Premium|Marathi book review : ‘अंगठा, लाईक आणि द्रोणाचार्य’; सोशल मीडियाच्या वेडावर उपरोधिक, बौद्धिक मराठी विनोदाची नवी उडी

सविता कुरुंदवाडेपुस्तकात विविध विषयांवरचे इतर विनोदी लेख असले, तरी मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या अतिरेकी वापरातील फोलपणा अचूक दर्शवणारे सुरुवातीचे चार लेख महत्त्वाचे आहेत. शीर्षकलेखासह ‘फेस फसफसे फेसबुकी’, ‘फेसबुकी तर प्रसिद्ध आम्ही’ आणि ‘आमच्या सोशल मीडियाचा आढावा’ या लेखांमधून लेखकाने जीवनातील हास्यास्पद घटना ज्या पद्धतीने शोधून विनोदी शैलीने मांडल्या आहेत, त्या खाडकन डोळे उघडवणाऱ्या आहेत. सद्यःस्थितीत बहुसंख्य मंडळी मोबाईलच्या आहारी गेलेली आहेत. आभासी दुनियेत रमली आहेत. या दुनियेत आवडले हे सांगण्यासाठी ‘लाइक’च्या अंगठ्याचा उपयोग होतो. ही वस्तुस्थिती अचूक हेरून त्यातील विनोद तांबोळींनी शोधला. पुढे त्यांच्या स्वप्नात कधीतरी द्रोणाचार्य आले, आणि ‘अंगठा, लाईक आणि द्रोणाचार्य’ या शीर्षकाची धमाल विनोदी कथा तांबोळींनी लिहिली, असे लेखक मनोगतामध्ये म्हणतात. सोशल मीडियाच्या दुनियेत फ्रेंड्स आणि फॉलोअर्स अशा आभासी गोतावळ्यावर लोकप्रियतेचा निकष ठरतो. तांबोळींनाही पाच हजार फ्रेंड्स आणि साडेसहा हजार फॉलोअर्स लाभलेत असे ते म्हणतात. ही मंडळी पुस्तके विकत घेत नसली, तरी जो कोणता मजकूर तांबोळी त्यांच्या फेसबुक अकाउंटवर प्रसारित करतात, त्या विनोदी मजकुराला ही मंडळी लाइकरूपी अंगठा वापरून दाद देतात. कधीकधी म्हणे पुन्हा त्याच अंगठ्याने कॉमेंट करून प्रोत्साहनही देतात. अंगुष्ठीमय झालेले घरोघरीचे प्रेक्षकरूपी वाचक बघून पुढे तांबोळीनी या अंगुष्ठीतत्वाचा जेव्हा शोध घेतला, तेव्हा त्यांना अंगठा म्हणजे शष्ठमहाभूत असल्याचे जाणवले. भविष्यात आपलाही उल्लेख अंगुष्ठीसाधक असा व्हावा, ही भावना त्यांनी नव्या पुस्तकातील पहिल्याच कथेत व्यक्त केली आहे. पुढे त्यांचे हे पुस्तक विनोदासाठीचे अकल्पित विषयवैविध्य घेऊन प्रसन्न विनोदाच्या दिलखुलास दुनियेत आपल्याला सोबत फिरवते..Marathi Literature and Biographies : मराठी साहित्याचा नवा खजिना: 'ते बहात्तर दिवस' आणि 'अक्षरछाया' ग्रंथांचे स्वागत.या पुस्तकात विविध विषयांवरचे इतर विनोदी लेख असले, तरी मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या अतिरेकी वापरातील फोलपणा अचूक दर्शवणारे सुरुवातीचे चार लेख महत्त्वाचे आहेत. शीर्षकलेखासह ‘फेस फसफसे फेसबुकी’, ‘फेसबुकी तर प्रसिद्ध आम्ही’ आणि ‘आमच्या सोशल मीडियाचा आढावा’ या चार लेखांमधून तांबोळींनी जीवनातील हास्यास्पद घटना ज्या पद्धतीने शोधून विनोदी शैलीने मांडल्या आहेत, त्या खाडकन डोळे उघडवणाऱ्या आहेत. वाचकाला अगदी अंतर्मुख करायला लावणाऱ्या आहेत.\r\n\r\nइतर विनोदी लेखांतील संदर्भविश्व अतिशय विविधता राखून असल्यामुळे त्यातील विनोदाचा आस्वाद घेताना तो विनोद केवळ वरवरचा न राहता अंतर्मनात सुखद अशा सहज जाणिवा निर्माण करतो. स्वतःशी हसायला लावतो. यासाठी ‘मन की हृदय - आमचा आयुष्यभराचा गोंधळ’ या लेखाचा दाखला देता येतो. हिंदी गाण्यांनी आपले भावविश्व इतके व्यापले आहे, की हृदय अर्थात दिल आणि मन यांचे शरीरासाठीचे वेगळे कार्य असते, हे वास्तव आपण विसरून जो गोंधळ करतो, त्यावरचे भाष्य या लेखात आहे. त्यातूनच एखाद्या कोणा प्रेमात पडलेल्याचा रक्तदाब वाढलाय हे न कळण्याचा गोंधळ इतक्या प्रसन्न शब्दांत या लेखात व्यक्त झालाय, की वाचणाऱ्याला तो विनोद आपला म्हणून सांगावासा वाटतो. \r\n\r\nतांबोळींच्या या पुस्तकातील बहुतांश विनोद आत्मपर आहे, आणि तरीही या विनोदाची उपज समूहाच्यावतीने घडवलेली आहे. सामूहिक वृत्तीचे अंतरंग खुले करणारी आहे. त्याबाबत उदाहरण म्हणून ‘तरीही तो प्रेमात पडलाच नाही’ या कथेचा दाखला देता येतो. त्यात ते लिहितात, ‘कॉलेजच्या पहिल्याच दिवशी आमची परस्परांशी ओळख झाली. ती ओळख पुढे कधीतरी घट्ट झाली. पुढे आम्हा तिघांचा कॉलेजजवळील पान टपरीच्या जवळ उभे राहण्याचा, गप्पा मारत बसण्याचा उच्च भारतीय निरोद्योग नकळतपणे सुरू झाला. या निरोद्योगाला बेल घालायला जाणे, असे आमच्या भागात समजले जाते. पान टपरी हे तर टवाळ शास्त्राचे खरे संदर्भपीठ आहे. याच पीठावर बेल घालणे आणि बेल गोळा करणे या दोन्ही वाक्यांचा उपयोग करता येतो.’ केवळ शाब्दिक तपशिलातून वाचकाच्या मनातील दडलेल्या सुखद आठवणी जाग्या करण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या विनोदात सहज दिसून येते.\r.Premium|Indian Languages and Their Evolution : भारतीय भाषांच्या उत्क्रांतीची रंजक कहाणी उलगडणारे महत्त्वाचे पुस्तक.याच कथेत अनेक ठिकाणी प्रसन्न विनोदाचे अनेक शिडकावे आहेत. स्पष्टच सांगायचे, तर तांबोळींच्या या नव्या पुस्तकातील प्रत्येक लेख हा उत्तम विनोदी मजकूर घेऊन सजलेला आहे. त्यांच्या अनेक लेखात सामाजिक परिस्थितीवर उपहासात्मक भाष्य आहे. समृद्ध सांस्कृतिक संदर्भ वापरून आताच्या वर्तमानातील भकासपणा नेमकेपणाने शोधला आहे. भविष्यवेध आहे. अकल्पित अशा विषयांवरही त्यांना विनोद निर्माण करता आला आहे. अकल्पित विषयांची प्रचिती घ्यायची झाल्यास ‘चोरून मराठी कमावले नाव’ हा पुस्तकातील लेख वाचावा लागतो. मराठी साहित्याची, साहित्य बीजाची चोरी करून आजवर जे परदेशी साहित्यिक नामवंत झाले, त्यांचा शोध तांबोळींनी घेतला आहे. मुळात ही कल्पनाच धमाल आहे. कल्पनातीत आहे. शेक्सपिअर, पर्ल बर्क, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, मॅक्झिम गोर्की या सर्वांच्या साहित्यकृती मूळ मराठी साहित्यामुळे घडल्या. हा शोध आनंददायी आहेच. या कोणावरही टीका न करता, कल्पनारम्यता राखत, विसंगत का होईना, तर्कशुद्ध अशी प्रसन्न मांडणी कथेत तांबोळींनी केलेली आहे. प्राध्यापक सुभानरावांकडून मराठी साहित्याबाबतचे जे तपशील या कथेत वाचायला मिळतात, त्याने गदगदून हसू येते. ठामपणे म्हणायचे झाल्यास ही विनोदी कथा मराठी विनोदाचा पुढचा टप्पा ओलांडणारी आहे. आजवरच्या मराठी साहित्याकडे पाहिल्यास आर्थिक विषयास मध्यवर्ती ठेवून लिहिलेले कथा, कादंबरीवजा लिखाण तसे दुर्मीळ आढळते. लेखकाच्या या पुस्तकात मात्र आर्थिक विषयास केंद्रस्थानी ठेवून ‘बाईनेच ठेवला बाबा’ ही कथा श्रीमंतांच्या अहंकारी वृत्तीला अधोरेखित करणारी असून, त्यांच्याभोवती लाळ घोटत फिरणाऱ्या लोचट मंडळींचे सार्थ दर्शन घडवणारी आहे. या कथेतील उपहास मात्र समजून घ्यावा लागतो. शब्दसामर्थ्यावर फुललेली ही कथा प्रगल्भ वाचकांना अर्थकारणातील बारकावे दर्शवणारी आहे. .‘आमची अशीही आर्थिक उडी’ ही अशीच एक आर्थिक कथा या पुस्तकात असून शेअर बाजाराच्या नादाला लागलेला मध्यमवर्गीय नुकसानग्रस्त लेखक आणि लेकीने घेऊन ठेवलेले दहा क्रिप्टोकॉइन या कथानकाने यातील विनोद नटलेला असून, ‘मी आहे म्हणून संसार टिकला’ या अमर मध्यमवर्गीय वाक्याची प्रचिती देणारा आहे. अर्थातच या कथेचा जो सुखात्म शेवट आहे, तो हवाहवासा आहे. अंगठा, लाईक आणि द्रोणाचार्य या पुस्तकातील सारेच साहित्य उपहास, उपरोध, विसंगती, कल्पनारम्यता, चमत्कृती आणि सुखात्मता अशा विनोदाच्या सर्व बाजूंनी आटोकाट भरलेले आहे. यातील सर्वोत्कृष्ट लेखांचा विचार करायचा झाला, तर ‘खड्डे विकास महामंडळ’ आणि ‘आमचे साहेब आणि त्यांचे कालानुरूप विचार’ यांचा उल्लेख करावा लागतो. या दोन्हीतील विनोद, बौद्धिक पातळीवरील उत्कृष्ट विनोद असून केवळ वस्तुस्थितीच्या तपशिलातून लेखकाने आपल्या शब्दसामर्थ्याने हसवत हसवत वाचकाला विचारप्रवण करायला लावले आहे. लेखकाचे हे पुस्तक निश्चितच मराठी विनोदाची परंपरा संवर्धित करणारे आहे. पुण्यातील पद्मगंधा प्रकाशनाची ही सुंदर निर्मिती असून या पुस्तकातील विनोदाविषयी कुतूहल निर्माण करणारे साजेसे मुखपृष्ठ गिरीश सहस्रबुद्धे यांचे असून संग्रही असावेच असे हे पुस्तक आहे. सविता कुरुंदवाडे पुणेस्थित लेखिका, कवयित्री आणि समीक्षक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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