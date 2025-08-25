Premium|Shri Ganesh: श्रीगणेशाची आराधना आणि भारतीय संस्कृतीतील स्थान

महेश सूर्यवंशीकोणत्याही मंगलकार्यामध्ये किंवा पूजाअर्चा करताना सर्वात आधी श्रीगणेशाचे पूजन केले जाते. संकटकाळीही सर्वात आधी श्रीगणेशाची आराधना केली जाते. मी अभ्यासक, विद्वान नाही, पण मी गणपती बाप्पाचा उपासक नक्कीच आहे. मी सार्वजनिक गणेशोत्सवातील एक कार्यकर्ता आहे. गणेशोत्सवात काम करूनच गणपती बाप्पाबद्दल अधिक जाणून घेण्याची जिज्ञासा विकसित झाली. त्यानंतर मुद्गल पुराणासह गणपतीबद्दल जे जे साहित्य मिळत गेले ते वाचत गेलो. त्यातून मला जे समजले, ते आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. .आपल्या सर्वांना माहिती आहे, भारतीय संस्कृतीमध्ये चैत्र प्रतिपदा हा दिवस विश्वाच्या उत्पत्तीचा दिवस मानला जातो. मुद्गल पुराणानुसार या दिवसाला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. मुद्गल पुराणात म्हटले आहे, की या दिवशी परब्रह्म परमात्म्याला, भगवान श्री स्वानंदेशांना स्फुरले, की मी अनेक रूपांत असायला हवे... एकोऽहं बहुस्याम! असा विचार आल्याबरोबर त्यांनी योग माया निर्माण केली आणि त्याला देवी वल्लभा असे म्हटले गेले. या दोघांच्या संयोगातून एक महाअंडे निर्माण झाले. त्यातून श्रीगुणेश बाहेर आले आणि गुणमयी सृष्टी निर्माण झाली. या गुणेशांपासूनच पंचेश्वर निर्माण झाले. पंचेश्वर म्हणजे ब्रह्मा, विष्णू, महेश, देवी आणि सूर्य. त्यानंतर शब्द ब्रह्म म्हणजे ‘ओंकार’ निर्माण झाला, या शब्दाला माध्यम म्हणून आकाश निर्माण झाले. नंतर स्पर्श निर्माण झाला, त्याला माध्यम म्हणून वायू निर्माण झाला. त्यानंतर रूप निर्माण झाले, त्याला माध्यम म्हणून तेज निर्माण झाले. त्यानंतर रस निर्माण झाला, त्याला माध्यम म्हणून जल निर्माण झाले. त्यानंतर गंध निर्माण झाला, याला माध्यम म्हणून पृथ्वी निर्माण झाली. पृथ्वी निर्माण झाल्यानंतर ८४ लाख योनी निर्माण झाल्या, म्हणजे सर्व प्रकारचे जीवप्राणी निर्माण झाले; मानवही त्यातलाच. आपण परब्रह्म परमात्म्यापासून मानवापर्यंत आलो. या संपूर्ण प्रवासाला मुद्गल पुराणामध्ये स्व-उत्थान असे संबोधले गेलेले आहे. भगवान श्रीगणेशांच्या चरणी पोहोचण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या परतीच्या प्रवासाला मुद्गल पुराणामध्ये पुनरुत्थान संबोधले गेलेले आहे. मुद्गल पुराणात सांगितलेल्या या पथदर्शी मार्गावरून चालणे हेच आपल्या जीवनाचे ध्येय असले पाहिजे, असे मला वाटते. .मोरगावचा मयुरेश्वरमयुरेश्वराचे निवासस्थान असलेल्या पुणे जिल्ह्यातल्या मोरगावचे स्थानमहात्म्य अनेक वेद व पुराणांमध्ये वर्णिलेले आहे. असे म्हटले जाते, की ब्रह्मदेवाच्या कमंडलूतील पाणी खाली पृथ्वीवर पडून कऱ्हा नावाची नदी उदयास आली. तीच ब्रह्मकमंडलू गंगा म्हणून नावारूपाला आली. या नदीच्या तीरावर मयुरेश्वर हे श्रीगणेशाचे आद्य क्षेत्र फार पुरातन काळापासून वसले आहे. हे क्षेत्र अविनाशी आहे. कैलास, स्वर्ग, काशी आणि इतर क्षेत्रे ब्रह्मांडाच्या शेवटच्या प्रलयकाली नष्ट होतील; परंतु हे क्षेत्र नष्ट होणार नाही असे वर्णन वेद आणि पुराणांत आहे. यालाच स्वानंदलोकही (भूस्वानंद क्षेत्र) म्हणतात. भूलोकावरील सर्वांत जास्त आनंद देणारी आणि सृष्टीवर नियंत्रण ठेवणारी जागा म्हणजे स्वानंदलोक होय. वेदांमध्ये वर्णित सूर्य, विष्णू, शक्ती आणि शिव या चार उपासना करणाऱ्या देवतांचा निवास भूस्वानंद क्षेत्राच्या दाराजवळ आहे. या चार देवता चार दिशांना उभ्या राहून गणेशाची स्तुती मोरगावी करीत आहेत, असे म्हटले जाते. पूर्व द्वाराजवळ विष्णू, पश्चिम द्वाराजवळ शक्ती, उत्तर द्वाराजवळ सूर्य आणि दक्षिण द्वाराजवळ शिव आहे. हे परमेश्वरच या क्षेत्रात द्वारदेवता रूपात विद्यमान आहेत, असे वर्णन मुद्गल पुराणात व ऋग्वेदात आढळते. .सर्वादि पूज्य...कोणत्याही मंगलकार्यामध्ये किंवा पूजाअर्चा करताना सर्वात आधी श्रीगणेशाचे पूजन केले जाते. संकटकाळीही सर्वात आधी श्रीगणेशाची आराधना केली जाते. ब्रह्मा, विष्णू, महेश, देवी, सूर्य, इंद्रादि देवता, ऋषिमुनी या सर्वांनी संकटकाळी श्रीगणेशाची आराधना केल्याच्या पौराणिक कथा आहेत. अष्टविनायकांच्या स्थापनेबाबत काही कथा सांगितल्या जातात.रांजणगावच्या महागणपतीविषयी अशी कथा सांगितली जाते, की त्याठिकाणी भगवान शंकरांना त्रिपुरासुराबरोबरील युद्धामध्ये विजय मिळत नव्हता. त्यावेळी आकाशवाणी झाली, की गणेश स्मरण न करता युद्धावर गेल्यामुळे हे विघ्न आले. भगवान शंकरांनी तिथेच गणपती बाप्पाची आराधना केली. गणपती बाप्पांनी प्रसन्न होऊन त्रिपुरासुराला मारण्याची युक्ती त्यांना सांगितली. त्याला ठार मारण्यासाठी त्याची तिन्ही पुरे एकाच वेळी एका रेषेत येणे आवश्यक होते. वर्षातून एकदाच त्याची तिन्ही पुरे क्षणापुरतीच एका रेषेत येत असल्यामुळे त्याचा वध करणे अवघड होते. परंतु, गणपती बाप्पांनी सांगितलेल्या युक्तीमुळे भगवान शंकरांनी त्रिपुरासुराचा वध केला आणि रांजणगावला महागणपतीच्या विग्रहाची स्थापना केलेली आहे. .सिद्धटेकच्या सिद्धिविनायकाबाबतही अशीच कथा आहे.भगवान विष्णू यांनी गणपतीची आराधना करून नंतर मधु आणि कैटभ राक्षसांचा वध केला. त्याठिकाणी सिद्धिविनायक विग्रहाची स्थापना केलेली आहे. त्याचप्रमाणे ब्रह्मदेवांना सृष्टीनिर्मितीच्या कार्यामध्ये विघ्ने येत होती. त्यांनी थेऊर येथे चिंताहरण करणाऱ्या गणपती बाप्पाची तपश्चर्या केली. निर्मितीचे कार्य निर्विघ्नपणे पार पडले आणि भगवान ब्रह्मदेवांनी त्याच ठिकाणी, थेऊरमध्ये चिंतामणीची स्थापना केली.देवी पार्वतीमातेने लेण्याद्री या क्षेत्री गणपती बाप्पांची तपश्चर्या केल्याचा उल्लेख मुद्गल पुराणामध्ये आढळतो. सूर्यानेदेखील त्याच्यावर ज्या ज्या वेळेला विघ्ने आली, त्यावेळेला गणरायांची आराधना केलेली आहे. इंद्राने त्यावर आलेली विघ्ने दूर करण्याकरिता ज्याठिकाणी श्रीगणेशाची उपासना केली, ते ठिकाण म्हणजे विदर्भातील कळंब. भगवान दत्तात्रय आणि भगवान शंकर यांनी वेगवेगळ्या समयी बीडजवळचे राक्षसभुवन याठिकाणी श्रीगणेशाची तपश्चर्या केल्याचा उल्लेख गणेश पुराणात आढळतो. बीडजवळ नामलगाव नावाचे क्षेत्र आहे. तिथे आशापूरक नावाचा गणपती बाप्पा आहे. भृशुंडी महाराजांनी त्याठिकाणी गणेशाची तपश्चर्या केली. त्यांनीच आशापूरक विग्रहाची स्थापना केली, असे सांगितले जाते. .आपल्या संतांनीसुद्धा त्यांच्या रचनांमध्ये श्रीगणेशाचे वर्णन केलेले आहे.संत तुकाराम महाराजांचा प्रसिद्ध अभंग आहे,अकार तो ब्रह्म, उकार तो 