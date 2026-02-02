Premium|China Tourism: चीनच्या पर्यटनाचा अनोखा अनुभव: भिंतीपासून राजवाड्यांपर्यंत

आशिष मुळेचीनची पुरातन राजधानी असलेल्या शियानकडे मार्गस्थ व्हावे. बीजिंगपासून सुमारे अकराशे किलोमीटर लांब असलेल्या शियानमध्ये फक्त साडेचार तासांमध्ये पोहोचणे शक्य आहे. त्याचे कारण म्हणजे प्रतितास ३५० किलोमीटर वेगाने धावणारी बुलेट ट्रेन! चीनच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाने निर्माण केलेल्या हाय स्पीड बुलेट ट्रेनचा अनुभव भन्नाट असतो..चीनमध्ये पर्यटनासाठी जायचे म्हणजे चीनची भिंत सोडून अजून काय पाहणार, असा प्रश्न एखाद्याला पडू शकतो. पण चीन म्हणजे फक्त महाकाय भिंत नाही, तर तिथले जुने राजवाडे, शिलक सिल्क आणि चहाचा व्यापार आणि प्रगत आणि मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चरसुद्धा आहे! पर्याटनासाठी वेगळे पर्याय शोधत असाल, तर चीनचा विचार नक्कीच करायला हवा.चीनची सहल सुरू होते बीजिंगमधून. चौदाव्या शतकापासून बीजिंग चीनची राजधानी आहे. या अवाढव्य शहराचा विस्तार १६ हजार स्क्वेअर मीटर एवढा आहे. बीजिंगमधल्या साइटसीइंगची सुरुवात होते ऐतिहासिक तिआनमेन स्क्वेअरपासून! चीनची संसद आणि चीनमधील पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाचे अध्यक्ष माओ यांचे स्मारक असलेला हा जगातला सगळ्यात मोठा चौक आहे. या भागात संसद आणि अनेक सरकारी कार्यालये असल्यामुळे येथे थ्री लेयर सुरक्षा आहे..Premium|Digital Twin Technology : तुमची हुबेहूब 'डिजिटल' कॉपी! जाणून घ्या काय आहे 'डिजिटल ट्विन' आणि त्याचे चमत्कार.तिआनमेन स्क्वेअरमधूनच जगप्रसिद्ध फोरबिडन सिटीमध्ये जाता येते. ‘फोरबिडन’ या शब्दांतूनच समजते, की ही वास्तू केवळ सम्राटांसाठी होती, सामान्यांना खुली नव्हती. चौदाव्या शतकामध्ये मिंग राजघराण्याने १७८ एकरांमध्ये पसरलेली ही महाप्रचंड वास्तू बांधली. मिंग आणि चिंग या राजघराण्यांच्या २४ सम्राटांनी जवळजवळ ५०० वर्षे म्हणजे चीनची राजेशाही संपेपर्यंत येथूनच संपूर्ण देशाचा कारभार चालवला. या महाकाय वास्तूच्या आत हॉल ऑफ सुप्रिम हार्मनी, हॉल ऑफ मिडल हार्मनी, हॉल ऑफ युनियन, पॅलेस ऑफ अर्थली ट्रँक्विलिटी यांसारख्या जतन करून ठेवलेल्या खोल्या, मंदिरे, दालने आणि राजवाडे बघायला मिळतात.यानंतरचे पाहण्यासारखे स्थळ म्हणजे टेम्पल ऑफ हेवन. टेम्पल ऑफ हेवन हा चौदाव्या शतकात सम्राट आणि त्याच्या परिवाराकरिता बांधलेल्या मंदिराचा समूह आहे. जुन्या काळी चिनी सम्राट चांगल्या पिकांसाठी जनतेच्यावतीने येथे प्रार्थना करीत असत. हे संकुल २७३ हेक्टरमध्ये पसरलेले असून, या संकुलात हॉल ऑफ प्रेयर फॉर गुड हार्वेस्ट, इम्पिरियल व्हॉल्ट ऑफ हेवन आणि अब्स्टिनेन्स पॅलेस यांसारख्या चिनी स्थापत्यशास्त्राचा उत्कृष्ट नमुना असलेल्या वास्तू पाहता येतात. संध्याकाळी चीनची पुरातन संस्कृती असलेल्या चित्तथरारक ॲक्रोबॅटिक शोचाही आनंद घेता येतो..Premium|Smart City: स्मार्ट शहर नव्हे, आधी स्मार्ट नियोजन हवं!.ऐतिहासिक समर पॅलेसची भेट वैशिष्ट्यपूर्ण ठरते. सुमारे २५० वर्षापूर्वी चिंग घराण्यातील सम्राटाने आपल्या आईच्या साठाव्या वाढदिवसाची भेट म्हणून या पॅलेसची निर्मिती केली. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे ७५० मीटरचा लांब कॉरिडॉर आणि दुसऱ्या ओपिआम युद्धादरम्यान बांधलेली दोन मजली संगमरवरी राजनौका!बीजिंमधील पुढचे ‘मस्ट वॉच’ पर्यटनस्थळ म्हणजे जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक असलेली ‘द ग्रेट वॉल ऑफ चायना’ अर्थात चीनची भिंत! चीनच्या पहिल्या सम्राटाच्या काळापासून पुढची १,२०० वर्षे वेगवेगळे सम्राट या भिंतीत भर घालत गेले. उत्तरेकडून होणाऱ्या आक्रमणांना तोंड देण्याकरिता पूर्व ते पश्चिम अशी २१ हजार किलोमीटर अशी ही भिंत बांधण्यात आली. या भिंतीवर जाणे हा रोमांचक अनुभव आहे. भिंत पाहून झाल्यावर संध्याकाळी शु शाय स्ट्रीटवर शॉपिंगचा आनंद घेता येतो..बीजिंगनंतर चीनची पुरातन राजधानी असलेल्या शियानकडे मार्गस्थ व्हावे. बीजिंगपासून सुमारे अकराशे किलोमीटर लांब असलेल्या शियानमध्ये फक्त साडेचार तासांमध्ये पोहोचणे शक्य आहे. त्याचे कारण म्हणजे प्रतितास ३५० किलोमीटर वेगाने धावणारी बुलेट ट्रेन! चीनच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाने निर्माण केलेल्या हाय स्पीड बुलेट ट्रेनचा अनुभव भन्नाट असतो. शियानला पोहोचल्यानंतर ऐतिहासिक मिंग आणि चिंग स्ट्रीट, ड्रम ॲण्ड बेल टॉवरला भेट द्यावी. तसेच जगप्रसिद्ध टेराकोटा आर्मी म्युझियमही पाहण्यासारखेच आहे. चीनचा पहिला सम्राट किन शी हुआंग याने २,२०० वर्षांपूर्वी स्वतःसाठी स्मारक बांधले. येथील उत्खननात सापडलेले सैनिकांचे सहा हजारांपेक्षा जास्त पूर्णाकृती पुतळे, शस्त्रे पाहून २,२०० वर्षांपूर्वी त्यांची जीवनशैली किती प्रगत होती, याचा अंदाज बांधता येतो. शियानमध्ये सहाव्या शतकात बांधलेला बिग वाइल्ड गूज पॅगोडालाही भेट द्यावी.शियाननंतर ‘8-D’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या चोंगछिंग शहराला भेट द्यावी. तिथे जायंट पांडांसाठी प्रसिद्ध असलेले प्राणिसंग्रहालय, लिझीबा स्टेशन, चीकाको हे प्राचीन शहर, नेत्रदीपक हॉन्ग्या लेण्या आणि यांगत्सी रिव्हर क्रूझचा आनंद घेता येतो. यानंतर जगातल्या सगळ्यात उंच आणि लांब काचेच्या ब्रिजवरून चालण्याचा थरार अनुभवण्यासाठी निसर्गसौंदर्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या झांगजियाजी शहराला भेट द्यायला हवी. तसेच अवतार माउंटनसाठी फेमस झांगजियाजी नॅशनल पार्क आणि हेवन्स गेट म्हणून प्रसिद्ध असलेली तिआनमेन केव्हही बघण्यासारखी आहे. झांगजियाजी भेटीची सांगता बाव फिंग लेक पाहून करता येते.चीन भ्रमंतीतले शेवटेचे ठिकाण म्हणजे शांघाय. चीनची आर्थिक राजधानी शांघायमध्ये युयुआन गार्डन आणि चीनचे वैशिष्ट्य असलेली सिल्क फॅक्टरी या ठिकाणांना आवर्जून भेट द्यायला हवी. शांघायचा बर्ड आय व्ह्यू दाखवणारा ओरिएंटल पर्ल टॉवर आणि झगमगत्या निऑन लाइट्ससाठी प्रसिद्ध असलेले बंड हे शांघायच्या भेटीचे आकर्षण ठरतात. सतराशे वर्षे जुन्या ‘व्हेनिस ऑफ द ईस्ट’ म्हणून नावाजलेल्या सुझोउ वॉटर टाऊनला भेट देता येते. तिथल्या शॉपिंगसाठी प्रसिद्ध असलेल्या एपी मार्केटला भेट देऊन टूरची सांगता करता येऊ शकते.आशिष मुळे जॉय-एन-क्रू व्हेकेशन्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.