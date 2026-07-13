Premium|Climate Change in India : भारतीय आणि हवामान बदलाची जाणीव

भारतामधील उष्णतेची लाट, त्यानंतर भर जून-जुलैमध्ये तप्त हवामानाने केलेली अंगाची लाही-लाही यांमुळे भारतीयांना वैश्विक तापमानवाढीचे परिणाम आपल्या दारात आल्याची जाणीव नक्कीच झाली असणार. त्याच्या जोडीला लांबलेला मॉन्सून व पिण्याच्या पाण्यासह शेतीसाठीच्या पाण्यासाठी करावी लागणारी वणवण पाहता हा प्रश्न गंभीर आहे, याबद्दल कोणाचेच दुमत राहिले नसावे! हवामान बदल हा आता केवळ पर्यावरणाचा विषय राहिलेला नाही; तो अर्थव्यवस्था, आरोग्य, शेती, रोजगार आणि राष्ट्रीय विकासाशी निगडित प्रश्न झाला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर ‘क्लायमेट चेंज इन द इंडियन माइंड - २०२५’ या अहवालाने भारतीय नागरिकांच्या हवामान बदलाविषयीच्या धारणा, चिंता आणि अपेक्षांचे महत्त्वपूर्ण चित्र समोर आणले आहे. या अहवालानुसार भारतीय समाजात हवामान बदलाबाबत जागरूकता वाढत असली, तरी त्या समस्येवर प्रभावी कृती करण्यासाठी शासन, उद्योग आणि नागरिक या तिन्ही स्तरांवर अधिक समन्वयाची गरज आहे.या अहवालातील आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे हवामान बदलाच्या कारणांबाबत भारतीयांची समज वाढत आहे. ५८ टक्के नागरिकांनी जीवाश्म इंधनांचा वापर, जंगलतोड आणि औद्योगिकीकरण हे जागतिक तापमानवाढीचे प्रमुख कारण असल्याचे मान्य केले. हा आकडा २०२३च्या तुलनेत वाढलेला असून वैज्ञानिक माहिती समाजापर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचत असल्याचे तो दर्शवितो..Premium|Study Room : विकासाचा वेग टिकवण्यासाठी ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता असायलाच हवी!.भारतीय नागरिकांची सरकारकडूनही मोठी अपेक्षा आहे. ७८ टक्के लोकांच्या मते, हवामान बदलावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने अधिक प्रभावी उपाययोजना करायला हव्यात. स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जेचा विस्तार, हरित रोजगार, हवामान शिक्षण आणि स्थानिक समुदायांना आर्थिक मदत यांसारख्या उपाययोजनांना मोठा पाठिंबा मिळाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे ९३ टक्के भारतीयांनी देशभर हवामान बदलाविषयी शिक्षण देणारा राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू करण्यास समर्थन दिले आहे. यावरून हवामानविषयक साक्षरतेबाबत समाजाची सकारात्मक मानसिकता स्पष्ट होते.अहवालातील सर्वांत महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे, भारतीय नागरिकांपैकी मोठा वर्ग हवामान बदल वास्तव असल्याचे मानतो. वाढते तापमान, अनियमित पाऊस, तीव्र उष्णतेच्या लाटा, पूर, दुष्काळ आणि चक्रीवादळांचा वाढता धोका यांचा प्रत्यक्ष अनुभव अनेकांनी घेतला असल्यामुळे हवामान बदल हा दूरचा किंवा काल्पनिक विषय नसून, दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारे वास्तव असल्याची भावना अधिक दृढ झाली आहे..भारतीय नागरिकांना हवामान बदलाचे सर्वाधिक परिणाम शेती, पाणीटंचाई, सार्वजनिक आरोग्य आणि अन्नसुरक्षेवर होतील, अशी चिंता आहे. विशेषतः शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांना पावसातील अनिश्चितता व वाढते तापमान यांचा थेट फटका बसत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. शहरी भागातील नागरिकांनी उष्णतेच्या लाटा, प्रदूषण आणि पूर यांना प्रमुख आव्हाने म्हणून अधोरेखित केले आहे.अहवालात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नागरिकांचा स्वच्छ ऊर्जेकडे वाढता कल. सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, विद्युत वाहने आणि ऊर्जा कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर व्हावा, अशी अपेक्षा अनेकांनी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर सरकारने नवीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन द्यावे, हरित पायाभूत सुविधा उभाराव्यात आणि प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर अधिक कठोर नियम लागू करावेत, अशीही मागणी नागरिकांनी केली आहे.मात्र, हवामान बदलाबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या नागरिकांपैकी अनेकांना स्वतःच्या कृतींचा परिणाम कितपत होईल, याबाबत काही प्रमाणात संभ्रम असल्याचेही अहवालातून दिसून येते.भारतात हवामान बदलाच्या चर्चेत आर्थिक विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा समतोल राखण्याची गरजही या अहवालाने अधोरेखित केली आहे. रोजगारनिर्मिती, औद्योगिक विकास आणि ऊर्जासुरक्षा यांना धक्का न लावता हरित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणे हे भारतासमोरील मोठे आव्हान आहे. हरित तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा आणि शाश्वत पायाभूत सुविधा यामध्ये गुंतवणूक वाढविल्यास आर्थिक विकासासोबत पर्यावरण संरक्षणही शक्य होऊ शकते..भारतासाठी हा अहवाल एक सकारात्मक संदेशही देतो. नागरिकांमध्ये हवामान बदलाबाबत वाढती जागरूकता प्रभावी सार्वजनिक धोरणांसाठी पोषक ठरू शकते. शालेय शिक्षणात पर्यावरण साक्षरतेवर भर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत जनजागृती, जलसंधारण, वृक्षारोपण आणि शाश्वत जीवनशैलीला प्रोत्साहन दिल्यास या जागरूकतेचे रूपांतर व्यापक सामाजिक चळवळीत होऊ शकते.एकंदरीत, हा अहवाल भारतीय समाज हवामान बदलाच्या वास्तवाकडे अधिक गांभीर्याने पाहू लागल्याचे स्पष्ट करतो. मात्र केवळ चिंता व्यक्त करून चालणार नाही; शासन, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि प्रत्येक नागरिकाने सामूहिक जबाबदारी स्वीकारून कृती करणे आवश्यक आहे. हवामान बदलाशी सामना करणे ही केवळ पर्यावरण वाचविण्याची मोहीम नसून भारताच्या भावी आर्थिक, सामाजिक आणि मानवी विकासाचे संरक्षण करण्याची अपरिहार्य गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.