Premium|Bioenergy Technology : जैवइंधन: स्वच्छ ऊर्जेकडे नेणारा मार्ग

डॉ. योगेश शौचेजैवइंधन ऊर्जा संक्रमणाच्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. अलीकडच्या वर्षांतील क्रिस्पर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशा विविध क्षेत्रांतील प्रगतीमुळे जैवइंधन हे एका साध्या पर्यायावरून ऊर्जा आणि पर्यावरणीय आव्हानांवरील एका अत्याधुनिक, बहुआयामी उपाय ठरू लागले आहे. यासाठी पुढील दशक निर्णायक ठरणार आहे. संशोधनातील सातत्यपूर्ण गुंतवणूक, पूरक धोरणे आणि शाश्वततेच्या मुद्द्यांकडे काळजीपूर्वक लक्ष दिल्यास जैवइंधन हा भविष्यात स्वच्छ ऊर्जेकडे नेणारा खात्रीचा मार्ग ठरेल. गेल्या पाच दशकांत जागतिक ऊर्जा मागणीत जवळपास अडीचपटींनी वाढ झाली आहे. त्यामागे लोकसंख्यावाढ, औद्योगिकीकरण, शहरांचे विस्तारिकरण, वाढते उत्पन्न आणि तांत्रिक प्रगती अशी अनेक कारणे आहेत. या मागणीचा मोठा भाग जीवाश्म इंधनांद्वारे पूर्ण केला जात असला, तरी हवामान बदल, वायू प्रदूषण आणि ऊर्जासुरक्षा यांबाबतच्या चिंतांमुळे शाश्वत पर्यायांचा शोध घेण्याच्या प्रक्रियेला वेग मिळाला आहे. त्यामुळे, नूतनीकरणक्षम जैविक स्रोतांपासून मिळणारे ‘जैवइंधन’ (Biofuel) जागतिक ऊर्जा परिवर्तनातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून समोर आले आहे. जिथे द्रवइंधने आजही अपरिहार्य आहेत अशा क्षेत्रामध्ये जैवइंधन एक महत्त्वाचा पर्याय म्हणून पुढे येत आहे.जैवइंधन म्हणजे नेमके काय?जैवइंधन म्हणजे पिके, शेतीतला उरलेला कचरा, जंगलातील बायोमास, शैवाल आणि सेंद्रिय कचरा यांसारख्या जैविक पदार्थांपासून मिळवलेले अक्षय्य ऊर्जावाहक. जीवाश्म इंधने तयार होण्यासाठी लाखो वर्षे लागतात; त्याउलट जैवइंधन अशा अक्षय्य संसाधनांपासून तयार केले जाते, जे तुलनेने कमी काळात पुन्हा तयार होऊ शकते. म्हणूनच हे इंधन शाश्वत ऊर्जेकडे होणाऱ्या संक्रमणाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे.जैवइंधने अनेक रासायनिक प्रकारांमध्ये येतात आणि प्रत्येक प्रकाराची निर्मिती व वापर थोडा वेगळा असतो. इथेनॉल आणि मिथेनॉलसारखी अल्कोहोल, वनस्पतींमधील शर्करांचे किण्वन करून तयार केली जातात आणि ती गाड्यांसाठी पेट्रोलमध्ये मिसळली जाऊ शकतात. बायोडिझेल हे वनस्पती तेल किंवा प्राण्यांच्या चरबीचे फॅटी-ॲसिड एस्टरमध्ये रूपांतर करून तयार केले जाते आणि डिझेलप्रमाणे वापरले जाते. रिन्युएबल डिझेलसारखे इंधन तेले किंवा वायुरूपात परिवर्तन केलेल्या बायोमासपासून केलेले सुधारित हायड्रोकार्बन इंधन आहे; ते डिझेल किंवा जेट इंधनाची जागा घेऊ शकते. बायोगॅस हा सुधारित बायोमिथेन कचऱ्यावर जैविक प्रक्रिया करून तयार केला जातो आणि नैसर्गिक वायूप्रमाणे जाळला जाऊ शकतो. पायरोलिसिस तेल हे बायोमासला जलद गतीने गरम करून तयार केलेले एक दाट, ऑक्सिजन-समृद्ध द्रव आहे. इंधन म्हणून वापरण्यासाठी त्यावर पुढील शुद्धीकरण करणे आवश्यक असते. सिनगॅस हे बायोमासच्या वायूकरणातून मिळणारे हायड्रोजन आणि कार्बन मोनॉक्साइडचे मिश्रण आहे आणि त्याचे द्रव किंवा हायड्रोजनमध्ये रूपांतर केले जाऊ शकते. बायोहायड्रोजन हा इंधन पेशींपासून (फ्युएल सेल्स) जैविक किंवा औष्णिक-रासायनिक मार्गांनी तयार केलेला हायड्रोजन. मेदाम्ले/तेले पुरविणाऱ्या शैवालावर (Algae) प्रक्रिया करून वरीलपैकी अनेक इंधने करता येतात. प्रत्येक प्रकार त्याच्या निर्मितीच्या पद्धतीत, ऊर्जा-घनतेत आणि तो कोणत्या इंजिन किंवा पायाभूत सुविधांसोबत काम करतो, याबाबतीत भिन्न असतो..Premium|Startup India : भारताची स्टार्टअप क्रांती; वाढ, गुंतवणूक आणि नियमनाचा समतोल.जैवइंधनांचा प्रवासजैवइंधन ही तशी नवी कल्पना नाही. १८२६मध्ये सॅम्युएल मोर यांनी तयार केलेल्या पहिल्या इंजिनमध्ये त्यांनी इथेनॉल व टरपेंटाइनच्या मिश्रणाचा वापर केला होता. १८९३मध्ये रुडॉल्फ डिझेलने शेंगदाण्याच्या तेलावर डिझेल इंजिन चालवून दाखवले, तर १९०८मध्ये हेन्री फोर्डने दूरदृष्टीने फोर्डच्या मॉडेल-टीमध्ये गॅसोलिन व इथेनॉल दोन्ही वापरता येतील अशी व्यवस्था केली होती. शेतकऱ्यांनी तयार केलेल्या इथेनॉलचा त्यात वापर करता येईल असे त्यांना वाटले. १९२०-१९४०च्या काळात अनेक देशांत गॅसोलिनमध्ये इथेनॉल मिसळले जात असे, पण तेव्हा पेट्रोलियम स्वस्त असल्यामुळे त्याचा वापर कमी झाला. १९७३ आणि १९७९मधल्या जागतिक तेल संकटानंतर जैवइंधनाच्या आधुनिक युगाची सुरुवात झाली. विविध देशांनी आयात केलेल्या पेट्रोलियमला पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. ब्राझीलने १९७५मध्ये आपला महत्त्वपूर्ण ‘प्रो-अल्कोहोल’ (राष्ट्रीय अल्कोहोल) कार्यक्रम सुरू केला आणि इथेनॉल हे वाहतुकीसाठीचे एक प्रमुख इंधन केले. त्यानंतर १९९०पासूनच्या दोन दशकांत हवामान बदल आणि ऊर्जासुरक्षेबाबतच्या चिंतांमुळे जगभरात जैवइंधन उत्पादनाचा वेगाने विस्तार झाला.जैवइंधनांचा विकासजैवइंधनांची कथा सततच्या नवनवीन शोधांमुळे मनोरंजक होते. या इंधनांचे साधारणपणे चार वेगवेगळ्या पिढ्यांत - जनरेशन्समध्ये वर्गीकरण करता येईल. आधीच्या पिढीच्या मर्यादा दूर करून सरस अशा नव्या पिढ्या निर्माण झाल्याचे आपल्याला दिसते.१. पहिल्या पिढीतील जैवइंधन मका, ऊस आणि वनस्पती तेल यांसारख्या परिचित पिकांपासून उदयास आले. हे उपयुक्त आहे असे दिसत असले तरी ‘अन्न विरुद्ध इंधन’ या वादाला सुरुवात झाली. अन्नपिकांचा ऊर्जा उत्पादनासाठी वापर केल्याने अन्नसुरक्षा आणि शेतजमिनीच्या वापराविषयी प्रश्न उपस्थित झाले. तरीही, पहिल्या पिढीतील जैवइंधनाने ज्या पायाभूत सुविधा आणि धोरणात्मक चौकटी स्थापित केल्या, त्या आजही मार्गदर्शक ठरतात.२. दुसऱ्या पिढीतील जैवइंधनासाठी शेतीतील इतर माल, वनकचरा आणि काही विशिष्ट पिके यांसारख्या अन्न म्हणून वापरता न येणाऱ्या कच्च्या मालाचा वापर करून यश मिळाले. जीवाश्म इंधनाच्या तुलनेत ही इंधने हरितगृह वायू उत्सर्जनात ५०-९० टक्के घट साध्य करू शकतात. वनस्पतींत जवळपास ५० टक्के सेल्युलोज असते. त्याचे जैविक विघटन सहज होते, पण उरलेल्या लिग्नोसेल्युलोजचे विघटन अवघड असते. पण आज काही पूर्व-प्रक्रियापद्धती वापरून लिग्नोसेल्युलोजिक पदार्थांचे किण्वनक्षम शर्करांमध्ये विघटन करणे शक्य आहे. किण्वन तंत्रज्ञानदेखील एकच सूक्ष्मजीव रूपांतरणाचे सर्व टप्पे पार पाडेल अशा एकात्मिक पद्धतींपर्यंत प्रगत झाले आहे.३. तिसऱ्या पिढीतील जैवइंधनासाठी शैवाल आणि इतर सूक्ष्मजीवांचा उपयोग करतात. शैवालाचे खूप फायदे आहेत. ती वेगाने वाढतात, उच्च चरबीयुक्त मेदाम्लेयुक्त (लिपिड) घटक तयार करतात, नापीक जमिनीवर आणि सांडपाण्यातसुद्धा वाढतात. जनुकीय अभियांत्रिकी आणि अत्याधुनिक संवर्धनपद्धतींद्वारे, संशोधकांनी अतिरिक्त प्रकाशसंश्लेषण कार्यक्षमता आणि अतिरिक्त चरबीयुक्त (लिपिड) संचय असलेले शैवालाचे प्रकार विकसित केले आहेत.४. चौथ्या पिढीतील जैवइंधन हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे. यात जैवइंधन उत्पादनासाठी अनुकूलित डिझायनर सूक्ष्मजीव तयार करण्यासाठी कृत्रिम जीवशास्त्र आणि चयापचय अभियांत्रिकीचा वापर केला जातो. हे जीव विविध प्रकारच्या कच्च्या मालाचे अधिक कार्यक्षमतेने रूपांतर करू शकतात आणि विशिष्ट उपयोगांसाठी अनुकूल गुणधर्म असलेले इंधन तयार करू शकतात. आज क्रिस्परसारख्या तंत्रज्ञानाने असे बदल अचूकपणे करता येतात. नॅनो तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उत्पादनाच्या प्रगत तंत्रामुळे हे शास्त्र जास्त प्रभावी झाले आहे..जागतिक पातळीवर जैवइंधनस्थानिक संसाधने, धोरणे आणि प्राधान्यक्रम यांतल्या फरकामुळे जैवइंधनाच्या वापरात जगभरात खूप बदल होतो. अमेरिका हा द्रव जैवइंधनाचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आणि ग्राहक देश आहे. जागतिक जैवइंधन उत्पादनात अमेरिकेचा वाटा साधारणपणे ४० ते ४५ टक्के आहे. अमेरिकेने E10 हे प्रमाणभूत मिश्रण (Standard Blend) म्हणून स्वीकारले आहे आणि आता किरकोळ विक्री होणाऱ्या पेट्रोलमध्ये याचाच सर्वाधिक वाटा आहे. पर्यावरण संरक्षण संस्थेने (ईपीए) २००१ आणि त्यानंतरच्या वाहनांसाठी E15ला मंजुरी दिली आहे. E85 म्हणजेच ८५ टक्के इथेनॉलचे मिश्रण फ्लेक्स-फ्युएल केंद्रांच्या जाळ्याद्वारे विशेष ‘फ्लेक्झिबल-फ्युएल’ वाहनांसाठी (FFVs) विकले जाते; अमेरिकेच्या रस्त्यांवर अशी सुमारे दोन कोटी वाहने धावत आहेत. अमेरिका आणि युरोपियन युनियन हे बायोडिझेल किंवा रिन्युएबल डिझेलचे (नूतनीकरणक्षम डिझेलचे) प्रमुख उत्पादक/ग्राहक आहेत.अमेरिकेच्या तुलनेत ब्राझीलमध्ये जैवइंधनाचा वापर कमी असला, तरी रस्ते वाहतुकीमध्ये जैवइंधनाचा सर्वाधिक वापर ब्राझीलमध्ये होतो. ब्राझीलमध्ये विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमध्ये साधारणपणे २७ टक्के इथेनॉल (E27) असते. अनेक वाहनचालक जवळपास शुद्ध इथेनॉलचा (E100) वापर करतात. तिथली बहुतेक नवीन वाहने ‘फ्लेक्स-फ्युएल’ (Flex-fuel) प्रकारातील आहेत; याचा अर्थ ती वाहने E22 ते E100पर्यंतच्या कोणत्याही मिश्रणावर चालू शकतात.पेट्रोलच्या तुलनेत उसापासून मिळणारे इथेनॉल हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन ६० ते ९० टक्क्यांनी कमी करते.भारताने आपल्या मूळ उद्दिष्टाच्या आधीच २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे (E20) उद्दिष्ट साध्य केले आहे. त्याशिवाय ऊस मळी (Molasses) आणि धान्यांपासून इथेनॉलचे उत्पादन, पिकांच्या अवशेषांपासून ‘सेकंड-जनरेशन’ इथेनॉलची निर्मिती, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG), शाश्वत विमान इंधन (Sustainable Aviation Fuel) संशोधन या क्षेत्रात देश वेगाने विस्तार करत आहे. भारत सध्या जैवइंधनाचा वापर करणाऱ्या जगातील पहिल्या तीन देशांमध्ये नसला, तरी सरकारची धोरणे आणि वाढती ऊर्जा मागणी यांमुळे आगामी दशकात तो जैवइंधनाच्या सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक होईल अशी अपेक्षा आहे. सप्टेंबर २०२३मध्ये भारताने आपल्या जी२० अध्यक्षपदाच्या काळात सुरू केलेला ‘ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स’ (जागतिक जैवइंधन आघाडी) हा जैवइंधनाचा अवलंब वेगाने करण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण सोपे करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न आहे..Premium|Lucknow Chikankari : लखनौची चिकनकारी कला कशी घडली? .भारत आणि जैवइंधनभारताचा जैवइंधन कार्यक्रम हा महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय ऊर्जा धोरणाचा एक अभ्यासविषय आहे. हा कार्यक्रम जैवइंधनाचा जलद गतीने स्वीकार करण्यातील क्षमता आणि आव्हाने या दोन्ही गोष्टींचे दर्शन घडवतो. सन २०१८मध्ये जाहीर झालेल्या आणि त्यानंतर सुधारणा करण्यात आलेल्या भारताच्या ‘राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणा’द्वारे (National Policy on Biofuels) २०२५पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे (E20) महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले. हे उद्दिष्ट मूलतः २०३०साठी नियोजित होते, परंतु त्याची अंमलबजावणी पाच वर्षे आधीच करण्यात आली. भारताने जून २०२२मध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य केले आणि आता १,६००हून अधिक किरकोळ विक्री केंद्रांवर E20 इंधन उपलब्ध करून दिले जात आहे.भारत सध्या जगातील सर्वात वेगाने इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढवणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. सरकार एकाच वेळी E20 ते E100 इंधनांवर चालण्यास सक्षम अशा फ्लेक्स-फ्युएल इंजिनांची निर्मिती अनिवार्य करत आहे आणि भारतीय वाहन उत्पादक कंपन्या FFVs विकास कार्यक्रम वेगाने पुढे नेत आहेत.या धोरणात्मक आराखड्यात विविध कच्च्या मालापासून (Feedstocks) इथेनॉल उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी भिन्न दरनिश्चिती, डिस्टिलरींच्या (इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्पांच्या) विस्तारासाठी आर्थिक मदत आणि विविध इथेनॉल मिश्रणांसाठी सुरक्षा मानके यांचा समावेश आहे. सरकारने इथेनॉलनिर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाच्या कक्षेत उसाव्यतिरिक्त अतिरिक्त तांदूळ, मका आणि शेतीतील अन्य खाण्यायोग्य नसलेल्या पदार्थांचाही समावेश केला आहे.भारताच्या इथेनॉल खरेदीत प्रचंड वाढ होत आहे. २०१३-१४मधील ३८ कोटी लिटर खरेदीचे प्रमाण २०२१-२२मध्ये ४३३.६ कोटी लिटरपर्यंत पोहोचले. ‘भारतातील इथेनॉल मिश्रणासाठीचा रोडमॅप २०२०-२५’ (Roadmap for Ethanol Blending in India 2020-25) याअंतर्गत देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी तपशीलवार वार्षिक योजना देण्यात आली आहे. सहा सरकारी मंत्रालयांचा एक मुख्य गट या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा समन्वय साधतो. या कार्यक्रमामुळे अनेक आर्थिक लाभ झाले आहेत. सुमारे ३२ अब्ज डॉलरच्या परकीय चलन बचतीचा अंदाज आहे. हा कार्यक्रम शेतकऱ्यांच्या पिकांसाठी अतिरिक्त बाजारपेठा उपलब्ध करून त्यांना आर्थिक आधार देतो आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करतो.मात्र प्रभावशाली प्रगती असूनही, भारताच्या जैवइंधन कार्यक्रमासमोर अनेक आव्हाने आहेत. अन्नसंकट टाळण्यासाठी ऊर्जा आणि कृषी धोरणांमध्ये सुसंवाद साधण्याची, पूर्व-सूचना यंत्रणा स्थापित करण्याची आणि जमिनीच्या वापरामध्ये होणारे बदल रोखण्यासाठी कठोर पर्यावरणीय नियम लागू करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.भारताचे जैवइंधन लक्ष्य साध्य करण्यातील यश अनेक घटकांवर अवलंबून आहे. शेतीतील कचऱ्यापासून दुसऱ्या पिढीतील इथेनॉल उत्पादनाला गती देणे, उसाव्यतिरिक्त इतर कच्च्या मालामध्ये विविधता आणणे, शेतीमधील जलव्यवस्थापनात सुधारणा करणे आणि ऊर्जासुरक्षा व अन्नसुरक्षा यांच्यात काळजीपूर्वक संतुलन साधणे आवश्यक आहे. आपला अनुभव, अशाच प्रकारचे जैवइंधन कार्यक्रम राबवू पाहणाऱ्या इतर विकसनशील राष्ट्रांसाठी मौल्यवान धडे देईल.वाहनांसाठी इथेनॉलजैवइंधनाचा विचार करताना वाहनांसाठी इंधन म्हणून इथेनॉल आणि पारंपरिक पेट्रोल यांच्या मिश्रणाची चर्चा अपरिहार्य ठरते. वनस्पतींपासून मिळवलेले इथेनॉल आणि पारंपरिक पेट्रोल यांचे मिश्रण ही आज जगभरात सर्वाधिक प्रमाणात राबवली जाणारी जैवइंधनविषयक रणनीती आहे. चालकांना याची जाणीवही नसताना, कोट्यवधी वाहने आधीच इथेनॉलमिश्रित इंधनावर चालत आहेत. परंतु, गाडीच्या टाकीत इथेनॉल भरण्याची ही प्रक्रिया वरकरणी दिसते त्यापेक्षा अधिक गुंतागुंतीची आहे; यात रसायनशास्त्र (Chemistry), पदार्थांचे विज्ञान (Materials Science), अतिथंड हवामानातील भौतिकशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण या सर्वांचा एकाच वेळी समावेश होतो.इथेनॉल मिश्रणामागील तांत्रिक आधार भक्कम आहे. मिश्रणाचे प्रमाण कमी ते मध्यम असताना विविध प्रकारच्या इंजिन प्लॅटफॉर्म्सवरील संशोधनातून याचे अनेक फायदे सातत्याने दिसून आले आहेत.इथेनॉलचा रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) साधारणपणे १०८-१०९ असतो, जो सामान्य पेट्रोलच्या (९१-९८) तुलनेत खूप जास्त आहे. इथेनॉल मिसळल्याने इंधनाचे प्रभावी ऑक्टेन रेटिंग वाढते, त्यामुळे थर्मल कार्यक्षमता सुधारते. एका चाचणीत E10 मिश्रणाच्या तुलनेत E27 मिश्रणामुळे नायट्रिक ऑक्साइड उत्सर्जनात १२ टक्के आणि एकूण हायड्रोकार्बन्स उत्सर्जनात ५ टक्के घट दिसून आली, तसेच इंजिनची शक्ती उत्तम राहिली.स्वच्छ ज्वलन आणि नियंत्रित उत्सर्जनात घट असल्याचे दिसून आले. इथेनॉलच्या रेणू संरचनेतील (Molecular Structure) ऑक्सिजन अणू ज्वलन प्रक्रिया अधिक पूर्ण होण्यास मदत करतो. शुद्ध पेट्रोलच्या तुलनेत E10 ते E85पर्यंतच्या इथेनॉल मिश्रणांमुळे कार्बन मोनॉक्साइड आणि न जळलेल्या हायड्रोकार्बन उत्सर्जनात घट होते, असे भारतातील दुचाकी वाहनांवर केलेल्या अभ्यासातून दिसून आले आहे. ‘थ्री-वे कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर’ असलेल्या जीडीआय (गॅसोलिन डायरेक्ट इंजेक्शन) इंजिनच्या अभ्यासात आढळले, की इथेनॉल मिश्रणामुळे ‘पार्टिक्युलेट मॅटर’ (सूक्ष्म कण) कमी होतात आणि कॅटॅलिस्टची कार्यक्षमता सुधारते.खाद्यपदार्थ नसलेल्या बायोमासपासून मिळणाऱ्या इथेनॉलचा पेट्रोलऐवजी वापर केल्यास ‘वेल-टू-व्हील’ (well-to-wheel) कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात ५०-९० टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. उसापासून मिळणाऱ्या पहिल्या पिढीतील इथेनॉलच्या बाबतीतही ५०-७० टक्के बचत शक्य आहे.इथेनॉलचे प्रमाण जास्त असल्यास इंजिनची कमाल शक्ती (Peak Power) वाढू शकते. E10 ते E60 मिश्रणांचा वापर करून केलेल्या एका प्रायोगिक अभ्यासात, सामान्य पेट्रोलच्या तुलनेत इंजिनच्या शक्तीमध्ये २७.६ टक्के आणि टॉर्कमध्ये १६.९ टक्के वाढ नोंदवली गेली. यामागचे कारण म्हणजे, इथेनॉलचा चार्ज-कूलिंग इफेक्ट (इंधन-हवा मिश्रणाला थंड करण्याचा गुणधर्म) आणि उच्च ऑक्टेन. अनेक ‘स्पार्क-इग्निशन’ इंजिन अभ्यासांमध्ये, E10 आणि शुद्ध पेट्रोल या दोन्हीच्या तुलनेत E30 मिश्रणांनी उत्कृष्ट ब्रेक थर्मल कार्यक्षमता दर्शविली.इथेनॉलमधील ऑक्सिजनचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे कार्बनचे थर कमी होऊन ज्वलन कक्ष स्वच्छ राहतात. त्याच्या अँटी-नॉक गुणधर्मांमुळे इंजिन्स सर्वोत्तम टायमिंगवर चालू शकतात, त्यामुळे कालांतराने यांत्रिक ताण कमी होतो.इथेनॉल मिश्रणाच्या वापरांमध्ये अनेक आव्हानेसुद्धा आहेत.इथेनॉलमध्ये पेट्रोलपेक्षा प्रतिलिटर अंदाजे ३४ टक्के कमी ऊर्जा असते. मिश्रणाचे प्रमाण वाढल्यास, चालकांना सामान्यतः जास्त इंधन लागते. E10मुळे इंधन कार्यक्षमतेत अंदाजे तीन ते पाच टक्के घट होते, जी E85मुळे १५-३० टक्क्यांपर्यंत वाढत असल्याचे दिसून येते. ग्राहकांची ही सर्वात मोठी तक्रार आहे आणि उच्च मिश्रणे लोकसंमत होण्यातला मोठा अडथळा आहे.इथेनॉल वातावरणातील पाणी शोषून घेते आणि त्यामुळे जुन्या इंधन प्रणालींमध्ये वापरले जाणारे काही धातू, इलास्टोमर आणि पॉलिमर खराब होतात. इंधन टाक्या, इंधन वाहिन्या आणि कार्बोरेटरमधील ॲल्युमिनियम, पितळे आणि काही रबर संयुगे उच्च-इथेनॉल मिश्रणांच्या दीर्घकाळ संपर्कात आल्याने खराब होऊ शकतात. पॉलियुरेथेन आणि काही फ्लोरोपॉलिमर कोटिंग्ज E85साठी योग्य नाहीत. त्यासाठी खास इंजिनिअर केलेल्या बॅरियर लेयर्सची आवश्यकता असते. आधुनिक वाहनांमध्ये सामान्यतः इथेनॉल-सुसंगत सामग्री वापरली जाते, पण जुन्या वाहनांच्या बाबतीत हा प्रश्न कायम राहतो.इथेनॉल सहजपणे पाणी शोषून घेते आणि आर्द्रतेच्या एका विशिष्ट पातळीच्या पलीकडे इथेनॉल आणि पाणी पेट्रोल फेजपासून वेगळे होतात. या घटनेला फेज सेपरेशन म्हणतात. इथेनॉल पाण्यापेक्षा हलके असल्याने पाण्याचा थर टाकीच्या तळाशी जातो. त्यामुळे इंजिन अडखळू शकते किंवा बंद पडू शकते. यामुळे पाणी व्यवस्थापन प्रणाली नसलेल्या जुन्या भूमिगत साठवण टाक्यांमध्ये साठवलेले इथेनॉल मिश्रण अडचणी निर्माण करू शकते.इथेनॉल मिश्रणे कार्बन मोनॉक्साइड आणि हायड्रोकार्बन्सचे उत्सर्जन कमी करत असली, तरी ती अल्डिहाइड उत्सर्जन वाढवू शकतात, विशेषतः ॲसिटाल्डिहाइड ओझोनचे पूर्वसूचक आणि श्वसनासाठी त्रासदायक घटक आहेत.पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे अल्प प्रमाण मिसळल्याने इंधन प्रणालीमधून होणारे बाष्प उत्सर्जन वाढते. इंधनाच्या बाष्पातून होणारे वाढीव हायड्रोकार्बन उत्सर्जन टाळण्यासाठी युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेतील नियामकांनी इथेनॉल मिश्रणांसाठी काही नियंत्रणे घातली आहेत..चौथ्या पिढीतील जैवइंधन आणि कृत्रिम जीवशास्त्रचौथ्या पिढीतील जैवइंधन हे जैवइंधन तंत्रज्ञानातील एक अग्रगण्य क्षेत्र आहे. पूर्णपणे नवीन चयापचय मार्ग (Metabolic Pathway) तयार करण्यासाठी कृत्रिम जीवशास्त्राचा वापर केला जातो. वातावरणातल्या कार्बन डायऑक्साइड किंवा औद्योगिक उत्सर्जनातल्या विविध उत्सर्जकांचे कार्यक्षमतेने रूपांतर करू शकतील असे सूक्ष्मजीव संशोधक तयार करत आहेत. ही ‘कार्बन-नकारात्मक’ जैवइंधने ऊर्जा निर्माण करतानाच वातावरणातून हरितगृह वायू कमी करू शकतात.सूक्ष्मशैवाल आणि अभियांत्रिकीद्वारे तयार केलेल्या सूक्ष्मजीव समुदायांना एकत्र आणणाऱ्या जैवकारखान्यांना विशेष महत्त्व आहे. यात जैवइंधननिर्मितीचा वेगवेगळा टप्पा वेगवेगळ्या जीवाणूंपासून स्वतंत्रपणे नियंत्रित केला जाऊन संपूर्ण प्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढवली जाते. जैवइंधन आपल्या ऊर्जा संक्रमणाच्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. अलीकडच्या वर्षांतील क्रिस्पर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशा विविध क्षेत्रातील प्रगतीमुळे जैवइंधन हे एका साध्या पर्यायावरून ऊर्जा आणि पर्यावरणीय आव्हानांवरील एका अत्याधुनिक, बहुआयामी उपाय ठरू लागले आहे.यासाठी पुढील दशक निर्णायक ठरणार आहे. संशोधनातील सातत्यपूर्ण गुंतवणूक, पूरक धोरणे आणि शाश्वततेच्या मुद्द्यांकडे काळजीपूर्वक लक्ष दिल्यास जैवइंधन हा भविष्यात स्वच्छ ऊर्जेकडे नेणारा खात्रीचा मार्ग ठरेल.जगभरात आणि भारतातही जैवइंधन क्रांती जोरात सुरू आहे. मानवी कल्याणाचा आधार असलेल्या अन्नसुरक्षा, पर्यावरणाचे आरोग्य आणि सामाजिक समानतेशी तडजोड न करता, ही प्रगती सुज्ञपणे, शाश्वतपणे आणि न्याय्यपणे पुढे नेण्याचे आव्हान आपल्यापुढे आहे.शाश्वत विमान इंधनविमान वाहतूक हे सर्वात आव्हानात्मक क्षेत्र आहे. त्यामुळे शाश्वत विमान इंधन (SAF) विशेष महत्त्वाचे आहे. पारंपरिक जेट इंधनाच्या तुलनेत एसएएफ हरितगृह वायू उत्सर्जन ८० टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकते. एसएएफ उत्पादनासाठी तेल आणि चरबीपासून हायड्रोप्रोसेस्ड एस्टर आणि फॅटी ॲसिड (HEFA), बायोमास गॅसिफिकेशनमधून फिशर-ट्रॉप्स संश्लेषण आणि अल्कोहोल-टू-जेट प्रक्रिया असे अनेक मार्ग आहेत. सूक्ष्मशैवालांतील मेदाम्ले आणि त्यांची जलद वाढ यांमुळे विमान इंधन उत्पादनासाठी ती विशेष आशादायक आहेत. पण अजून अनेक तांत्रिक आणि आर्थिक अडथळे आहेत. अलीकडील संशोधन फीडस्टॉक निवडीचे अनुकूलन करणे, रूपांतरण कार्यक्षमता सुधारणे आणि उत्पादन खर्च कमी करणे यावर केंद्रित आहे. विमान उद्योगाने एसएएफ अवलंबनासाठी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्ये निश्चित केली आहेत, परंतु ती साध्य करण्यासाठी भरीव गुंतवणूक आणि धोरणात्मक समर्थनाची आवश्यकता आहे.आव्हानजैवइंधनांशी संबंधित सगळ्यात मोठा चिंतेचा मुद्दा म्हणजे अन्नसुरक्षेवरचा संभाव्य परिणाम. जैवइंधन उत्पादनासाठी मका, ऊस किंवा गहू यांसारख्या अन्नपिकांचा वापर केला, तर खाण्यासाठी धान्य कमी पडून किमती वाढू शकतात. शेतजमीन अन्न उत्पादनापासून वळवली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, भारताच्या आक्रमक इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाने, अन्नाऐवजी इंधन म्हणून ऊस आणि धान्यांचा वापर वाढण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे अन्नाव्यतिरिक्त कच्चा माल आणि टाकाऊ पदार्थांचा वापर इंधनासाठी करणे महत्त्वाचे आहे.मोठ्या प्रमाणावर जैवइंधन उत्पादनासाठी मोठ्या भूभागाची आवश्यकता असते. त्यामुळे काळजीपूर्वक व्यवस्थापन न केल्यास जंगलतोड, अधिवासाचा नाश आणि जैवविविधतेत घट होण्याचीसुद्धा मोठी शक्यता आहे.शेतकरीसुद्धा विविध प्रकारच्या पिकाऊ जमिनीचे रूपांतर एकाच प्रकारच्या ऊर्जा पिकांमध्ये करतील किंवा त्याही पुढे जाऊन, जैवइंधन लागवडीसाठी जंगले तोडतील, असाही धोका आहे. हे परिणाम टाळण्यासाठी कठोर पर्यावरणीय नियम आणि शाश्वत भू-व्यवस्थापनपद्धती आवश्यक आहेत.उत्पादन खर्च आणि आर्थिक व्यवहार्यता हा दुसरा प्रश्न. अनेक प्रगत जैवइंधने जीवाश्म इंधनांपेक्षा महाग आहेत. तेलाचे दर कमी असतात तेव्हा हा फरक जास्त वाढतो.शैवाल-आधारित जैवइंधनांचे अर्थशास्त्र, तांत्रिक क्षमता असूनही व्यावसायिक व्यवहार्यतेत अडचणी आहेत. बायो-रिफायनरींसाठी लागणारा उच्च भांडवली खर्च, महागड्या पूर्व-प्रक्रिया आणि ऊर्जा-केंद्रित रूपांतरण टप्पे या सर्वांमुळे हे अर्थशास्त्र प्रतिकूल होते. जैवइंधनांना स्पर्धात्मक करण्यासाठी सरकारी अनुदान आणि साहाय्यक धोरणे अनेकदा आवश्यक असतात.प्रयोगशाळेतील यश औद्योगिक उत्पादनापर्यंत वाढविताना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. सेल्युलोजिक रूपांतरणासाठी एन्झाइमचा खर्च जास्त आहे. उच्च जैवइंधन मिश्रण हाताळण्यासाठी विद्यमान इंधन वितरण सुविधांमध्ये पायाभूत बदल करण्याची आवश्यकता असू शकते.वाहनांच्या सुसंगततेच्या समस्यादेखील उद्भवू शकतात. सर्व इंजिन्समध्ये बदल केल्याशिवाय उच्च टक्केवारीच्या जैवइंधन मिश्रणावर वाहने चालू शकत नाहीत.पाणी आणि संसाधनांची आवश्यकता हा एक कळीचा मुद्दा आहे. काही जैवइंधनांचे उत्पादन पीक लागवड आणि प्रक्रियेसाठी पाणी-केंद्रित असल्यामुळे पाणीटंचाई असलेल्या प्रदेशात अडचणी येऊ शकतात. उदाहरणार्थ, साखरेपासून एक लिटर इथेनॉल तयार करायला १६००-३६०० लिटर पाणी लागते, आणि यातले ९८ टक्के पाणी उसाच्या लागवडीसाठी लागते.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जैवइंधन हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकतात. दुसऱ्या पिढीतील जैवइंधन पेट्रोलियम-आधारित इंधनांच्या तुलनेत ५०-९० टक्के उत्सर्जन घट साध्य करू शकतात. गॅसोलिनमध्ये मिश्रण केल्यास बायोइथेनॉल कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन लक्षणीय कमी करते.लागवड, प्रक्रिया आणि वाहतूक यांसारख्या संपूर्ण चक्राचा विचार केला, तरी जैवइंधने जीवाश्म इंधनांच्या तुलनेत खूप कमी कार्बन फूटप्रिंट देतात.पारंपरिक इंधनांच्या तुलनेत जैवइंधनांमुळे सामान्यतः कमी सूक्ष्मकणांचे उत्सर्जन होते आणि काही विशिष्ट प्रदूषकांची पातळी कमी होते.आधुनिक जैवइंधन उत्पादनामध्ये कचऱ्याचे मौल्यवान ऊर्जेत रूपांतर होत असल्याने चक्रीय अर्थव्यवस्थेस हातभार लागतो.शेतीतील अवशेष, वनकचरा, अन्न प्रक्रियेतील उप-उत्पादने, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा घनकचरा, अगदी टाकाऊ खाद्यतेलदेखील कच्चा माल म्हणून वापरले जाऊ शकते. त्यामुळे एकाच वेळी कचरा व्यवस्थापन आणि ऊर्जानिर्मिती ही दोन उद्दिष्टे साध्य होतात.पेट्रोलियमवरील अवलंबित्व कमी झाल्याने आपल्याला अधिक ऊर्जास्वातंत्र्य मिळू शकते. भारतासारख्या मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करणाऱ्या देशांसाठी हे किती महत्त्वाचे आहे ते आपण सध्याच्या इराण युद्धात पाहिले आहे.जैवइंधन उत्पादनामुळे ग्रामीण रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात आणि शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत मिळतात; परिणामी कृषी अर्थव्यवस्थांना आधार मिळतो.बायोडिझेलच्या वाढलेल्या स्नेहनक्षमतेमुळे इंजिनची झीज ३० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. या फायद्यांमुळे शहरी हवेची गुणवत्ता आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या परिणामांमध्ये सुधारणा होऊ शकते.लेखक बंगळूरस्थित स्कॅन रिसर्च ट्रस्टचे संचालक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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