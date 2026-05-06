श्रेयस भंडारीबाइक कस्टमायझेशन म्हणजे फक्त 'लुक्स' नाही. तो एक अनुभव आहे, सुरक्षिततेची गुंतवणूक आहे आणि रायडिंगचा आनंद वाढवणारा मार्ग आहे. माझ्यासाठी, प्रत्येक राइड एक नवी गोष्ट शिकवते. योग्य अॅक्सेसरीजमुळे त्या प्रवासाचा आनंद अनेक पटींनी वाढतो. बाइक चालवताना हायवेवर किंवा ऑफ-रोडवर सुरक्षितपणे रायडिंगचा आनंद घ्या. कारण रायडिंग इज नॉट अबाउट रिचिंग द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी!लडाखला खारदुंग ला पासपाशी होतो, संध्याकाळ झाली होती. हळूहळू धुकं वाढत होतं आणि रस्ता ओला होता. एका तीव्र वळणावर अचानक समोरून ट्रक आला... त्या क्षणी माझ्या बाइकवरच्या कस्टमाइज्ड लाइट्समुळे मला रस्ता स्पष्ट दिसला, चांगल्या ब्रेकिंगमुळे बाइक वेळेत कंट्रोलमध्ये आली आणि मोठा अनर्थ टळला. अवघ्या काही सेकंदांचा निर्णय होता तो, पण तो घेताना आत्मविश्वासाबरोबरच बाइकला योग्य अॅक्सेसरीज असणं खूप महत्त्वाचं ठरलं. तेरा वर्षांहून अधिक आणि १,२०,००० किलोमीटरपेक्षाही जास्त बाइक रायडिंगचा माझा अनुभव. हा अनुभव घेताना मला एक गोष्ट प्रकर्षानं जाणवली, ती म्हणजे बाइक कस्टमायझेशन. बाइक कस्टमायझेशन दिखाव्यासाठी नसतं, तर ते तुमचं रायडिंग अधिक सुरक्षित, सोयीस्कर आणि आनंददायी करण्यासाठी असतं.मी २०१३पासून बाइक चालवत आहे. आजपर्यंत चार प्रकारच्या वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स बाइक्स वापरल्या. २०२०मध्ये घेतलेली केटीएम ॲडव्हेंचर ३९० ही बाइक माझ्या रायडिंग स्टाइलनुसार मी पूर्णपणे कस्टमाइज करून घेतलेली आहे. शहरातलं रायडिंग, लाँग टूरिंग, शॉर्ट वीकएंड राइड्स आणि ऑफ-रोडिंग या सगळ्यादृष्टीनंच बाइक रेडी केलेली आहे. आज मी अनेक रायडर्सना योग्य अॅक्सेसरीज निवडायला मदत करतो, पण त्याआधी एक गोष्ट नेहमी सांगतो - 'सुरक्षितता (सेफ्टी गिअर्स) आधी, अॅक्सेसरीज नंतर!'.अॅक्सेसरीजसह आणि अॅक्सेसरीजशिवाय रायडिंगबहुतेक वेळा आपण सुधारणा तेव्हाच करतो जेव्हा काहीतरी चुकतं. माझ्याही बाबतीत असंच झालं. एकदा रात्री घाटात राइड करत असताना समोरचा रस्ता नीट दिसत नव्हता. एका वळणावर स्पीड कमी करण्यास उशीर झाला. काही क्षणांसाठी परिस्थिती हाताबाहेर जाईल असं वाटलं. त्या अनुभवानं अतिरिक्त लाइट्सचं महत्त्व स्पष्ट झालं. एका लांबच्या ट्रिपमध्ये फोन चार्जर नसल्यामुळे नॅव्हिगेशन बंद पडलं. रस्ता चुकला, वेळ वाया गेला आणि थकवाही वाढला. त्या दिवसानंतर 'फोन चार्जिंग' ही ऑप्शनल गोष्ट नाही हे कळलं.माझ्याकडं आधी हँडलबार रायझर्स आणि सीट कुशन नव्हतं, तेव्हा २०० किलोमीटरनंतर राइड एन्जॉय करण्याऐवजी सहन करावी लागायची. शेवटचे काही किलोमीटर तर खूपच अवघड असायचे. एकदा बाइक स्लिप झाली, तेव्हा क्रॅश प्रोटेक्शन नसल्यामुळे इंजिनचं बरंच नुकसान झालं. दुरुस्तीचा खर्च आणि वेळ दोन्ही वाढलं. त्या एका चुकीच्या निर्णयाची किंमत खूप मोठी ठरू शकली असती. या सगळ्या अनुभवांमधून एकच शिकवण मिळाली, की बऱ्याचदा लहान वाटणाऱ्या गोष्टींचा परिणाम मोठा होऊ शकतो आणि जिवावरही बेतू शकतो.अॅक्सेसरीजशिवाय राइड करताना सुरुवातीला सगळं नॉर्मल वाटतं. पण अंतर वाढलं, की खऱ्या समस्या जाणवायला लागतात. १५०-२०० किलोमीटर अंतर पार केलं, की शरीर थकायला लागतं. खांदे, पाठ दुखू लागतात. नाइट राइड्समध्ये समोरचा रस्ता नीट दिसत नाही, त्यामुळे निर्णय घेण्यात थोडा उशीर होतो. फोनची बॅटरी संपली, की नॅव्हिगेशन बंद पडतं आणि रस्ता चुकण्याची शक्यता वाढते. सामान नीट फिक्स केलेलं नसेल, तर बाइक थोडी थोडी डुगडुगू लागते आणि बाइक चालवताना आत्मविश्वास कमी होतो.याच्या उलट, योग्य अॅक्सेसरीज असतील तर रायडिंगचा अनुभव पूर्णपणे बदलतो. पोस्चर सुधारल्यामुळे लांब अंतर सहज पार केलं जातं. अतिरिक्त लाइट्समुळे रात्री किंवा धुक्यात रस्ता स्पष्ट दिसतो. फोन होल्डर आणि चार्जरमुळे नॅव्हिगेशन सतत सुरू राहतं. बॅग्ज आणि रॅक्समुळे वजन बॅलन्स्ड राहतं आणि राइड अधिक स्थिर होते.सोप्या भाषेत सांगायचं, तर अॅक्सेसरीजशिवाय राइड म्हणजे उगाच जुळवून घेणं आणि योग्य अॅक्सेसरीजसह राइड म्हणजे कंट्रोलमध्ये, प्लॅन केलेला आणि अतिशय आनंददायी अनुभव..कस्टमायझेशन म्हणजे काय?बाइकला आपल्या गरजेनुसार आणि रायडिंग स्टाइलनुसार तयार करणं म्हणजे कस्टमायझेशन. प्रत्येक रायडर वेगळा असतो, त्यामुळे प्रत्येक बाइकचं कस्टमायझेशनही वेगळं असतं. सगळ्यांचा सेटअप एकाच प्रकारचा असेल असं नाही. कस्टमायझेशन मुख्यतः तीन गोष्टींवर आधारित असतं - १. सुरक्षितता (Safety), २. सोय (Convenience), ३. आनंद (Fun Element).बाइक कस्टमायझेशन कसं करावं?बाइक कस्टमायझेशन करताना पहिल्यांदा स्वतःला प्रश्न विचारावा लागतो. मी बाइक कशासाठी वापरतो? जर तुमचा वापर मुख्यतः शहरातला असेल, तर फोन होल्डर, चार्जर, बेसिक क्रॅश प्रोटेक्शन आणि छोट्या स्टोरेज सोल्युशन्सपासून सुरुवात करा. जर तुम्ही वीकएंड टूरिंग किंवा लांब राइड्स करत असाल, तर कम्फर्ट आणि लगेज मॅनेजमेंटला प्राधान्य द्या. हँडलबार रायझर्स, सीट कुशन, टॉप रॅक आणि सॅडल स्टे यांसारखे पर्याय योग्य ठरतात.ऑफ-रोडिंग किंवा खराब रस्त्यांवर राइड करत असाल, तर संरक्षणात्मक अॅक्सेसरीज सर्वात आधी घ्या - मजबूत क्रॅश गार्ड्स, हँड गार्ड्स आणि योग्य टायर्स. नाइट राइड किंवा हायवेचा जास्त वापर असेल, तर ऑक्स (AUX) लाइट्स महत्त्वाचा अपग्रेड ठरतो.एकदम सगळं कस्टमायझेशन करण्यापेक्षा टप्प्याटप्प्याने करा. आधी बेसिक आणि आवश्यक गोष्टी घ्या, त्यांचा अनुभव घ्या. मग अनुभवातून अजून काय कमी आहे, कोणत्या गोष्टींची आवश्यकता आहे ते समजून घेऊन पुढचं अपग्रेड करा. प्रत्येक अॅक्सेसरी बसवल्यानंतर थोडा काळ रायडिंग करून तिचा परिणाम समजून घेणं महत्त्वाचं असतं. तसंच, बाइकच्या इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल मर्यादा लक्षात घेऊनच अॅक्सेसरीज निवडाव्यात. जास्त लोड देणाऱ्या अॅक्सेसरीज (उदाहरणार्थ, ऑक्स लाइट्स) योग्य वायरिंग आणि रिले सेटअपस 