हा यूट्यूबवर सुरू झाली होती. पहिले पंचवीस भाग यशस्वीरित्या झाल्यानंतर नवा सीझन सुरू करायचा होता. म्हटलं, मीनाताईंच्या नजरेतून आपण लंडन टिपू या आणि नव्या सीझनचा पहिला एपिसोड शूट करू या. खरंतर आम्ही सगळे कुटुंबीय इंग्लंडमध्ये इतक्या वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरत होतो, की शूटिंगसाठी म्हणून असा खास वेळच उरला नव्हता. तरी एकदा पहाटे सहाला उठलो आणि गुगल मॅप लावून चालत सेंट जेम्सेस पार्कला पोहोचलो. अप्रतिम थंड हवा, हिरव्या रंगाचा आकांत, पुलावरून वाहणारं झुळझुळ पाणी, मागे दूरवर दिसणारा लंडन आय, एका हातात मोबाईल आणि दुसऱ्या हातात मीनाताईंचं पुस्तक. त्यामध्ये वर्णन आहे, की या अप्रतिम बागेत अगदी जुन्या काळापासून मगर्स म्हणजे लूटमार करणारे लोक असतात. योगायोगानं मी तो भाग वाचत असताना मला कॅमेऱ्यामधूनच दिसलं, की एक विचित्र माणूस माझ्या दिशेनं एकदम झुडपामागून येतो आहे! मी बोलायचा थांबलो आणि झपाझप पावलं टाकत पूल ओलांडून पलीकडे गेलो. हा सगळा थरार मोबाईलवर शूट झाल्यामुळे तो त्या एपिसोडमध्येही आहे! मीनाताईंचं वर्णन किती जिवंत असतं याची अशी प्रचिती अगदी थेटच आली! पुढे दुपारी टॉवर ब्रिजवर गेलो आणि तिथंही थोडं शूटिंग केलं. नंतर हॉटेलमध्ये परत आल्यावर मीनाताईंना व्हॉट्सअॅपवर शूटिंगचा एक फोटो पाठवला आणि त्या लंडनमध्ये असतील तर भेटू शकतो का हे विचारलं. कारण मुळात त्या कुठं फिरत असतील हे माहीत नव्हतं. लंडनमध्ये असल्या असत्या तरी माणसांची कामं-धामं आधी ठरलेली असतात. त्यामुळे मी आपला मेसेज केला इतकंच. मी लंडनमध्ये असेपर्यंत त्यांचा रिप्लाय आला नाही. मला वाईट नाही वाटलं, पण आश्चर्य मात्र नक्की वाटलं, कारण मीनाताई सहसा एखाद्या दिवसात रिप्लाय करत असत. पुढे मी पुण्यात घरी परतल्यानंतर एक दिवस एकदम व्हॉट्सअॅपचं नोटिफिकेशन वाचलं. बघतो तर मीनाताईंचा रिप्लाय आलेला. त्यांनी लिहिलं होतं, ‘‘सॉरी, मी लगेच उत्तर देऊ शकले नाही. तू मेसेज केलास तेव्हा मी हॉस्पिटलमध्ये होते. गेल्या दोन महिन्यांत सहा वेळा हॉस्पिटलमध्ये यमाशी झटापटी झाल्या. आत्ताचा स्कोर ६ - ०! सहा अर्थात माझे पॉइंट्स!’’ तो मेसेज वाचून मला काय वाटलं असेल हे तुम्ही समजू शकता. आत्ता हे लिहितानादेखील नकळत माझ्या गळ्यात आवंढा आला आहे, डोळ्यात नकळत पाणी येऊ बघत आहे..मीना आणि सुधू यांची घरं तरी किती ठिकाणी असावीत! लंडन, मुंबई, पुणे, स्वित्झर्लंड, गोवा इथं असलेली त्यांची घरं मला मीनाताईंच्या गप्पांमधून माहीत झाली. पण त्यांचं हृदयस्थान मात्र लंडन होतं. मी आठवीत असताना माझ्या हातात पुस्तक आलं, माझं लंडन. मीना प्रभु या लेखिकेचं नाव कधी ऐकलेलं नव्हतं. पण लंडनविषयी कुतूहल मात्र जबरदस्त होतं. बघता बघता ते पुस्तक झपाट्यानं वाचून काढलं. . मीनाताईंच्या त्या उत्तरात जे धाडस होतं ते कुठेतरी मनाची मशागत करणार होतं. ते फार प्रेरक आहे. त्यांच्या सगळ्या प्रवासवर्णनांमध्ये त्यांच्यामधली धाडसी प्रवासिनी सदोदित दिसते. कधीतरी एक खडूस लेखक माझ्याशी बोलताना म्हणाले होते, की बाई इतक्या श्रीमंत होत्या, त्यांना फिरायला ती काय अडचण! तेव्हा मी त्यांना इतकंच म्हटलं होतं, की दोन-दोन महिने सोलो प्रवास करत फिरण्यासाठी लागणारी धमक सहज मिळत नाही. त्यामागे शिस्त लागते, जागरूकता लागते आणि मुख्य म्हणजे डोळ्यात कुतूहल जागं ठेवायला लागतं. आणि मग त्या पुण्यातल्या लेखकाला मी सगळ्यात शेवटी ऐकवलं, ‘‘आपण एस.एम. जोशी थिएटरमध्ये जातानादेखील कोणालातरी सोबत घेऊन जाणारी माणसं आहोत. आपण मीनाताईंच्या प्रवासाविषयी काही टिप्पणी करू नये हे योग्य!’’ त्या लेखकाला सांगताना मी ‘आपण’ असा शब्दप्रयोग मुद्दाम केला होता, पण प्रत्यक्षात मात्र माझं प्रवासी मन मीनाताईंसारखंच होतं, आहे. मला एकटं फिरायला आवडतं, नवीन माणसांशी संवाद साधायला आवडतो, नव्या भाषा कानावर पडतात तेव्हा मला छान वाटतं, नवे भौगोलिक आलेख डोळ्यांसमोर उलगडत जातात, तेव्हा मला शांत शांत वाटतं! त्या अर्थानं मी मीनाताईंचाच भाचा किंवा पुतण्या असावा असं मला मनोमन नेहमी वाटत आलं आहे. तेवढे विलक्षण धाडसी प्रवास मीनाताईंनी केले. युरोपमध्ये फिरणं वेगळं, परंतु इजिप्त आणि इराणसारख्या देशांतही त्या किती मनःपूर्वक फिरल्या! किती वेगळे अनुभव घेतले आणि आपल्यासमोर आणले! आणि गंमत म्हणजे हे करताना कुठेतरी त्या त्यांच्या भारतीय मुळांना जणू पुन्हा पुन्हा भेटत राहिल्या! तुर्कनामा या त्यांच्या पुस्तकात आपण नजर काढतो तशी तिथं ‘नझर्र’ कशी काढतात, त्याचं वर्णन त्यांनी किती खुलून केलेलं आहे! .अशा भ्रमंती करणाऱ्या मीनाताईंना कोविड महासाथीचा काळ सगळ्यात कठीण गेला असावा असं मला वाटतं. भ्रमण हा त्यांचा श्वास होता. त्यांच्या वर्तुळातल्या माणसांच्या भेटीगाठी घेणंही त्यांना आवडत होतं. कोविडदरम्यान हे सगळंच बंद झालं असावं. त्या दोघांचा लग्नाचा वाढदिवस होता आणि ते दोघं कर्मधर्मसंयोगानं तेव्हा पुण्यात होते. तेव्हा सगळीकडे बऱ्यापैकी लॉकडाउन होतं. एकदम माझ्या घराची बेल वाजली आणि आश्चर्यच वाटलं. मीनाताईंचा ड्रायव्हर समोर उभा होता. त्यानं माझ्या हातात एक बॅग दिली. मी त्याला दोन मिनिटं थांबायला सांगितलं. ते पाकीट उघडलं तर आत सुंदर मिठाई, त्या दोघांचा एक जुना फोटो आणि एका कागदावर लिहिलेला देखण्या कॅलिग्राफीमधला मेसेज. ‘‘आज आपण सगळे मिळून आमच्या लग्नाचा वाढदिवस सेलिब्रेट करू शकणार नाही म्हणून आम्ही ही मिठाई पाठवत आहोत,’’ मी आणि माझी पत्नी तो संदेश वाचून का कुणास ठाऊक खूप आनंदी झालो! ड्रायव्हर ‘निघू का?’ असं विचारायला लागला तेव्हा माझ्या पत्नीनं, डॉ. मानसीनं त्याला थांबवलं, पटकन आत जाऊन तिनं कपाटात एक-दोन भेटवस्तू शोधल्या. एक छान नवीकोरी साडी तिच्या कपाटात होती ती तिनं काढली. तितक्यात मी माझ्या कपाटातून एक गिफ्टची बॅग शोधली. मग त्या बॅगमध्ये सगळं भरून आणि सोबत काहीतरी घरचा खाऊ ठेवत ती बॅग आम्ही ड्रायव्हर दादांकडे दिली आणि सांगितलं, की परत गेलात की लगेच मीनाताईंना आणि सुधूसरांना ही बॅग द्या. अर्ध्या तासात आम्हा दोघांना त्या दोघांचा फोन! ते इतके आनंदी झाले होते! दोघं भरभरून बोलत राहिले. आमच्या लक्षात आलं की एरवी त्यांचं घर फुलांनी, भेटवस्तूंनी भरून जात असणार, पण त्यादिवशी लॉकडाउनमुळे सगळं रिकामं असावं आणि अगदी त्यांच्या ध्यानीमनी नसताना त्यांना आमची गिफ्ट्स मिळाली होती. त्यात मीनाताई म्हणजे साडीच्या शौकीन! मानसीनं पाठवलेली साडी खरोखर त्यांच्या अभिरुचीला आणि संपन्नतेला साजेशी होती. त्यांनी साडीचं एवढं भरभरून कौतुक केलं. पुढे जेव्हा त्यांनी ती साडी नेसली होती, तेव्हा आम्हाला फोटोही पाठवला होता. त्यादिवशी रात्री निरव शांततेत मी आणि मानसी मीनाताईंविषयी बोलत राहिलो. मी मानसीला म्हटलं, की मीनाताई नक्की कधी पहिल्यांदा भेटल्या होत्या हेही आता आठवत नाही. माझ्या आईच्या त्या स्नेही होत्या. त्या काळात कधीतरी आम्ही भेटलो असणार. खरंतर मी विशीपासूनच स्वतंत्र घरात राहत होतो, नंतरच्या काळात मीनाताई कधी आई-वडिलांकडे येऊन गेल्या असतील, तर कानावर पडायचं, इतकंच. एक छोटेखानी साहित्य उपक्रम आईनं आयोजित केला होता तेव्हा त्या पाहुण्या म्हणून आल्या होत्या, तेव्हा झालेली भेट मला पुरेशी आठवत नव्हती. फार पूर्वी फिल्म अर्काइव्ह्जमध्ये त्यांचा एक कार्यक्रम होता, तेव्हा मी बहुतेक कॉलेजमध्ये होतो. त्यांनी त्या काळात असायच्या तशा फोटोंच्या स्लाइड्स दाखवून आपल्या एका प्रवासवर्णनावर दृकश्राव्य भाष्य केलं होतं. त्यादिवशी तिथं शांताबाई शेळकेही उपस्थित होत्या. गंमत म्हणजे, माझी एक मावस आजीदेखील तिथं हजर होती. कार्यक्रम संपल्यानंतर आमच्या हिराआजीनं शांताबाईंना वाकून नमस्कार केला होता! हे दृश्य अगदी कायमचं माझ्या मनात ठसलं आहे. माझी आजी तशी वृद्ध आणि शांताबाई तर त्याहून अधिक. आता सगळे समोर भेटले की एकमेकांच्या गळ्यात पडतात आणि खोट्या पाप्या घेतात, तेव्हा त्या काळात आजीनं आदरपूर्वक केलेला तो नमस्कार मला पुन्हा पुन्हा आठवतो. मीना प्रभु यांचं शांताबाईंशी असलेलं नातंदेखील आदराचं आणि स्नेहाचं असावं. त्या दोघींना मी त्या दिवशी कितीतरी वेळ दुरून बघत राहिलो होतो. माझं लंडन या पुस्तकाचं ब्लर्ब शांता शेळके यांनीच लिहिलं आहे. बघता बघता मीनाताई यशस्वी आणि प्रसिद्ध लेखिका झाल्या. त्यांचे सर्वत्र फॅन्स तयार झाले. बातम्यांवरनं कानावर पडत गेलं की त्या मराठी साहित्याच्या राजकारणातदेखील उतरल्या आणि तिथं मात्र त्या अखेर हरल्या होत्या. त्यानंतर त्या जगापासून दूर जाऊन त्यांनी आपली लेखनसाधना सुरू ठेवली. माणूस यशस्वी झाला की दहा लोकं बोलायला लागतात तसे त्यांच्याविषयी असलेले प्रवाददेखील मी ऐकलेले होते. माझं लंडन हे पुस्तक खरं शांताबाईंनीच लिहिलं आहे का इथपासून ते त्या मराठी लेखकांना सतत भारी गिफ्ट्स देत असतात इथपर्यंत सगळं काही (पुण्यात वास्तव्य असल्यामुळे) कानावर पडत असे. मला त्यात रस नव्हता आणि त्याची शहानिशाही कधी करावीशी वाटली नाही. एकतर घोस्ट रायटिंग हे फार तर फार एखाद्या पुस्तकासाठी होऊ शकतं. बावीस पुस्तकं लिहिलेल्या व्यक्तीबाबत हे संभवत नाही. त्यांनी लेखनासाठी अनेकांची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मदत नक्कीच घेतली असावी. त्यांच्या सगळ्या पुस्तकांत ऋणनिर्देशाचं भलंमोठं पान असतं, त्यावर मदत केलेल्या सगळ्यांची नावंदेखील असतात. त्यांच्या लेखनाची समीक्षा मी मिळून साऱ्याजणी या मासिकात माझं सदर सुरू होतं तेव्हा केली होती. ‘शब्द प्रवासिनींचे’ हे ते सदर होतं आणि त्यात मीनाताईंच्या नव्यानं आलेल्या वाट तिबेटची या पुस्तकावर मी लेख लिहिला होता. विश्वासार्हतेबाबत मी एक वेगळा मुद्दा त्या लेखात उपस्थित केला होता. माहितीचं रूपांतर ललित लेखात करताना प्रत्येक लेखक काहीतरी क्लृप्ती वापरतो. कधी कधी मीनाताई आपण हातात पुस्तक घेतलं असं सांगतात आणि माहिती लिहितात, कधी कधी त्यांचा गाइड बोलायला लागतो आणि आपण ती माहिती वाचतो. यात काही चुकीचंही नाही. पण चांगल्या वाचकाला मात्र कधी कधी यातली मेख उमगते आणि रसभंग होतो. दुसरं म्हणजे त्यांच्या लेखनात वर्गजाणीव आहे असं मी पुराव्यासकट त्या लेखात दाखवलं होतं. अनेकदा येणारे रुपयांचे, पौंडाचे, डॉलरचे संदर्भ मला ते दाखवत होते. तो लेख त्यांनी कधी वाचला का नाही ते मला कधीच कळलं नाही. पण संपादिका असलेल्या विद्याताई बाळ यांच्यापासून अनेक मराठी नामवंतांना तो लेख आवडला होता. पुढे मी गोव्यात, मुंबईत आणि इचलकरंजीत या सदरावर आधारीत व्याखानं दिली होती, तेव्हा न चुकता कार्यक्रम संपल्यावर माणसं येऊन आधी मीनाताईंविषयी आदरानं भरभरून बोलायची. .मीना आणि सुधू! नेटकेपण, शिस्त आणि अभिजातता त्या जोडगोळीच्या नावातही होती, तर आचरणात असणं स्वाभाविकच होतं! सुधू काही साधेसुधे गृहस्थ नव्हते. लंडनला जाऊन त्यांनी एखादी चाकरी आयुष्यभर केलेली नव्हती. मीना प्रभु यांच्या वाचकांना मीनाताई सधन असतील याचा अंदाज येतो, पण ते दोघे केवढे प्रचंड श्रीमंत होते याचा पत्ता लागत नाही. यातला प्रचंड हा शब्द चारदा अधोरेखित करावा! सुधाकर प्रभु या बुद्धिमान, हिकमती तरुणानं कित्येक दशकांपूर्वी इंग्लंडला स्थलांतर केलं होतं..ते मी कळवलं का मीनाताईंना? नाही बहुधा. मी आधी म्हटलं तसं बहुधा माझ्याकडे त्या लेखक म्हणून बघत नसाव्यात. पण मग त्या कशा नजरेनं माझ्याकडे आणि माझ्या पत्नीकडे बघत होत्या? याचं उत्तर आम्हाला कालांतराने मिळालं. एकदा पुण्यात असताना सुधू सरांचे दात दुखायला लागले. त्यांचे लंडनमधील किंवा मुंबईमधील डेंटिस्ट असणारच, पण इथं मात्र मला मीनाताईंनी फोन केला आणि सुधूंना माझ्याकडे पाठवून दिलं. तेव्हा माझा दवाखाना छोटा होता, प्रॅक्टिसचा पसारा मर्यादित होता आणि वयदेखील कमीच होतं. ते अनेक अनुभवी डेंटिस्ट्सकडे जाऊ शकले असते, पण मीनाताईंनी त्यांना माझ्याकडेच पाठवलं. त्याचं मला तेव्हाही आश्चर्य वाटलं होतं आणि आजही वाटतं. तेव्हा आश्चर्य अशासाठी वाटलं होतं, की तेव्हा तरी माझी आणि मीनाताईंचीही प्रत्यक्ष ओळख मर्यादित होती. पुढे सुधू सर उपचारासाठी महिनाभर तरी दवाखान्यात येत राहिले. आमच्या छान गप्पा व्हायच्या. पहिल्यांदा मीनाताई आल्या होत्या, पण नंतर सुधू सर एकटे यायचे. एवढा यशस्वी आणि श्रीमंत माणूस, पण माझ्या क्लिनिकमधल्या साहाय्यक मुलींशीदेखील सुधू सर इतके हसतमुखानं गप्पा मारायचे! ते खरोखर का मोठे आहेत हे अशा प्रसंगी पदोपदी जाणवायचं! एकदा ते आले आणि त्यांनी विचारलं, ‘‘तुम्ही आमच्या समारंभाला का आला नाहीत?’’ त्यांनी किंवा त्यांच्या टीममधल्या कोणी माझ्या पालकांकडे निरोप ठेवला होता आणि आम्हालाही निमंत्रण दिलं होतं. माझ्या पालकांचं जग त्या दोघांना माहीत होतं आणि माझं जग त्यांना हळूहळू कळू लागलं होतं. त्या संधीकालात जेव्हा त्यांनी मला हा प्रश्न विचारला होता, तेव्हा मी त्यांना जे खरं होतं ते सांगितलं. मला निरोप मिळाला नव्हता. आई-बाबा विसरले असावेत. किंवा कदाचित निमंत्रण निरोप वडिलांच्या ऑफिसमध्येच नकळत अडकला असावा. मी जे बोलतो आहे त्यामागचा अदृश्य पसारा जाणून घेण्याची क्षमता त्यांच्यात असणार, हे आता मागाहून मला लक्षात येतंय.पुढच्या आठवड्यात मला मीनाताईंचा मेसेज आला. त्यांना दोघांना आमच्या घरी यायचं होतं आणि जेवणानंतरची रात्रीची वेळ सोयीची होती. आम्हाला आनंद वाटला आणि आश्चर्य वाटलं. मग माझ्या नव्या घराच्या शांत गल्लीत एका रात्री साडेनऊ वाजता एक भलीमोठी, परदेशी बाजाची आणि थाटाची कार आली. माझ्या अपार्टमेंटचं संपूर्ण दार त्या गाडीनं झाकून गेलं होतं हे मी माझ्या खिडकीतून बघितलं. प्रसन्न चेहऱ्यानं त्यातून मीना सुधू उतरले. पुढे जाऊन मी त्यांचं स्वागत केलं. मी नुकत्याच घेतलेल्या छोट्या थ्री बीएचके घरात त्यांचं स्वागत करताना मला क्षणभर संकोचही वाटत होता. या मंडळींची अनेक शहरांमध्ये असलेली घरं किती भव्य असतील याचा मला अंदाज होता. त्यांनी आमच्या नव्या घरात आम्ही सजावटीसाठी घेतलेल्या सगळ्या नव्या वस्तू अगदी बारकाईनं पाहिल्या. सगळ्या खोल्यांमध्ये जाऊन त्या बघत जणू त्या घराला आशीर्वाद दिले. कॉफी, गरम सँडविचेस, चीजचे वेगवेगळे प्रकार, ऑलिव्ह्ज आणि अन्य फळं असा मेनू होता. ते जेवायला येणार नव्हते आणि रात्री उशिरा कॉफीला येणार होते म्हणून मानसीनं कल्पकतेनं मेनू केला होता. दोघांनी सगळ्या पदार्थांना हसतमुखानं न्याय दिला आणि फार छान गप्पा रंगल्या. तेव्हा माझी लेक अगदी लहान होती. ती थोड्या वेळानं झोपून गेली. पण आमच्या गप्पा मात्र रात्री साडेअकरापर्यंत रंगल्या. आम्ही दोघंही खरंतर लवकर झोपतो, पण आज मात्र जागलो असं त्यांनी आम्हाला शेवटी सांगितलं. निघताना मीनाताईंनी मानसीच्या हातात गिफ्ट दिलं. चांदीचा काहीतरी ऐवज होता त्यात. त्याचं वजन किती होतं यापेक्षाही ते वजनदार आणि वडिलधाऱ्या व्यक्तींनी फार प्रेमानं दिलेलं आहे ही जाणीव आम्हाला पुढे कितीतरी दिवस आनंद देत राहिली. .Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .प्रत्यक्ष आयुष्यात असे भेटले, तरी मीनाताईंची पुस्तकं वाचताना मात्र ते दोघं पती-पत्नी मला एकत्र कधी भेटलेच नाहीत! याचं मला आश्चर्य वाटतं आणि मला ती गोष्ट बोलकीही वाटते. त्यांच्या सुरुवातीच्या प्रवासवर्णनांमध्ये त्यांचे कुटुंबीय त्यांच्यासमवेत आहेत. दक्षिण रंगमध्ये त्यांचा धाकटा मुलगा आशुतोष आहे. चिनी मातीमध्ये त्यांची कन्या वर्षा आहे. न्यू यॉर्क न्यू यॉर्क या अप्रतिम पुस्तकात त्यांची एक नातलग सोबत आहे. पण असे काही अपवाद वगळता त्यांचे सगळे प्रवास त्यांनी एकटीनं केलेले आहेत. विशेषतः उत्तर आयुष्यात तर त्यांची जी प्रवासवर्णनं आली त्यात चांगल्या वाचकाला नुसता एकांत नव्हे, तर एकटेपणाही दिसू शकतो. मला आजही कुतूहल वाटतं, की कशापासून तरी दूर जाण्यासाठी म्हणून तर त्या प्रवास करत नव्हत्या ना? म्हणजे प्रवासाची सुरुवात तर तशी नव्हती, पण आयुष्य उलगडत गेलं तसं प्रवास हा कार्यबिंदू झाला का? स्वतःला शोधण्याऐवजी स्वतःपासून दूर जाण्याचा एक रस्ता झाला का? माझ्यातल्या वाचकाला तशा काही खुणा जाणवत राहतात. अर्थात पक्कं कोणी सांगावं? दुसरं म्हणजे एवढं मोठं आयुष्य असलं, की सहवासाचे जसे कप्पे असतात, तसे एकांताचेही टप्पे असतात. मीनाताईंनी दोन्हीही तितक्याच शिस्तबद्धरितीनं उलगडलेले असावेत. त्या माणसांपासून एक विशिष्ट अंतरदेखील ठेवत असाव्यात असं मला वाटतं. त्यात चुकीचं काहीच नाही.एक पूर्वीची आठवण. आमची फार ओळख नव्हती तेव्हा एकदा कधीतरी त्यांनी टेक्स्ट मेसेजवर मला सहज लिहिलं होतं, ‘‘स्वित्झर्लंडला या. आमच्या घरी स्वागत आहे.’’ त्यावर मी लगेच उत्तर दिलं, ‘‘चला, या उन्हाळ्यात आम्ही येतो!’’ त्यानंतर मात्र समोरून शांतता होती. मराठी माणूस आपली स्वित्झर्लंड ऑफर इतक्या झपाट्यानं स्वीकारेल असं त्यांना वाटलं नसावं कदाचित!मराठी साहित्य विश्वात त्यांचं स्वतःचं एक स्थान निर्माण करायचा त्यांनी प्रयत्न केला. वाचकांमध्ये त्या प्रसिद्ध होत्याच, परंतु त्यांनी त्याच्या पलीकडे जाऊन मराठी साहित्य व्यवहारात आपण ठसा उमटवावा असा ध्यास घेतला होता बहुतेक. त्या काळात त्या अनेक मराठी लेखक-लेखिकांशी संपर्क ठेवून असत, असं मी ऐकलं होतं. अनेकांना त्यांचे अनेकविध अनुभव आले होते. मागच्या वर्षी बाहेरगावी असलेल्या एका कार्यक्रमावरून मी आणि एक ज्येष्ठ लेखिका विमानातून एकत्र परतत होतो, तेव्हा सहज मीना प्रभु हा विषय निघाला होता. त्यांच्या गप्पांमधून मला आणखी दोन मुद्दे कळले होते - एक म्हणजे उत्तरायुष्यात मीनाताई अखंड लिहायच्या, म्हणजे दिवसाचे सारे तास त्या लेखनात असत. ऑफिसमध्ये काम करावं तसं त्या त्यांच्या संगणकाला समोर घेऊन काम करत असत. आणि दुसरं म्हणजे लंडनमधल्या मीनाताईंच्या घरी या लेखिका गेलेल्या होत्या आणि ते मध्य लंडनमध्ये असलेलं घर फार म्हणजे फारच शानदार होतं! आपण अनेकदा असं काही काही ऐकतो. पण मी ते तिथवरच ठेवतो. अखेर आपल्याला आलेले अनुभव हेच खरे असतात. आणि मी अगदी लेखाच्या सुरुवातीला म्हटलं तसं, मुळात मी त्यांचा निस्सीम वाचक चाहता होतो आणि मला ते पुरेसं होतं. आमच्या भेटीगाठी आणि संवाद हे सगळे बोनस होते!असेच काही दिवस गेले. जो तो आपापल्या व्यापात व्यग्र होता. अचानक एक दिवस सुधाकर प्रभु यांचं निधन झाल्याची बातमी वाचली. मागाहून मीनाताईंचा मेसेजदेखील आला व्हॉट्सअॅपवर. त्या मेसेजमधली काही वाक्य इथं मुद्दाम लिहितो, म्हणजे हे संपूर्ण कुटुंब किती सुसंस्कृत होतं हे लगेच ध्यानात येईल. मेसेजमध्ये लिहिलं होतं, ‘‘प्रसिद्ध उद्योजक श्री सुधाकर प्रभु यांचे २३ जुलै रोजी लंडनमध्ये अल्प आजाराने देहावसान झाले. त्यानंतर तुमच्यापैकी बहुतेकांनी मला शोकसंदेश पाठवले, पण माझ्या मानसिक आणि शारीरिक अस्वास्थ्यामुळे त्यांना लगेच प्रतिसाद देऊ शकले नाही, त्याबद्दल मी आपली क्षमा मागते. तुमच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो. त्यांचा अंत्यविधी आत्ताच झाला. असेच तुमचे प्रेम आमच्यावर राहो. मीना प्रभु आणि कुटुंबीय.’’ अतीव दुःखाच्यावेळीही जनमानसाच्या प्रेमाची दखल घेणं आणि क्षमा मागणं हे येऱ्यागबाळ्याचं काम नव्हे! पुढे पुण्यात प्रभु कुटुंबीयांच्या प्रभु ज्ञान मंदिरमध्ये शोकसभा झाली. मी आणि मानसी मेसेजमधली वेळ चुकीची वाचल्यामुळे चुकून तासभर आधी तिथं पोहोचलो होतो! तिथं तयारी सुरू होती. मीनाताईंची मुलं, नातवंडं तिथं ज्या पद्धतीनं शोकसभेची तयारी करत होती, ते पाहूनदेखील फार आदर वाटला. आम्ही खरंतर उलट फिरून निघणार होतो, तितक्यात मीनाताई समोर आल्या आणि थेट मला आणि मानसीला कवेत घेऊन रडू लागल्या. निग्रहाने बांधून ठेवलेले त्यांचे अश्रू आम्हाला दोघांना मिठीत घेऊन त्यांनी मोकळे केले, या जाणिवेनं मला आयुष्यभरासाठीचा उदास आनंद दिलेला आहे! नंतर आमचं बोलणं झालं. माझा हात हातात घेऊन त्या कितीतरी वेळ सुधू सरांच्या आठवणी सांगत होत्या. माझ्या आणि मानसीच्या लक्षात आलं, की खुद्द त्यांचीच प्रकृतीही केवढी ढासळली होती! माझं लंडन पुस्तकावरचा त्यांचा बसच्या दारात उभा असलेला फोटो आठवला. तरुण, शेलाट्या बांधाच्या, देखण्या मीनाताई आणि आत्ता आमच्यासमोर असलेल्या पांढऱ्याशुभ्र साडीमधल्या, शरीरभर सूज असलेल्या, दुःखानं हताश झालेला चेहरा असलेल्या मीनाताई, यांच्यात काही साम्यच नव्हतं! हळूहळू तिथं लोक यायला लागले. मीनाताईंनी स्वतःला सावरलं. एकेक मंडळी येत होती, त्यांच्याशी भेटी सुरू झाल्या. आम्ही तिथं फार थांबलो नाही. माझं मन फार जड झालं होतं. फार पूर्वी मी त्यांच्या पुण्यातल्या घरात त्यांना एका कार्यक्रमासाठी घेऊन जाण्यासाठी गेलो होतो. त्यांनी दार उघडलं तेव्हा त्या नुकत्याच स्नान करून बाहेर आलेल्या होत्या. खास फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये असतो तसा रोब त्यांनी गुंडाळला होता. त्यांचं ते तुलनेनं तरुण, सुंदर रूप आणि यमाशी सहा वेळा मॅच जिंकल्यानंतर थकलेलं हे रूप याची सांगड मला त्या संध्याकाळी घालता येत नव्हती. काळ खरंच किती निर्मम असतो. तो पुढेच जात राहतो आणि आपण थकत जातो.त्यानंतर मग आमच्या भेटीगाठी तर झाल्या नाहीतच, परंतु व्हॉट्सअॅप संवादही थांबले. आणि एक दिवस अचानक त्या गेल्याची बातमी कानावर आली! सुधू लंडनमध्ये गेले, पण मीनाताई मात्र पुण्यात निवर्तल्या. पुण्यातच त्यांचे अंत्यसंस्कार झाले. पण नेमका त्यादिवशी मी आजारी पडलो होतो आणि तापात अंथरुणावर होतो. त्यांचं अखेरचं दर्शन राहिलं ते राहिलंच. पुढे पुण्यातच त्यांची शोकसभा झाली, त्या दिवशी माझा मुंबईत कार्यक्रम होता. सुधू गेले तेव्हा मीनाताईंना आम्ही भेटायला गेलो होतो. मीनाताई गेल्या तेव्हा आम्ही कुणाला भेटणार होतो? काही स्नेह अतिशय वेगळे असतात. त्यात कुटुंबकबीला नसतो. त्याला नियम नसतात. त्यात आखीवरेखीव असं काहीही नसतं. आणि त्या नातेसंबंधांचा प्रवासदेखील एकरेषीय नसतो. मला जाणवलं, ‘मीना सुधू’ आणि ‘आशु मानसी’ यांचं नातं वरून पाहिलं तर जवळजवळ नसल्यासारखं! पण आतून बघितलं तर बऱ्यापैकी घट्ट! मीनाताई गेल्या त्या रात्री मी त्यांची पुस्तकं काढून बसलो होतो.मोठ्यांपुढे लीन होण्याची मीनाताईंची वृत्ती मला फार आवडते. सगळ्या पुस्तकांत त्याच्या खुणा आहेत. वारसा हे त्यांचं नवीन पुस्तक मात्र मी वाचलेलं नाही. त्यांनी आपल्या मनातली खोल जखम त्यात अभिव्यक्त केली आहे असं त्या मला म्हणाल्या होत्या. त्यांच्या आईविषयी भरभरून सांगत होत्या. सगळं जग फिरून आल्यावर शेवटी त्यांना आईच्या आठवात यावंसं वाटलं होतं खरं! ती जणू त्यांची अंतिम आणि महत्त्वाची माहेर-व्हिजिट होती. त्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला मला जाता आलं नाही, कारण नेमका त्या दिवशी माझा मुंबईत कार्यक्रम होता. प्रकाशन सोहळ्याचा व्हिडिओ बघतानाही मला जाणवलं होतं, की बाबासाहेब पुरंदऱ्यांविषयी किंवा वसंतराव गाडगीळ यांच्याविषयी बोलताना मीनाताई किती आदरानं बोलतात! आज किती तरुण लेखक-लेखिकांना ही आदराची भाषा कळते! सगळं स्वातंत्र्य असूनही मराठी साहित्यविश्वात एकही तरुण लेखिका त्यांच्यासारखी धाडसी भ्रमंती करत नाही हेही किती बोलकं आहे!त्या रात्री मीनाताईंची प्रसन्नतादेखील त्यांच्या सगळ्या पुस्तकांतून मला प्रतीत होत राहिली. त्यांच्या लेखनात नर्मविनोद सर्वत्र आहे. वाचताना आपल्याला छान मनोमन हसू येत राहतं. त्यांचं ते प्रवासी धाडस तर त्या रात्री मला पुन्हा पुन्हा जाणवत राहिलं. नंतर मीनाताईंचे भाचे डॉ. शेखर कुलकर्णी यांचा यूट्यूबवर व्हिडिओ बघितला. मीनाताईंनी सगळ्यात शेवटी लिहिलेली कविता त्यांनी भावपूर्ण पद्धतीनं त्या व्हिडिओत वाचून दाखवली आहे. त्या कवितेमधून अगदी लख्ख जाणवतं, की मीनाताईंनी ती कविता मृत्यूला समोर उभं करत त्याच्या डोळ्यात डोळे घालून लिहिलेली आहे! अत्यंत प्रगल्भ संवेदन त्यात आहे. त्यातली एक ओळ काळजाला हात घालणारी आहे. त्यांचा तरुण नातू अनपेक्षित तऱ्हेनं वारला होता. त्या कवितेत मीनाताईंनी म्हटलं आहे, की तो गेला तेव्हाच खरं मी गेले, शरीराने इथे आहे इतकंच.यावर्षीच्या मार्चमध्ये मीनाताई खऱ्याखुऱ्या हे जग कायमचे सोडून सदेह गेल्या आणि नंतर मी लगेच मे महिन्यात इटलीमध्ये गेलो. सोबत मीनाताईंचं रोमराज्य मुद्दाम घेऊन गेलो. सहसा विमान प्रवासात मी पुस्तकं नेत नाही, कारण वजन वाढतं. पण हे न्यायला लागणारच होतं. व्हॅटिकन सिटीमध्ये सेंट पॉल बॅसिलिकाच्या भव्य आवारापुढे मीनाताईचं ते पुस्तक धरलं आणि ‘बुकब्रो’चा एक एपिसोड त्यांना ट्रिब्यूट म्हणून शूट करायला सुरुवात केली! पुढे इटलीभर ते पुस्तक आमच्यासोबत होतं. कधी फ्लोरेन्समध्ये, कधी पॉम्पेईत! व्हेरोनामध्ये जुलिएटच्या बाल्कनीच्या खाली उभं राहून मीनाताईंनी लिहिलेले परिच्छेद वाचले आणि माझ्या पत्नीनं ते शूट केले. दुसऱ्या दिवशी बघितलं तर काही कारणानं ते डिलीट झालं होतं! एकदम काहीतरी गळून गेल्याची भावना झाली! पण तसाच व्हेनिसच्या ग्रँड कनालपाशी उभा राहिलो आणि मीनाताईंच्या पुस्तकातल्या व्हेनिसच्या वर्णनाविषयी बोलत राहिलो. मागे खाडीच्या पाण्यात तरंग उसळत होते. मीनाताईंनी रोमराज्यमध्ये लिहिलेलं व्हेनिस मी मराठी प्रेक्षकांना व्हेनिसमध्येच उभं राहून सांगू लागलो. आसपास जगभरातल्या अनेक देशांचे पर्यटक होते. एकानं माझ्या हातातलं पुस्तक बघितलं. सहज गप्पा झाल्या. पुस्तक मराठीत असलं तरी त्यानं फोटो पाहिले, पुस्तक जाडजूड आहे ते पाहिलं आणि अखेर भलीमोठी संदर्भग्रंथांची यादी बघून त्या परदेशी रसिकाला मीनाताईंविषयी जे कळायचं ते कळलं! त्यानं मला माहीत नसलेले फ्रेंच शब्द उच्चारत, आदरानं मान हलवत माझ्या हातात पुस्तक परत दिलं. इटलीभर फिरताना शूट केलेला तो एपिसोड आता सवडीनं प्रसिद्ध करेन. .Premium|Druv Bhatt Interview: ध्रुव भट्ट; बोलीभाषेतील जिव्हाळा आणि निसर्गप्रेमाचे लेखक यांची विशेष मुलाखत.मीनाताई आणि सुधू सर, हा लेख आणि इटलीमध्ये शूट केलेला एपिसोड म्हणजे माझी तुम्हा दोघांना श्रद्धांजली आहे. मीनाताई, तुम्ही तर नास्तिक होतात. पुनर्जन्मावर तुमचा विश्वास नव्हता. मग या भावना तुमच्यापर्यंत पोहोचतील का नाही? पण मला वाटतं, की या आदराच्या भावना नक्की पोहोचतील. कारण त्या फक्त माझ्या एकट्याच्या नाहीत. हजारो मराठी माणसांना तुम्ही गेली तीन दशकं घरबसल्या जग दाखवलंत. ती सगळी माणसं तुमच्याविषयी मनोमन कृतज्ञ आहेत. ज्यांनी वाट तिबेटची वाचलं आहे त्यांना त्याच्या शेवटच्या भागात उतरलेलं तुमचं अध्यात्मदेखील माहीत आहे! तुम्ही मला पाठवलेल्या अनेक टेक्स्ट मेसेजच्या शेवटी ‘लव्ह’ हा शब्द असायचा आणि त्यासोबत खास ब्रिटिश पद्धतीचा स्नेह दर्शवणारा ‘X’ असायचा. आत्ता इथून हृदयापासून आदरपूर्वक तुम्हाला आणि सुधूंना ‘लव्ह, X’ असा मेसेज पाठवतोय.तुम्ही काही पुनर्जन्म मानायचा नाहीत, पण प्रवासावर मात्र तुमचा विश्वास होता. तो मेसेज धाडसानं प्रवास करत तुमच्या दोघांपर्यंत पोहोचेल का? नक्की पोहोचेल, असं माझं अंतर्मन सांगतं. अर्थात, अर्थात एव्हाना तुम्ही बहुधा स्वर्लोकीच्या प्रवासात असणार, तिथलं सौंदर्य टिपत असणार आणि लगोलग तुमच्या संगणकावर त्या प्रवासातली अद्भुतं नर्मविनोदी तऱ्हेनं शब्दबद्ध करत असणार!Farewell, My Friend! Love, X!(डाॅ. आशुतोष जावडेकर पुणेस्थित लेखक, गायक, समीक्षक आणि इंग्रजी साहित्याचे अभ्यासक आहेत.)--------------------------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.