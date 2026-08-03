Premium|Startup India : भारताची स्टार्टअप क्रांती; वाढ, गुंतवणूक आणि नियमनाचा समतोल

डॉ. अनंत सरदेशमुखऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सचा अहवाल महत्त्वाचा इशारा देतो - अतिनियमन आणि नियमनाचा अभाव या दोन्ही टोकांपासून दूर राहणे आवश्यक आहे. भारताला नवकल्पना, गुंतवणूक आणि ग्राहक संरक्षण यांचा संतुलित मिलाफ साधावा लागेल. विश्वास, नवकल्पना, गुंतवणूक, उत्तरदायित्व आणि स्पर्धात्मकता यांचा समतोल साधणारी नियामक व्यवस्था उभारण्यात भारत यशस्वी झाला, तर पुढील दशक हे भारताच्या स्टार्टअप नेतृत्वाचे दशक ठरेल.गेल्या दहा-बारा वर्षांत भारतीय तरुण उद्योजकतेने जगाला आश्चर्यचकित करणारी स्टार्टअप क्रांती घडवून आणली आहे. २०१६मध्ये ‘स्टार्टअप इंडिया’ अभियान सुरू झाले, त्यानंतर हजारो नवउद्योग उभे राहिले, शेकडो युनिकॉर्न निर्माण झाले आणि भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप परिसंस्था म्हणून ओळखली जाऊ लागली. आज भारतात २.२३ लाखांहून अधिक डीपीआयटी-मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत आणि या स्टार्टअप्सनी २३.३ लाखांहून अधिक थेट रोजगार निर्माण केले आहेत. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ५५ हजारांहून अधिक नवीन स्टार्टअप्सना मान्यता मिळाली, ही आतापर्यंतची सर्वोच्च वार्षिक वाढ आहे. ही आकडेवारी पाहता, भारताच्या पुढील आर्थिक, औद्योगिक प्रगतीत ही परिसंस्था मोलाचे योगदान देणार आहे हे निश्चित. या स्टार्टअप्सनी अनेक नवीन उद्योग, अनेक क्षेत्रांची दालने भारतीय अर्थव्यवस्थेत उघडली आहेत आणि अनेक रोजगार निर्माण केले आहेत. सरकारलासुद्धा या क्षेत्राबद्दल आत्मविश्वास आहे आणि या क्षेत्राकडून मोठ्या अपेक्षासुद्धा!या पार्श्वभूमीवर ‘ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स’ आणि ‘डिजिटल प्रॉस्पेरिटी एशिया’ यांनी काही दिवसांपूर्वी प्रकाशित केलेल्या एका अहवालाने काही प्रश्न किंवा समज, गैरसमज उपस्थित केले आहेत. या अहवालात उल्लेखिलेल्या काही बाबींमुळे काहींची अशी समजूत झाली आहे, की भारतातील सर्वसाधारण आणि नवे कामगार कायदे स्टार्टअप्स वाढीतील मुख्य अडथळे ठरू शकतील. परंतु हा एक मोठा गैरसमज आहे..Premium|SpaceX Cursor Deal : स्पेसएक्स-कर्सर कराराने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नव्या युगाची दिशा कशी बदलली?.अहवालात काय म्हटले आहे?डिजिटल नियमन, विशेषतः माहिती प्रशासन (डेटा गव्हर्नन्स), कृत्रिम बुद्धिमता (एआय) नियमन, सायबर सुरक्षा आणि प्लॅटफॉर्म नियम यांच्या वाढत्या नियमपालन खर्चामुळे स्टार्टअप्सवर परिणाम होईल, असा इशारा हा अहवाल देतो.येथे प्लॅटफॉर्म नियम हे प्लॅटफॉर्म स्टार्टअपसंबंधी आहेत आणि प्लॅटफॉर्म स्टार्टअप हा असा एक व्यवसाय आहे, जो वापरकर्त्यांच्या विविध गटांना (उदाहरणार्थ, खरेदीदार आणि विक्रेते, निर्माते आणि ग्राहक) जोडण्यासाठी एक डिजिटल पाया तयार करतो. स्वतः प्रत्यक्ष उत्पादने तयार करून त्यांची विक्री करण्याऐवजी, हा स्टार्टअप एक मध्यस्थ म्हणून काम करतो आणि महसूल मिळवण्यासाठी व्यवहार, परस्पर संवाद किंवा मूल्यांची देवाणघेवाण सुलभ करतो.या अहवालानुसार, ८८ टक्के स्टार्टअप्सना विद्यमान डिजिटल नियमांमुळे अडचणी येत आहेत आणि ७२ टक्के स्टार्टअप्स संशोधन व नवकल्पनेऐवजी नियमपालनावर अधिक संसाधने खर्च करत आहेत. भारतातील डिजिटल नियमन अधिक कठोर, गुंतागुंतीचे आणि अनिश्चित झाले, तर २०३५पर्यंत दरवर्षी सुमारे २,१३० स्टार्टअप्स कमी निर्माण होतील; व्हेंचर कॅपिटल, भांडवल गुंतवणुकीत सुमारे २५ टक्के म्हणजे अंदाजे ९१,५०० कोटी रुपये इतकी घट होईल आणि जवळपास २.४५ लाख रोजगार कमी निर्माण होतील, असा अंदाज अहवालात वर्तविला आहे.हा अंदाज कितपत वास्तववादी आहे? भारताने याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे का? की हा केवळ एक सैद्धांतिक अंदाज आहे? हे प्रश्न अनेकांना पडले आहेत. या अहवालासंबंधी काही शंकासुद्धा उपस्थित केल्या गेल्या आहेत. अहवालाकडे साशंक दृष्टीने का पाहावे, हे सांगताना काही स्पष्टीकरणे दिली गेली आहेत.कोणताही अहवाल वाचताना तो कोणी, कोणासाठी आणि कोणत्या उद्देशाने तयार केला आहे, हे तपासणे ही मूलभूत बौद्धिक शिस्त आहे. हा अहवाल डिजिटल प्रॉस्पेरिटी एशिया या संस्थेच्या अर्थसहाय्याने तयार झाला असून, अशा उद्योग-प्रवर्तित संस्था बहुधा मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या व प्लॅटफॉर्म्सच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात. अशा संस्थांची भूमिका स्वाभाविकपणे डिजिटल नियमन सैल राहावे अशी असते. कारण कठोर डेटा संरक्षण व स्पर्धाविरोधी नियमांचा सर्वाधिक फटका मोठ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सनाच बसतो. त्यामुळे अहवालातील आकडेवारी चुकीची आहे असे नव्हे, पण ती कोणत्या दृष्टिकोनातून मांडली गेली आहे, याचे भान वाचकांनी ठेवणे आवश्यक आहे.दुसरी बाब कार्यपद्धतीशी संबंधित आहे. हे भाकीत नसून, सध्याचे नियमन-वाढ यांच्यातील संबंध कायम राहिल्यास काय परिणाम होऊ शकतात याचे उदाहरणादाखल अंदाज आहेत, हे संशोधकांनी स्वतः स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच ही ठोस भविष्यवाणी नसून, गृहीतकांवर आधारित एक प्रारूप आहे, हेसुद्धा या अहवालाचा विचार करताना लक्षात ठेवणे जरुरी आहे.ऑक्सफर्ड अहवालातील या अभ्यासात ५५० संशोधन घटकांचा सहभाग होता. ३५० स्टार्टअप्स उद्योजक आणि त्यातील वरिष्ठ व्यवस्थापक, भारतीय स्टार्टअप्सना भांडवल पुरवठा करणारे १०० सक्रिय व्हेंचर कॅपिटल गुंतवणूकदार, १०० इनक्युबेटर्स यांची मते अभ्यासली गेली; त्यांचे अनुभव, मते लक्षात घेतली गेली. यात उच्च तंत्रज्ञान-आधारित, डिजिटल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहिती संरक्षण, सायबर सुरक्षा या क्षेत्रांतील नवीन आणि काही प्रस्थापित स्टार्टअप्स समाविष्ट केले गेले. यात ८८ टक्के भारतीय स्टार्टअप्सनी विद्यमान नियमांमुळे व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचे सांगितले, ७२ टक्के स्टार्टअप्सनी संशोधन व नवकल्पनांऐवजी नियमपालनावर अधिक खर्च होत असल्याचे नमूद केले, तर ६८ टक्के स्टार्टअप्सनी भविष्यातील गुंतवणूक आणि परताव्याबाबत अनिश्चितता वाढल्याचे सांगितले.विशेष म्हणजे ४२ टक्के स्टार्टअप्सनी असेही मान्य केले, की योग्य नियमनामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढतो. यात भारत, मलेशिया आणि दक्षिण कोरिया या तिन्ही देशांतील ७४ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी नियमपालन खर्चात वाढ झाल्याचे म्हटले. म्हणजे हे डिजिटल नियमपालन भारतातच आहे असे नाही, तर ही नव्या युगाची नवी तांत्रिक नियमपालनपद्धती आहे हे दिसते. तसेच कुठल्याही संशोधनात संशोधन नमुना, त्याची निवडपद्धती आणि शेवटी तो नमुना असतो हेही विचारात घेणे महत्त्वाचेच असते. कुठल्याही नियमपालनात नियमपालनकर्त्यांकडून थोडासा विरोध, सुस्ती असतेच हेदेखील नाकारता येत नाही. पण समाजाच्या प्रगतीकरिता प्रशासन, नियमपालन ही शासकीय आवश्यकता आहे, हेसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे, आणि त्याला नेहमीच काही प्रमाणात विरोध राहणार हे सत्य आहे. हा अंदाज वास्तववादी मानला नाही, तरी याकडे भारताने गांभीर्याने पाहण्याची गरज नक्कीच आहे. संशोधनात असलेल्या घटकांकडे बघता, हा केवळ एक सैद्धांतिक अंदाज आहे असे म्हणून याकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही.स्टार्टअप्स अपयशी होण्याची कारणे केवळ नियम नसतात. स्टार्टअप्स अपयशी होण्यामागील प्रमुख कारणे म्हणजे, बाजारपेठेची अपुरी समज, विशेषतः उत्पादन आणि बाजाराची गरज लक्षात न घेणे, कमकुवत व्यवसाय मॉडेल, रोकड पुरवठ्यात बिघाड, संस्थापकांमधील मतभेद, कॉर्पोरेट नियमपालनाचा अभाव, नफ्यापेक्षा केवळ वाढीवर भर, व्हेंचर कॅपिटलवरील अतिअवलंबित्व. या सर्वांमागे शिस्त, नियमपालनाचा अभाव दिसून येतो. योग्य नियमन आणि नियमपालन हे अभाव काही प्रमाणात कमी करू शकतात. डंझो, ब्लू स्मार्ट, हाइक गुड ग्लॅम अशी काही स्टार्टअप्स अपयशाची उदाहरणे आपल्यासमोर आहेतच. कठोर नियम हा स्टार्टअप अपयशाचा एक घटक आहे; एकमेव कारण नाही, हे यातून स्पष्ट होते.या अहवालाचा मुख्य भर डिजिटल नियमनावर आहे; कायद्यांवर नाही. माहिती स्थानिकीकरण (डेटा लोकलायझेशन), संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील नियम आणि विविध नियामक संस्थांकडून येणाऱ्या वेगवेगळ्या नियमपालनांच्या अपेक्षा यांमुळे स्टार्टअप्सचा वेळ, पैसा आणि मनुष्यबळ यांचा मोठा भाग उत्पादन विकासाऐवजी नियमपालनात खर्च होतो, असे अहवालात नमूद आहे. हे निरीक्षण पूर्णपणे चुकीचे नाही, हे आपण याआधी उद्योगांनी, त्यातल्या त्यात लघु आणि मध्यम उद्योगांनी गेली अनेक वर्षे, अनेक वेळा, अनेक व्यासपीठांवर व्यक्त केलेली मते लक्षात घेता म्हणता येईल. स्टार्टअप्सचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे कल्पना ते उद्योग या प्रक्रियेचा वेग. कल्पना मांडणे, उत्पादन विकसित करणे, ग्राहक मिळविणे आणि व्यवसाय वाढविणे या प्रत्येक टप्प्यावर वेळ अत्यंत महत्त्वाचा असतो. शिवाय बहुतेक सर्व स्टार्टअप्स आपल्या सुरुवातीच्या दिवसात कॉक्रोच स्टार्टअप्स असतात, म्हणजे अगदी कमी मनुष्यबळ, कमीत कमी साधने, पैशाचे स्रोत अल्प असतात. अशा कामाच्या परिस्थितीत जर संस्थापकांचा, उद्योग कल्पना प्रवर्तकांचा अधिक वेळ वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट, माहिती तज्ज्ञ आणि नियमपालन सल्लागार यांच्याबरोबरच जात असेल, तर नवकल्पनेचा, व्यवस्थापनाचा वेग कमी होणार हे स्वाभाविक आहे. हे आपल्याला चांगल्या लघु आणि मध्यम उद्योगातसुद्धा दिसून आले आहे. मात्र चित्र इतके एकांगी नाही. ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सच्या निष्कर्षांकडे चिकित्सक नजरेने पाहिले पाहिजे.पहिली गोष्ट म्हणजे, भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्था अत्यंत वेगाने वाढत आहे. यूपीआय, आधार, डिजिटल पेमेंट्स, ओपन नेटवर्क, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांत भारतीय तरुण उद्योजकतेने खूप आश्वासक प्रगती करून सर्व जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. भारताने याबाबतीत नक्कीच जगात वेगळा आदर्श निर्माण केला आहे. भारताने माहिती संरक्षण, सायबर सुरक्षा किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासंदर्भात कोणतेही नियमच केले नाहीत, तर ग्राहकांचा विश्वास टिकेल का? याचे उत्तर निश्चितच ‘नाही’ असे आहे. ग्राहकांची माहिती सुरक्षित नसेल, डिजिटल फसवणूक वाढली, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा गैरवापर झाला किंवा मोठ्या प्लॅटफॉर्म्सनी एकाधिकार उद्योग वातावरण निर्माण केले, तर दीर्घकालीन नुकसान स्टार्टअप्सचेच होईल. म्हणून प्रश्न ‘नियम हवेत की नकोत?’ असा नाही. खरा प्रश्न आहे, ‘नियम किती सुटसुटीत, प्रमाणबद्ध, तंत्रज्ञानस्नेही, युझर फ्रेंडली आणि पूर्वानुमानित आहेत?’ याच ठिकाणी भारताने सुधारणा करण्याची गरज आहे. नवीन कामगार कायदे हे सरकारने या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे, असे मला वाटते..सरकारने काय करावे?जोखीम आधारित नियमन ः सर्व स्टार्टअप्सवर समान नियम लागू करण्याऐवजी जोखीम-आधारित नियमन करावे. हे नियमन नवे सुधारित कामगार कायदे आणि इतर कायद्यांत प्रत्यक्षात आणले जात आहे. लहान स्टार्टअप्सना सुरुवातीच्या टप्प्यात सवलती मिळाव्यात.एकल डिजिटल नियमपालन पोर्टल ः एकदाच माहिती भरून विविध विभागांना ती एकाच ठिकाणावरून उपलब्ध व्हावी.नियामक सँडबॉक्स ः नवीन तंत्रज्ञानाला मर्यादित प्रमाणात प्रयोग करण्याची मुभा द्यावी. रेग्युलेटरी सँडबॉक्स ही सरकार किंवा नियामक संस्थांद्वारे तयार केलेली एक नियंत्रित आणि सुरक्षित जागा आहे. याद्वारे व्यवसायांना त्यांची नावीन्यपूर्ण उत्पादने, सेवा किंवा व्यावसायिक मॉडेल्स प्रत्यक्ष वातावरणात तपासून पाहण्याची परवानगी मिळते. या चाचणीच्या काळात, नियामक संस्था काही विशिष्ट कायदेशीर सवलत किंवा नियमांमध्ये सवलत देऊ शकतात. या प्रणालीची रचना प्रामुख्याने तीन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केली जाते -१. नावीन्यतेला चालना देणे ः तात्पुरती नियामक सवलत देऊन, हे सँडबॉक्स नवीन आणि क्रांतिकारी तंत्रज्ञानाचा (उदाहरणार्थ, फिनटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, किंवा स्वायत्त, स्वयंचलित वाहने) उत्पादन खर्च आणि बाजारात येण्याचा वेळ कमी करतात.२. जोखमींवर लक्ष ठेवणे ः ग्राहकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी आणि मोठी आर्थिक किंवा व्यवस्थापकीय हानी टाळण्यासाठी ही चाचणी कडक देखरेखीखाली घेतली जाते.२. भविष्यातील कायदे तयार करणे ः नवीन तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात कसे काम करते हे समजून घेतल्यामुळेनियामकांना मदत होते, जेणेकरून ते अधिक व्यवहारी आणि अद्ययावत कायदे करण्यासाठी याचा उपयोग नक्कीच होऊ शकतो.रेग्युलेटरी सँडबॉक्सच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र हे भारतातील आघाडीचे आणि पहिले राज्य ठरले आहे.महाराष्ट्राने आपल्या स्टार्टअप इकोसिस्टीमला आणि तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी विविध क्षेत्रांत महत्त्वाचे पाऊल उचललेआहे. २०२०मध्ये महाराष्ट्र सरकारने प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी ‘ब्लॉकचेन सँडबॉक्स’ अमलात आणला. इतर अनेक उपक्रमसुद्धा सरकारने सुरू केले आहेत. याची व्याप्ती वाढवणे जरुरी आहे. याची अंमलबजावणी, उपयुक्तता, त्याचा अनुभव, सुधारणा त्रुटी याचे सविस्तर अवलोकन मात्र आवश्यक आहे.स्पष्ट,दीर्घकालीन,धोरण ः दर काही महिन्यांनी नियम बदलण्याऐवजी स्पष्ट, दीर्घकालीन धोरण नेहमीच आवश्यक असते.सल्लामसलतीची संस्कृती ः नियम करण्यापूर्वी स्टार्टअप्स, गुंतवणूकदार, इनक्युबेटर्स आणि उद्योग संघटनांशी सल्लामसलत करावी. स्टार्टअप संस्थापकांनीही बदलायला हवे..Premium|SpaceX IPO Valuation : स्पेसएक्सच्या विक्रमी आयपीओने अंतराळ अर्थव्यवस्थेच्या नव्या युगाला दिली गती.भविष्यात काय?माझ्या मते भारतातील स्टार्टअप क्रांती थांबणार नाही, परंतु तिचे स्वरूप बदलेल. ‘कुठलीही कल्पना मांडली आणि निधी मिळाला’ हा काळ संपत आहे. आता पुढील दशकात नफा कमावणारे, तंत्रज्ञानदृष्ट्या सक्षम, जागतिक दर्जाचे, चांगले नियमपालन असलेले, नियामकदृष्ट्या जबाबदार, ग्राहकांचा विश्वास जिंकणारे स्टार्टअप्स टिकतील. नियमांचा विरोध करण्याऐवजी ‘स्मार्ट रेग्युलेशन’ची मागणी करणे अधिक योग्य ठरेल.याबाबतीत आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा आढावा नक्कीच थोडा अजून प्रकाश टाकू शकेल. भारताची तुलना आपण सिंगापूर, अमेरिका, युरोपियन युनियन यांच्याशी केली तर काही गोष्टी समोर येतात. सिंगापूरमध्ये व्यवसाय सुरू करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. तिथे नियमपालन सँडबॉक्सचा चांगला उपयोग करून घेण्यात आला आहे. त्यांचे कर धोरण अनेक काळ स्थिर आहे आणि नियमपालन खर्च कमी आहे. अमेरिका नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देते, गुंतवणूकदारांचे संरक्षण पाहते. या देशात स्टार्टअप्ससाठी अनुकूल वातावरण आहे, हे आपण अनेक भारतीय नवउद्योजकांनी तिथे सुरू केलेल्या उद्योगांवरून पाहत आलो आहोत. युरोपियन युनियनमधील माहिती संरक्षण उच्चप्रतीचे आहे. नियमपालन खर्च जास्त आहे, परंतु ग्राहकांचा डिजिटल व्यवहारांवरील विश्वास अधिक आहे. या तुलनेतून एक महत्त्वाचा निष्कर्ष मांडता येईल - यशस्वी स्टार्टअप परिसंस्था या ‘नियम नसलेल्या’ नसतात, तर ‘योग्य आणि संतुलित नियम असलेल्या’ असतात. नियम नसतील, तर माहिती चोरी, आर्थिक फसवणूक, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा गैरवापर, ग्राहकांची दिशाभूल, मोठ्या उद्योगांची मक्तेदारी या गोष्टी वाढतील. नियम अतिकठोर असतील तर नियमपालन खर्च वाढेल, नवकल्पना कदाचित मंदावेल, गुंतवणूक कमी होईल, छोट्या उद्योगांना स्पर्धा करणे भाग पडेल. थोडक्यात, अल्प नियमन धोकादायक असते; परंतु अतिनियमन त्याहून अधिक घातक ठरू शकते. योग्य, पारदर्शक आणि संतुलित नियमन हाच खरा सुवर्णमध्य आहे.ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सचा अहवाल हा निराशेचा संदेश नक्कीच नाही. तो एक महत्त्वाचा इशारा आहे - अतिनियमन आणि नियमनाचा अभाव या दोन्ही टोकांपासून दूर राहणे आवश्यक आहे. भारताला नवकल्पना, गुंतवणूक आणि ग्राहक संरक्षण यांचा संतुलित मिलाफ साधावा लागेल. भारतासमोर आज दोन टोकाचे पर्याय आहेत. एक म्हणजे नवोपक्रमाला रोखणारे अतिनियमन आणि दुसरा म्हणजे ग्राहकांच्या हिताला धक्का देणारे निर्बंधमुक्त वातावरण. या दोन्ही टोकांपासून दूर राहून विश्वास, नवकल्पना, गुंतवणूक, उत्तरदायित्व आणि स्पर्धात्मकता यांचा समतोल साधणारी नियामक व्यवस्था उभारण्यात भारत यशस्वी झाला, तर पुढील दशक हे भारताच्या स्टार्टअप नेतृत्वाचे दशक ठरेल..ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स व्यक्त करीत असलेला धोका पूर्णपणे नाकारता येत नसला, तरी भारताकडे अनेक महत्त्वाची बलस्थाने आहेत -जगातील सर्वात मोठी युवा लोकसंख्या आणि मोठी आश्वासक उद्योजकतामोठी देशांतर्गत बाजारपेठवेगाने वाढणारा इंटरनेट वापरजागतिक दर्जाचे, ज्ञानी, अनुभवी, कल्पक, संगणक प्रणाली अभियंतेमजबूत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधावाढणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमतासरकारी प्रोत्साहन योजनास्टार्टअप इंडिया, फंड ऑफ फंड, सिडबीचे बीज, साहाय्य भांडवल, अटल नवनिर्माण योजना यांसारखे उपक्रमया सर्वांचा परिणाम म्हणून भारतातील स्टार्टअप परिसंस्था पुढील दशकातही वाढू शकते.स्टार्टअप्सनी काही गोष्टी बदलण्याची गरज आहेसुरुवातीपासूनच चांगले कॉर्पोरेट प्रशासन, नियमपालनमाहिती गोपनीयतेला प्राधान्यकायदेशीर नियमपालनाची संस्कृतीमोठी स्वप्ने आणि भारतीय बाजारपेठेच्या बाहेर जागतिक बाजारपेठेचा विचारआजचा गुंतवणूकदार केवळ कल्पनेत गुंतवणूक करत नाही, तो व्यवस्थापनाच्या गुणवत्तेत गुंतवणूक करतो या गोष्टी नवीन उद्योगांनी लक्षात ठेवणे जरुरीसायबर सुरक्षेत गुंतवणूकनैतिकतेचा आग्रह व स्वीकारभारतीय स्टार्टअप्ससमोरील आव्हानेस्टार्टअप्स वाढीतील अडथळे केवळ डिजिटल नियम नाहीत. खालील अनेक घटक तितकेच महत्त्वाचे आहेत.स्टार्टअप्स वाढीतील अडथळे केवळ डिजिटल नियम नाहीत. खालील अनेक घटक तितकेच महत्त्वाचे आहेत.नियमपालनाचा प्रचंड भार ः एक स्टार्टअप सुरू झाल्यानंतर कंपनीला कायदा, प्राप्तिकर, वस्तू आणि सेवा कर, कामगार श्रम कायदे, पर्यावरणीय परवाने, क्षेत्रनिहाय परवाने, माहिती संरक्षण, सायबर सुरक्षा अशा अनेक नियमांचे पालन करावे लागते. मोठ्या कंपन्यांकडे स्वतंत्र नियमपालन विभाग असतो. कॉक्रोच स्टार्टअपकडे संस्थापक आणि काही मोजके कर्मचारीच असतात आणि ते संस्थापकासह बहुतेकवेळा तंत्रज्ञ असतात; त्यांना वाणिज्य ज्ञान, कौशल्य, अनुभव नसतो. म्हणून बाहेरील तज्ज्ञांचा सल्ला, मदत घ्यावी लागते आणि नियमपालनाचा तुलनात्मक खर्च अधिक वाढतो.धोरणातील अनिश्चितता ः गुंतवणूकदारांना सर्वाधिक भीती असते ती धोरणातील अचानक बदलांची. नियम जर वारंवार बदलत असतील, त्यांचा अर्थ अस्पष्ट असेल किंवा विविध नियामक वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांची अंमलबजावणी करत असतील, तरनिधीची उपलब्धता ः सन २०२१नंतर जागतिक स्तरावर एकंदरच भूराजकीय परिस्थितीमुळे व्हेंचर भांडवली, कॅपिटल गुंतवणूक कमी झाली आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. म्हणून केवळ नियमांमुळेच निधी कमी होतो, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. जागतिक व्याजदर, भू-राजकीय परिस्थिती, आर्थिक मंदी आणि गुंतवणूकदारांचा जोखीमविषयक दृष्टिकोन यांचाही मोठा परिणाम होतो.गुंतवणूक कमी होणे स्वाभाविक आहे.बाजारपेठेतील स्पर्धा ः आज भारतीय स्टार्टअप्सची केवळ भारतीय कंपन्यांशी स्पर्धा नाही. गुगल, ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, मेटा, ओपन एआय, टेन्सेंट यांसारख्या जागतिक कंपन्यांशीही स्पर्धा करावी लागते. या स्पर्धेत टिकण्यासाठी नवकल्पना, गुणवत्ता, भांडवल आणि वेग यांना पर्याय नाही. भारताची ताकद अजूनही मोठी आहे.लेखक पुणेस्थित उद्योग, व्यवस्थापन, स्टार्टअप मार्गदर्शक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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