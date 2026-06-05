Premium|City Life vs Village Life : शहर की गाव, आनंदी आयुष्यासाठी नेमका योग्य पर्याय कोणता?

अक्षय प्रभाकर वाटवेप्रश्न असा आहे, की आपण जिथं आहोत, तिथं आपण जगतोय, की फक्त ‘मॅनेज’ करतोय? कारण काही लोक गावात राहूनही आतून थकलेले असतात आणि काही लोक शहरात राहूनही ‘जिवंत’ असतात. ‘शहर वाईट आणि गाव चांगलं’ किंवा ‘गाव मागास आणि शहर प्रगत’ इतकं सोपं समीकरण नसतं. कधीकधी शहर आपल्याला घडवत असतं आणि कधीकधी तेच शहर आपल्याला खातही असतं. फरक एवढाच, हे दोन्ही नेमकं कोणत्या क्षणी सुरू होतं, हे आपल्याला लगेच लक्षात येत नाही.गेल्या काही महिन्यांत मला एक गोष्ट फार प्रकर्षानं जाणवू लागली. सोशल मीडियावर शहर सोडून गावी जाण्याच्या पोस्ट लिहिणारे, व्हिडिओ करणारे, रील्स करणारे लोक अचानक खूप वाढलेत. ‘इनफ ऑफ सिटी लाइफ’, ‘स्लो लिव्हिंग’, ‘बॅक टू रूट्स’, ‘हीलिंग इन द व्हिलेज’ असे शब्द आता इतके जास्त ऐकू येतात, की कधीकधी वाटतं, गाव म्हणजे एखादं मेडिटेशन रीट्रीट आहे की काय! मीही या विचारांतून गेलो आहे. अजूनही जातो आहे. पण एक गोष्ट मात्र मला सतत टोचत राहिली ती म्हणजे, गावाकडे परतणं ही खरंच सगळ्यांसाठी प्रॅक्टिकल गोष्ट असते का...? कारण आपण अनेकदा गावाचं वर्णन इतक्या रोमँटिक पद्धतीनं करतो, की वास्तव बाजूलाच राहतं.हे खरंच आहे, की शहरात ट्रॅफिक आहे, गावात निवांतपण आहे. शहरात स्ट्रेस आहे, गावात शांतता आहे. काँक्रीटचं जंगल विरुद्ध हिरवी गर्द वनराई वगैरे सगळं ऐकायला खूप सुंदर वाटतं, पण मग मला प्रश्न पडतो - गावात राहणाऱ्यांपैकी अनेकांना आजही शहरात का यायचंय? देवगड, खेड, चिपळूण, सावंतवाडी, रोहा, पेण, अंबरनाथ, जळगाव, लातूर... कुठल्याही छोट्या शहरात किंवा गावात जा; तिथला एखादा २२-२३ वर्षांचा मुलगा भेटला, तर त्याला पुण्या-मुंबईत यायचं असतं. का...? कारण शहर फक्त थकवत नाही, तर शहर संधीही देतं. एक्स्पोजर देतं, नेटवर्क देतं, करिअर देतं; कधीकधी ओळखही देतं. .Premium|Anil Avchat: ‘आता चढ नाही…’ अवचटांची जीवनकविता आणि वास्तव.तुम्ही क्रिएटिव्ह क्षेत्रात असाल, मीडियामध्ये असाल, थिएटर, फिल्म्स, ॲडव्हर्टायझिंग, संगीत, स्टार्टअप, पत्रकारिता, तंत्रज्ञान अशा क्षेत्रांशी जोडलेले असाल, तर शहराची प्रॉक्सिमिटी महत्त्वाची असते. एका मीटिंगमध्ये आयुष्य बदलू शकतं. एका कॉन्टॅक्टमुळे काम मिळू शकतं. एखाद्या कॅफेमध्ये झालेली ओळख पुढे कंपनी उभी करू शकते! गावात शांतता मिळेल, पण प्रत्येकाला इकोसिस्टीम मिळेलच असं नाही.आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गावाकडे परतण्याचा निर्णय अनेकदा प्रिव्हिलेजसुद्धा असू शकतो. कारण गावाकडे ‘परत’ जाण्यासाठी आधी शहरात काहीतरी कमावलेलं असावं लागतं. सेव्हिंग्ज लागतात, कॉन्टॅक्ट्स लागतात, अनुभव लागतो. रिमोट, म्हणजेच गावात घरबसल्या शहरातलं काम मिळण्याइतकं स्किल लागतं. किंवा कमीत कमी घेतलेली रिस्क निभावून नेण्याची क्षमता लागते.मध्यमवर्गातला सामान्य माणूस अनेकदा ‘स्लो लाइफ’ जगत नाही, कारण त्याच्याकडे ती लक्झरी नसते. तो पळत राहतो, कारण त्याच्यासाठी आयुष्य म्हणजे सर्व्हायव्हल असतं.माझी सुरुवातीची काही वर्षं मी मुंबईत काढली. आधी सायन, मग बोरिवली अशा दोन महत्त्वाच्या ठिकाणी मी राहिलो. पहिली नोकरी माहीमला केली, दुसरी अंधेरीला. त्या आधीची कॉलेजची काही वर्षं अशी मिळून तीन-साडेतीन वर्षं मी मुंबईत राहिलो. त्यादरम्यान मला अनेक लोक भेटले, जे रोज विरारहून प्रवास करायचे. काहीजण डहाणूहून, काहीजण बदलापूरहून, काही खोपोलीहून. काहींना तीन तास लागायचे, काहींना चार. त्यांनी एवढ्या लांबून मुंबईच्या लोंढ्यात मिसळून जायचं का ठरवलं असावं? इथं मला नेहमी गुलजारजींच्या गाण्यावरून असं सुचतं,एक अकेला इस शहर मेंरात में और दोपहर मेंआब-ओ-दाना ढूँढता हैआशियाना ढूँढता हैत्यांची मूळ रचना किती हृदयस्पर्शी आहे ना! कशाच्या शोधात निघालेला असतो माणूस? अन्न? वस्त्र? निवारा?.Premium|Parents' Struggles and Memories : आजीच्या आठवणींचा ठेवा; नातवंडांसाठी लिहिलेल्या गोष्टींमधून जपला जाणारा कुटुंबवारसा.आसरा... माणसाला आसरा हवा असतो. आपुलकीचे दोन शब्द हवे असतात. त्या शोधात जेव्हा तुम्ही निघता तेव्हा गाव, शहर, देश, परदेश सारी बिरुदावली गळून पडते. हा जो ‘स्लो लिव्हिंग’ किंवा ‘चुलीवरचं आयुष्य’चा ट्रेंड सुरू झालाय ना... नाही, त्याला माझा थेट विरोध नाहीये, पण काही तरुण-तरुणी वास्तवाचं भान विसरून सोशल मीडियावर पेव फुटलेल्या या ट्रेंडमधे वाहत जाऊन स्वतःचं मानसिक स्वास्थ्य हरवून घेतील याची भीती मला वाटते. कोणीतरी लिहितं, बोलतं किंवा रील करतं, की गावाकडे जाऊन मस्त मजेत जगतोय आणि ते पाहून इतर चार तरुण-तरुणी पटापट बॅगा भरायला घेणार असतील, तर खेडोपाडी बेरोजगारांची आणि मानसिक स्वास्थ्य हरवलेल्यांची संख्या वाढायला वेळ लागणार नाही.खरं सांगायचं, तर मी स्वतः वयाची पहिली १७-१८ वर्षं गावात राहून आता गेली १६-१७ वर्षं शहरात राहतो आहे. दोन्हीकडचा अनुभव मी घेतला आहे आणि हे सांगताना मला आनंद होतो, की गावी होतो तेव्हाही मी समाधानात जगत होतो आणि शहरात आलो तेव्हाही माझ्या समाधानाचे मार्ग मला सापडले. पण म्हणून रोजच्या जगण्यातला संघर्ष दोन्हीकडे चुकला नाही!आजकाल मात्र मला असं वाटायला लागलं आहे, की प्रश्न ‘शहर की गाव?’ हा नाहीच. प्रश्न असा आहे, की आपण जिथं आहोत, तिथं आपण जगतोय, की फक्त ‘मॅनेज’ करतोय? कारण काही लोक गावात राहूनही आतून थकलेले असतात आणि काही लोक शहरात राहूनही ‘जिवंत’ असतात. ‘शहर वाईट आणि गाव चांगलं’ किंवा ‘गाव मागास आणि शहर प्रगत’ इतकं सोपं समीकरण नसतं. कधीकधी शहर आपल्याला घडवत असतं आणि कधीकधी तेच शहर आपल्याला खातही असतं. फरक एवढाच, हे दोन्ही नेमकं कोणत्या क्षणी सुरू होतं, हे आपल्याला लगेच लक्षात येत नाही.यावर थोडा सखोल विचार केल्यावर मला जाणवलं. एका टप्प्यानंतर, विशेषतः तिशीच्या उत्तरार्धात जगण्याची प्राथमिक गरज आणि धावपळ हळूहळू स्थिर होत जाते. पण त्याच वेळी एक वेगळाच प्रश्न डोकं वर काढू लागतो - मी कुठे उभा आहे, हे फक्त मला माहीत आहे की इतरांनाही दिसतंय? विशेषतः माझ्यासारख्या गावकी-भावकीत वाढलेल्या तरुणांसाठी ही ‘ओळख’ किंवा ‘दखल’ फार महत्त्वाची असते. आमची पिढी अशी आहे, ज्यांनी एकत्र कुटुंबं पाहिली आहेत आणि ते स्वतः विभक्त कुटुंबांचा हिस्सा झाले आहेत. कदाचित पुढच्या पिढीला या कुटुंब नावाच्या व्यवस्थेशी फारसं घेणं-देणं नसेल. ऐन तारुण्यात आम्ही एका ऊर्मीच्या जोरावर अशा वातावरणातून बाहेर पडलो, विशेषतः मोठ्या शहरात शिरलो, घुसलो; पण तिथं रुजू नाही शकलो, म्हणूनच आता उपरं वाटू शकतं!.मुंबईसारख्या शहरात माणसं असंख्य असतात, पण सामाजिक मान्यता ही अनेकदा तुकड्यांत विभागलेली असते. इथं तुमचं अस्तित्व दिसतं, पण तुमची कथा फार थोड्यांना माहीत असते. आणि म्हणूनच काही वेळा एक सूक्ष्म एकटेपणा निर्माण होतो, जो गर्दीत असूनही जाणवतो. तो एकटेपणा ‘लोक नाहीत’ यामुळे नसतो, तर ‘आपल्याला ओळखणारी चौकट नाही’ यामुळे असतो. आणि कदाचित याच ठिकाणी वय वाढत गेल्यावर ही दखल घेण्याची गरजही अधिक ठळक होते; कामाच्या पलीकडे, ओळखीच्या पलीकडे तिला एक वेगळं महत्त्व प्राप्त होतं.हे सगळं गाव असलेल्यांच्या बाबतीत आपण भरभरून बोलू, लिहू. पण ज्यांचा जन्मच शहरात झालाय त्यांचं काय? ज्याचं बालपण इथंच गेलंय त्यांचं काय? निवांतपणा शोधण्यासाठी ते कुठं जात असावेत? इथं एक वेगळाच सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा प्रश्न उभा राहताना मला दिसतो. जे कनिष्ठ मध्यमवर्गातले किंवा मध्यमवर्गातले आहेत, ज्यांचा जन्म शहरातला, बालपण शहरात गेलं ते आता शहरात स्वतंत्रपणे स्वतःचं अस्तित्व तयार करण्यासाठी झगडताहेत. त्यांचं स्वप्न आणि त्यांचा प्रश्न ‘वन रूम किचन’ किंवा ‘वन बेडरूम हॉल किचन’चा आहे. स्वतःच्या हक्काच्या खोलीचा आहे. सोशल मीडियामुळे हा गाव आणि शहराचा मुद्दा वर आला असेल, पण त्याच्या जेवढं तळाशी जाण्याचा प्रयत्न करू तेवढं लक्षात येईल, की आपला खरा शोध वेगळाच आहे. इथं खरा प्रश्न ‘आशियाना’ शोधण्याचा आणि सापडण्याचा आहे.अक्षय प्रभाकर वाटवे पुणेस्थित लेखक, दिग्दर्शक, अभिनेते व क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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